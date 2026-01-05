We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình đồ họa LG UltraFine™ evo 32inch, Nano IPS Đen 6K với Thunderbolt™ 5
*Hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
*Chi tiết tham khảo tại: https://www.thunderbolttechnology.net/products
Award-winning excellence
Digital Trends 2025
Giải thưởng Readers' Choice: Dòng màn hình xuất sắc cho game thủ và người dùng ưu tiên hiệu suất cao.
iF Design Award 2025
Sản phẩm đạt giải Thiết kế iF danh giá
*Kết quả Giải thưởng Sáng tạo CES căn cứ vào tài liệu do doanh nghiệp cung cấp. Ban tổ chức (CTA) không chịu trách nhiệm kiểm chứng các tuyên bố quảng cáo hoặc thực hiện kiểm tra kỹ thuật trực tiếp trên sản phẩm đạt giải.
Sản phẩm không kèm hình ảnh minh họa
Độ phân giải 6K cùng 224 PPI: Không gian hiển thị rộng mở, sắc nét đến từng chi tiết.
Màn hình 6K (6144×3456, 224ppi) sở hữu số lượng điểm ảnh nhiều hơn tới 156% so với chuẩn 4K UHD thông thường, mang đến không gian hiển thị rộng lớn để bạn dễ dàng xử lý đa nhiệm. Giờ đây, bạn có thể biên tập các tệp tin 4K thuần túy ở độ phân giải gốc mà vẫn dư dả không gian cho dòng thời gian (timeline), thanh công cụ và các tiện ích sáng tạo khác. Với mật độ điểm ảnh cực cao 224ppi, màn hình tái hiện hình ảnh với độ trong trẻo gần như tuyệt đối và chi tiết chuẩn xác đến từng điểm ảnh, đảm bảo tính chính xác khắt khe cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất mô phỏng nhằm minh họa tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
1) Công nghệ Nano IPS là công nghệ màn hình tiên tiến, sử dụng các hạt có kích thước nanomet phủ lên lớp đèn LED của tấm nền.
2) Độ phân giải 6K (6144 × 3456) với tổng cộng 21.233.664 điểm ảnh (xấp xỉ 21,23 triệu điểm ảnh), mang đến độ chi tiết vượt trội hơn 156% so với chuẩn 4K UHD (3840 × 2160) vốn chỉ có 8.294.400 điểm ảnh.
Chuẩn mực hiển thị.
Đỉnh cao hiệu năng.
Giải pháp hiển thị đỉnh cao dành riêng cho giới chuyên gia, đáp ứng hoàn hảo mọi tiêu chuẩn công việc phức tạp. Với sự kết hợp giữa chuẩn màu chuẩn xác, tầm nhìn không giới hạn và kết nối liền mạch, đây chính là lựa chọn tối ưu giúp các nhà sáng tạo nội dung từ video, hình ảnh đến AI và đồ họa 3D bứt phá năng suất làm việc mỗi ngày.
*Hình ảnh mô phỏng giúp làm rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Kế thừa tính tương thích, bứt phá sức mạnh cùng Thunderbolt™ 5.
Nâng tầm quy trình làm việc cùng Thunderbolt™ 5 trên màn hình 6K. Thunderbolt™ 5 đảm bảo khả năng tương thích vượt thời đại, hỗ trợ mượt mà mọi tác vụ chuyên sâu với tốc độ truyền tải nhanh gấp 2 lần**, khả năng kết nối nối tiếp (Daisy Chain) chuẩn 6K và băng thông DisplayPort 2.1 mạnh mẽ. Đối với các nhà sáng tạo, biên tập viên và nghệ sĩ AI, công nghệ này mang lại khả năng kết nối không giới hạn và xử lý đa nhiệm hiệu quả nhờ hiệu suất vận hành bền bỉ cùng khả năng mở rộng linh hoạt. Thêm vào đó, công suất sạc 96W giúp duy trì năng lượng nhanh chóng và ổn định, tối ưu hóa năng suất làm việc. Đây chính là giải pháp toàn diện giúp bạn kết nối với quy trình làm việc của tương lai bằng hiệu quả tối đa.
*Để đảm bảo vận hành tối ưu, vui lòng sử dụng cáp Thunderbolt 5 đi kèm trong hộp để kết nối thiết bị với cổng Thunderbolt 5 trên màn hình.
*Để khai thác toàn bộ tính năng, bao gồm công suất sạc 96W và độ phân giải 6K (6144 × 3456), thiết bị của bạn phải hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5 hoặc USB-C tương thích với DisplayPort 2.1.
*Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ các loại cáp: DP, HDMI, USB-C và Thunderbolt.
*Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia/khu vực khác.
*Phụ kiện đi kèm trong hộp: 01 cáp DP, 01 cáp HDMI, 01 cáp USB-C, 01 dây nguồn và 01 cáp Thunderbolt.
(Tính năng Daisy Chain (Kết nối nối tiếp), độ phân giải và tần số quét có thể bị hạn chế tùy thuộc vào hiệu năng của máy tính Mac hoặc PC được kết nối.
