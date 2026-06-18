About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Màn hình UltraFine™ U7 27-inch , UHD 4K IPS

Màn hình UltraFine™ U7 27-inch , UHD 4K IPS

27U730B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình UltraFine™ U7 27-inch , UHD 4K IPS 27U730B-B
Mặt bên
Mặt sau
Màn hình LG UltraFine trong không gian bàn làm việc, làm nổi bật khả năng hiển thị chi tiết và sự hài hòa với không gian làm việc
Màn hình LG UltraFine UHD 4K mang lại độ nét vượt trội và không gian hiển thị rộng rãi hơn
Màn hình LG UltraFine thể hiện khả năng tái tạo màu sắc chính xác và sống động
Màn hình LG UltraFine với kết nối USB-C hỗ trợ truyền tải điện năng lên đến 65W, kết nối với máy tính xách tay và các thiết bị ngoại vi giúp tối ưu hóa không gian làm việc gọn gàng
Giao diện tính năng LG Switch cho phép chuyển đổi mượt mà giữa nhiều nguồn vào
Cận cảnh các cổng kết nối của màn hình LG UltraFine, bao gồm nhiều tùy chọn kết nối đa dạng
Màn hình LG UltraFine với thiết kế tinh giản, không rườm rà và kiểu dáng mỏng nhẹ
Cận cảnh chân đế màn hình LG UltraFine thể hiện cấu trúc chắc chắn và tối giản
Góc nhìn từ trên xuống của màn hình LG UltraFine, làm nổi bật kiểu dáng mỏng gọn
Hình ảnh mặt trước của Màn hình UltraFine™ U7 27-inch , UHD 4K IPS 27U730B-B
Mặt bên
Mặt sau
Màn hình LG UltraFine trong không gian bàn làm việc, làm nổi bật khả năng hiển thị chi tiết và sự hài hòa với không gian làm việc
Màn hình LG UltraFine UHD 4K mang lại độ nét vượt trội và không gian hiển thị rộng rãi hơn
Màn hình LG UltraFine thể hiện khả năng tái tạo màu sắc chính xác và sống động
Màn hình LG UltraFine với kết nối USB-C hỗ trợ truyền tải điện năng lên đến 65W, kết nối với máy tính xách tay và các thiết bị ngoại vi giúp tối ưu hóa không gian làm việc gọn gàng
Giao diện tính năng LG Switch cho phép chuyển đổi mượt mà giữa nhiều nguồn vào
Cận cảnh các cổng kết nối của màn hình LG UltraFine, bao gồm nhiều tùy chọn kết nối đa dạng
Màn hình LG UltraFine với thiết kế tinh giản, không rườm rà và kiểu dáng mỏng nhẹ
Cận cảnh chân đế màn hình LG UltraFine thể hiện cấu trúc chắc chắn và tối giản
Góc nhìn từ trên xuống của màn hình LG UltraFine, làm nổi bật kiểu dáng mỏng gọn

Tính năng chính

  • 27” UHD 4K (3840x2160) IPS
  • DCI-P3 90% (Typ.) với HDR10
  • All-in-one USB-C (PD 65W)
  • Thiết kế 3 cạnh gần như không viền
  • LG Switch
Thêm
LG UltraFine Monitor logo.

LG UltraFine Monitor logo.

Làm chủ mọi chi tiết

Một không gian làm việc studio gọn gàng với điểm nhấn là màn hình LG UltraFine 27U730B đang hiển thị đồ họa chuyển động 3D rực rỡ, bên cạnh là một chiếc đèn bàn cùng các thiết bị chỉnh sửa âm thanh/video chuyên nghiệp.

Một không gian làm việc studio gọn gàng với điểm nhấn là màn hình LG UltraFine 27U730B đang hiển thị đồ họa chuyển động 3D rực rỡ, bên cạnh là một chiếc đèn bàn cùng các thiết bị chỉnh sửa âm thanh/video chuyên nghiệp.

Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.

Màn hình LG sở hữu độ phân giải UHD 4K (3840x2160) sắc nét, nổi bật với kết nối USB-C hỗ trợ truyền tải điện năng lên đến 65W, đồng thời nhấn mạnh khả năng hiển thị màu sắc chính xác vượt trội trong một thiết kế siêu mỏng và linh hoạt.

Màn hình LG sở hữu độ phân giải UHD 4K (3840x2160) sắc nét, nổi bật với kết nối USB-C hỗ trợ truyền tải điện năng lên đến 65W, đồng thời nhấn mạnh khả năng hiển thị màu sắc chính xác vượt trội trong một thiết kế siêu mỏng và linh hoạt.

Các điểm nhấn nổi bật của màn hình LG UHD 4K bao gồm độ phân giải hiển thị 3840x2160, mang lại không gian màn hình rộng rãi hơn và chi tiết sắc nét hơn giúp nâng cao hiệu suất làm việc.

