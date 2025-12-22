Máy tính xách tay LG gram Book 15,6 inch | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra dựa trên AI | SSD 1TB | Nhẹ, Màn hình FHD | 2026

15U50U-G
Hình ảnh mặt trước với bàn phím
Hình ảnh mặt bên +30 độ và dựng màn
Hình ảnh này thể hiện hai chiếc máy tính xách tay nhẹ được đặt trên nền màu xám nhạt. Chiếc máy tính xách tay bên trái đang mở, để lộ bề mặt trên cùng, còn chiếc máy tính xách tay bên phải đang mở, để lộ màn hình.
Hình ảnh làm nổi bật phần cứng bên trong của máy tính xách tay với hai M.2 SSD được lắp cạnh nhau trên bo mạch chủ, nhấn mạnh hiệu suất lưu trữ tốc độ cao. Các linh kiện được chiếu sáng màu xanh lá và đường viền khe cắm SSD được hiển thị bằng màu cam.
Hình ảnh thể hiện bộ xử lý Intel Core Ultra AI được đặt trên nền có tông màu tím và xanh dương mang phong cách vị lai rực rỡ. Dòng chữ “AI” lớn, bán trong suốt xuất hiện phía sau.
Hình ảnh thể hiện mặt trước của máy tính xách tay có logo AI Cloud ở phía trên cùng bên trái và logo Copilot ở phía trên cùng bên phải.
Hình ảnh thể hiện nắp của một chiếc máy tính xách tay nhẹ trên nền đơn sắc mượt mà.
Hình ảnh thể hiện một chiếc máy tính xách tay đang chiếu cảnh lướt ván buồm trên biển. Những con sóng tươi sáng và động dường như vượt ra ngoài màn hình, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều kết hợp hài hòa giữa nội dung hiển thị và không gian xung quanh.
Trên nền tông tím, biểu tượng liên kết kết nối trực quan với máy tính xách tay, TV, máy tính bảng và thiết bị di động, thể hiện khả năng liên kết không dây liền mạch để chia sẻ màn hình và kết nối đa thiết bị.
Hình ảnh thể hiện một chiếc máy tính xách tay đang mở trên bàn với nền ngày và đêm cùng thanh đo pin, làm nổi bật tuổi thọ pin cao và thời lượng pin kéo dài.
Hình ảnh làm nổi bật các cổng bên hông máy tính xách tay, bao gồm cổng HDMI cho màn hình ngoài, cùng cổng USB Type-A và USB Type-C có PD Support giúp kết nối với máy tính xách tay và trạm kết nối để sạc, truyền dữ liệu và mở rộng đa thiết bị.
Hình ảnh thể hiện góc chụp từ trên xuống của một chiếc máy tính xách tay có đồ họa rực rỡ với tông màu tím chủ đạo trên màn hình. Bao quanh máy tính xách tay là hình ảnh sóng âm động, mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Logo "Dolby Atmos" được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải.
Hình ảnh phía trên và dựng màn có bàn phím
Hình ảnh phía trên và gập màn
Tính năng chính

  • Bộ xử lý Intel® Core™ dựa trên AI / DDR5 RAM / SSD NVMe kép
  • Trợ lý AI với Copilot
  • Đắm chìm trong âm thanh 360° sống động
  • Màn hình IPS chống lóa 15,6” FHD (1920 x 1080)
  • Màn trập webcam riêng tư / Pin 51 Wh
  • LG gram Link / ThinQ
Thêm
Logo LG gram Book AI.

Khởi động nhanh, mở rộng thông minh

Trong hình ảnh này là hai chiếc máy tính xách tay nhẹ được đặt trên nền tông màu be. Chiếc máy tính xách tay bên trái đang mở, để lộ bề mặt trên cùng, còn chiếc máy tính xách tay bên phải đang mở, để lộ màn hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Dẫn đầu sự xuất sắc, kiệt tác giành giải thưởng

Hình ảnh logo Giải thưởng Lựa chọn của độc giả PCMag 2025

Thương hiệu laptop tốt nhất năm 2025*

Thương hiệu máy tính xách tay được xếp hạng hàng đầu với điểm số vô cùng cao ở hầu hết mọi danh mục.

