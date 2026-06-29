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Laptop LG gram AI 14Z90U-G.AN55A5 14 inch mỏng nhẹ 1,1 kg | Dual AI + Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ U5 dựa trên AI | RAM 16GB/ SSD 512GB

Laptop LG gram AI 14Z90U-G.AN55A5 14 inch mỏng nhẹ 1,1 kg | Dual AI + Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ U5 dựa trên AI | RAM 16GB/ SSD 512GB

14Z90U-G
Hình ảnh mặt trước của Laptop LG gram AI 14Z90U-G.AN55A5 14 inch mỏng nhẹ 1,1 kg | Dual AI + Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ U5 dựa trên AI | RAM 16GB/ SSD 512GB 14Z90U-G
Máy tính xách tay LG gram AI lơ lửng được thể hiện từ nhiều góc độ, nêu bật thiết kế mỏng và nhẹ. Hình ảnh thể hiện các tính năng chính bao gồm trọng lượng 1.120 g, thân máy mỏng 15,7 mm, Windows 11 Home Copilot+ PC, bộ xử lý Intel Core Ultra, hỗ trợ on-device và cloud AI, màn hiển thị 14 inch 16:10 WUXGA, gam màu DCI-P3 99%.
Máy tính xách tay LG gram được hiển thị ở vị trí góc cạnh trên nền tối, nhấn mạnh thân máy nhẹ 1.120 g được thiết kế cho kích thước 14 inch.
Hình ảnh này thể hiện huy hiệu chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H, cho thấy chiếc máy tính xách tay bền nhẹ 14 inch đã vượt qua bảy thử nghiệm độ bền. Bên dưới huy hiệu, một loạt biểu tượng minh họa cho các điều kiện thử nghiệm khác nhau, bao gồm sốc, rung, thay đổi nhiệt độ, tiếp xúc với bụi và các điều kiện môi trường khắc nghiệt khác.
Hình ảnh mặt trước của một chiếc máy tính xách tay LG gram đang hiển thị giao diện màn hình chia đôi, đại diện cho các chức năng on-device AI và AI trên đám mây. Biểu tượng gram chat cloud xuất hiện ở cả hai mặt của máy tính xách tay, nhấn mạnh hoạt động AI kép trong hệ thống.
Hình minh họa trực quan bộ xử lý Intel Core Ultra được đặt trên bảng mạch, tượng trưng cho hiệu suất của AI. Hình ảnh nêu bật khả năng xử lý lên đến 50 TOPS và đồ họa Intel với nhân 4Xe, được thể hiện thông qua nền đồ họa phát sáng theo chủ đề AI.
Hình ảnh mặt trước của máy tính xách tay LG gram có màn hiển thị 14 inch WUXGA. Biểu tượng phía trên thiết bị cho biết gam màu DCI-P3 99% (Thông thường), độ tương phản 1200:1 và tỷ lệ màn hình 16:10. Màn hình hiển thị hình ảnh sống động có độ tương phản cao.
Hình ảnh thể hiện chiếc máy tính xách tay gram đang mở, trên màn hình hiển thị bảng điều khiển dữ liệu, còn bên dưới sản phẩm là dòng chữ “36,5 giờ” và “72 Wh” nhằm làm nổi bật thời lượng pin dài.
Khung cảnh kết nối đa thiết bị thể hiện LG gram Link đang được sử dụng trên các nền tảng khác nhau. Màn hình máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị cùng một giao diện thư viện ảnh, minh họa việc đồng bộ hóa thiết bị liền mạch trên các môi trường iOS, Android và webOS.
Hình ảnh này thể hiện một chiếc máy tính xách tay LG gram đang hiển thị các thư mục ở bên cạnh một chiếc điện thoại được kết nối với biểu tượng xóa, minh họa các tính năng xóa, khóa và bảo vệ từ xa cho phép bảo mật dữ liệu máy tính xách tay từ thiết bị di động.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram nhìn từ trên xuống, xung quanh là đồ họa sóng âm thanh hình tròn. Hình ảnh thể hiện trực quan âm thanh không gian sống động với thương hiệu Dolby Atmos được hiển thị ở góc dưới của khung cảnh.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram nhìn từ cạnh bên, cho thấy các cổng kết nối trên máy. Các nhãn trong hình ảnh gồm cổng USB 3.2, giắc cắm âm thanh HP/MIC, cổng HDMI và cổng USB 4 Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 4, minh họa các tùy chọn kết nối có dây của thiết bị.
