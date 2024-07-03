Thiết bị tiết kiệm năng lượng mang lại cả lợi ích về môi trường lẫn tài chính. Những thiết bị này tiêu thụ ít điện năng và nước hơn, qua đó giảm lượng khí thải carbon tại nhà. Lợi ích chính bao gồm:

Cải thiện hiệu suất: Nhiều model vận hành nhanh hơn, êm hơn và tin cậy hơn.

Hướng tới tương lai: Bất kỳ lựa chọn tiết kiệm năng lượng nào đều góp phần bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, các ngôi nhà sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng có thể ngăn phát thải hàng triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm.