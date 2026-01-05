About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Màn hình đồ họa LG UltraFine™ evo 32inch, Nano IPS Đen 6K với Thunderbolt™ 5

Màn hình đồ họa LG UltraFine™ evo 32inch, Nano IPS Đen 6K với Thunderbolt™ 5

32U990A-S
front view with height extended
front view
15 degree side view with tilted screen
pivot screen front view
90 degree side view with height extended
90 degree side view
90 degree side view with tilted screen
top view
rear view
rear view with stand disassembled
stand close-up
USP card: 6K with 224ppi. A wider workspace, clarity in detail
USP card: Professional display. Professional performance.
USP card: Next-gen compatibility, powered by Thunderbolt™ 5
USP card: Full port selection a powerful hub — works both Mac and PC
front view with height extended
front view
15 degree side view with tilted screen
pivot screen front view
90 degree side view with height extended
90 degree side view
90 degree side view with tilted screen
top view
rear view
rear view with stand disassembled
stand close-up
USP card: 6K with 224ppi. A wider workspace, clarity in detail
USP card: Professional display. Professional performance.
USP card: Next-gen compatibility, powered by Thunderbolt™ 5
USP card: Full port selection a powerful hub — works both Mac and PC

Tính năng chính

  • 32inch, độ phân giải 6K (6144 x 3456)
  • Thunderbolt™ 5 x2, DP 2.1 x1, HDMI 2.1 x1, USB-C down x2, USB-C up x1
  • VESA DisplayHDR™600
  • DCI-P3 98%(Typ.), Adobe RGB 99.5%, Real 10-bit Màu
  • Tỉ lệ tương phản 2,000:1
  • Chứng chỉ TÜV Rheinland công nhận độ an toàn cho mắt
Thêm
Màn hìnhĐộ tương thíchTrải nghiệm linh hoạt
Minh họa sản phẩm LG UltraFine™ evo 32U990A, đi kèm logo thương hiệu và các biểu tượng giải thưởng bên dưới.

Minh họa sản phẩm LG UltraFine™ evo 32U990A, đi kèm logo thương hiệu và các biểu tượng giải thưởng bên dưới.



The First-ever 6K Thunderbolt™ 5 Display

Minh họa sản phẩm LG UltraFine™ evo 32U990A, đi kèm logo thương hiệu và các biểu tượng giải thưởng bên dưới.

Minh họa sản phẩm LG UltraFine™ evo 32U990A, đi kèm logo thương hiệu và các biểu tượng giải thưởng bên dưới.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

*Chi tiết tham khảo tại: https://www.thunderbolttechnology.net/products

Award-winning excellence

Logo Giải thưởng Digital Trends

Digital Trends 2025

Giải thưởng Readers' Choice: Dòng màn hình xuất sắc cho game thủ và người dùng ưu tiên hiệu suất cao.

Giải thưởng sáng tạo CES

Vinh danh tại CES 2025

Đạt giải Sáng tạo danh giá tại CES

Giải thưởng Thiết kế iF 2025

iF Design Award 2025

Sản phẩm đạt giải Thiết kế iF danh giá

*Kết quả Giải thưởng Sáng tạo CES căn cứ vào tài liệu do doanh nghiệp cung cấp. Ban tổ chức (CTA) không chịu trách nhiệm kiểm chứng các tuyên bố quảng cáo hoặc thực hiện kiểm tra kỹ thuật trực tiếp trên sản phẩm đạt giải.

Khám phá 6 tính năng đột phá của UltraFine qua loạt hình ảnh trực quan.

Khám phá 6 tính năng đột phá của UltraFine qua loạt hình ảnh trực quan.

Sản phẩm không kèm hình ảnh minh họa

Độ phân giải 6K cùng 224 PPI: Không gian hiển thị rộng mở, sắc nét đến từng chi tiết.