Sơ đồ kích thước của máy tính xách tay LG gram thể hiện kích thước và trọng lượng vật lý của máy. Hình ảnh hiển thị chiều rộng 312 mm, chiều sâu 214 mm, chiều dài đường chéo 355 mm, chiều dày từ 15,7 mm đến 16,9 mm và trọng lượng 1.120 g.
Hình ảnh mặt bên trái và dựng màn
Hình chụp bàn phím từ trên xuống
Hình ảnh mặt trước của Laptop LG gram AI 14Z90U-G.AN55A5 14 inch mỏng nhẹ 1,1 kg | Dual AI + Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ U5 dựa trên AI | RAM 16GB/ SSD 512GB 14Z90U-G
Máy tính xách tay LG gram AI lơ lửng được thể hiện từ nhiều góc độ, nêu bật thiết kế mỏng và nhẹ. Hình ảnh thể hiện các tính năng chính bao gồm trọng lượng 1.120 g, thân máy mỏng 15,7 mm, Windows 11 Home Copilot+ PC, bộ xử lý Intel Core Ultra, hỗ trợ on-device và cloud AI, màn hiển thị 14 inch 16:10 WUXGA, gam màu DCI-P3 99%.
Máy tính xách tay LG gram được hiển thị ở vị trí góc cạnh trên nền tối, nhấn mạnh thân máy nhẹ 1.120 g được thiết kế cho kích thước 14 inch.
Hình ảnh này thể hiện huy hiệu chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H, cho thấy chiếc máy tính xách tay bền nhẹ 14 inch đã vượt qua bảy thử nghiệm độ bền. Bên dưới huy hiệu, một loạt biểu tượng minh họa cho các điều kiện thử nghiệm khác nhau, bao gồm sốc, rung, thay đổi nhiệt độ, tiếp xúc với bụi và các điều kiện môi trường khắc nghiệt khác.
Hình ảnh mặt trước của một chiếc máy tính xách tay LG gram đang hiển thị giao diện màn hình chia đôi, đại diện cho các chức năng on-device AI và AI trên đám mây. Biểu tượng gram chat cloud xuất hiện ở cả hai mặt của máy tính xách tay, nhấn mạnh hoạt động AI kép trong hệ thống.
Hình minh họa trực quan bộ xử lý Intel Core Ultra được đặt trên bảng mạch, tượng trưng cho hiệu suất của AI. Hình ảnh nêu bật khả năng xử lý lên đến 50 TOPS và đồ họa Intel với nhân 4Xe, được thể hiện thông qua nền đồ họa phát sáng theo chủ đề AI.
Hình ảnh mặt trước của máy tính xách tay LG gram có màn hiển thị 14 inch WUXGA. Biểu tượng phía trên thiết bị cho biết gam màu DCI-P3 99% (Thông thường), độ tương phản 1200:1 và tỷ lệ màn hình 16:10. Màn hình hiển thị hình ảnh sống động có độ tương phản cao.
Hình ảnh thể hiện chiếc máy tính xách tay gram đang mở, trên màn hình hiển thị bảng điều khiển dữ liệu, còn bên dưới sản phẩm là dòng chữ “36,5 giờ” và “72 Wh” nhằm làm nổi bật thời lượng pin dài.
Khung cảnh kết nối đa thiết bị thể hiện LG gram Link đang được sử dụng trên các nền tảng khác nhau. Màn hình máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị cùng một giao diện thư viện ảnh, minh họa việc đồng bộ hóa thiết bị liền mạch trên các môi trường iOS, Android và webOS.
Hình ảnh này thể hiện một chiếc máy tính xách tay LG gram đang hiển thị các thư mục ở bên cạnh một chiếc điện thoại được kết nối với biểu tượng xóa, minh họa các tính năng xóa, khóa và bảo vệ từ xa cho phép bảo mật dữ liệu máy tính xách tay từ thiết bị di động.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram nhìn từ trên xuống, xung quanh là đồ họa sóng âm thanh hình tròn. Hình ảnh thể hiện trực quan âm thanh không gian sống động với thương hiệu Dolby Atmos được hiển thị ở góc dưới của khung cảnh.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram nhìn từ cạnh bên, cho thấy các cổng kết nối trên máy. Các nhãn trong hình ảnh gồm cổng USB 3.2, giắc cắm âm thanh HP/MIC, cổng HDMI và cổng USB 4 Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 4, minh họa các tùy chọn kết nối có dây của thiết bị.
Sơ đồ kích thước của máy tính xách tay LG gram thể hiện kích thước và trọng lượng vật lý của máy. Hình ảnh hiển thị chiều rộng 312 mm, chiều sâu 214 mm, chiều dài đường chéo 355 mm, chiều dày từ 15,7 mm đến 16,9 mm và trọng lượng 1.120 g.
Hình ảnh mặt bên trái và dựng màn
Hình chụp bàn phím từ trên xuống

