Máy tính xách tay LG gram Book 15,6 inch | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra dựa trên AI | SSD 1TB | Nhẹ, Màn hình FHD | 2026
15U50U-G
Khởi động nhanh, mở rộng thông minh
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
Dẫn đầu sự xuất sắc, kiệt tác giành giải thưởng
*Nhãn hiệu của Ziff Davis, LLC. Được sử dụng theo giấy phép.
*Được cho phép in lại. © 2025 Ziff Davis, LLC. Bảo lưu mọi quyền.
*LG gram được chọn là Thương hiệu Máy tính xách tay Tốt nhất năm 2025 dựa trên Giải thưởng Lựa chọn của độc giả PCMag.
Bộ xử lý Intel® Core™ dựa trên AI
Trải nghiệm hiệu suất nhanh nhạy trong công việc hàng ngày. Được hỗ trợ bởi Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5, LG gram vận hành đa nhiệm mượt mà và hỗ trợ tác vụ thiết yếu với hiệu suất đáng tin cậy.
*Intel®, logo Intel và Intel core là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc công ty con của Intel.
Dung lượng lưu trữ có thể nâng cấp
Được trang bị khe M.2 cho thẻ nhớ SSD có thể nâng cấp, gram book thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng về lưu trữ để nâng cấp dễ dàng.
*Các tùy chọn Ổ cứng SSD (giá bán lẻ) ở trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.
Tốc độ mạnh mẽ, có thể nâng cấp
LG gram Book, được trang bị bộ nhớ DDR5, khe SSD kép và hỗ trợ Gen4 NVMe, mang lại thời gian khởi động nhanh, tốc độ truyền dữ liệu cao và khả năng đa nhiệm mượt mà. Trải nghiệm hiệu suất vượt trội cho nhiều tác vụ khác nhau và khả năng linh hoạt nâng cấp lên tốc độ mong muốn bằng các tùy chọn nâng cấp.
*Các chương trình ở trên không có trong bộ sản phẩm (bán riêng).
*Các tùy chọn Bộ nhớ & Ổ cứng SSD (giá bán lẻ) ở trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.
Khám phá sức mạnh của Multi-AI
Nâng cao năng suất với Multi-AI. gram Chat hỗ trợ Hỏi & Đáp nhanh và tác vụ liên quan đến tài liệu như tóm tắt, trích xuất và dịch nội dung, đồng thời có thể hỗ trợ các thao tác như lên lịch sự kiện hoặc soạn thảo tài liệu trong môi trường Google Workspace được hỗ trợ. Copilot trong Windows đưa ra câu trả lời, tóm tắt, hỗ trợ tìm kiếm và tạo hình ảnh nhanh chỉ trong một lần nhấn phím.
*Dịch vụ này cung cấp các tính năng trả phí của GPT4o nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hoặc trình chỉnh sửa mã. gram chat Cloud được miễn phí trong năm đầu tiên sau khi đăng ký người dùng, sau đó trở thành dịch vụ trả phí. Người dùng sẽ được thông báo riêng trong khoảng thời gian này và có thể chọn không tham gia nếu muốn.
Kích hoạt nhanh Copilot
Bạn có thể khởi động tích hợp Copilot trên thanh tác vụ hoặc nhấn đồng thời phím Windows + C. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để truy cập nhanh vào các công cụ thông minh trên gram.
Sẵn sàng ra lệnh bằng Bing Chat
Với Copilot thông qua Bing Chat, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhiều tác vụ, từ đề xuất bài hát theo tâm trạng đến sắp xếp các trang phức tạp và thiết đặt tùy chọn.
Đơn giản hóa nội dung phức tạp bằng một cú nhấp
Copilot có thể tổng hợp các email dài và nội dung phức tạp, giúp xử lý thông tin công việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian quý báu.
Xử lý chỉnh sửa ảnh và hơn thế nữa
Bạn có thể yêu cầu Copilot thực hiện tất cả các tác vụ, từ điều chỉnh kích thước và độ sáng hình ảnh đơn giản đến xóa nền và nâng cấp chất lượng phức tạp hơn.
*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Cần có tài khoản Microsoft và kết nối Internet để hoạt động bình thường.
*Copilot trên Windows 11 được triển khai dần ở bản xem trước trong bản cập nhất mới nhất của Windows 11 ở một số thị trường toàn cầu. Không phải mọi người dùng đều sẽ có khả năng truy cập vào Copilot cùng thời điểm vì thời gian khả dụng khác nhau tùy theo thiết bị và thị trường.
*Tính năng AI với Copilot trên Windows 11 có thể khác nhau về hiệu năng tùy theo nhu cầu của người dùng và môi trường sử dụng, cũng không cung cấp hiệu năng ở cùng cấp độ cho mọi trường hợp sử dụng.
Đắm chìm trong âm thanh 360° sống động
Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.
*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Hình ảnh sắc nét. Ý tưởng rõ ràng.
Trải nghiệm hình ảnh sắc nét và giải pháp đa nhiệm liền mạch với độ sáng 300 nit và màn hình rộng FHD 1920 x 1080.
