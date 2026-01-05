Màn hình đồ họa LG UltraFine™ evo 32inch, Nano IPS Đen 6K với Thunderbolt™ 5

*Để đảm bảo vận hành tối ưu, vui lòng sử dụng cáp Thunderbolt 5 đi kèm trong hộp để kết nối thiết bị với cổng Thunderbolt 5 trên màn hình.

*Để khai thác toàn bộ tính năng, bao gồm công suất sạc 96W và độ phân giải 6K (6144 × 3456), thiết bị của bạn phải hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5 hoặc USB-C tương thích với DisplayPort 2.1.

*Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ các loại cáp: DP, HDMI, USB-C và Thunderbolt.

*Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia/khu vực khác.

*Phụ kiện đi kèm trong hộp: 01 cáp DP, 01 cáp HDMI, 01 cáp USB-C, 01 dây nguồn và 01 cáp Thunderbolt.

(Tính năng Daisy Chain (Kết nối nối tiếp), độ phân giải và tần số quét có thể bị hạn chế tùy thuộc vào hiệu năng của máy tính Mac hoặc PC được kết nối.

**Thunderbolt™ 5 hỗ trợ băng thông hiển thị lên tới 120 Gbps (một chiều) và mang lại hiệu năng nhanh gấp 2 lần so với Thunderbolt™ 4. Các thông số hiệu năng của Thunderbolt™ 5 dựa trên thông tin chính thức từ Intel. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web chính thức của Intel.