GỢI Ý VÀ MẸO
Cách sử dụng máy giặt tự động
Chào mừng đến với thế giới giặt giũ dễ dàng! Nếu mới dùng máy giặt tự động thì đây chính là bí kíp dành cho bạn. Hướng dẫn này được thiết kế dành riêng cho người dùng lần đầu, bao gồm các bước rõ ràng, thiết thực để giúp người dùng sử dụng máy giặt an toàn và hiệu quả. Việc nắm vững những kiến thức cơ bản – từ khâu thiết lập ban đầu cho đến chọn chu trình phù hợp và cho chất giặt tẩy đúng cách – không chỉ giúp tránh hư hỏng hoặc giặt kém hiệu quả mà còn đảm bảo quần áo của bạn được chăm sóc tốt nhất có thể. Hãy cùng xem xét quy trình để đảm bảo bạn có thể tự tin sử dụng thiết bị mới ngay từ lần giặt đầu tiên.
How-to
Bắt đầu với máy giặt tự động LG mới của bạn
Trước khi bắt đầu giặt, việc thực hiện một vài bước kiểm tra và thiết lập ban đầu có vai trò rất quan trọng để máy hoạt động bình thường và bền lâu. Đừng bỏ qua những kiến thức cơ bản này!
Trước khi giặt
Danh sách kiểm tra nhanh khi
mở bao bì và thiết lập ban đầu
Bước 1
Tháo bu-lông vận chuyển
Chú ý! Bu-lông vận chuyển có tác dụng cố định lồng giặt trong quá trình vận chuyển nhưng phải tháo ra trước khi sử dụng. Nếu để nguyên sẽ gây ra rung lắc dữ dội và gây hư hỏng nghiêm trọng. Kiểm tra tài liệu hướng dẫn để biết vị trí của bu-lông (thường nằm ở mặt sau) và cách tháo. Cất giữ bu-lông an toàn để dùng khi cần di chuyển máy trong tương lai.
Bước 2
Đặt máy cân bằng
Sử dụng thước thủy để đảm bảo máy được đặt bằng phẳng hoàn toàn trên sàn. Hầu hết các máy đều có chân có thể điều chỉnh. Việc đặt máy cân bằng giúp giảm tiếng ồn và rung lắc quá mức trong chu trình vắt.
Bước 3
Kết nối ống mềm
Kết nối chắc chắn (các) ống mềm cấp nước với đúng vòi (nóng/lạnh nếu có) và mặt sau của máy. Đảm bảo ống mềm xả được đặt đúng vị trí trong ống đứng hoặc bồn rửa – không quá cao (gây ra vấn đề về xả nước) hoặc đặt quá thấp (có thể gây ra hiện tượng hút ngược nước). Đảm bảo ống mềm không bị xoắn.
Bước 4
Cắm vào và bật nguồn
Kết nối dây điện với ổ cắm có nối đất. Tránh sử dụng dây nối dài.
Bước 5
Tìm hiểu bảng điều khiển và các ký hiệu
Bảng điều khiển ban đầu có thể trông phức tạp nhưng thực tế được bố trí hợp lý. Các thành phần chính bao gồm:
✓ Nút khởi động/tạm dừng: Bắt đầu hoặc tạm thời dừng chu trình.
✓ Các nút/Nút xoay của bộ chọn chu trình: Được dùng để chọn chương trình giặt chính (ví dụ: Vải cotton, Đồ hỗn hợp, Đồ mỏng).
✓ Màn hình hiển thị: Hiển thị chu trình đã chọn, cài đặt, thời gian còn lại ước tính và mã lỗi.
✓ Các nút tùy chọn: Cho phép tùy chỉnh (Nhiệt độ, Tốc độ vắt, Giũ+, Giặt sơ, v.v.). Các ký hiệu thường gặp có thể bao gồm nhiệt kế (nhiệt độ), hình xoắn ốc (tốc độ vắt), giọt nước (giũ) hoặc biểu tượng áo thun (loại chu trình). Tham khảo tài liệu hướng dẫn của model cụ thể để hiểu đầy đủ ý nghĩa từng ký hiệu.
Hướng dẫn từng bước
Cách sử dụng máy giặt tự động LG
Sau khi thiết lập máy giặt và chuẩn bị đồ giặt, hãy tìm hiểu cách sử dụng máy giặt LG theo chu trình.
Bước 1
Bật nguồn và chọn chương trình giặt phù hợp
1. Nhấn nút Nguồn.
2. Xoay nút xoay của bộ chọn chu trình (hoặc nhấn các nút) để chọn chương trình phù hợp nhất với mẻ giặt. Cân nhắc loại vải chính và mức độ bẩn. Các chương trình phổ biến bao gồm Vải cotton, Đồ hồn hợp, Tính năng giặt Easy Care, Đồ mỏng/Giặt tay, Allergy Care/Giặt hơi nước cho đồ của bé.
Bước 2
Tùy chỉnh các cài đặt: Nhiệt độ nước, tốc độ vắt và các tùy chọn khác
Sau khi chọn chương trình, bạn thường có thể tùy chỉnh:
✓ Nhiệt độ (Nhiệt độ): Nhấn nút để chuyển qua các mức nhiệt độ (ví dụ: Nước lạnh, 20°C, 40°C, 60°C). Chọn nhiệt độ dựa trên loại vải và nhu cầu loại bỏ vết bẩn. Giặt nước lạnh giúp tiết kiệm điện năng; giặt nước nóng giúp diệt khuẩn.