Màn hình 6K (6144×3456, 224ppi) sở hữu số lượng điểm ảnh nhiều hơn tới 156% so với chuẩn 4K UHD thông thường, mang đến không gian hiển thị rộng lớn để bạn dễ dàng xử lý đa nhiệm. Giờ đây, bạn có thể biên tập các tệp tin 4K thuần túy ở độ phân giải gốc mà vẫn dư dả không gian cho dòng thời gian (timeline), thanh công cụ và các tiện ích sáng tạo khác. Với mật độ điểm ảnh cực cao 224ppi, màn hình tái hiện hình ảnh với độ trong trẻo gần như tuyệt đối và chi tiết chuẩn xác đến từng điểm ảnh, đảm bảo tính chính xác khắt khe cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

1) Công nghệ Nano IPS là công nghệ màn hình tiên tiến, sử dụng các hạt có kích thước nanomet phủ lên lớp đèn LED của tấm nền.

2) Độ phân giải 6K (6144 × 3456) với tổng cộng 21.233.664 điểm ảnh (xấp xỉ 21,23 triệu điểm ảnh), mang đến độ chi tiết vượt trội hơn 156% so với chuẩn 4K UHD (3840 × 2160) vốn chỉ có 8.294.400 điểm ảnh.

Chuẩn mực hiển thị.
Đỉnh cao hiệu năng.

Giải pháp hiển thị đỉnh cao dành riêng cho giới chuyên gia, đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn công việc phức tạp. Với sự kết hợp giữa chuẩn màu chuẩn xác, tầm nhìn không giới hạn và kết nối liền mạch, đây chính là lựa chọn tối ưu giúp các nhà sáng tạo nội dung từ video, hình ảnh đến AI và đồ họa 3D bứt phá năng suất làm việc mỗi ngày.

Bộ đôi màn hình UltraFine song hành cùng những khung hình sống động, nổi bật giữa không gian studio tối giản đầy nghệ thuật.

Bộ đôi màn hình UltraFine song hành cùng những khung hình sống động, nổi bật giữa không gian studio tối giản đầy nghệ thuật.

Trải nghiệm đa dạng: 5 góc nhìn sáng tạo cùng màn hình UltraFine và các thiết bị hỗ trợ.

Trải nghiệm đa dạng: 5 góc nhìn sáng tạo cùng màn hình UltraFine và các thiết bị hỗ trợ.

*Hình ảnh mô phỏng giúp làm rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Kế thừa tính tương thích, bứt phá sức mạnh cùng Thunderbolt™ 5.

Nâng tầm quy trình làm việc cùng Thunderbolt™ 5 trên màn hình 6K. Thunderbolt™ 5 đảm bảo khả năng tương thích vượt thời đại, hỗ trợ mượt mà mọi tác vụ chuyên sâu với tốc độ truyền tải nhanh gấp 2 lần**, khả năng kết nối nối tiếp (Daisy Chain) chuẩn 6K và băng thông DisplayPort 2.1 mạnh mẽ. Đối với các nhà sáng tạo, biên tập viên và nghệ sĩ AI, công nghệ này mang lại khả năng kết nối không giới hạn và xử lý đa nhiệm hiệu quả nhờ hiệu suất vận hành bền bỉ cùng khả năng mở rộng linh hoạt. Thêm vào đó, công suất sạc 96W giúp duy trì năng lượng nhanh chóng và ổn định, tối ưu hóa năng suất làm việc. Đây chính là giải pháp toàn diện giúp bạn kết nối với quy trình làm việc của tương lai bằng hiệu quả tối đa.

Truyền dữ liệu siêu tốc | Liên kết màn hình 6K | Sạc nhanh công suất lớn

Truyền dữ liệu nhanh gấp đôi*

(Tốc độ tối đa 80 Gbps)

Truyền dữ liệu siêu tốc | Liên kết màn hình 6K | Sạc nhanh công suất lớn

Thiết lập đa màn hình 6K liền mạch

Truyền dữ liệu siêu tốc | Liên kết màn hình 6K | Sạc nhanh công suất lớn

Sạc nhanh công suất 96W qua cổng kết nối

Bộ đôi màn hình UltraFine hiển thị các phần mềm chuyên dụng, kết nối đồng bộ với máy tính xách tay và ổ cứng ngoại vi, minh họa cho khả năng mở rộng kết nối đa dạng.