*Nhãn hiệu của Ziff Davis, LLC. Được sử dụng theo giấy phép.

*Được cho phép in lại. © 2025 Ziff Davis, LLC. Bảo lưu mọi quyền.

*LG gram được chọn là Thương hiệu Máy tính xách tay Tốt nhất năm 2025 dựa trên Giải thưởng Lựa chọn của độc giả PCMag.

Trong khung bên trái trên cùng, hình ảnh thể hiện nắp của chiếc máy tính xách tay nhẹ trên nền đơn sắc tối giản. Trong khung chính giữa trên cùng, hình ảnh thể hiện tính năng bảo mật webcam của máy tính xách tay với một webcam đang mở trong cuộc gọi video và một webcam đóng bằng màn trập trượt. Trong khung bên phải trên cùng, hình ảnh thể hiện bộ xử lý AI Intel Core Ultra trên nền mang phong cách vị lai màu tím và xanh dương cùng dòng chữ “AI” bán trong suốt. Trong khung bên trái dưới cùng, hình ảnh thể hiện hai M.2 SSD được lắp cạnh nhau trên bo mạch chủ, làm nổi bật bộ nhớ tốc độ cao. Trong khung chính giữa dưới cùng, hình ảnh thể hiện mặt trước của máy tính xách tay có logo AI Cloud ở phía trên cùng bên trái và logo Copilot ở phía trên cùng bên phải. Trong khung bên phải dưới cùng, hình ảnh thể hiện máy tính xách tay và thiết bị di động được liên kết không dây, minh họa kết nối không dây liền mạch để thực hiện công việc linh hoạt trên nhiều thiết bị.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Hiệu suấtMàn hình & Thiết kếKết nối & Bảo mật

Bộ xử lý Intel® Core™ dựa trên AI

Trải nghiệm hiệu suất nhanh nhạy trong công việc hàng ngày. Được hỗ trợ bởi Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 5, LG gram vận hành đa nhiệm mượt mà và hỗ trợ tác vụ thiết yếu với hiệu suất đáng tin cậy.

Hình ảnh thể hiện bộ xử lý Intel Core Ultra AI được đặt trên nền có tông màu tím và xanh dương mang phong cách vị lai rực rỡ. Dòng chữ “AI” lớn, bán trong suốt xuất hiện phía sau.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Intel®, logo Intel và Intel core là nhãn hiệu của Tập đoàn Intel hoặc công ty con của Intel.

Dung lượng lưu trữ có thể nâng cấp

Được trang bị khe M.2 cho thẻ nhớ SSD có thể nâng cấp, gram book thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của người dùng về lưu trữ để nâng cấp dễ dàng.

Hình ảnh làm nổi bật phần cứng bên trong của máy tính xách tay với hai M.2 SSD được lắp cạnh nhau trên bo mạch chủ, nhấn mạnh hiệu suất lưu trữ tốc độ cao. Các linh kiện được chiếu sáng màu xanh lá và đường viền khe cắm SSD được hiển thị bằng màu cam.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Các tùy chọn Ổ cứng SSD (giá bán lẻ) ở trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.

Tốc độ mạnh mẽ, có thể nâng cấp

LG gram Book, được trang bị bộ nhớ DDR5, khe SSD kép và hỗ trợ Gen4 NVMe, mang lại thời gian khởi động nhanh, tốc độ truyền dữ liệu cao và khả năng đa nhiệm mượt mà. Trải nghiệm hiệu suất vượt trội cho nhiều tác vụ khác nhau và khả năng linh hoạt nâng cấp lên tốc độ mong muốn bằng các tùy chọn nâng cấp.