**Thunderbolt™ 5 hỗ trợ băng thông hiển thị lên tới 120 Gbps (một chiều) và mang lại hiệu năng nhanh gấp 2 lần so với Thunderbolt™ 4. Các thông số hiệu năng của Thunderbolt™ 5 dựa trên thông tin chính thức từ Intel. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web chính thức của Intel.
※ Lưu ý quan trọng ※
Hệ điều hành Windows: Khả năng hiển thị có thể bị hạn chế tùy thuộc vào dòng vi xử lý Intel và phiên bản Windows đang sử dụng.
Yêu cầu tối thiểu: Bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 12 trở lên và hệ điều hành Windows 11 trở lên.
Hệ điều hành macOS: Màn hình có thể không hoạt động ổn định trên các thiết bị không sử dụng chip Apple Silicon (tùy thuộc vào phiên bản macOS).
Yêu cầu tối thiểu: macOS Sequoia (phiên bản 15) trở lên.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng dễ dàng hình dung các tính năng của sản phẩm; trải nghiệm thực tế có thể có sự khác biệt.
*Bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ cáp kết nối: 01 cáp DP, 01 cáp HDMI, 01 cáp USB-C, 01 dây nguồn và 01 cáp Thunderbolt.
*Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ cùng các quốc gia và khu vực khác. Sản phẩm này không thuộc hệ sinh thái chính thức của Apple, đồng thời không bao gồm các dịch vụ hoặc chính sách bảo hành từ Apple.
Vận hành mượt mà, tối ưu cho cả máy Mac.
Trải nghiệm sự đồng bộ mượt mà kết nối cùng máy tính Mac. Sự kết hợp giữa Chế độ Studio, độ phân giải High-PPI cực hạn và trình điều khiển M-Control giúp UltraFine™ evo 6K trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo, tối ưu hóa mọi trải nghiệm trên Mac.
Chế độ Studio, tối ưu màu sắc mượt mà cho máy tính Mac.*
Với Chế độ Studio, UltraFine™ evo 6K mang đến ba cấu hình màu chuyên biệt dành riêng cho Mac. Bằng cách xử lý triệt để các biến đổi màu sắc tinh vi, màn hình luôn duy trì độ chuẩn xác và tính nhất quán của dải màu trên mọi điểm hiển thị.
Độ rõ nét PPI cao cho máy Mac
UltraFine evo 6K sở hữu mật độ điểm ảnh 224 ppi, mang đến độ rõ nét cao khi kết nối với máy Mac. Từng chi tiết luôn sắc nét và chính xác, cho trải nghiệm hiển thị rõ ràng, chi tiết trên màn hình kích thước lớn.
Studio Mode khả dụng thông qua phần mềm LG Switch (phiên bản 3.05). Tính khả dụng và lịch cập nhật có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia; vui lòng kiểm tra website LG tại địa phương để biết thêm chi tiết.
** So sánh PPI dựa trên màn hình LG 32 inch 4K (model 32GX870A). Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng để minh họa.
*** Tính năng M-Control yêu cầu sử dụng phần mềm LG Switch khi bật hoặc tắt.
**** Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia/khu vực khác. Sản phẩm này không liên kết với Apple và không cung cấp bất kỳ dịch vụ hay bảo hành nào của Apple.
***** Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Thông báo cập nhật phần mềm màn hình
Việc sử dụng Studio Mode yêu cầu cập nhật phần mềm màn hình lên phiên bản 3.05 trở lên thông qua ứng dụng LG Switch, dự kiến khả dụng từ tháng 10 năm 2025. Bản cập nhật có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công qua LG Switch khi máy tính được kết nối internet và kết nối với màn hình bằng một trong các cách sau: (1) cáp USB-C sang A hoặc USB-A sang B, hoặc (2) cáp USB-C sang C hoặc cáp Thunderbolt
Bản cập nhật này yêu cầu LG Switch phiên bản 7.3.3 trở lên trên Windows, hoặc phiên bản 7.5.5 trở lên trên Mac.
Lịch cập nhật có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia. Vui lòng tham khảo website LG tại khu vực của bạn để biết thêm chi tiết
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế
Làm chủ màu sắc chuyên nghiệp, đến từng điểm ảnh
Độ phủ màu Adobe RGB 99,5% và DCI-P3 98% (Tiêu biểu) mang đến dải màu rộng hơn và chính xác hơn so với màn hình sRGB tiêu chuẩn. Độ sâu màu 10-bit thực tái tạo trọn vẹn mọi sắc độ với chuyển màu mượt mà, liền mạch – lý tưởng cho công việc sáng tạo độ phân giải cao và nội dung HDR đòi hỏi độ chính xác cao
Hình ảnh toàn màn hình hiển thị phần mềm thiết kế với màu sắc sống động.
