LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS

LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS

16Z95U-G
Hình ảnh mặt trước của LG gram Pro 16 inch | <br>Copilot+ PC | Windows 11 Home <br>| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS 16Z95U-G
Máy tính xách tay LG gram Pro AI lơ lửng được thể hiện từ nhiều góc độ, nêu bật thiết kế mỏng và nhẹ. Hình ảnh thể hiện các tính năng chính bao gồm trọng lượng 1.199 g, thân máy mỏng 12,4 mm, Windows 11 Home Copilot+ PC, bộ xử lý AMD Ryzen AI, hỗ trợ On-Device và Cloud AI, màn hình LCD 16:10 2,5K 16 inch, gam màu DCI-P3 99% và tần số quét biến thiên từ 31 đến 144Hz.
Máy tính xách tay LG gram Pro được hiển thị ở vị trí góc cạnh trên nền tối, nhấn mạnh thân máy nhẹ 1.199 g được thiết kế với kích thước 16 inch. Huy hiệu MIL-STD-810H được hiển thị, cho thấy thiết bị đã vượt qua bảy thử nghiệm độ bền cấp quân sự.
Hình ảnh góc nhìn từ trên xuống hơi nghiêng của máy tính xách tay LG gram Pro với lớp hoàn thiện kim loại màu bạc. Hình ảnh tập trung vào thiết kế mỏng và kết cấu bề mặt tinh xảo của nắp máy với logo gram nằm ở giữa bảng điều khiển trên cùng.
Hình ảnh mặt trước của máy tính xách tay LG gram Pro đang hiển thị giao diện màn hình chia đôi, đại diện cho các chức năng On-Device AI và Cloud AI. Biểu tượng gram chat Cloud xuất hiện ở cả hai mặt của máy tính xách tay, nhấn mạnh hoạt động Dual AI trong hệ thống.
Hình minh họa trực quan bộ xử lý AMD Ryzen AI được đặt trên bảng mạch, tượng trưng cho hiệu suất của AI. Hình ảnh nêu bật khả năng xử lý lên đến 50 TOPS và Đồ họa AMD Radeon, được thể hiện thông qua nền đồ họa phát sáng theo chủ đề AI.
Hình ảnh mặt trước của màn hình máy tính xách tay LG gram có hình ảnh bắn nước sống động, đầy màu sắc trên màn hình, được đặt trên nền đổi dần sắc độ. Phía trên màn hình là các biểu tượng làm nổi bật các thông số kỹ thuật chính bao gồm màn hình IPS 16 inch có góc xem rộng 178°, gam màu DCI-P3 99% (Thông thường) và tỷ lệ tương phản 1500:1 (Thông thường). Huy hiệu chứng nhận VESA DisplayHDR Màu đen tuyệt đối 1000 xuất hiện ở bên phải, nhấn mạnh khả năng hiển thị tương phản cao và màu sắc sống động, chân thực.
Máy tính xách tay LG gram Pro được hiển thị từ phía trước, phía trên đồ họa hình tròn biểu thị thời lượng pin ấn tượng. Hình ảnh làm nổi bật thời gian sử dụng lên đến 26 giờ sử dụng với pin 77 Wh, được thể hiện thông qua các biểu tượng trực quan và giao diện dạng bảng điều khiển trên màn hình.
Hình ảnh góc nhìn từ trên xuống hơi nghiêng của laptop LG gram Pro đang chạy phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Đồ họa luồng không khí xanh xuất hiện từ quạt làm mát kép bên dưới bàn phím, thể hiện trực quan hiệu suất tản nhiệt nâng cao khi xử lý các tác vụ hiệu năng cao.
Khung cảnh kết nối đa thiết bị thể hiện LG gram Link đang được sử dụng trên các nền tảng khác nhau. Màn hình máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị cùng một giao diện thư viện ảnh, minh họa việc đồng bộ hóa thiết bị liền mạch trên các môi trường iOS, Android và webOS.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram Pro nhìn từ trên xuống, xung quanh là đồ họa sóng âm thanh hình tròn. Hình ảnh thể hiện trực quan âm thanh không gian sống động với thương hiệu Dolby Atmos được hiển thị ở góc dưới của khung cảnh.
Hình ảnh mặt bên của máy tính xách tay LG gram Pro, cho thấy các cổng kết nối trên máy. Các nhãn trong hình ảnh gồm cổng USB 3.2, giắc cắm âm thanh HP/MIC, cổng HDMI và cổng USB 4 Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 4, minh họa các tùy chọn kết nối có dây của thiết bị.
Sơ đồ kích thước của máy tính xách tay LG gram Pro thể hiện kích thước và trọng lượng vật lý của máy. Hình ảnh thể hiện chiều rộng 358 mm, chiều sâu 252 mm, chiều dài đường chéo 406 mm, chiều dày từ 12,4 mm đến 12,8 mm và trọng lượng 1.199 g.
