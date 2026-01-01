LG gram Pro 16 inch |
Copilot+ PC | Windows 11 Home
| Máy tính xách tay Dual AI gọn nhẹ (1,1 kg) | AMD Ryzen AI, Màn hình IPS
16Z95U-G
Máy tính xách tay Dual AI siêu di động cho năng suất chưa từng có
LG tái định nghĩa tính di động bằng thiết kế siêu nhẹ và siêu mỏng cho khả năng xách tay vượt trội mà không ảnh hưởng đến hiệu suất AI. Được hỗ trợ bởi Dual AI chỉ có trên LG gram, kết hợp On-Device AI và Cloud AI, thiết bị giúp bạn làm việc thông minh và hiệu quả ở bất kỳ đâu. Tác nghiệp mọi nơi với máy tính xách tay Dual AI siêu di động mới.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tính di động cao không chỉ nằm ở tổng trọng lượng, mà còn ở thiết kế thanh mảnh, nhỏ gọn và khả năng sử dụng bền bỉ hàng ngày. LG gram hội tụ tất cả các yếu tố này – kiểu dáng mỏng nhẹ, chiếm diện tích tối thiểu trong túi và thời lượng pin dài – do đó, bạn có thể làm việc hiệu quả mọi lúc, mọi nơi.
*Hình ảnh được mô phỏng để hiểu tính năng rõ hơn. Hình ảnh có thể khác với sử dụng thực tế
*16Z95U có tổng trọng lượng 1.199 g và thời lượng pin lên đến 26 giờ, được cải thiện về tính di động so với model cùng inch trước đó (16Z90TS: 1.239 g, 25,5 giờ).
*Một số hình ảnh trên trang này là sản phẩm của AI tạo sinh nhằm mục đích minh họa. Hình dạng, thông số kỹ thuật và tính năng thực tế của sản phẩm có thể khác.
Aerominum, gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ
Được chế tác từ hợp kim Aerominum hoàn toàn mới, LG gram vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ đặc trưng, đồng thời nâng cao độ bền và độ chắc chắn của kim loại, đạt đến sự cân bằng tinh tế. Lớp hoàn thiện kim loại cao cấp thể hiện sự vững chắc và thanh lịch, trong khi công nghệ hoàn thiện độ mịn giúp hạn chế bám vân tay và vết bẩn, giữ cho bề mặt luôn như mới theo thời gian.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
**Aerominum là vật liệu mới được áp dụng cho các sản phẩm LG gram tính đến thời điểm ra mắt vào tháng 1 năm 2026.
Siêu nhẹ. Siêu mỏng.
LG gram Pro là sự kết hợp hoàn hảo giữa tổng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 1.199 g cùng thiết kế mỏng, siêu mảnh ấn tượng với độ dày chỉ 12,4 mm.
*Độ dày và tổng trọng lượng được đo tại điểm mỏng nhất và nhẹ nhất của sản phẩm nên có thể có sự chênh lệch. Vui lòng xem thông số kỹ thuật để biết kích thước sản phẩm.
Siêu bền
Máy tính xách tay LG gram đã vượt qua 7 thử nghiệm cấp quân sự, đáp ứng các điều kiện di chuyển và sử dụng hàng ngày. Máy có độ bền ấn tượng như một chiếc notebook chắc chắn nhưng vẫn giữ được thiết kế siêu nhẹ đặc trưng.
*LG gram: Thử nghiệm và chứng nhận tiêu chuẩn MIL-STD-810H được thực hiện bởi KOLAS Labs. Vượt qua 7 lần Thử nghiệm MIL-STD 810H khác nhau về độ bền được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập phù hợp với tiêu chuẩn quân sự của Hoa Kỳ. Tuân thủ các phương pháp thử nghiệm theo MIL-STD-810H, bao gồm Phương pháp 500.6 (Áp suất thấp (Độ cao) Quy trình I – Bảo quản và Phương pháp kết hợp Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 501.7 (Nhiệt độ cao (Quy trình I – Bảo quản và Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 502.7 (Nhiệt độ thấp (Quy trình I – Bảo quản và Quy trình II – Vận hành); Phương pháp 509.7 – Thử nghiệm sương muối; Phương pháp 514.8 – Rung; Phương pháp 516.8 – Sốc (Quy trình I – Hoạt động và Quy trình IV – Thả rơi trong khi vận chuyển). Thiết bị có thể không hoạt động như đã thử nghiệm trong mọi điều kiện. Thử nghiệm được thực hiện trong môi trường được kiểm soát. Không cố thực hiện theo.
*Bảo hành sẽ không có hiệu lực trong trường hợp người dùng tự ý thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào hoặc gây hư hại cho gram.
*Vượt qua thử nghiệm này không có nghĩa là thiết bị phù hợp để sử dụng trong môi trường quân đội.
Siêu lâu
gram được trang bị pin dung lượng cao, cho thời gian sử dụng lên đến 27 giờ. Với thời lượng pin kéo dài cả ngày cùng Trợ lý Thông minh AI giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng theo thói quen sử dụng, bạn có thể làm việc năng suất hơn từ sáng tới đêm mà không bị gián đoạn.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Thời lượng pin được đo trong điều kiện phát lại video ở độ sáng 150 nit khi tắt kết nối không dây và đặt âm lượng tai nghe ở mức mặc định.
*Thời lượng pin được nêu trong tính năng thể hiện việc sử dụng trong điều kiện lý tưởng. Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của sản phẩm, môi trường của người dùng, kết nối mạng, tình trạng pin và thời gian sử dụng.
*Để sử dụng tính năng thông báo phát hiện mức sử dụng pin của chế độ tiết kiệm pin AI, bạn cần để hệ thống học thói quen sử dụng trong ít nhất 80 giờ.
Hiệu suất đẳng cấp kết hợp cùng sự thông minh của AI
Trải nghiệm hiệu suất mạnh mẽ với bộ xử lý tối ưu hóa bằng AI của AMD. Nhờ Đồ họa AMD Radeon™ và NPU hỗ trợ tác vụ AI, thiết bị mang đến khả năng phản hồi nhanh chóng cùng hiệu suất ổn định ngay cả trong môi trường làm việc đa nhiệm. Ngoài ra, sản phẩm còn kết hợp giữa công nghệ quản lý năng lượng hiệu quả, dung lượng bộ nhớ LPDDR5x lên đến 32 GB và ổ cứng SSD NVMe tối đa 1 TB cùng khe cắm NVMe thứ hai giúp tăng tốc độ hệ thống, cũng như cải thiện độ linh hoạt cho việc chỉnh sửa video, công việc với đồ họa 3D và các tác vụ xử lý bằng AI.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Hiệu suất của NPU và GPU thay đổi tùy thuộc vào bộ xử lý và giá trị TOPS nêu trên được hiển thị là 'Lên đến'.
*Các tùy chọn Bộ nhớ và Ổ cứng SSD ở trên yêu cầu mua riêng, và giá bán có thể khác nhau tùy theo quốc gia và model.
Trải nghiệm AI nhiều hơn
với Dual AI và Copilot+ PC của gram
Giải pháp Dual AI độc quyền của LG mang đến trải nghiệm AI liền mạch trong cả môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Tăng tính linh hoạt đáng kể trong quy trình làm việc với các tính năng AI của Copilot+ PC. Trải nghiệm trợ lý AI nâng cấp của gram để làm việc suôn sẻ, trực quan hơn.
*Hình ảnh mang tính minh họa, với trình tự được rút ngắn và có thể khác với trải nghiệm người dùng thực tế.*Dịch vụ này cung cấp tính năng trả phí của GPT4o, nhưng không hỗ trợ chức năng tích hợp tìm kiếm hay trình chỉnh sửa mã.
*Để sử dụng gram chat Cloud, bạn phải cài đặt ứng dụng qua liên kết trong Ứng dụng My gram. Dịch vụ được miễn phí trong tối đa một năm, đồng thời không bắt buộc cài đặt và sử dụng. Sau thời gian miễn phí, dịch vụ sẽ không còn khả dụng và gói đăng ký trả phí không được cung cấp.
*Xin lưu ý rằng gram chat On-Device được thiết kế cho các yêu cầu cụ thể và không hỗ trợ trò chuyện liên tục. Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng cho các yêu cầu một lần đơn giản.
Trải nghiệm On-Device AI, ngay cả khi ngoại tuyến
*Chức năng gram chat On-Device cho phép bạn tương tác với các tài liệu được lưu trữ trên PC và không xử lý thông tin hàng ngày đơn giản hoặc các câu hỏi yêu cầu tìm kiếm trên internet.
*Một số tính năng có thể không hoạt động bình thường trong lần sử dụng đầu tiên do AI trên thiết bị cần thời gian học trước để thích ứng với người dùng. ① Tính năng gram chat On-Device yêu cầu lập chỉ mục để kết hợp các từ với dữ liệu từ nội dung PC của bạn, có thể mất thời gian để mang lại kết quả mong muốn. ② Cần ít nhất 80 giờ học mẫu để sử dụng thông báo phát hiện mức sử dụng pin.
*Kết quả tìm kiếm AI có thể thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu tại thời điểm tìm kiếm và độ chính xác của nội dung không được đảm bảo, vì vậy cần xác minh người dùng.
*Tính năng này chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Hàn.
**Tài liệu có hơn 200.000 ký tự không được lưu trữ. Có thể lưu tối đa 1.000 tài liệu trong giới hạn này. gram AI sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên máy tính xách tay của bạn để cung cấp kết quả tìm kiếm và câu trả lời. Kết quả đầu ra có thể khác nhau và không đảm bảo chính xác. Người dùng nên cân nhắc khi sử dụng.
***Màn hình PC được chụp khoảng mỗi 2 giây một lần với giới hạn lưu trữ khoảng 13 GB. Các hình ảnh đã chụp sẽ tự động bị xóa sau một khoảng thời gian nhất định. Người dùng có thể tùy chỉnh các cài đặt như bật/tắt tính năng, thời gian lưu trữ màn hình và dung lượng thông qua biểu tượng bánh răng ở phía trên cùng của gram chat.
***Tính năng này bị tắt theo mặc định và chỉ hoạt động khi bạn chủ động bật nếu muốn sử dụng.
***Tính năng này: ① Có thể khó tìm kiếm văn bản viết tay, hình ảnh mờ hoặc phông chữ trang trí. ② Tìm kiếm dựa trên các kết quả khớp với văn bản chính xác, bao gồm cả khoảng cách. ③ Sử dụng tính năng thu âm có thể làm giảm hiệu suất tính toán.
***Chức năng này không khôi phục các tệp bị mất; thay vào đó, nó giúp người dùng điều hướng đến màn hình trước bằng cách tìm kiếm từ khóa. Người dùng có thể truy xuất tệp bằng cách sao chép và dán.
****Cài đặt hệ thống được hỗ trợ: • Chế độ tối / • Khóa Fn / • Kéo dài thời lượng pin / • Phát hiện mức sử dụng pin bằng AI / • Chế độ đọc sách / • Bàn di chuột / • Chế độ tiết kiệm pin / • Sạc ngoại tuyến USB-C / • Điều khiển độ sáng / • Điều khiển âm thanh
Copilot+ PC:
trợ lý AI trong Windows
Dự án nặng đô? Xử lý nhẹ nhàng
Copilot+ PC dễ dàng xử lý các tác vụ chỉnh sửa phức tạp, giúp bạn tập trung vào tiến độ mà không lo chậm trễ.
Một cú nhấp, vạn tác vụ
Các phím tắt nhanh giúp bạn nắm bắt thông tin, soạn thảo và hoàn thành công việc nhanh chóng. Ngoài ra, khả năng nhận diện hình ảnh giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tập trung chỉ với một lần nhấp.*
Nhanh chóng tìm được,
tìm kiếm bằng ngôn ngữ của bạn
Tính năng Gọi ra giúp bạn tìm lại nội dung đã xem trước đây bằng cách mô tả lại. Tìm kiếm tự nhiên cho phép bạn tìm kiếm nội dung trên PC bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần dùng từ khóa.**
*Thao tác hình ảnh hiện khả dụng trên các thiết bị; các thao tác khác thay đổi tùy theo vùng thiết bị, ngôn ngữ và bộ ký tự. Một số thao tác yêu cầu gói đăng ký. Xem aka.ms/copilotpluspcs
**Chỉ hỗ trợ một số định dạng văn bản, hình ảnh và tài liệu cụ thể; tối ưu hóa cho một số ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung (Giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha). Xem aka.ms/copilotpluspcs
***Tính năng nhận dạng khuôn mặt Windows Hello có trên một số Copilot+ PC.
****Copilot trong Windows yêu cầu Windows 11. Một số tính năng yêu cầu NPU. Thời gian cung cấp tính năng và tính khả dụng khác nhau tùy theo thị trường và thiết bị. Xem http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
Màn hình độ phân giải cao 16 inch,
hiển thị rõ ràng và chi tiết
Trải nghiệm hình ảnh rõ ràng, chi tiết trên màn hình WQXGA 16 inch của LG gram. Nhờ độ phân giải WQXGA (2560×1600) cho độ chi tiết điểm ảnh cao gấp 2 lần so với FHD** cùng tỷ lệ màn hình 16:10 rộng rãi, sản phẩm mang đến thêm nhiều không gian để làm việc đa nhiệm, giúp dễ dàng quản lý nhiều cửa sổ và tác vụ cùng một lúc. Sản phẩm có độ phủ màu DCI-P3 99% (Thông thường) và độ sáng 400 nit (Thông thường) cho chi tiết sắc nét và màu sắc chính xác trên toàn bộ màn hiển thị.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*DCI-P3 Thông thường 99% (DCI-P3: Tiêu chuẩn màu theo định nghĩa của Digital Cinema Initiatives (DCI)).