Hình ảnh thể hiện một chiếc máy tính xách tay với nhiều cửa sổ ứng dụng đang bay xung quanh, làm nổi bật khả năng đa nhiệm. Các ứng dụng bao gồm phân tích dữ liệu, viết mã, chỉnh sửa ảnh và phát lại video, biểu thị khả năng hỗ trợ tác vụ đa dạng như năng suất, công việc sáng tạo và phát triển.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Các chương trình ở trên không có trong bộ sản phẩm (bán riêng).

*Các tùy chọn Bộ nhớ & Ổ cứng SSD (giá bán lẻ) ở trên có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.

Khám phá sức mạnh của Multi-AI

Nâng cao năng suất với Multi-AI. gram Chat hỗ trợ Hỏi & Đáp nhanh và tác vụ liên quan đến tài liệu như tóm tắt, trích xuất và dịch nội dung, đồng thời có thể hỗ trợ các thao tác như lên lịch sự kiện hoặc soạn thảo tài liệu trong môi trường Google Workspace được hỗ trợ. Copilot trong Windows đưa ra câu trả lời, tóm tắt, hỗ trợ tìm kiếm và tạo hình ảnh nhanh chỉ trong một lần nhấn phím.

Giao diện trợ lý AI LG gram chat Cloud được hiển thị trên màn hình máy tính xách tay, làm nổi bật các dịch vụ AI dựa trên đám mây với huy hiệu dùng thử miễn phí 1 năm.

Trợ lý AI thông minh
được hỗ trợ
bởi Cloud LLM

*Hình ảnh mang tính minh họa, với trình tự được rút ngắn và có thể khác với trải nghiệm người dùng thực tế.

*Dịch vụ này cung cấp các tính năng trả phí của GPT4o nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hoặc trình chỉnh sửa mã. gram chat Cloud được miễn phí trong năm đầu tiên sau khi đăng ký người dùng, sau đó trở thành dịch vụ trả phí. Người dùng sẽ được thông báo riêng trong khoảng thời gian này và có thể chọn không tham gia nếu muốn.

Kích hoạt nhanh Copilot

Bạn có thể khởi động tích hợp Copilot trên thanh tác vụ hoặc nhấn đồng thời phím Windows + C. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt trên bàn phím để truy cập nhanh vào các công cụ thông minh trên gram.

Sẵn sàng ra lệnh bằng Bing Chat

Với Copilot thông qua Bing Chat, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu nhiều tác vụ, từ đề xuất bài hát theo tâm trạng đến sắp xếp các trang phức tạp và thiết đặt tùy chọn.

Đơn giản hóa nội dung phức tạp bằng một cú nhấp

Copilot có thể tổng hợp các email dài và nội dung phức tạp, giúp xử lý thông tin công việc hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian quý báu.

Xử lý chỉnh sửa ảnh và hơn thế nữa

Bạn có thể yêu cầu Copilot thực hiện tất cả các tác vụ, từ điều chỉnh kích thước và độ sáng hình ảnh đơn giản đến xóa nền và nâng cấp chất lượng phức tạp hơn.

*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực. Cần có tài khoản Microsoft và kết nối Internet để hoạt động bình thường.

*Copilot trên Windows 11 được triển khai dần ở bản xem trước trong bản cập nhất mới nhất của Windows 11 ở một số thị trường toàn cầu. Không phải mọi người dùng đều sẽ có khả năng truy cập vào Copilot cùng thời điểm vì thời gian khả dụng khác nhau tùy theo thiết bị và thị trường.

*Tính năng AI với Copilot trên Windows 11 có thể khác nhau về hiệu năng tùy theo nhu cầu của người dùng và môi trường sử dụng, cũng không cung cấp hiệu năng ở cùng cấp độ cho mọi trường hợp sử dụng.

Đắm chìm trong âm thanh 360° sống động

Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.