Hình ảnh mặt trước của LG gram Pro 16 inch | <br>Copilot+ PC | Windows 11 Home <br>| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS 16Z95U-G
Máy tính xách tay LG gram Pro AI lơ lửng được thể hiện từ nhiều góc độ, nêu bật thiết kế mỏng và nhẹ. Hình ảnh thể hiện các tính năng chính bao gồm trọng lượng 1.199 g, thân máy mỏng 12,4 mm, Windows 11 Home Copilot+ PC, bộ xử lý AMD Ryzen AI, hỗ trợ On-Device và Cloud AI, màn hình LCD 16:10 2,5K 16 inch, gam màu DCI-P3 99% và tần số quét biến thiên từ 31 đến 144Hz.
Máy tính xách tay LG gram Pro được hiển thị ở vị trí góc cạnh trên nền tối, nhấn mạnh thân máy nhẹ 1.199 g được thiết kế với kích thước 16 inch. Huy hiệu MIL-STD-810H được hiển thị, cho thấy thiết bị đã vượt qua bảy thử nghiệm độ bền cấp quân sự.
Hình ảnh góc nhìn từ trên xuống hơi nghiêng của máy tính xách tay LG gram Pro với lớp hoàn thiện kim loại màu bạc. Hình ảnh tập trung vào thiết kế mỏng và kết cấu bề mặt tinh xảo của nắp máy với logo gram nằm ở giữa bảng điều khiển trên cùng.
Hình ảnh mặt trước của máy tính xách tay LG gram Pro đang hiển thị giao diện màn hình chia đôi, đại diện cho các chức năng On-Device AI và Cloud AI. Biểu tượng gram chat Cloud xuất hiện ở cả hai mặt của máy tính xách tay, nhấn mạnh hoạt động Dual AI trong hệ thống.
Hình minh họa trực quan bộ xử lý AMD Ryzen AI được đặt trên bảng mạch, tượng trưng cho hiệu suất của AI. Hình ảnh nêu bật khả năng xử lý lên đến 50 TOPS và Đồ họa AMD Radeon, được thể hiện thông qua nền đồ họa phát sáng theo chủ đề AI.
Hình ảnh mặt trước của màn hình máy tính xách tay LG gram có hình ảnh bắn nước sống động, đầy màu sắc trên màn hình, được đặt trên nền đổi dần sắc độ. Phía trên màn hình là các biểu tượng làm nổi bật các thông số kỹ thuật chính bao gồm màn hình IPS 16 inch có góc xem rộng 178°, gam màu DCI-P3 99% (Thông thường) và tỷ lệ tương phản 1500:1 (Thông thường). Huy hiệu chứng nhận VESA DisplayHDR Màu đen tuyệt đối 1000 xuất hiện ở bên phải, nhấn mạnh khả năng hiển thị tương phản cao và màu sắc sống động, chân thực.
Máy tính xách tay LG gram Pro được hiển thị từ phía trước, phía trên đồ họa hình tròn biểu thị thời lượng pin ấn tượng. Hình ảnh làm nổi bật thời gian sử dụng lên đến 26 giờ sử dụng với pin 77 Wh, được thể hiện thông qua các biểu tượng trực quan và giao diện dạng bảng điều khiển trên màn hình.
Hình ảnh góc nhìn từ trên xuống hơi nghiêng của laptop LG gram Pro đang chạy phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp. Đồ họa luồng không khí xanh xuất hiện từ quạt làm mát kép bên dưới bàn phím, thể hiện trực quan hiệu suất tản nhiệt nâng cao khi xử lý các tác vụ hiệu năng cao.
Khung cảnh kết nối đa thiết bị thể hiện LG gram Link đang được sử dụng trên các nền tảng khác nhau. Màn hình máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh hiển thị cùng một giao diện thư viện ảnh, minh họa việc đồng bộ hóa thiết bị liền mạch trên các môi trường iOS, Android và webOS.
Hình ảnh máy tính xách tay LG gram Pro nhìn từ trên xuống, xung quanh là đồ họa sóng âm thanh hình tròn. Hình ảnh thể hiện trực quan âm thanh không gian sống động với thương hiệu Dolby Atmos được hiển thị ở góc dưới của khung cảnh.
Hình ảnh mặt bên của máy tính xách tay LG gram Pro, cho thấy các cổng kết nối trên máy. Các nhãn trong hình ảnh gồm cổng USB 3.2, giắc cắm âm thanh HP/MIC, cổng HDMI và cổng USB 4 Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 4, minh họa các tùy chọn kết nối có dây của thiết bị.
Sơ đồ kích thước của máy tính xách tay LG gram Pro thể hiện kích thước và trọng lượng vật lý của máy. Hình ảnh thể hiện chiều rộng 358 mm, chiều sâu 252 mm, chiều dài đường chéo 406 mm, chiều dày từ 12,4 mm đến 12,8 mm và trọng lượng 1.199 g.
Hình nhìn từ bên trái
Hình chụp từ phía trên