Bộ đôi màn hình UltraFine hiển thị các phần mềm chuyên dụng, kết nối đồng bộ với máy tính xách tay và ổ cứng ngoại vi, minh họa cho khả năng mở rộng kết nối đa dạng.

*Để đảm bảo vận hành tối ưu, vui lòng sử dụng cáp Thunderbolt 5 đi kèm trong hộp để kết nối thiết bị với cổng Thunderbolt 5 trên màn hình.

*Để khai thác toàn bộ tính năng, bao gồm công suất sạc 96W và độ phân giải 6K (6144 × 3456), thiết bị của bạn phải hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5 hoặc USB-C tương thích với DisplayPort 2.1.

*Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ các loại cáp: DP, HDMI, USB-C và Thunderbolt.

*Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia/khu vực khác.

*Phụ kiện đi kèm trong hộp: 01 cáp DP, 01 cáp HDMI, 01 cáp USB-C, 01 dây nguồn và 01 cáp Thunderbolt.

(Tính năng Daisy Chain (Kết nối nối tiếp), độ phân giải và tần số quét có thể bị hạn chế tùy thuộc vào hiệu năng của máy tính Mac hoặc PC được kết nối.

**Thunderbolt™ 5 hỗ trợ băng thông hiển thị lên tới 120 Gbps (một chiều) và mang lại hiệu năng nhanh gấp 2 lần so với Thunderbolt™ 4. Các thông số hiệu năng của Thunderbolt™ 5 dựa trên thông tin chính thức từ Intel. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web chính thức của Intel.

※ Lưu ý quan trọng ※

Hệ điều hành Windows: Khả năng hiển thị có thể bị hạn chế tùy thuộc vào dòng vi xử lý Intel và phiên bản Windows đang sử dụng.

 

Yêu cầu tối thiểu: Bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 trở lên và hệ điều hành Windows 11 trở lên.

 

Hệ điều hành macOS: Màn hình có thể không hoạt động ổn định trên các thiết bị không sử dụng chip Apple Silicon (tùy thuộc vào phiên bản macOS).

 

Yêu cầu tối thiểu: macOS Sequoia (phiên bản 15) trở lên.

02 cổng Thunderbolt™ 5 | 01 cổng DisplayPort 2.1 | 01 cổng HDMI™ 2.1 | 02 cổng USB-C (Downstream) | 01 cổng USB-C (Upstream)

Đa dạng cổng kết nối, biến màn hình thành trạm trung chuyển dữ liệu đỉnh cao - Vận hành mượt mà trên cả hệ điều hành macOS và Windows.

Compatible with Mac computers and PCs, LG UltraFine evo 6K monitor lets you connect freely to a full range of devices through its complete port selection, turning it into a powerful hub.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng dễ dàng hình dung các tính năng của sản phẩm; trải nghiệm thực tế có thể có sự khác biệt.

*Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ cáp kết nối: 01 cáp DP, 01 cáp HDMI, 01 cáp USB-C, 01 dây nguồn và 01 cáp Thunderbolt.

*Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ cùng các quốc gia và khu vực khác. Sản phẩm này không thuộc hệ sinh thái chính thức của Apple, đồng thời không bao gồm các dịch vụ hoặc chính sách bảo hành từ Apple.

Vận hành mượt mà, tối ưu cho cả máy Mac.

Trải nghiệm sự đồng bộ mượt mà kết nối cùng máy tính Mac. Sự kết hợp giữa Chế độ Studio, độ phân giải High-PPI cực hạn và trình điều khiển M-Control giúp UltraFine™ evo 6K trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, tối ưu hóa mọi trải nghiệm trên Mac.

Chế độ Studio, tối ưu màu sắc mượt mà cho máy tính Mac.*

Với Chế độ Studio, UltraFine™ evo 6K mang đến ba cấu hình màu chuyên biệt dành riêng cho Mac. Bằng cách xử lý triệt để các biến đổi màu sắc tinh vi, màn hình luôn duy trì độ chuẩn xác và tính nhất quán của dải màu trên mọi điểm hiển thị.

