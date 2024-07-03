Ngày Trái Đất: Thiết bị tiết kiệm năng lượng tiết giảm mức tiêu thụ như thế nào?
Thiết bị tiết kiệm năng lượng là gì?
Thiết bị tiết kiệm năng lượng là các thiết bị dùng cho gia dụng, tiêu thụ ít điện năng, nước hoặc khí hơn so với các model thông thường. Những thiết bị gia dụng thông minh này có các tính năng tiên tiến, như động cơ inverter, cảm biến thông minh và chế độ vận hành tối ưu, để tối ưu tài nguyên tiêu thụ.
Tại sao nên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong Ngày Trái đất
Sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng là cách trực tiếp để hưởng ứng nỗ lực bảo vệ môi trường ngay tại nhà. Chuyển sang sử dụng các thiết bị tiết kiệm tốt hơn sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy thiết bị gia dụng chiếm khoảng 30% mức sử dụng điện dân dụng1), vì vậy, lựa chọn thông minh hơn khi nhân lên hàng triệu hộ gia đình sẽ mang lại tác động to lớn.
Lợi ích của thiết bị tiết kiệm năng lượng
Giảm phát thải tại nhà và hơn thế nữa
Thiết bị tiết kiệm năng lượng mang lại cả lợi ích về môi trường lẫn tài chính. Những thiết bị này tiêu thụ ít điện năng và nước hơn, qua đó giảm lượng khí thải carbon tại nhà. Lợi ích chính bao gồm:
- Giảm tác động đến môi trường: Nâng cấp lên các thiết bị hiện đại sẽ giúp giảm lượng khí thải của gia đình bạn
- Cải thiện hiệu suất: Nhiều model vận hành nhanh hơn, êm hơn và tin cậy hơn.
- Hướng tới tương lai: Bất kỳ lựa chọn tiết kiệm năng lượng nào đều góp phần bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, các ngôi nhà sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể ngăn phát thải hàng triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.
Đổi mới của LG
Thiết bị LG tiết kiệm năng lượng có những tính năng gì?
LG dẫn đầu bằng các tính năng tiên tiến giúp tối ưu hóa và tiết kiệm tài nguyên. Những cải tiến chính bao gồm:
- Công nghệ AI DD™
Hệ thống được hỗ trợ bởi AI của LG phát hiện loại vải và lượng quần áo để tự động chọn chu trình giặt tối ưu, giảm mức tiêu thụ nước và điện năng.
- Động cơ Inverter Direct Drive™
Công nghệ động cơ tiên tiến này cho khả năng điều khiển chính xác, cải thiện hiệu quả và vận hành êm hơn, giúp cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng.
- Hiệu suất máy sấy bơm nhiệt
Loại máy sấy này sử dụng nhiệt độ thấp hơn và tái sử dụng nhiệt, tiết kiệm năng lượng hơn nhiều so với máy sấy ngưng tụ tiêu chuẩn, theo các nghiên cứu về hiệu quả năng lượng2).
- Thiết bị thông minh LG ThinQ™
Giám sát và quản lý mức tiêu thụ năng lượng thông qua điện thoại thông minh để tối ưu hóa hiệu quả ngay cả khi bạn không ở nhà.
Cách sử dụng thiết bị hiệu quả hơn
Mẹo tiết kiệm năng lượng dễ dàng tại nhà
Thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng sẽ đạt được lợi ích tốt nhất khi kết hợp với thói quen thông minh. Áp dụng những mẹo hàng ngày này để đóng góp nhiều hơn cho môi trường:
Mẹo tiết kiệm năng lượng cho tủ lạnh
• Giữ tủ lạnh ở nhiệt độ từ 3°C đến 5°C và tủ đông ở -18°C.
• Không trữ quá nhiều đồ trong tủ lạnh; để khí lạnh thoải mái lưu thông.
• Thường xuyên vệ sinh dàn ngưng (dàn nóng) và thay thế gioăng cửa bị mòn để tránh rò rỉ khí lạnh.
Mẹo tiết kiệm năng lượng cho máy rửa bát
• Chạy đủ tải và sử dụng chu trình tiết kiệm năng lượng.
• Không tráng sơ quá kỹ, làm giảm hiệu quả cảm biến bẩn của máy.