Tính năng chính

  • Màn hình LCD IPS 16 inch 16:10 2,5K (2560x1600)
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home
  • Chỉ 1.199 g cho máy tính xách tay 16 inch | Pin 77 Wh
  • Bộ xử lý AMD Ryzen AI | LPDDR5x RAM / NVMe Gen5 SSD
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
  • Tần số quét biến thiên (VRR) 31–144Hz
Logo LG gram Pro AI

Logo LG gram Pro AI

Máy tính xách tay Dual AI siêu di động cho năng suất chưa từng có

LG tái định nghĩa tính di động bằng thiết kế siêu nhẹ và siêu mỏng cho khả năng xách tay vượt trội mà không ảnh hưởng đến hiệu suất AI. Được hỗ trợ bởi Dual AI chỉ có trên LG gram, kết hợp On-Device AI và Cloud AI, thiết bị giúp bạn làm việc thông minh và hiệu quả ở bất kỳ đâu. Tác nghiệp mọi nơi với máy tính xách tay Dual AI siêu di động mới.

Máy tính xách tay gram Pro AI 2026 (16Z95U) là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu di động, mỏng nhẹ với hiệu suất của Dual AI, giúp bạn làm việc hiệu quả ở bất cứ đâu.

Máy tính xách tay gram Pro AI 2026 (16Z95U) là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu di động, mỏng nhẹ với hiệu suất của Dual AI, giúp bạn làm việc hiệu quả ở bất cứ đâu.