Tính năng chính

  • Màn hiển thị 14 inch 16:10 WUXGA (1920x1200) IPS LCD
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home
  • Chỉ 1.120g cho máy tính xách tay 14 inch | Pin 72 Wh
  • Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra | LPDDR5x RAM / NVMe Gen4 SSD
  • AI kép (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
Thêm
Logo LG gram AI

Logo LG gram AI

Máy tính xách tay AI kép siêu di động cho năng suất vô song

LG tái định nghĩa tính di động bằng thiết kế siêu nhẹ và siêu mỏng cho khả năng xách tay vượt trội mà không ảnh hưởng đến hiệu suất AI. Sản phẩm được hỗ trợ bởi AI kép độc quyền của LG gram, đồng thời kết hợp On-Device AI và Cloud AI, giúp bạn làm việc thông minh và hiệu quả ở bất kỳ đâu. Tác nghiệp mọi nơi với máy tính xách tay AI kép siêu di động mới.

Hình ảnh này thể hiện hai máy tính xách tay gram AI 2026 gọn nhẹ trên nền màu xám đậm. Một chiếc máy tính xách tay được đặt nghiêng để phô ra thiết kế mặt sau mỏng gọn, trong khi chiếc còn lại mở ra để làm nổi bật kiểu dáng mỏng nhẹ.

Hình ảnh này thể hiện hai máy tính xách tay gram AI 2026 gọn nhẹ trên nền màu xám đậm. Một chiếc máy tính xách tay được đặt nghiêng để phô ra thiết kế mặt sau mỏng gọn, trong khi chiếc còn lại mở ra để làm nổi bật kiểu dáng mỏng nhẹ.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Dẫn đầu sự xuất sắc, kiệt tác giành giải thưởng

Hình ảnh logo Giải thưởng Lựa chọn của độc giả PCMag 2025

Thương hiệu laptop tốt nhất năm 2025*

Thương hiệu máy tính xách tay được xếp hạng hàng đầu với điểm số vô cùng cao ở hầu hết mọi danh mục.

*Nhãn hiệu của Ziff Davis, LLC. Được sử dụng theo giấy phép.

*Được cho phép in lại. © 2025 Ziff Davis, LLC. Bảo lưu mọi quyền.