Độ rõ nét PPI cao cho máy Mac

UltraFine evo 6K sở hữu mật độ điểm ảnh 224 ppi, mang đến độ rõ nét cao khi kết nối với máy Mac. Từng chi tiết luôn sắc nét và chính xác, cho trải nghiệm hiển thị rõ ràng, chi tiết trên màn hình kích thước lớn.

Điều khiển dễ dàng với M-Control

Dễ dàng và tiện lợi điều chỉnh độ sáng và âm thanh của UltraFine evo 6K ngay trên bàn phím Mac khi kết nối

Studio Mode khả dụng thông qua phần mềm LG Switch (phiên bản 3.05). Tính khả dụng và lịch cập nhật có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia; vui lòng kiểm tra website LG tại địa phương để biết thêm chi tiết.

** So sánh PPI dựa trên màn hình LG 32 inch 4K (model 32GX870A). Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng để minh họa.

*** Tính năng M-Control yêu cầu sử dụng phần mềm LG Switch khi bật hoặc tắt.

**** Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia/khu vực khác. Sản phẩm này không liên kết với Apple và không cung cấp bất kỳ dịch vụ hay bảo hành nào của Apple.

***** Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Thông báo cập nhật phần mềm màn hình

Việc sử dụng Studio Mode yêu cầu cập nhật phần mềm màn hình lên phiên bản 3.05 trở lên thông qua ứng dụng LG Switch, dự kiến khả dụng từ tháng 10 năm 2025. Bản cập nhật có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công qua LG Switch khi máy tính được kết nối internet và kết nối với màn hình bằng một trong các cách sau: (1) cáp USB-C sang A hoặc USB-A sang B, hoặc (2) cáp USB-C sang C hoặc cáp Thunderbolt

Tải xuống

Bản cập nhật này yêu cầu LG Switch phiên bản 7.3.3 trở lên trên Windows, hoặc phiên bản 7.5.5 trở lên trên Mac.

Lịch cập nhật có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia. Vui lòng tham khảo website LG tại khu vực của bạn để biết thêm chi tiết

Cận cảnh màn hình UltraFine: Màu sắc trung thực, sống động cùng chuẩn VESA DisplayHDR™ 600.

Mọi sắc độ màu, được thể hiện trọn vẹn

Mặt trước của màn hình UltraFine hiển thị hình ảnh nhiều màu sắc, thể hiện khả năng tái tạo màu chính xác. Phía dưới là logo VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế

Làm chủ màu sắc chuyên nghiệp, đến từng điểm ảnh

Độ phủ màu Adobe RGB 99,5% và DCI-P3 98% (Tiêu biểu) mang đến dải màu rộng hơn và chính xác hơn so với màn hình sRGB tiêu chuẩn. Độ sâu màu 10-bit thực tái tạo trọn vẹn mọi sắc độ với chuyển màu mượt mà, liền mạch – lý tưởng cho công việc sáng tạo độ phân giải cao và nội dung HDR đòi hỏi độ chính xác cao

Hình ảnh toàn màn hình hiển thị phần mềm thiết kế với màu sắc sống động.

Logo Adobe RGB

Adobe RGB trên 99,5%

Adobe RGB là không gian màu được sử dụng phổ biến trong các quy trình liên quan đến in ấn, cho phép nhà sáng tạo kiểm tra độ chính xác màu sắc đồng thời trên cả môi trường hiển thị số và bản in chỉ với một màn hình

Logo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Dải màu chính xác và sống động, lý tưởng cho chỉnh sửa video và cân chỉnh màu

Logo Màu sắc 10-bit thực

Độ sâu màu 10-bit thực

“Độ sâu màu 10-bit thực mang đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác và chi tiết cho nội dung độ phân giải cao và HDR, không sử dụng phương pháp giả lập 8-bit + FRC

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Độ sáng: 450 nits (Tiêu biểu), Dải màu: DCI-P3 98% (Tiêu biểu).