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sở hữu thiết kế Aerominum siêu di động, tích hợp Dual AI, Copilot+ PC, màn hình IPS 2,5K và bộ xử lý AMD Ryzen™ AI

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sở hữu thiết kế Aerominum siêu di động, tích hợp Dual AI, Copilot+ PC, màn hình IPS 2,5K và bộ xử lý AMD Ryzen™ AI

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tính di độngHiệu suấtKết nối và bảo mật
Đỉnh cao mới của tính di động

Đỉnh cao mới của tính di động

Tính di động cao không chỉ nằm ở tổng trọng lượng, mà còn ở thiết kế thanh mảnh, nhỏ gọn và khả năng sử dụng bền bỉ hàng ngày. LG gram hội tụ tất cả các yếu tố này – kiểu dáng mỏng nhẹ, chiếm diện tích tối thiểu trong túi và thời lượng pin dài – do đó, bạn có thể làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sở hữu thiết kế mỏng, nhẹ, mang lại tính di động để làm việc mọi lúc, mọi nơi

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sở hữu thiết kế mỏng, nhẹ, mang lại tính di động để làm việc mọi lúc, mọi nơi

*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế

*16Z95U có tổng trọng lượng 1.199 g và thời lượng pin lên đến 26 giờ, được cải thiện về tính di động so với model cùng inch trước đó (16Z90TS: 1.239 g, 25,5 giờ).

*Một số hình ảnh trên trang này là sản phẩm của AI tạo sinh nhằm mục đích minh họa. Hình dạng, thông số kỹ thuật và tính năng thực tế của sản phẩm có thể khác.

Aerominum, gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ

Được chế tác từ hợp kim Aerominum hoàn toàn mới, LG gram vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ đặc trưng, đồng thời nâng cao độ bền và độ chắc chắn của kim loại, đạt đến sự cân bằng tinh tế. Lớp hoàn thiện kim loại cao cấp thể hiện sự vững chắc và thanh lịch, trong khi công nghệ hoàn thiện độ mịn giúp hạn chế bám vân tay và vết bẩn, giữ cho bề mặt luôn như mới theo thời gian.

Chất lỏng màu bạc lan tỏa trên bề mặt phẳng, dần tạo hình khung máy mỏng, hé lộ dòng chữ “Sinh ra để kiến tạo chuẩn mực di động đỉnh cao AEROMINUM™”, tiếp đó máy tính xách tay LG gram Pro nâng lên và xuất hiện trong khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

**Aerominum là vật liệu mới được áp dụng cho các sản phẩm LG gram tính đến thời điểm ra mắt vào tháng 1 năm 2026.

Siêu nhẹ. Siêu mỏng.

LG gram Pro là sự kết hợp hoàn hảo giữa tổng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1.199 g cùng thiết kế mỏng, siêu mảnh ấn tượng với độ dày chỉ 12,4 mm.

*Độ dày và tổng trọng lượng được đo tại điểm mỏng nhất và nhẹ nhất của sản phẩm nên có thể có sự chênh lệch. Vui lòng xem thông số kỹ thuật để biết kích thước sản phẩm.

Siêu bền

Máy tính xách tay LG gram đã vượt qua 7 thử nghiệm cấp quân sự, đáp ứng các điều kiện di chuyển và sử dụng hàng ngày. Máy có độ bền ấn tượng như một chiếc notebook chắc chắn nhưng vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ đặc trưng.

*LG gram: Thử nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn MIL-STD-810H được thực hiện bởi KOLAS Labs. Vượt qua 7 lần Thử nghiệm MIL-STD 810H khác nhau về độ bền được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ. Tuân thủ các phương pháp thử nghiệm theo MIL-STD-810H, bao gồm Phương pháp 500.6 (Áp suất thấp (Độ cao) Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 501.7 (Nhiệt độ cao (Quy trình I – Bảo quản và Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 502.7 (Nhiệt độ thấp (Quy trình I – Bảo quản và Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 509.7 – Thử nghiệm sương muối; Phương pháp 514.8 – Rung; Phương pháp 516.8 – Sốc (Quy trình I – Hoạt động và Quy trình IV – Thả rơi trong khi vận chuyển). Thiết bị có thể không hoạt động như đã thử nghiệm trong mọi điều kiện. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường được kiểm soát. Không cố thực hiện theo.

*Bảo hành sẽ không có hiệu lực trong trường hợp người dùng tự ý thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào hoặc gây hư hại cho gram.