*LG gram được chọn là Thương hiệu Máy tính xách tay Tốt nhất năm 2025 dựa trên Giải thưởng Lựa chọn của độc giả PCMag.

Tổng quan về tính năng của máy tính xách tay LG gram AI 14 inch làm nổi bật thiết kế siêu di động 1.120 g với độ bền MIL-STD, màn hiển thị 14 inch 16:10 WUXGA (1920×1200), khả năng AI kép gồm on-device và cloud AI, hỗ trợ Copilot+ PC, thời lượng pin kéo dài lên đến 36,5 giờ, bộ xử lý Intel AI và kết nối gram Link để đồng bộ thiết bị liền mạch trên iOS, Android và webOS.

Tổng quan về tính năng của máy tính xách tay LG gram AI 14 inch làm nổi bật thiết kế siêu di động 1.120 g với độ bền MIL-STD, màn hiển thị 14 inch 16:10 WUXGA (1920×1200), khả năng AI kép gồm on-device và cloud AI, hỗ trợ Copilot+ PC, thời lượng pin kéo dài lên đến 36,5 giờ, bộ xử lý Intel AI và kết nối gram Link để đồng bộ thiết bị liền mạch trên iOS, Android và webOS.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Dễ mang theo ngườiHiệu suấtKết nối và bảo mật
Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Đỉnh cao mới của tính di động”.

Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Đỉnh cao mới của tính di động”.

Tính di động cao không chỉ nằm ở tổng trọng lượng, mà còn ở thiết kế thanh mảnh, nhỏ gọn và khả năng sử dụng bền bỉ hàng ngày. LG gram hội tụ cả hai yếu tố là kiểu dáng mỏng nhẹ chiếm ít diện tích trong túi nhất có thể và thời lượng pin dài lâu để bạn có thể làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Hình ảnh này minh họa bốn tình huống sử dụng máy tính xách tay LG gram trong thực tế, bao gồm mang theo khi đi bộ trong thành phố, sử dụng bằng một tay trong lúc làm việc hoặc giao tiếp, để máy tính xách tay trong ba lô khi di chuyển giữa các địa điểm và mở các ứng dụng sáng tạo để làm việc ngoài trời tại một quán cà phê bên bờ biển, làm nổi bật tính di động trong đời sống thường nhật, khả năng xách tay và hiệu suất linh hoạt.

Hình ảnh này minh họa bốn tình huống sử dụng máy tính xách tay LG gram trong thực tế, bao gồm mang theo khi đi bộ trong thành phố, sử dụng bằng một tay trong lúc làm việc hoặc giao tiếp, để máy tính xách tay trong ba lô khi di chuyển giữa các địa điểm và mở các ứng dụng sáng tạo để làm việc ngoài trời tại một quán cà phê bên bờ biển, làm nổi bật tính di động trong đời sống thường nhật, khả năng xách tay và hiệu suất linh hoạt.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

*Một số hình ảnh trên trang này là sản phẩm của AI tạo sinh nhằm mục đích minh họa. Thiết kế, thông số kỹ thuật và tính năng thực tế của sản phẩm có thể khác.

Siêu nhẹ. Siêu mỏng.

LG gram kết hợp tổng trọng lượng cực nhẹ chỉ 1.120 g với kiểu dáng mỏng và siêu mảnh 15,7 mm.

*Số đo độ dày và tổng trọng lượng được lấy từ điểm mỏng nhất và nhẹ nhất, thực tế có thể khác. Vui lòng xem thông số kỹ thuật để biết kích thước sản phẩm.

Cực bền

LG gram là máy tính xách tay đã vượt qua 7 thử nghiệm cấp quân sự, đáp ứng các điều kiện di chuyển và sử dụng hàng ngày. Sản phẩm mang lại độ bền của một chiếc máy tính xách tay chắc chắn, trong khi vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ.