*Độ sáng đạt 300 nit (Thông thường).
Xem thoải mái
Bắt trọn từng chi tiết với độ hiển thị sắc nét nhờ tấm nền chống lóa. Giảm rõ rệt tình trạng lóa và phản chiếu, thông tin hiển thị rõ ràng và sắc nét, giúp tăng năng suất làm việc.
*Độ sáng đạt 300 nit (Thông thường).
Kết hợp giữa phong cách và hiệu suất
Gram book sở hữu thiết kế kim loại cứng cáp, nổi bật ở mọi không gian. Thiết kế viền cong thanh thoát tạo nên diện mạo sang trọng, cân bằng giữa sự bền bỉ và vẻ ngoài tối giản, hiện đại.
Bảo mật nhanh chóng
Bạn có thể mở và đóng màn trập webcam bất cứ khi nào bạn muốn duy trì bảo mật.
Nút nguồn màu đỏ cổ điển
Trải nghiệm các nút điều khiển cảm quan đơn giản với nút nguồn điểm đỏ mang phong cách cổ điển.
Đăng nhập chỉ bằng một chạm và khởi động hệ thống nhanh chóng.
Bao trọn sức mạnh, hoàn toàn khả thi
Xóa tan nỗi lo thiếu pin. LG gram book được trang bị pin có tuổi thọ dài 51Wh để bạn có thể mang đi bất cứ đâu khi cần.
*Thời lượng pin thực tế sẽ khác với thông số kỹ thuật tùy theo model, cài đặt và môi trường sử dụng.
Duy trì kết nối. Luôn luôn bảo mật.
*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 15.2 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.
*Để cài đặt ứng dụng LG gram link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi).
*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS 26.
*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.
*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.
*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) đã đi kèm trong gói.
Tất cả thông số
THÔNG TIN
Danh mục sản phẩm
gram Book
Năm
Y25
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước(mm)
359.8 x 237.8 x 18.9~19.4
trọng lượng(kg)
1.7 kg
Kích thước(inch)
14.2 x 9.4 x 0.74~0.76
Trọng lượng vận chuyển(kg)
2.67 kg
trọng lượng(lb)
3.74 lbs
Trọng lượng vận chuyển(lb)
5.89 lbs
PIN
Pin
51Wh Li-Ion
THIẾT KẾ
Màu sắc
Màu: Titan Black Mặt A: PC/ABS (đen) Mặt B: PC/ABS (đen) Mặt C: PC/ABS (đen) / bàn phím: bề mặt nhám (đen) Mặt D: PC/ABS (đen)
HỆ THỐNG
Đồ họa
Intel® Graphics
Bộ nhớ
8GB / 16GB DDR5 5600MHz
Hệ điều hành
Windows 11 Home / Pro, Non-OS (KR, SPAIN)
Bộ xử lý
Intel® Core™ Ultra5-115U
MÀN HÌNH
Độ sáng
300 nit
Độ tương phản
700:1 (IPS không cảm ứng, điển hình) / 800:1 (AIT, điển hình)
Loại tấm nền
IPS Touch(AIT) / Không cảm ứng
Pol
Chống chói
Tỷ lệ
0.672916667
Độ phân giải
FHD (1920*1080)
Thời gian phản hồi
25ms
Kích thước (Inch)
15.6 inch
Kích thước (cm)
39.6 cm
LƯU TRỮ
SSD
2 khe SSD M.2, Gen4 - NVMe : 1TB / 512GB / 256GB
ÂM THANH
Âm thanh
Âm thanh HD với Dolby Atmos
Loa
Loa stereo 1.5W x 2
KẾT NỐI
BT
BT 5.3
Webcam
Webcam HD với màn che camera riêng tư và micro kép
PHỤ KIỆN
Phụ kiện
Sạc laptop, cáp USB-C to C, adapter USB-C to RJ45 (Tùy theo quốc gia và SKU)
PHẦN MỀM CÀI ĐẶT SẴN
Dolby Atmos
O
LG Display Extension
O
LG Easy Guide /Hướng dẫn khắc phục sự cố
O
LG Glance by Mirametrix®
X
LG On Screen Display 3
O
Cài đặt bút LG
X
McAfee Live Safe (Dùng thử 30 ngày)
O
Microsoft 365 (Dùng thử 30 ngày)
O
Bamboo Paper
X
LG Lively Theme
O
THIẾT BỊ ĐẦU VÀO
Bàn phím
Bàn phím full size 97 phím (US), 98 phím (UK) với bàn phím số (có đèn nền & không đèn nền)
Thiết bị trỏ
Touchpad Precision hỗ trợ cuộn và thao tác cử chỉ
LED
LED
Nguồn, sạc
CỔNG VÀO/RA
HP-Out
Tai nghe 4 cực, chuẩn US
USB Type A
USB 3.2 Gen 1x1 (x1), USB 2.0 (x1)
USB Type C
USB 3.2 Gen 2x1 & USB PD Support (x2)
HDMI
HDMI (4K@60Hz)