*Vượt qua thử nghiệm này không có nghĩa là thiết bị phù hợp để sử dụng trong môi trường quân đội.

Siêu lâu

gram được trang bị pin dung lượng cao, cho thời gian sử dụng lên đến 27 giờ. Với thời lượng pin kéo dài cả ngày cùng Trợ lý Thông minh AI giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng theo thói quen sử dụng, bạn có thể làm việc năng suất hơn từ sáng tới đêm mà không bị gián đoạn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Thời lượng pin được đo trong điều kiện phát lại video ở độ sáng 150 nit khi tắt kết nối không dây và đặt âm lượng tai nghe ở mức mặc định. 

*Thời lượng pin được nêu trong tính năng thể hiện việc sử dụng trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, môi trường của người dùng, kết nối mạng, tình trạng pin và thời gian sử dụng.

*Để sử dụng tính năng thông báo phát hiện mức sử dụng pin của chế độ tiết kiệm pin AI, bạn cần để hệ thống học thói quen sử dụng trong ít nhất 80 giờ.

Hiệu suất AI ở đẳng cấp chuyên gia

Hiệu suất AI ở đẳng cấp chuyên gia

Hiệu suất đẳng cấp kết hợp cùng sự thông minh của AI

Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ với bộ xử lý tối ưu hóa bằng AI của AMD. Nhờ Đồ họa AMD Radeon™ và NPU hỗ trợ tác vụ AI, thiết bị mang đến khả năng phản hồi nhanh chóng cùng hiệu suất ổn định ngay cả trong môi trường làm việc đa nhiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp giữa công nghệ quản lý năng lượng hiệu quả, dung lượng bộ nhớ LPDDR5x lên đến 32 GB và ổ cứng SSD NVMe tối đa 1 TB cùng khe cắm NVMe thứ hai giúp tăng tốc độ hệ thống, cũng như cải thiện độ linh hoạt cho việc chỉnh sửa video, công việc với đồ họa 3D và các tác vụ xử lý bằng AI.

50TOPS

Bộ xử lý AMD Ryzen™ AI

AMD Radeon™

Đồ họa

Máy tính xách tay gram Pro AI 16 inch (16Z95U) hoạt động trên nền bộ xử lý AMD Ryzen™ AI

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của NPU và GPU thay đổi tùy thuộc vào bộ xử lý và giá trị TOPS nêu trên được hiển thị là 'Lên đến'.

*Các tùy chọn Bộ nhớ và Ổ cứng SSD ở trên yêu cầu mua riêng, và giá bán có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.

Trải nghiệm AI nhiều hơn
với Dual AI và Copilot+ PC của gram

Giải pháp Dual AI độc quyền của LG mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Tăng tính linh hoạt đáng kể trong quy trình làm việc với các tính năng AI của Copilot+ PC. Trải nghiệm trợ lý AI nâng cấp của gram để làm việc suôn sẻ, trực quan hơn.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sở hữu Dual AI gồm On-Device và Cloud AI, cho hiệu suất liền mạch cả khi trực tuyến lẫn ngoại tuyến

Dual AI:
không gián đoạn
với On-Device và Cloud AI

Dual AI của LG gram mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn

ngoại tuyến. Được hỗ trợ bởi EXAONE 3.5, giải pháp AI của LG, 

mang tên gram chat On-Device cho phép tìm kiếm và tóm tắt tài liệu trên PC 

mà không cần kết nối mạng. Với gram chat, bạn có thể kết nối nhanh với 

gram Link để chuyển tệp hoặc thực hiện cuộc gọi, giúp công việc hàng ngày trở nên dễ dàng hơn.

*Hình ảnh mang tính minh họa, với trình tự được rút ngắn và có thể khác với trải nghiệm người dùng thực tế.*Dịch vụ này cung cấp tính năng trả phí của GPT4o, nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hay trình chỉnh sửa mã. 

