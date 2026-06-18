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Màn hình UltraFine™ U7 27-inch , UHD 4K IPS
Làm chủ mọi chi tiết
Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.
*Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.
*Tổng số điểm ảnh được tính bằng cách nhân độ phân giải theo chiều ngang và chiều dọc, mang lại 2,07 triệu điểm ảnh cho độ phân giải FHD và 8,29 triệu điểm ảnh cho 4K UHD.
Màu sắc chân thực cùng độ chính xác màu vượt trội
UltraFine™ tương thích chuẩn HDR10 công nghiệp dựa trên dải màu DCI-P3 90%, hỗ trợ độ sáng và màu sắc tối ưu giúp các nhà sáng tạo trải nghiệm hình ảnh rõ nét với màu sắc chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ.
*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
*Độ sáng: 300nits (Typ.), Dải màu: DCI-P3 90% (Typ.)
*Số liệu/kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
Kết nối USB-C All-in-one
Cổng USB Type-C™ cho phép truyền hình ảnh, dữ liệu và sạc máy tính xách tay chỉ bằng một sợi cáp duy nhất. Với công suất cấp nguồn lên đến 65W, cổng này có thể sạc laptop đang kết nối đồng thời cấp nguồn cho màn hình.
*Tính năng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng của người dùng.
*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
Chuyển đổi nhanh chóng
Ứng dụng LG Switch tối ưu hóa màn hình cho cả công việc và cuộc sống. Dễ dàng tùy chỉnh độ sáng, chất lượng hình ảnh yêu thích, chia màn hình linh hoạt với 11 tùy chọn và khởi động nhanh nền tảng gọi video, mang lại sự tiện lợi tối đa.
*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
*Để tải xuống phiên bản ứng dụng LG Switch mới nhất, vui lòng truy cập LG.com.
Thiết kế siêu mỏng. Lơ lửng giữa không trung
Tận hưởng màn hình lớn hơn, tập trung hơn nhờ viền siêu mỏng và chân đế tối giản mang thiết kế gần như không viền. Kiểu dáng chân đế 'lơ lửng' tôn lên vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát, trong khi màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm thị giác sống động—lý tưởng cho việc lắp đặt màn hình kép hoặc không gian làm việc tối giản.
*Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.
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