Hình ảnh thể hiện góc chụp từ trên xuống của một chiếc máy tính xách tay có đồ họa rực rỡ với tông màu tím chủ đạo trên màn hình. Bao quanh máy tính xách tay là hình ảnh sóng âm động, mang đến trải nghiệm âm thanh đắm chìm. Logo "Dolby Atmos" được hiển thị ở góc dưới cùng bên phải.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Hình ảnh sắc nét. Ý tưởng rõ ràng.

Trải nghiệm hình ảnh sắc nét và giải pháp đa nhiệm liền mạch với độ sáng 300 nit và màn hình rộng FHD 1920 x 1080.

Hình ảnh thể hiện một chiếc máy tính xách tay đang chiếu cảnh lướt ván buồm trên biển. Những con sóng tươi sáng và động dường như vượt ra ngoài màn hình, tạo hiệu ứng thị giác ba chiều kết hợp hài hòa giữa nội dung hiển thị và không gian xung quanh.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Độ sáng đạt 300 nit (Thông thường).

Xem thoải mái

Bắt trọn từng chi tiết với độ hiển thị sắc nét nhờ tấm nền chống lóa. Giảm rõ rệt tình trạng lóa và phản chiếu, thông tin hiển thị rõ ràng và sắc nét, giúp tăng năng suất làm việc.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Độ sáng đạt 300 nit (Thông thường).

Kết hợp giữa phong cách và hiệu suất

Gram book sở hữu thiết kế kim loại cứng cáp, nổi bật ở mọi không gian. Thiết kế viền cong thanh thoát tạo nên diện mạo sang trọng, cân bằng giữa sự bền bỉ và vẻ ngoài tối giản, hiện đại.

Hình ảnh thể hiện nắp của một chiếc máy tính xách tay nhẹ trên nền đơn sắc mượt mà.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bảo mật nhanh chóng

Bạn có thể mở và đóng màn trập webcam bất cứ khi nào bạn muốn duy trì bảo mật.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nút nguồn màu đỏ cổ điển

Trải nghiệm các nút điều khiển cảm quan đơn giản với nút nguồn điểm đỏ mang phong cách cổ điển.

Đăng nhập chỉ bằng một chạm và khởi động hệ thống nhanh chóng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Bao trọn sức mạnh, hoàn toàn khả thi

Xóa tan nỗi lo thiếu pin. LG gram book được trang bị pin có tuổi thọ dài 51Wh để bạn có thể mang đi bất cứ đâu khi cần.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Thời lượng pin thực tế sẽ khác với thông số kỹ thuật tùy theo model, cài đặt và môi trường sử dụng.

Duy trì kết nối. Luôn luôn bảo mật.

gram Link:
một liên kết cho tất cả—
Android, iOS và webOS

Kết nối không dây máy tính xách tay với TV, màn hình, máy tính bảng trêniOS, Android, webOS.

Chia sẻ tệp, mở rộng màn hình, điều khiển thiết bị đã kết nối qua chuột và bàn phím để tinh giản hơn nữa.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 15.2 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.

*Để cài đặt ứng dụng LG gram link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi).

*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS 26.

Hình ảnh thể hiện chiếc máy tính xách tay đang mở trên nền màu xám đậm. Biểu tượng hình ổ khóa được dán nhãn “Secret Lock” nổi lên ở trung tâm màn hình và xuất hiện trên màn hình điện thoại đặt cạnh máy tính xách tay.

ThinQ: điều khiển khóa di động

Với ThinQ, bạn có thể khóa LG gram từ xa và xóa hoàn toàn dữ liệu nếu mất máy. Việc xóa dữ liệu nhằm ngăn khả năng khôi phục hoặc truy cập chuyên sâu, giúp thông tin nhạy cảm luôn được bảo mật.

*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.

Hình ảnh làm nổi bật các cổng bên hông máy tính xách tay, bao gồm cổng HDMI cho màn hình ngoài, cùng cổng USB Type-A và USB Type-C có PD Support giúp sạc, truyền dữ liệu và mở rộng đa thiết bị mà không cần trạm kết nối.