*Để sử dụng gram chat Cloud, bạn phải cài đặt ứng dụng qua liên kết trong Ứng dụng My gram. Dịch vụ được miễn phí trong tối đa một năm, đồng thời không bắt buộc cài đặt và sử dụng. Sau thời gian miễn phí, dịch vụ sẽ không còn khả dụng và gói đăng ký trả phí không được cung cấp.

*Xin lưu ý rằng gram chat On-Device được thiết kế cho các yêu cầu cụ thể và không hỗ trợ trò chuyện liên tục. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng cho các yêu cầu một lần đơn giản.

Trải nghiệm On-Device AI, ngay cả khi ngoại tuyến

Nhận câu trả lời phù hợp dựa trên tệp đã lưu trữ**

Mở lại màn hình đã xem gần đây với từ khóa đơn giản***

Tóm tắt tức thì văn bản và tài liệu

Cài nhiều tùy chọn hệ thống khác nhau với lệnh đơn giản****

*Chức năng gram chat On-Device cho phép bạn tương tác với các tài liệu được lưu trữ trên PC và không xử lý thông tin hàng ngày đơn giản hoặc các câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên internet.

*Một số tính năng có thể không hoạt động bình thường trong lần sử dụng đầu tiên do AI trên thiết bị cần thời gian học trước để thích ứng với người dùng. ① Tính năng gram chat On-Device yêu cầu lập chỉ mục để kết hợp các từ với dữ liệu từ nội dung PC của bạn, có thể mất thời gian để mang lại kết quả mong muốn. ② Cần ít nhất 80 giờ học mẫu để sử dụng thông báo phát hiện mức sử dụng pin.

*Kết quả tìm kiếm AI có thể thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tại thời điểm tìm kiếm và độ chính xác của nội dung không được đảm bảo, vì vậy cần xác minh người dùng.

*Tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hàn.

**Tài liệu có hơn 200.000 ký tự không được lưu trữ. Có thể lưu tối đa 1.000 tài liệu trong giới hạn này. gram AI sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm và câu trả lời. Kết quả đầu ra có thể khác nhau và không đảm bảo chính xác. Người dùng nên cân nhắc khi sử dụng.

***Màn hình PC được chụp khoảng mỗi 2 giây một lần với giới hạn lưu trữ khoảng 13 GB. Các hình ảnh đã chụp sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt như bật/tắt tính năng, thời gian lưu trữ màn hình và dung lượng thông qua biểu tượng bánh răng ở phía trên cùng của gram chat.

***Tính năng này bị tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi bạn chủ động bật nếu muốn sử dụng.

***Tính năng này: ① Có thể khó tìm kiếm văn bản viết tay, hình ảnh mờ hoặc phông chữ trang trí. ② Tìm kiếm dựa trên các kết quả khớp với văn bản chính xác, bao gồm cả khoảng cách. ③ Sử dụng tính năng thu âm có thể làm giảm hiệu suất tính toán.

***Chức năng này không khôi phục các tệp bị mất; thay vào đó, nó giúp người dùng điều hướng đến màn hình trước bằng cách tìm kiếm từ khóa. Người dùng có thể truy xuất tệp bằng cách sao chép và dán.

****Cài đặt hệ thống được hỗ trợ: • Chế độ tối / • Khóa Fn / • Kéo dài thời lượng pin / • Phát hiện mức sử dụng pin bằng AI / • Chế độ đọc sách / • Bàn di chuột / • Chế độ tiết kiệm pin / • Sạc ngoại tuyến USB-C / • Điều khiển độ sáng / • Điều khiển âm thanh

Copilot+ PC:
trợ lý AI trong Windows

Dự án nặng đô? Xử lý nhẹ nhàng

Copilot+ PC dễ dàng xử lý các tác vụ chỉnh sửa phức tạp, giúp bạn tập trung vào tiến độ mà không lo chậm trễ.