*LG gram: Thử nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn MIL-STD-810H được thực hiện bởi KOLAS Labs. Vượt qua 7 lần Thử nghiệm MIL-STD 810H khác nhau về độ bền được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ. Tuân thủ các phương pháp theo tiêu chuẩn MIL-STD-810H sau: Phương pháp 500.6 (Áp suất thấp (Độ cao) Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 501.7 (Nhiệt độ cao (Quy trình I – Bảo quản kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 502.7 Nhiệt độ thấp (Quy trình I – Bảo quản kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 509.7 – Thử nghiệm sương muối; Phương pháp 514.8 – Rung; Phương pháp 516.8 – Sốc (Quy trình I – Chức năng kết hợp Quy trình IV – Thả rơi trong khi vận chuyển). Thiết bị có thể không hoạt động như đã thử nghiệm trong mọi điều kiện. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường được kiểm soát. Không cố thực hiện theo.

*Bảo hành sẽ không có hiệu lực trong trường hợp người dùng tự ý thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào hoặc gây hư hại cho gram.

*Vượt qua thử nghiệm này không có nghĩa là thiết bị phù hợp để sử dụng trong môi trường quân đội.

Siêu lâu

gram được trang bị pin dung lượng cao, cho thời gian sử dụng lên đến 36,5 giờ. Với thời lượng pin kéo dài cả ngày cùng Trợ lý AI Thông minh giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng theo thói quen sử dụng, bạn có thể làm việc năng suất hơn từ sáng tới đêm mà không bị gián đoạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Thời lượng pin được đo trong điều kiện phát lại video ở độ sáng 150 nit khi tắt kết nối không dây và đặt âm lượng tai nghe ở mức mặc định.

*Thời lượng pin được nêu trong tính năng thể hiện việc sử dụng trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, môi trường của người dùng, kết nối mạng, tình trạng pin và thời gian sử dụng.

*Để sử dụng tính năng thông báo phát hiện mức sử dụng pin của chế độ tiết kiệm pin AI, bạn cần để hệ thống học thói quen sử dụng trong ít nhất 80 giờ.

Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Hiệu suất AI ở đẳng cấp chuyên gia”

Hình ảnh thể hiện dòng chữ “Hiệu suất AI ở đẳng cấp chuyên gia”

Hiệu suất đẳng cấp kết hợp cùng sự thông minh của AI

Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ với bộ xử lý tối ưu hóa bằng AI của Intel. Với đồ họa Intel® (4Xe) và NPU hỗ trợ tác vụ AI, sản phẩm mang đến khả năng phản hồi nhanh chóng cùng hiệu suất ổn định ngay cả trong môi trường làm việc đa nhiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp giữa công nghệ quản lý năng lượng hiệu quả, dung lượng bộ nhớ LPDDR5x lên đến 32 GB và ổ cứng SSD NVMe tối đa 2 TB cùng khe cắm NVMe thứ hai giúp tăng tốc độ hệ thống, cũng như cải thiện độ linh hoạt cho việc chỉnh sửa video, công việc với đồ họa 3D và các tác vụ xử lý bằng AI.

50 TOPS

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra

4Xe

Đồ họa Intel®

'Hình ảnh thể hiện bộ xử lý Intel® Core™ Ultra trên nền chuyển sắc từ xanh dương sang tím cùng dòng chữ “AI” bán trong suốt khổ lớn nằm ở phía sau chipset này.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của NPU và GPU thay đổi tùy thuộc vào bộ xử lý và giá trị TOPS nêu trên được hiển thị là 'Lên đến'.

*Các tùy chọn Bộ nhớ và Ổ cứng SSD ở trên yêu cầu mua riêng, và giá bán có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.

*Intel®, logo của Intel và Intel core là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc công ty con.

Trải nghiệm AI nhiều hơn với AI kép và Copilot+ PC của gram

Giải pháp AI kép độc quyền của LG mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Tăng tính linh hoạt đáng kể trong quy trình làm việc với các tính năng AI của Copilot+ PC. Trải nghiệm trợ lý AI nâng cấp của gram để làm việc theo cách mượt mà, trực quan hơn.

