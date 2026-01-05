We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
GỢI Ý VÀ MẸO
Cách chọn kích thước máy giặt tiêu chuẩn
Đối với mọi gia đình, máy giặt luôn là thiết bị gia dụng thiết yếu giúp việc giặt giũ trở nên dễ dàng. Thế nhưng việc chọn mua máy giặt lại thường không dễ dàng: Nên ưu tiên kích thước lớn để chứa được nhiều hay kích thước thực tế nhỏ gọn phù hợp với không gian sống? Làm thế nào để cân bằng sự tiện dụng của dòng máy cửa trên với hiệu quả của dòng máy cửa trước? Các yếu tố này cũng cần đắn đo không kém gì công nghệ bên trong. Bên cạnh vật liệu, giá thành và chức năng giặt, "kích thước máy giặt" cũng là một điểm quan trọng cần luôn được cân nhắc. Việc chọn kích thước hoặc dung tích không phù hợp có thể vừa lãng phí tiền bạc vừa gây bất tiện khi sử dụng. Nhưng hãy an tâm, vì giờ đây LG đã ra mắt hướng dẫn toàn diện về cách chọn kích thước máy giặt tiêu chuẩn đáp ứng mọi nhu cầu giặt giũ của bạn.
Bước 1
Chọn máy giặt có trọng lượng phù hợp
Trước tiên, hãy đo đạc khu vực lắp đặt máy để biết chính xác diện tích cho phép. Một số người sống trong không gian khá hạn chế, như nhà nhỏ, ký túc xá hoặc căn hộ. Ngoài vị trí lắp đặt, cần kiểm tra cả lối đi để di chuyển máy vào. Hãy đo cửa ra vào, hành lang và góc kẹt hoặc cầu thang để chắc chắn máy có thể lọt qua và lắp đặt được mà không gặp trở ngại gì. Ngoài ra, hãy đảm bảo sàn nhà hoàn toàn bằng phẳng và chịu được trọng lượng của một chiếc máy nặng, chứa đầy nước, đang trong chu trình quay với tốc độ cao để tránh tiếng ồn và rung lắc quá nhiều. Ngoài không gian cho máy, khu vực xung quanh để sử dụng máy cũng rất quan trọng. Ví dụ: nếu bạn muốn mua máy giặt cửa trước 15 kg nhưng không đủ diện tích để mở cửa hoàn toàn, bạn có thể phải thay đổi ý định và chọn máy giặt cửa trên có kích thước tương tự.
Bước 2
So sánh trước khi thay mới
Nếu đã có máy giặt cũ, bạn có thể so sánh kích thước của máy giặt cũ với máy giặt mới. Tuy nhiên, đừng quên xem xét kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Bước 3
Chọn dung tích cho máy giặt
Đơn vị kilogram trên máy giặt đề cập đến trọng lượng quần áo khô mà máy có thể xử lý và giặt hiệu quả nhất mỗi chu trình. Máy càng lớn thì càng chứa được nhiều quần áo. Việc chọn sai dung tích có thể gây ra nhiều hệ lụy, chẳng hạn như máy giặt không sạch hoặc hao phí năng lượng. Trọng lượng quần áo ở đây chỉ đề cập đến "trọng lượng khô". Theo tiêu chuẩn, số lượng quần áo và dung tích lồng giặt phải tương ứng như sau:
✓ Dung tích 5 - 7 kg: Lý tưởng cho cặp đôi có nhu cầu giặt giũ hàng tuần và người sống trong không gian hạn chế, có thể dễ dàng xử lý một mẻ gồm áo sơ mi, đồ mặc hàng ngày và cả bộ khăn tắm.
✓ Dung tích 7 - 9 kg: Lý tưởng cho gia đình nhỏ gồm 3-4 người, có thể xử lý quần áo trẻ em, nhiều bộ ga giường và áo khoác to không cần giặt thường xuyên.
✓ Dung tích 9 - 11 kg: Lý tưởng cho gia đình trung bình có nhu cầu giặt quần áo vài lần một tuần, có thể xử lý hết lượng quần áo của cả tuần mà không cần giặt quá nhiều mẻ.
✓ Dung tích 11 - 15 kg: Lý tưởng cho gia đình lớn, có thể giặt khá nhiều quần áo (khoảng 50-65 chiếc) trong một lần giặt, tiết kiệm cả thời gian lẫn năng lượng.
