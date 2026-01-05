Cách sử dụng máy giặt tự động

Việc sử dụng ngăn đựng chất giặt tẩy đúng cách có vai trò rất quan trọng:

✓ Khoang giặt chính ('II' hoặc 'Chính'): Cho nước giặt và bột giặt vào đây. Làm theo hướng dẫn về liều lượng.

✓ Khoang giặt sơ ('I' hoặc 'Sơ bộ'): Chỉ cho chất giặt tẩy vào đây nếu sử dụng chế độ Giặt sơ.

✓ Khoang nước xả vải (Biểu tượng bông hoa hoặc 'Nước xả vải'): Cho nước xả vải vào đây, không vượt quá vạch TỐI ĐA.

Quan trọng: Không được trộn lẫn bột giặt với nước giặt. Tránh đổ quá đầy. Sử dụng đúng lượng – quá nhiều sẽ tạo bọt thừa, quá ít sẽ giặt không sạch.