Máy tính xách tay gram AI (14Z90U) sở hữu AI kép gồm on-device và cloud AI, cho hiệu suất liền mạch cả khi trực tuyến lẫn ngoại tuyến

AI kép:
không gián đoạn
với On-Device và Cloud AI

AI kép của LG gram mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Được hỗ trợ bởi EXAONE 3.5, giải pháp AI của LG, gram chat On-Device cho phép tìm kiếm và tóm tắt tài liệu trên PC mà không cần kết nối mạng. Với gram chat, bạn có thể kết nối tức thì với gram Link để chuyển tệp hoặc gọi điện, giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

*Hình ảnh mang tính minh họa, với trình tự được rút ngắn và có thể khác với trải nghiệm người dùng thực tế.*Dịch vụ này cung cấp tính năng trả phí của GPT4o, nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hay trình chỉnh sửa mã. 

*Để sử dụng gram chat Cloud, bạn phải cài đặt ứng dụng qua liên kết trong Ứng dụng My gram. Dịch vụ được miễn phí trong tối đa một năm, đồng thời không bắt buộc cài đặt và sử dụng. Sau thời gian miễn phí, dịch vụ sẽ không còn khả dụng và không có gói đăng ký trả phí nào được cung cấp.

*Xin lưu ý rằng gram chat On-Device được thiết kế cho các yêu cầu cụ thể và không hỗ trợ trò chuyện liên tục. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng cho các yêu cầu một lần đơn giản.

Trải nghiệm On-Device AI, ngay cả khi ngoại tuyến

Nhận câu trả lời phù hợp dựa trên tệp đã lưu trữ**

Mở lại màn hình đã xem gần đây với từ khóa đơn giản***

Tóm tắt tức thì văn bản và tài liệu

Cài nhiều tùy chọn hệ thống khác nhau với lệnh đơn giản****

*Chức năng gram chat On-Device cho phép bạn tương tác với các tài liệu được lưu trữ trên PC và không xử lý thông tin hàng ngày đơn giản hoặc các câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên internet.

*Một số tính năng có thể không hoạt động bình thường trong lần sử dụng đầu tiên do On-Device AI cần thời gian học trước để thích ứng với người dùng. ① Tính năng gram chat On-Device yêu cầu lập chỉ mục để kết hợp các từ với dữ liệu từ nội dung PC của bạn, có thể mất thời gian để mang lại kết quả mong muốn. ② Cần ít nhất 80 giờ học mẫu để sử dụng thông báo phát hiện mức sử dụng pin.

*Kết quả tìm kiếm AI có thể thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tại thời điểm tìm kiếm và độ chính xác của nội dung không được đảm bảo, vì vậy cần xác minh người dùng.

*Tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hàn.

**Tài liệu có hơn 200.000 ký tự không được lưu trữ. Có thể lưu tới 1.000 tài liệu dưới giới hạn này. gram AI sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm và câu trả lời. Kết quả đầu ra có thể khác nhau và không đảm bảo sẽ chính xác. Người dùng nên tự suy xét.

***Màn hình PC được chụp khoảng 2 giây một lần, với giới hạn lưu trữ khoảng 13GB. Hình ảnh đã chụp sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt như có sử dụng tính năng hay không, thời gian lưu trữ màn hình và dung lượng thông qua biểu tượng hình bánh răng ở đầu gram chat.

***Tính năng này bị tắt theo mặc định và được chọn tham gia, bạn có thể kích hoạt tính năng này nếu muốn sử dụng.

***Tính năng này: ① Có thể khó tìm kiếm văn bản viết tay, hình ảnh mờ hoặc phông chữ trang trí. ② Tìm kiếm dựa trên các kết quả khớp với văn bản chính xác, bao gồm cả khoảng cách. ③ Sử dụng tính năng thu âm có thể làm giảm hiệu suất tính toán.

