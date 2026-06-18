Màn hình UltraFine™ U7 27-inch, UHD 4K IPS

*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

*Độ sáng: 300nits (Typ.), Dải màu: DCI-P3 90% (Typ.)

*Số liệu/kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.