**Không gian màn hình được tính bằng cách nhân độ phân giải chiều ngang với chiều dọc, cho ra kết quả 2.073.600 điểm ảnh đối với Full HD (1920×1080) và 4.096.000 điểm ảnh đối với WQXGA (2560×1600).
Màn hình Fluid Display với tần số quét biến thiên
Thưởng thức hình ảnh siêu mượt với Tần số quét biến thiên (31Hz–144Hz). LG gram Pro điều chỉnh tần số quét một cách thông minh để phù hợp với hoạt động, mang đến chi tiết sống động khi bạn di chuyển và vào chế độ tiết kiệm điện năng khi ở vị trí ổn định.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Chương trình ở trên không có trong bộ sản phẩm (bán riêng).
Luồng gió được cải thiện 21%**. Hiệu suất bền bỉ theo thời gian.
Tập trung làm việc và giải trí mà máy vẫn mát mẻ. Thiết kế quạt kép giúp tăng cường luồng gió, hỗ trợ hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng, bao gồm cả khối lượng công việc dựa trên AI. Quạt được tối ưu để đạt mức lưu thông không khí cao hơn tới 21% so với model trước, góp phần duy trì hiệu quả tản nhiệt đáng tin cậy.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Chế độ làm mát AI sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại máy sau khi cập nhật BIOS. Bản cập nhật BIOS được tự động thực hiện trong lần khởi động đầu tiên sau khi mua và sẽ được cài đặt sau khi khởi động lại nếu người dùng đồng ý khởi động lại.
**“Luồng gió tăng 21%” dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ so với model LG gram năm trước (16Z90TP) trong cùng điều kiện thử nghiệm. Kết quả thực tế có thể khác nhau.
Âm thanh không gian sống động khắp mọi nơi quanh bạn
Không gian âm thanh trở nên sống động. Công nghệ Dolby Atmos đưa bạn vào chuyến phiêu lưu tới thế giới âm thanh 360 độ đa chiều đầy choáng ngợp.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Dolby, Dolby Atmos và biểu tượng chữ D kép là các nhãn hiệu đã được đăng ký của Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Tuyên bố hiệu suất của Dolby Atmos dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web chính thức của Dolby Atmos.
Các tính năng chính của LG gram Link
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Để hoạt động bình thường, hãy cài đặt ứng dụng LG gram Link trên thiết bị di động, yêu cầu phiên bản iOS 16.4 trở lên và phiên bản Android 9 trở lên.
*Để cài đặt ứng dụng LG gram link, bạn có thể sử dụng [chương trình LG Update] để tự động tìm và cài đặt ứng dụng LG Update phù hợp với hệ thống. (Áp dụng với các model phát hành từ năm 2024 trở đi).
*Tính năng tích hợp webOS chỉ được hỗ trợ trên các model chạy webOS26.
*Tính năng chia sẻ tệp có thể được sử dụng mà không cần kết nối mạng qua Bluetooth. Tất cả các tính năng khác yêu cầu máy tính xách tay và thiết bị di động phải được kết nối với cùng một mạng.*Smart Monitor sẽ được hỗ trợ sau. Một số Smart TV và màn hình có thể không được hỗ trợ.
*Logo iOS và Android lần lượt là nhãn hiệu đã đăng ký của Apple Inc., Google LLC và LG Electronics Inc.
*Màn hình mô phỏng. Tính khả dụng của tính năng và ứng dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực.
*Tính năng này được hỗ trợ khi có kết nối internet đang hoạt động. *Dự kiến bắt đầu hỗ trợ từ quý 1 năm 2026. Các model được hỗ trợ và tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*USB Type-C™ và USB-C™ là nhãn hiệu của USB Implementers Forum.
*Bộ sạc máy tính xách tay di động (bộ chuyển đổi) đã đi kèm trong gói.
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