Một cú nhấp, vạn tác vụ

Các phím tắt nhanh giúp bạn nắm bắt thông tin, soạn thảo và hoàn thành công việc nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng nhận diện hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tập trung chỉ với một lần nhấp.*

Nhanh chóng tìm được,
tìm kiếm bằng ngôn ngữ của bạn

Tính năng Gọi ra giúp bạn tìm lại nội dung đã xem trước đây bằng cách mô tả lại. Tìm kiếm tự nhiên cho phép bạn tìm kiếm nội dung trên PC bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần dùng từ khóa.**

Bảo vệ dữ liệu quan trọng

Đây là dòng máy tính Windows bảo mật nhất từ trước đến nay. Nhờ các lớp bảo mật phần cứng được trang bị sẵn, mọi dữ liệu quý giá của bạn sẽ luôn được bảo vệ.***

*Thao tác hình ảnh hiện khả dụng trên các thiết bị; các thao tác khác thay đổi tùy theo vùng thiết bị, ngôn ngữ và bộ ký tự. Một số thao tác yêu cầu gói đăng ký. Xem aka.ms/copilotpluspcs

**Chỉ hỗ trợ một số định dạng văn bản, hình ảnh và tài liệu cụ thể; tối ưu hóa cho một số ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha). Xem aka.ms/copilotpluspcs

***Tính năng nhận dạng khuôn mặt Windows Hello có trên một số Copilot+ PC.

****Copilot trong Windows yêu cầu Windows 11. Một số tính năng yêu cầu NPU. Thời gian cung cấp tính năng và tính khả dụng khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị. Xem http://aka.ms/WindowsAIFeatures.

Màn hình độ phân giải cao 16 inch,
hiển thị rõ ràng và chi tiết

Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, chi tiết trên màn hình WQXGA 16 inch của LG gram. Nhờ độ phân giải WQXGA (2560×1600) cho độ chi tiết điểm ảnh cao gấp 2 lần so với FHD** cùng tỷ lệ màn hình 16:10 rộng rãi, sản phẩm mang đến thêm nhiều không gian để làm việc đa nhiệm, giúp dễ dàng quản lý nhiều cửa sổ và tác vụ cùng một lúc. Sản phẩm có độ phủ màu DCI-P3 99% (Thông thường) và độ sáng 400 nit (Thông thường) cho chi tiết sắc nét và màu sắc chính xác trên toàn bộ màn hiển thị. 

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) được trang bị màn hình IPS 16 inch có độ phân giải WQXGA và DCI-P3 99% cho hình ảnh sống động, sắc nét

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) được trang bị màn hình IPS 16 inch có độ phân giải WQXGA và DCI-P3 99% cho hình ảnh sống động, sắc nét

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*DCI-P3 Thông thường 99% (DCI-P3: Tiêu chuẩn màu theo định nghĩa của Digital Cinema Initiatives (DCI)).

**Không gian màn hình được tính bằng cách nhân độ phân giải chiều ngang với chiều dọc, cho ra kết quả 2.073.600 điểm ảnh đối với Full HD (1920×1080) và 4.096.000 điểm ảnh đối với WQXGA (2560×1600).

Màn hình Fluid Display với tần số quét biến thiên

Thưởng thức hình ảnh siêu mượt với Tần số quét biến thiên (31Hz–144Hz). LG gram Pro điều chỉnh tần số quét một cách thông minh để phù hợp với hoạt động, mang đến chi tiết sống động khi bạn di chuyển và vào chế độ tiết kiệm điện năng khi ở vị trí ổn định.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sử dụng tần số quét biến thiên 30–120Hz, mang lại hình ảnh mượt mà trong khi chơi game, làm việc và sử dụng hàng ngày

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chương trình ở trên không có trong bộ sản phẩm (bán riêng).

Luồng gió được cải thiện 21%**. Hiệu suất bền bỉ theo thời gian.