***Chức năng này không khôi phục các tệp bị mất; thay vào đó, nó giúp người dùng điều hướng đến màn hình trước bằng cách tìm kiếm từ khóa. Người dùng có thể truy xuất tệp bằng cách sao chép và dán.

****Cài đặt hệ thống được hỗ trợ: • Chế độ tối / • Khóa Fn / • Kéo dài thời lượng pin / • Phát hiện mức sử dụng pin bằng AI / • Chế độ đọc sách / • Bàn di chuột / • Chế độ tiết kiệm pin / • Sạc ngoại tuyến USB-C / • Điều khiển độ sáng / • Điều khiển âm thanh

Copilot+ PC:
trợ lý AI trong Windows

Dự án nặng đô? Xử lý nhẹ nhàng

Copilot+ PC dễ dàng xử lý các tác vụ chỉnh sửa phức tạp, giúp bạn tập trung vào tiến độ mà không lo chậm trễ.

Một cú nhấp, vạn tác vụ

Các phím tắt nhanh giúp bạn nắm bắt thông tin, soạn thảo và hoàn thành công việc nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng nhận diện hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tập trung chỉ với một lần nhấp.*

Nhanh chóng tìm được, tìm kiếm bằng ngôn ngữ của bạn

Tính năng Recall (Gọi ra) giúp bạn tìm lại được những gì đã thấy trước đây bằng cách mô tả. Tính năng Natural Search (Tìm kiếm tự nhiên) giúp bạn tìm thấy nội dung có trên PC bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần từ khóa.**

Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Đây là dòng máy tính Windows bảo mật nhất từ trước đến nay. Nhờ các lớp bảo mật phần cứng được trang bị sẵn, mọi dữ liệu quý giá của bạn sẽ luôn được bảo vệ.***

*Thao tác hình ảnh hiện khả dụng trên các thiết bị; các thao tác khác thay đổi tùy theo vùng thiết bị, ngôn ngữ và bộ ký tự. Một số thao tác yêu cầu gói đăng ký. Xem aka.ms/copilotpluspcs

**Chỉ hỗ trợ một số định dạng văn bản, hình ảnh và tài liệu cụ thể; tối ưu hóa cho một số ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha). Xem aka.ms/copilotpluspcs

***Nhận dạng khuôn mặt Windows Hello có trên một số Copilot+ PC.

****Copilot trong Windows yêu cầu Windows 11. Một số tính năng yêu cầu phải có NPU. Thời gian cung cấp tính năng và tính khả dụng khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị. Xem http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Nhiều không gian dọc hơn. Chi tiết rõ ràng.

Màn hiển thị 14 inch 1920×1200 WUXGA IPS mang đến hình ảnh rõ ràng và chính xác với độ sáng 350 nit để xem thoải mái trong các môi trường khác nhau. Tỷ lệ màn hình 16:10 mang đến diện tích xem dọc rộng hơn, cho phép màn hình chứa được nhiều nội dung hơn và giảm nhu cầu cuộn. Góc xem rộng và khả năng tái tạo màu sắc nhất quán giúp giữ cho hình ảnh và văn bản luôn sắc nét, rõ ràng, giúp công việc hàng ngày và trải nghiệm xem phương tiện trở nên vừa thoải mái, vừa đáng tin cậy.

Hình ảnh này thể hiện màn hình của máy tính xách tay gram 14 inch khi nhìn từ phía trước, với những con vẹt đầy màu sắc được đặt trên nền màu xanh lá cây nhạt, làm nổi bật màu sắc sống động và chi tiết tinh tế. Phía trên màn hình, các biểu tượng thể hiện thông số kỹ thuật chính của màn hiển thị, bao gồm gam màu DCI-P3 99% (Thông thường), độ tương phản 1200:1 và tỷ lệ màn hình 16:10, cho biết phạm vi màu sắc, độ tương phản và tỷ lệ màn hình của màn hiển thị.