Nano IPS là công nghệ IPS tiên tiến sử dụng các hạt kích thước nanomet trên đèn LED của màn hình

Hình ảnh đen–trắng của núi với tỷ lệ tương phản 1000:1, cho thấy khả năng thể hiện sắc đen khi so sánh với tỷ lệ tương phản 2000:1

Tương phản 2000:1

Hình ảnh đen–trắng của núi với tỷ lệ tương phản 2000:1, thể hiện sắc đen sâu hơn so với tỷ lệ 1000:1.

Tương phản 1000:1

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Nano IPS là công nghệ IPS tiên tiến sử dụng các hạt kích thước nanomet trên đèn LED của màn hình

2000:1 – Sắc đen sâu thẳm, bóng tối dày và có chiều sâu

Vì tỷ lệ tương phản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác, Nano IPS Black nâng tỷ lệ tương phản từ mức tiêu chuẩn 1000:1 của IPS lên 2000:1, mang đến màu sắc sống động hơn cùng độ chi tiết sắc nét ở vật thể, vùng tối và hậu cảnh. Trải nghiệm sắc đen sâu hơn, vùng bóng đổ giàu chiều sâu với khả năng thể hiện màu sắc đồng nhất trên toàn bộ màn hình, từ cạnh này sang cạnh kia, tạo nên cảm giác chân thực cao hơn cho mọi nội dung hiển thị

Thoải mái cho mắt, đạt chứng nhận TÜV Rheinland

Với chứng nhận Eye Comfort từ TÜV Rheinland, UltraFine evo 6K giúp giảm ánh sáng xanh, mang đến trải nghiệm hiển thị dễ chịu, hạn chế mỏi mắt ngay cả khi làm việc hay giải trí trong thời gian dài.

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng.

ID chứng nhận TÜV Rheinland (Giải pháp phần cứng giảm ánh sáng xanh – Low Blue Light): 1111305154

Không kèm hình ảnh

Chân đế mảnh gọn, linh hoạt tối đa

Thiết kế gần như không viền 4 cạnh giúp tăng cảm giác đắm chìm, trong khi chân đế chữ L mảnh gọn, tối giản mang đến không gian làm việc gọn gàng và tinh tế. Được trau chuốt ở mọi góc nhìn, thiết kế kết hợp sự rõ nét về mặt thị giác với tính linh hoạt về công thái học. Màn hình hỗ trợ điều chỉnh góc nghiêng, xoay dọc (pivot) và độ cao, đồng thời có thể xoay 90° theo cả hai chiều sang chế độ dọc (Portrait), phù hợp khi xem tài liệu dài, lập trình hoặc duyệt web.

Thiết kế viền mỏng | Nghiêng | Điều chỉnh độ cao | Xoay dọc

Thiết kế gần như không viền 4 cạnh

Thiết kế viền mỏng | Nghiêng | Điều chỉnh độ cao | Xoay dọc

Nghiêng

'-5° ~ 20°

Thiết kế viền mỏng | Nghiêng | Điều chỉnh độ cao | Xoay dọc

Độ cao

60mm

Thiết kế viền mỏng | Nghiêng | Điều chỉnh độ cao | Xoay dọc

Xoay dọc

Xoay 90°

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Chuyển đổi nhanh chóng cho sáng tạo.

Ứng dụng LG Switch giúp tối ưu màn hình cho cả công việc lẫn giải trí. Dễ dàng cá nhân hóa chất lượng hình ảnh và độ sáng theo sở thích với Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa (Personalized Picture Wizard). Ngoài ra, bạn còn có thể chia màn hình với 11 tùy chọn và nhanh chóng khởi chạy nền tảng gọi video, mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn

Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Để tải phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch, vui lòng truy cập LG.com

Màn hình UltraFine được đặt trong không gian ảo, với các làn sóng âm thanh phát ra từ phần đáy màn hình và lan tỏa về phía trước. Trên màn hình hiển thị một người phụ nữ mặc bộ đồ không gian màu đỏ, đang nhìn thẳng về phía trước.