UHD 4K cho không gian hiển thị rộng hơn, chi tiết sắc nét hơn

Sở hữu tấm nền IPS 4K UHD (3840x2160) cùng thiết kế tràn viền 3 cạnh, màn hình mang đến làm việc với độ phân giải gấp 4 lần màn hình Full HD, giúp bạn thoải mái chỉnh sửa nhiều việc cùng lúc mà không cần phải phóng to hay thu nhỏ thanh timeline.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.

*Tổng số điểm ảnh được tính bằng cách nhân độ phân giải theo chiều ngang và chiều dọc, mang lại 2,07 triệu điểm ảnh cho độ phân giải FHD và 8,29 triệu điểm ảnh cho 4K UHD.

Màu sắc chân thực cùng độ chính xác màu vượt trội

UltraFine™ tương thích chuẩn HDR10 công nghiệp dựa trên dải màu DCI-P3 90%, hỗ trợ độ sáng và màu sắc tối ưu giúp các nhà sáng tạo trải nghiệm hình ảnh rõ nét với màu sắc chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ.

Màn hình LG UHD 4K nổi bật với hỗ trợ HDR và độ chuẩn màu 90% DCI-P3, mang lại màu sắc rực rỡ giúp nâng cao chất lượng hiển thị thị giác.

Màn hình LG UHD 4K nổi bật với hỗ trợ HDR và độ chuẩn màu 90% DCI-P3, mang lại màu sắc rực rỡ giúp nâng cao chất lượng hiển thị thị giác.

*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

*Độ sáng: 300nits (Typ.), Dải màu: DCI-P3 90% (Typ.)

*Số liệu/kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Kết nối USB-C All-in-one

Cổng USB Type-C™ cho phép truyền hình ảnh, dữ liệu và sạc máy tính xách tay chỉ bằng một sợi cáp duy nhất. Với công suất cấp nguồn lên đến 65W, cổng này có thể sạc laptop đang kết nối đồng thời cấp nguồn cho màn hình.

Biểu tượng USB-C (PD 65W)
Biểu tượng DisplayPort 1.4
Biểu tượng HDMI 2.0.
Biểu tượng Tai nghe/Mic
Điểm nhấn từ màn hình LG UHD 4K mở ra góc làm việc năng động giữa laptop và màn hình, lý tưởng cho dựng phim và các dự án sáng tạo với hình ảnh tuyệt mỹ.

Điểm nhấn từ màn hình LG UHD 4K mở ra góc làm việc năng động giữa laptop và màn hình, lý tưởng cho dựng phim và các dự án sáng tạo với hình ảnh tuyệt mỹ.

*Tính năng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và môi trường sử dụng của người dùng.

*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

Chuyển đổi nhanh chóng

Ứng dụng LG Switch tối ưu hóa màn hình cho cả công việc và cuộc sống. Dễ dàng tùy chỉnh độ sáng, chất lượng hình ảnh yêu thích, chia màn hình linh hoạt với 11 tùy chọn và khởi động nhanh nền tảng gọi video, mang lại sự tiện lợi tối đa.

*Hình ảnh được mô phỏng để làm rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

*Để tải xuống phiên bản ứng dụng LG Switch mới nhất, vui lòng truy cập LG.com.

Thiết kế siêu mỏng. Lơ lửng giữa không trung

Tận hưởng màn hình lớn hơn, tập trung hơn nhờ viền siêu mỏng và chân đế tối giản mang thiết kế gần như không viền. Kiểu dáng chân đế 'lơ lửng' tôn lên vẻ đẹp tinh tế, thanh thoát, trong khi màn hình liền mạch mang lại trải nghiệm thị giác sống động—lý tưởng cho việc lắp đặt màn hình kép hoặc không gian làm việc tối giản.

Biểu tượng Thiết kế 3 cạnh gần như không viền

Thiết kế 3 cạnh
Gần như không viền

Biểu tượng Chỉnh độ nghiêng

Độ nghiêng

-5° ~ 15°

Biểu tượng Treo tường.

Treo tường

100*100

Điểm nhấn của màn hình LG được thể hiện qua góc nhìn trực diện và góc nghiêng, minh họa khả năng điều chỉnh chiều cao cùng thiết kế tối giản hợp với góc làm việc hiện đại.

Điểm nhấn của màn hình LG được thể hiện qua góc nhìn trực diện và góc nghiêng, minh họa khả năng điều chỉnh chiều cao cùng thiết kế tối giản hợp với góc làm việc hiện đại.

*Hình ảnh mang tính chất minh họa để làm rõ tính năng sản phẩm. Thực tế sử dụng có thể khác biệt.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 