Kết nối
đơn giản, tức thì

Kết nối với gram +view, lưu trữ tốc độ cao, màn hình lớn và nhiều thiết bị khác. Tận hưởng thiên đường cắm và chạy cho hiệu suất cao và giải trí đa dạng với nhiều cổng.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) đã đi kèm trong gói.

Tất cả thông số

THÔNG TIN

  • Danh mục sản phẩm

    gram Book

  • Năm

    Y25

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước(mm)

    359.8 x 237.8 x 18.9~19.4

  • trọng lượng(kg)

    1.7 kg

  • Kích thước(inch)

    14.2 x 9.4 x 0.74~0.76

  • Trọng lượng vận chuyển(kg)

    2.67 kg

  • trọng lượng(lb)

    3.74 lbs

  • Trọng lượng vận chuyển(lb)

    5.89 lbs

PIN

  • Pin

    51Wh Li-Ion

THIẾT KẾ

  • Màu sắc

    Màu: Titan Black Mặt A: PC/ABS (đen) Mặt B: PC/ABS (đen) Mặt C: PC/ABS (đen) / bàn phím: bề mặt nhám (đen) Mặt D: PC/ABS (đen)

HỆ THỐNG

  • Đồ họa

    Intel® Graphics

  • Bộ nhớ

    8GB / 16GB DDR5 5600MHz

  • Hệ điều hành

    Windows 11 Home / Pro, Non-OS (KR, SPAIN)

  • Bộ xử lý

    Intel® Core™ Ultra5-115U

MÀN HÌNH

  • Độ sáng

    300 nit

  • Độ tương phản

    700:1 (IPS không cảm ứng, điển hình) / 800:1 (AIT, điển hình)

  • Loại tấm nền

    IPS Touch(AIT) / Không cảm ứng

  • Pol

    Chống chói

  • Tỷ lệ

    0.672916667

  • Độ phân giải

    FHD (1920*1080)

  • Thời gian phản hồi

    25ms

  • Kích thước (Inch)

    15.6 inch

  • Kích thước (cm)

    39.6 cm

LƯU TRỮ

  • SSD

    2 khe SSD M.2, Gen4 - NVMe : 1TB / 512GB / 256GB

ÂM THANH

  • Âm thanh

    Âm thanh HD với Dolby Atmos

  • Loa

    Loa stereo 1.5W x 2

KẾT NỐI

  • BT

    BT 5.3

  • Webcam

    Webcam HD với màn che camera riêng tư và micro kép

PHỤ KIỆN

  • Phụ kiện

    Sạc laptop, cáp USB-C to C, adapter USB-C to RJ45 (Tùy theo quốc gia và SKU)

PHẦN MỀM CÀI ĐẶT SẴN

  • Dolby Atmos

    O

  • LG Display Extension

    O

  • LG Easy Guide /Hướng dẫn khắc phục sự cố

    O

  • LG Glance by Mirametrix®

    X

  • LG On Screen Display 3

    O

  • Cài đặt bút LG

    X

  • McAfee Live Safe (Dùng thử 30 ngày)

    O

  • Microsoft 365 (Dùng thử 30 ngày)

    O

  • Bamboo Paper

    X

  • LG Lively Theme

    O

THIẾT BỊ ĐẦU VÀO

  • Bàn phím

    Bàn phím full size 97 phím (US), 98 phím (UK) với bàn phím số (có đèn nền & không đèn nền)

  • Thiết bị trỏ

    Touchpad Precision hỗ trợ cuộn và thao tác cử chỉ

LED

  • LED

    Nguồn, sạc

CỔNG VÀO/RA

  • HP-Out

    Tai nghe 4 cực, chuẩn US

  • USB Type A

    USB 3.2 Gen 1x1 (x1), USB 2.0 (x1)

  • USB Type C

    USB 3.2 Gen 2x1 & USB PD Support (x2)

  • HDMI

    HDMI (4K@60Hz)

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 