Âm thanh tích hợp tiện lợi cho cả công việc lẫn giải trí

Hệ thống loa tích hợp 5W ×2 mang đến âm thanh rõ nét cho chơi game, gọi video và xem phim, giúp bạn đắm chìm trọn vẹn mà không cần dùng thêm loa ngoài

Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa rõ hơn các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế

In

Thông số chính

  • Màn hình - Kích thước [Inch]

    31.5

  • Màn hình - Độ phân giải

    6144 x 3456

  • Màn hình - Loại tấm nền

    IPS Đen

  • Màn hình - Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Màn hình - Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    450

  • Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    60

  • Màn hình - Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  • Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình

    Ngiêng/điều chỉnh độ cao/ xoay dọc

Tất cả thông số

MÀN HÌNH

  • Kích thước [Inch]

    31.5

  • Tỷ lệ khung hình

    16:9

  • Loại tấm nền

    IPS Đen

  • Xử lý bề mặt

    Chống chói

  • Thời gian phản hồi

    5ms (GtG at Faster)

  • Độ phân giải

    6144 x 3456

  • Kích thước điểm ảnh [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Độ sâu màu (Số màu)

    1.07B

  • Góc nhìn (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]

    450

  • Tỷ lệ tương phản (Typ.)

    2000:1

  • Gam màu (Điển hình)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Gam màu (Tối thiểu)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Tần số quét (Tối đa) [Hz]

    60

  • Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]

    360

  • Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)

    1400:1

  • Bit màu

    10bit

  • Kích thước [cm]

    79.94

KẾT NỐI

  • KVM tích hợp

  • HDMI

    Có (1 cổng)

  • Daisy Chain

    Có (6K/60Hz)

  • DisplayPort

    Có (1 cổng)

  • Phiên bản DP

    2.1

  • Thunderbolt

    Có (1 cổng ra/vào)

  • USB-C

  • Thunderbolt (Truyền dữ liệu)

  • Thunderbolt (Độ phân giải tối đa theo Hz)

    60Hz

  • Thunderbolt (Power Delivery)

    96W

  • Cổng USB Downstream

    Có (2 cổng)

  • Cổng USB Upstream

    Có (1 cổng)

  • USB-C (Truyền dữ liệu)

TÍNH NĂNG

  • HDR 10

  • Điều chỉnh độ sáng tự động

  • Chế độ mù màu

  • Tiết kiệm năng lượng thông minh

  • Hiệu chỉnh màu tại nhà máy

  • PIP

  • PBP

    2 PBP

  • Chống nháy hình

  • Hiệu chỉnh phần cứng

    Sẵn sàng

  • Đồng bộ hành động động

  • Black Stabilizer

  • Chế độ đọc sách

  • Super Resolution+

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • Công nghệ Nano IPS™

  • Phím do người dùng xác định

  • Chọn đầu vào tự động

  • Hiệu ứng HDR

CƠ HỌC

  • Điều chỉnh vị trí màn hình

    Ngiêng/điều chỉnh độ cao/ xoay dọc

  • Thiết kế không viền

    4 cạnh viền mỏng

  • Có thể gắn tường [mm]

    100 x 100

ÂM THANH

  • Loa

    5W x 2

KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Trọng lượng khi vận chuyển [kg]

    14

  • Trọng lượng có chân đế [kg]

    9.5

  • Trọng lượng không có chân đế [kg]

    6

THÔNG TIN

  • Tên sản phẩm

    Màn hình máy tính

  • Năm

    2025

NGUỒN

  • Tiêu thụ điện năng (Tối đa)

    60W

  • Tiêu thụ điện năng (Energy Star)

    70W

  • Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)

    Ít hơn 1.2W

  • Tiêu thụ điện năng (Điển hình)

    55W

  • Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)

    Ít hơn 0.3W

  • Đầu vào AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Loại

    Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)

  • Đầu ra DC

    20V 18A

PHỤ KIỆN

  • Bộ chuyển đổi

  • Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)

  • Cổng hiển thị

  • HDMI

  • HDMI (Màu/Chiều dài)

    Trắng/ 1.5m

  • Dây nguồn

  • Thunderbolt

  • USB-C

ỨNG DỤNG SW

  • Dual Controller

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

TIÊU CHUẨN

  • UL (cUL)

  • CE

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 