• Sử dụng tính năng Sấy hé cửa tự động để tiết kiệm năng lượng ở bước sấy khô.
Mẹo tiết kiệm năng lượng cho máy giặt
• Giặt bằng nước lạnh, chọn chu trình phù hợp ngắn nhất và luôn chạy hết tải.
• Công nghệ AI DD™ và Inverter Direct Drive™ của LG tự động điều chỉnh mức sử dụng nước và năng lượng cho phù hợp với lượng tải.
• Thường xuyên vệ sinh bộ lọc để duy trì hiệu suất cao nhất.
Khám phá thiết bị hiệu quả từ LG
LG cung cấp nhiều lựa chọn thiết bị dành cho cuộc sống hiện đại và hiệu quả. Các model nổi bật cho ngôi nhà của bạn bao gồm:
Tủ lạnh LG InstaView™ Door-in-Door
Với tính năng làm mát DoorCooling & Linear Cooling, khử khuẩn UVnano™ và máy nén Smart Inverter giúp giữ độ tươi ngon tối ưu, đồng thời tiết kiệm năng lượng.
Máy giặt LG AI DD™
Sử dụng AI để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và nước cho mọi tải trọng, với khối lượng giặt 10,5kg và công nghệ TurboWash™ 360.
Máy sấy bơm nhiệt LG
Đạt hiệu quả năng lượng A+++ với công nghệ Dual Inverter Heat Pump™, sấy quần áo nhẹ nhàng và hiệu quả.
Mẹo chuyên gia để sử dụng thiết bị hiệu quả
✓ Lên lịch sử dụng ngoài giờ cao điểm: Chạy các thiết bị chính trong giờ thấp điểm để tiết kiệm hơn nữa.
✓ Nâng cấp model cũ: Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, thay thế các thiết bị trên 10 tuổi có thể tăng gấp đôi mức tiết kiệm năng lượng.
✓ Sử dụng tính năng thông minh: Tận dụng LG ThinQ™ để theo dõi và tối ưu mức sử dụng năng lượng từ xa.
✓ Bảo trì thường xuyên: Vệ sinh bộ lọc và kiểm tra gioăng để đảm bảo thiết bị hoạt động tốt nhất.
Mẹo bảo trì và chăm sóc thường xuyên
✓ Tủ lạnh: Vệ sinh dàn ngưng 6 tháng một lần và kiểm tra gioăng cửa xem có bị rò rỉ không.
✓ Máy giặt: Thực hiện một lần giặt nước nóng không tải với chu trình LG Tub Clean mỗi tháng.
✓ Máy rửa bát: Rửa sạch bộ lọc hàng tuần để ngăn mùi hôi và loại bỏ thức ăn thừa.
✓ Máy sấy: Dọn sạch bộ lọc xơ vải sau mỗi lần sấy và thường xuyên kiểm tra lỗ thông hơi xem có bị tắc không.
Câu hỏi thường gặp
Ngày Trái đất là gì?
Ngày Trái đất là một sự kiện toàn cầu được tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng 4 để nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho hành động bảo vệ môi trường.
Các thiết bị tiết kiệm năng lượng có thực sự tiết kiệm tiền không?
Có. Nâng cấp lên các thiết bị tiết kiệm năng lượng mới sẽ giúp giảm chi phí điện năng của gia đình.
Tôi có thể giảm lượng khí thải carbon tại nhà bằng cách nào?
Cách tốt nhất là sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị không sử dụng và áp dụng các mẹo bảo trì như rửa bằng nước lạnh và bảo trì tủ lạnh.
Điều gì khiến các thiết bị LG hiệu quả?
Các thiết bị LG sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như Inverter Direct Drive™, AI DD™ và hiệu suất Bơm nhiệt để tiết kiệm năng lượng và nước.r.
1) Nguồn tham khảo: IEA, “Các thiết bị đã hỗ trợ thế giới trong thời gian phong tỏa như thế nào và ý nghĩa đối với hiệu quả năng lượng”
2) Nguồn tham khảo: Nhãn năng lượng ENERGY STAR (U.S. EPA), “Máy sấy bơm nhiệt”
3) Các tính năng dịch vụ trên máy rửa bát có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, model, phiên bản, v.v.