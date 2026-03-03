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LG RA MẮT PURICARE AEROMINI: GIẢI PHÁP LỌC KHÍ TINH GỌN VÀ MẠNH MẼ

PRESS_RELEASES03/03/2026
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025 – LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức giới thiệu máy lọc không khí LG Puricare AeroMini với thiết kế nhỏ gọn cùng hiệu suất thanh lọc mạnh mẽ, phù hợp với các không gian sống cá nhân.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày một gia tăng, LG tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm lọc khí tại Việt Nam với Puricare AeroMini. Thiết bị được trang bị công nghệ lọc 360 độ, cho phép làm sạch và phân bổ không khí đến mọi hướng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ 99,999% các hạt bụi siêu mịn có kích thước nhỏ tới 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu nhiều tác nhân gây hại trong môi trường trong nhà như vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc.

LG PuriCare AeroMini được tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng có khả năng đo lường chính xác, giúp phát hiện và xử lý ô nhiễm kịp thời. Người dùng có thể dễ dàng kết nối thiết bị với ứng dụng thông minh LG ThinQ để điều khiển thiết bị từ xa cũng như theo dõi chất lượng không khí trong thời gian thực. Bên cạnh đó, LG PuriCare AeroMini sở hữu bộ lọc với thiết kế all-in-one, giúp việc thay mới trở nên dễ dàng và nhanh chóng trong suốt quá trình sử dụng.

LG PuriCare AeroMini vận hành êm ái với độ ồn tối thiểu chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp cho không gian nghỉ ngơi hoặc làm việc cần sự yên tĩnh. Đồng thời, mức công suất tiêu thụ 25W giúp sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng thường xuyên.

Không chỉ chú trọng vào hiệu suất hoạt động, LG PuriCare AeroMini còn sở hữu thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh, dễ dàng hài hòa với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Thiết bị có thể linh hoạt bố trí trên sàn, bàn hoặc kệ mà không chiếm nhiều diện tích, nhờ thiết kế tối ưu giúp giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao so với dòng LG PuriCare 360 HIT.

Phần nắp thay lõi lọc được bố trí khéo léo ở phần đáy, góp phần tạo nên tổng thể liền mạch, gọn gàng và tối giản. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể cá nhân hóa máy lọc khí thành một món nội thất phù hợp với không gian sống thông qua các phụ kiện ghép nối như quai xách da, khay cắm hoa, …

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: “LG PuriCare AeroMini góp phần hoàn thiện hệ sinh thái các giải pháp không khí thông minh của LG tại Việt Nam, đây cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ra mắt sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc môi trường sống hiện đại, mang đến những giá trị thiết thực cho người dùng Việt”.

Với sự xuất hiện của LG PuriCare AeroMini, LG hiện đang sở hữu gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm, mang đến đa dạng lựa chọn về công năng, diện tích sử dụng và mức giá. Theo báo cáo thị trường từ GfK, LG tiếp tục dẫn đầu thị trường máy lọc không khí tại Việt Nam trong năm 2025 với 32,1% thị phần theo giá trị, tăng 7,3% so với năm 2024. Kết quả này phản ánh định hướng phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ lọc khí tối ưu, thiết kế khác biệt và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng.

Từ nay đến hết ngày 10/03/2026, máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini có mức giá ưu đãi chỉ từ 3,9 triệu đồng, tặng kèm lõi lọc HEPA thay thế trị giá 850.000 đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập:

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Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 