Hình ảnh này thể hiện màn hình của máy tính xách tay gram 14 inch khi nhìn từ phía trước, với những con vẹt đầy màu sắc được đặt trên nền màu xanh lá cây nhạt, làm nổi bật màu sắc sống động và chi tiết tinh tế. Phía trên màn hình, các biểu tượng thể hiện thông số kỹ thuật chính của màn hiển thị, bao gồm gam màu DCI-P3 99% (Thông thường), độ tương phản 1200:1 và tỷ lệ màn hình 16:10, cho biết phạm vi màu sắc, độ tương phản và tỷ lệ màn hình của màn hiển thị.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.*DCI-P3 Thông thường 99% (DCI-P3: Tiêu chuẩn màu theo định nghĩa của Digital Cinema Initiatives (DCI)).

*Độ phân giải 1920×1200 (WUXGA) cung cấp nhiều điểm ảnh dọc hơn so với độ phân giải FHD 1920×1080 tiêu chuẩn.

Âm thanh không gian sống động khắp mọi nơi quanh bạn

Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Tuyên bố hiệu suất của Dolby Atmos dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web chính thức của Dolby Atmos.

Hình ảnh này thể hiện máy tính xách tay LG gram được kết nối với máy tính bảng, điện thoại thông minh và màn hình máy tính để bàn, minh họa khả năng đồng bộ hóa đa thiết bị và chia sẻ nội dung liền mạch trên iOS, Android và webOS bằng LG gram Link.

LG gram Link:
đồng bộ thiết bị dễ dàng—
iOS, Android và webOS
trên LG gram của bạn

gram Link kết nối tất cả, bất kể là iOS, Android hay webOS, xua tan nỗi lo về khả năng tương thích với hệ điều hành. Chia sẻ tệp, phản chiếu màn hình và duy trì kết nối liền mạch trên tất cả thiết bị.

Các tính năng chính của LG gram Link

Chia sẻ tệp đa thiết bị

Màn hình & điều khiển đa thiết bị

Tìm kiếm và sắp xếp hình ảnh

Cảnh báo và âm thanh di động trên PC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 16.4 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.

*Để cài đặt ứng dụng LG gram link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi). 

*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS26.

*Tính năng chia sẻ tệp có thể được sử dụng qua Bluetooth mà không cần kết nối mạng. Tất cả các tính năng khác đều yêu cầu máy tính xách tay và thiết bị di động phải được kết nối với cùng một mạng.*Smart Monitor sẽ được hỗ trợ sau. Một số Smart TV và màn hình có thể không được hỗ trợ.

*Logo iOS, Android lần lượt là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., Google LLC và LG Electronics Inc.

Máy tính xách tay gram AI (14Z90U) sử dụng ThinQ để khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Xóa. Khóa.
Bảo vệ – từ xa.

Với ThinQ, bạn có thể khóa LG gram từ xa và xóa hoàn toàn dữ liệu nếu mất máy. Việc xóa dữ liệu nhằm ngăn khả năng khôi phục hoặc truy cập chuyên sâu, giúp thông tin nhạy cảm luôn được bảo mật.

*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.*Tính năng này được hỗ trợ khi có kết nối internet đang hoạt động. 

*Dự kiến bắt đầu hỗ trợ từ quý 1 năm 2026. Các model được hỗ trợ và tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Máy tính xách tay gram AI (14Z90U) hỗ trợ hai cổng USB 3.2, HDMI và Thunderbolt 4 USB-C để truyền dữ liệu và sạc.

Kết nối
đơn giản, tức thì

Hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt™ 4 USB-C hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh, sạc USB-C và hiển thị bên ngoài. Kết nối cắm và chạy giúp làm việc hiệu quả mà không cần trạm kết nối.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) đã đi kèm trong gói.

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    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 