✓ Tốc độ vắt: Chọn tốc độ vắt (ví dụ: 400, 800, 1200 vòng/phút). Tốc độ cao giúp vắt khô hơn; tốc độ thấp giúp giặt nhẹ nhàng hơn.
✓ Các lựa chọn khác: Tùy thuộc vào model, bạn có thể thêm Giũ+, Giặt sơ hoặc Mạnh mẽ.
Bước 3
Cho chất giặt tẩy và nước xả vải đúng cách
Việc sử dụng ngăn đựng chất giặt tẩy đúng cách có vai trò rất quan trọng:
✓ Khoang giặt chính ('II' hoặc 'Chính'): Cho nước giặt và bột giặt vào đây. Làm theo hướng dẫn về liều lượng.
✓ Khoang giặt sơ ('I' hoặc 'Sơ bộ'): Chỉ cho chất giặt tẩy vào đây nếu sử dụng chế độ Giặt sơ.
✓ Khoang nước xả vải (Biểu tượng bông hoa hoặc 'Nước xả vải'): Cho nước xả vải vào đây, không vượt quá vạch TỐI ĐA.
Quan trọng: Không được trộn lẫn bột giặt với nước giặt. Tránh đổ quá đầy. Sử dụng đúng lượng – quá nhiều sẽ tạo bọt thừa, quá ít sẽ giặt không sạch.
Bước 4
Bắt đầu chu trình giặt và những điều cần biết
1. Đóng chặt cửa.
2. Nhấn nút Bắt đầu/Tạm dừng.
3. Máy sẽ khóa cửa, có thể cân khối lượng đồ giặt và sau đó bắt đầu cấp nước. Màn hình sẽ hiển thị thời gian ước tính còn lại.
4. Việc nghe thấy tiếng nước chảy, lồng giặt quay và động cơ hoạt động là hoàn toàn bình thường.
Chương trình & Tính năng
Tìm hiểu các chương trình
đặc biệt của máy giặt tự động LG
Máy giặt LG được trang bị nhiều tính năng tiên tiến, vượt xa việc giặt giũ thông thường.
Việc hiểu rõ các chương trình máy giặt LG này giúp bạn tận dụng tối đa hiệu quả của thiết bị.
Tận dụng các chu trình đặc biệt của LG #1
Steam™
Chọn model sử dụng hơi nước để thẩm thấu vào sợi vải, giúp loại bỏ các chất gây dị ứng, giảm thiểu vết nhăn và làm mới quần áo. Chu trình Allergy Care™ sử dụng hơi nước để loại bỏ tới 99,9% các chất gây dị ứng như mạt bụi.
Tận dụng các chu trình đặc biệt của LG #2
TurboWash™ / TurboWash™360°
Công nghệ này rút ngắn đáng kể thời gian chu trình. Vòi phun mạnh mẽ phun nước và chất giặt tẩy trực tiếp lên quần áo. TurboWash™360° có thể hoàn tất chu trình tiêu chuẩn chỉ trong 39 phút.
Tận dụng các chu trình đặc biệt của LG #3
AI DD™
Hệ thống thông minh này nhận biết độ mềm của vải và tự động lựa chọn chuyển động giặt tối ưu từ cơ sở dữ liệu 6 Motion DD, mang lại hiệu quả làm sạch vượt trội và bảo vệ sợi vải tốt hơn 18%.
Giao diện lồng giặt máy giặt LG AI DD hiển thị các biểu tượng loại vải và chuyển động giặt.
Các tính năng thông minh
Ứng dụng LG ThinQ™
Nhiều máy giặt LG ThinQ hiện đại được trang bị kết nối Wi-Fi. Khi tải xuống ứng dụng LG ThinQ™, bạn có thể:
✓ Khởi động & Theo dõi từ xa: Bắt đầu/dừng chu trình và kiểm tra thời gian còn lại từ xa.
✓ Tải xuống chu trình: Tiếp cận các chu trình chuyên biệt bổ sung.
✓ Smart Diagnosis™: Khắc phục sự cố nhỏ trực tiếp thông qua ứng dụng.
✓ Theo dõi điện năng: Theo dõi mức tiêu thụ điện năng. Việc kết nối rất đơn giản – chỉ cần làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.
Câu hỏi thường gặp
Q.
“Máy giặt tự động” là gì?
A.
Máy giặt tự động tự động điều khiển việc giặt, giũ và vắt mà không cần can thiệp thủ công. Không giống như các model bán tự động, bạn chỉ cần cho quần áo và chất giặt tẩy — sau đó chọn chương trình.
Q.
Cách sử dụng máy giặt tự động LG từng bước như thế nào?
A.
Bật nguồn, chọn chương trình giặt, cho chất giặt tẩy và nước xả vải vào đúng khoang, đóng cửa và nhấn Bắt đầu. Máy giặt sẽ tự động cấp nước và bắt đầu giặt.
Q.
Làm thế nào để chọn chu trình giặt phù hợp?
A.
Chọn chương trình dựa trên loại vải và mức độ bẩn — Vải cotton cho đồ mặc hàng ngày, Đồ hỗn hợp cho đồ giặt hỗn hợp, và Đồ mỏng cho lụa hoặc len.
Q.
Tôi nên cho chất giặt tẩy và nước xả vải vào đâu?
A.
Cho chất giặt tẩy vào khoang chính (‘II’) và nước xả vải vào ngăn có biểu tượng bông hoa. Không được trộn lẫn bột giặt và nước giặt.