✓ Dung tích từ 15 kg trở lên: Lý tưởng cho gia đình có nhu cầu giặt giũ rất nhiều hoặc thường xuyên xử lý các loại chăn ga gối đệm cồng kềnh mà không cần phải mang ra tiệm.
Bước 4
Dung tích phù hợp với tần suất giặt giũ
Cân nhắc tần suất giặt. Nếu bạn giặt nhiều lần một tuần, máy giặt nhỏ có thể sẽ phù hợp hơn. Nhưng nếu bạn chỉ giặt quần áo mỗi tuần một lần, máy giặt lớn mới là lựa chọn phù hợp.
✓ Dung tích 5 - 7 kg phù hợp để giặt ít hơn 4 lần/tuần.
✓ Dung tích 7 - 9 kg phù hợp để giặt 4 - 6 lần/tuần.
✓ Dung tích từ 10 kg trở lên phù hợp để giặt nhiều hơn 6 lần/tuần.
Chọn theo cách sử dụng
Sau khi cân đo đong đếm khu vực đặt máy giặt, dung tích lồng và tần suất giặt, bước cuối cùng là chọn loại máy giặt bạn muốn. Có ba loại máy giặt: cửa trước, cửa trên và lồng đôi, mỗi loại có ưu điểm, nhược điểm và giá thành khác nhau tùy theo nhu cầu riêng của từng người dùng.
Kích thước thông thường của máy giặt cửa trước và cửa trên
Để đảm bảo đặt máy vừa khéo, bạn cần nắm rõ kích thước thông thường. Máy giặt cửa trên thường có kích thước dao động khoảng: chiều rộng 60-70 cm, chiều sâu 65-75 cm, chiều cao 95-110 cm. Máy giặt cửa trước thường dao động khoảng: chiều rộng 60-65 cm, chiều sâu 55-65 cm và chiều cao tiêu chuẩn 85-90 cm để đặt dưới bàn bếp. Luôn kiểm tra kích thước của model cụ thể và chừa một khoảng ít nhất 2-3 cm ở hai bên và 10-15 cm ở phía sau để nối ống, nối điện và thông gió.
Chọn máy giặt LG
Thiết kế đẹp mắt, vận hành thông minh
Máy giặt cửa trước
Model này là một ví dụ điển hình về cách công nghệ giải quyết thách thức trong chăm sóc vải.
✔ AIDD™: Phát hiện độ mềm của vải, bảo vệ vải tốt hơn 18%
✔ TurboWash™360°: Làm sạch toàn diện trong 39 phút
✔ Steam+™: Giảm nếp nhăn và 99,9% mạt bụi
✔ Ứng dụng LG ThinQ™: điều khiển từ xa
Máy giặt cửa trên
Đối với những ai yêu thích sự thuận tiện, dễ dùng của thiết kế máy giặt cửa trên mà vẫn muốn giữ gìn chất vải, model này là lựa chọn tuyệt vời hơn cả.
✔ Hệ thống Công nghệ dẫn động trực tiếp có công nghệ giặt 6 Motion DD: Chăm sóc vải tốt hơn tới 24%
✔ Steam™: loại bỏ vết bẩn, chất gây dị ứng và vi khuẩn
✔ Ứng dụng LG ThinQ™
Câu hỏi thường gặp
Q.
Dung tích máy giặt (kg) có nghĩa là gì?
A.
Thông số kilogram (kg) cho biết trọng lượng khô tối đa của đồ giặt mà máy giặt có thể xử lý hiệu quả trong một chu trình giặt. Chọn dung tích phù hợp để đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm.
Q.
Làm sao để kiểm tra xem máy giặt có phù hợp với gia đình mình không?
A.
Đo không gian lắp đặt, cửa ra vào và hành lang để đảm bảo máy lọt qua và lắp đặt dễ dàng. Chừa một khoảng ít nhất 2-3 cm ở mỗi bên và 10-15 cm ở phía sau máy giặt để thông gió và nối ống mềm.
Q.
Máy giặt nào là lý tưởng để giặt đồ cồng kềnh như chăn?
A.
Model 15 kg trở lên là lựa chọn lý tưởng để giặt mẻ nặng, như chăn cỡ lớn hoặc chăn dày mà không cần ra tiệm giặt nhiều.