Tập trung làm việc và giải trí mà máy vẫn mát mẻ. Thiết kế quạt kép giúp tăng cường luồng gió, hỗ trợ hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng, bao gồm cả khối lượng công việc dựa trên AI. Quạt được tối ưu để đạt mức lưu thông không khí cao hơn tới 21% so với model trước, góp phần duy trì hiệu quả tản nhiệt đáng tin cậy.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Chế độ làm mát AI sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại máy sau khi cập nhật BIOS. Bản cập nhật BIOS được tự động thực hiện trong lần khởi động đầu tiên sau khi mua và sẽ được cài đặt sau khi khởi động lại nếu người dùng đồng ý khởi động lại.

**“Luồng gió tăng 21%” dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ so với model LG gram năm trước (16Z90TP) trong cùng điều kiện thử nghiệm. Kết quả thực tế có thể khác nhau.

Âm thanh không gian sống động khắp mọi nơi quanh bạn

Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*Tuyên bố hiệu suất của Dolby Atmos dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web chính thức của Dolby Atmos.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) kết nối các thiết bị Android, iOS và webOS bằng cách sử dụng gram Link để chia sẻ màn hình và tệp liền mạch

LG gram Link:
dễ dàng đồng bộ thiết bị—
iOS, Android và webOS
trên LG gram của bạn

gram Link kết nối tất cả, bất kể là iOS, Android hay webOS,

xua tan nỗi lo về khả năng tương thích với hệ điều hành. Chia sẻ tệp, chiếu màn hình 

và duy trì kết nối liền mạch trên tất cả thiết bị.

Các tính năng chính của LG gram Link

Chia sẻ tệp giữa nhiều thiết bị

Màn hình & điều khiển đa thiết bị

Tìm kiếm và sắp xếp hình ảnh

Cảnh báo và âm thanh di động trên PC

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 16.4 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.

*Để cài đặt ứng dụng LG gram link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi). 

*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS26.

*Tính năng chia sẻ tệp có thể được sử dụng mà không cần kết nối mạng qua Bluetooth. Tất cả các tính năng khác yêu cầu máy tính xách tay và thiết bị di động phải được kết nối với cùng một mạng.*Smart Monitor sẽ được hỗ trợ sau. Một số Smart TV và màn hình có thể không được hỗ trợ.

*Logo iOS và Android lần lượt là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., Google LLC và LG Electronics Inc.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) sử dụng ThinQ để khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm

Xóa. Khóa.
Bảo vệ – từ xa.

Với ThinQ, bạn có thể khóa LG gram từ xa và xóa hoàn toàn

dữ liệu nếu mất máy. Việc xóa dữ liệu nhằm ngăn khả năng khôi phục

hoặc truy cập chuyên sâu, giúp thông tin nhạy cảm luôn được bảo mật.

*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.

*Tính năng này được hỗ trợ khi có kết nối internet đang hoạt động. *Dự kiến bắt đầu hỗ trợ từ quý 1 năm 2026. Các model được hỗ trợ và tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) hỗ trợ hai cổng USB 3.2, HDMI và Thunderbolt 4 USB-C để truyền dữ liệu và sạc.

Máy tính xách tay gram Pro AI (16Z95U) hỗ trợ hai cổng USB 3.2, HDMI và Thunderbolt 4 USB-C để truyền dữ liệu và sạc.

Kết nối
đơn giản, tức thì

Hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt™ 4 USB-C

hỗ trợ truyền dữ liệu nhanh, sạc USB-C và kết nối màn hình bên ngoài.

Kết nối cắm và chạy giúp làm việc hiệu quả mà không cần trạm kết nối.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.

*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) đã đi kèm trong gói.

Tất cả thông số

LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS

LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS

16Z95U-G

Tính năng chính

  • Màn hình LCD IPS 16 inch 16:10 2,5K (2560x1600)
  • Copilot+ PC | Windows 11 Home
  • Chỉ 1.199 g cho máy tính xách tay 16 inch | Pin 77 Wh
  • Bộ xử lý AMD Ryzen AI | LPDDR5x RAM / NVMe Gen5 SSD
  • Dual AI (On-Device AI + Cloud AI) | LG gram Link
  • Tần số quét biến thiên (VRR) 31–144Hz
Thêm
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 