Cách chọn kích thước máy giặt tiêu chuẩn

✓ Dung tích 5 - 7 kg: Lý tưởng cho cặp đôi có nhu cầu giặt giũ hàng tuần và người sống trong không gian hạn chế, có thể dễ dàng xử lý một mẻ gồm áo sơ mi, đồ mặc hàng ngày và cả bộ khăn tắm.

✓ Dung tích 7 - 9 kg: Lý tưởng cho gia đình nhỏ gồm 3-4 người, có thể xử lý quần áo trẻ em, nhiều bộ ga giường và áo khoác to không cần giặt thường xuyên.

✓ Dung tích 9 - 11 kg: Lý tưởng cho gia đình trung bình có nhu cầu giặt quần áo vài lần một tuần, có thể xử lý hết lượng quần áo của cả tuần mà không cần giặt quá nhiều mẻ.

✓ Dung tích 11 - 15 kg: Lý tưởng cho gia đình lớn, có thể giặt khá nhiều quần áo (khoảng 50-65 chiếc) trong một lần giặt, tiết kiệm cả thời gian lẫn năng lượng.

✓ Dung tích từ 15 kg trở lên: Lý tưởng cho gia đình có nhu cầu giặt giũ rất nhiều hoặc thường xuyên xử lý các loại chăn ga gối đệm cồng kềnh mà không cần phải mang ra tiệm.