Adobe RGB trên 99,5%
Adobe RGB là không gian màu được sử dụng phổ biến trong các quy trình liên quan đến in ấn, cho phép nhà sáng tạo kiểm tra độ chính xác màu sắc đồng thời trên cả môi trường hiển thị số và bản in chỉ với một màn hình
DCI-P3 98%
Dải màu chính xác và sống động, lý tưởng cho chỉnh sửa video và cân chỉnh màu
Độ sâu màu 10-bit thực
“Độ sâu màu 10-bit thực mang đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác và chi tiết cho nội dung độ phân giải cao và HDR, không sử dụng phương pháp giả lập 8-bit + FRC
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Độ sáng: 450 nits (Tiêu biểu), Dải màu: DCI-P3 98% (Tiêu biểu).
Nano IPS là công nghệ IPS tiên tiến sử dụng các hạt kích thước nanomet trên đèn LED của màn hình
Tương phản 2000:1
Tương phản 1000:1
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Nano IPS là công nghệ IPS tiên tiến sử dụng các hạt kích thước nanomet trên đèn LED của màn hình
2000:1 – Sắc đen sâu thẳm, bóng tối dày và có chiều sâu
Vì tỷ lệ tương phản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tái tạo màu sắc chính xác, Nano IPS Black nâng tỷ lệ tương phản từ mức tiêu chuẩn 1000:1 của IPS lên 2000:1, mang đến màu sắc sống động hơn cùng độ chi tiết sắc nét ở vật thể, vùng tối và hậu cảnh. Trải nghiệm sắc đen sâu hơn, vùng bóng đổ giàu chiều sâu với khả năng thể hiện màu sắc đồng nhất trên toàn bộ màn hình, từ cạnh này sang cạnh kia, tạo nên cảm giác chân thực cao hơn cho mọi nội dung hiển thị
Thoải mái cho mắt, đạt chứng nhận TÜV Rheinland
Với chứng nhận Eye Comfort từ TÜV Rheinland, UltraFine evo 6K giúp giảm ánh sáng xanh, mang đến trải nghiệm hiển thị dễ chịu, hạn chế mỏi mắt ngay cả khi làm việc hay giải trí trong thời gian dài.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng.
ID chứng nhận TÜV Rheinland (Giải pháp phần cứng giảm ánh sáng xanh – Low Blue Light): 1111305154
Không kèm hình ảnh
Chân đế mảnh gọn, linh hoạt tối đa
Thiết kế gần như không viền 4 cạnh giúp tăng cảm giác đắm chìm, trong khi chân đế chữ L mảnh gọn, tối giản mang đến không gian làm việc gọn gàng và tinh tế. Được trau chuốt ở mọi góc nhìn, thiết kế kết hợp sự rõ nét về mặt thị giác với tính linh hoạt về công thái học. Màn hình hỗ trợ điều chỉnh góc nghiêng, xoay dọc (pivot) và độ cao, đồng thời có thể xoay 90° theo cả hai chiều sang chế độ dọc (Portrait), phù hợp khi xem tài liệu dài, lập trình hoặc duyệt web.
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chuyển đổi nhanh chóng cho sáng tạo.
Ứng dụng LG Switch giúp tối ưu màn hình cho cả công việc lẫn giải trí. Dễ dàng cá nhân hóa chất lượng hình ảnh và độ sáng theo sở thích với Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa (Personalized Picture Wizard). Ngoài ra, bạn còn có thể chia màn hình với 11 tùy chọn và nhanh chóng khởi chạy nền tảng gọi video, mang đến trải nghiệm tiện lợi hơn
Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp dễ hình dung các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Để tải phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch, vui lòng truy cập LG.com
Hình ảnh được mô phỏng nhằm minh họa rõ hơn các tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế
Thông số chính
Màn hình - Kích thước [Inch]
31.5
Màn hình - Độ phân giải
6144 x 3456
Màn hình - Loại tấm nền
IPS Đen
Màn hình - Tỷ lệ khung hình
16:9
Màn hình - Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Màn hình - Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
450
Màn hình - Tần số quét (Tối đa) [Hz]
60
Màn hình - Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
Cơ học - Điều chỉnh vị trí màn hình
Ngiêng/điều chỉnh độ cao/ xoay dọc
Tất cả thông số
MÀN HÌNH
Kích thước [Inch]
31.5
Tỷ lệ khung hình
16:9
Loại tấm nền
IPS Đen
Xử lý bề mặt
Chống chói
Thời gian phản hồi
5ms (GtG at Faster)
Độ phân giải
6144 x 3456
Kích thước điểm ảnh [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Độ sâu màu (Số màu)
1.07B
Góc nhìn (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Độ sáng (Điển hình) [cd/m²]
450
Tỷ lệ tương phản (Typ.)
2000:1
Gam màu (Điển hình)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Gam màu (Tối thiểu)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Tần số quét (Tối đa) [Hz]
60
Độ sáng (Tối thiểu) [cd/m²]
360
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu)
1400:1
Bit màu
10bit
Kích thước [cm]
79.94
KẾT NỐI
KVM tích hợp
Có
HDMI
Có (1 cổng)
Daisy Chain
Có (6K/60Hz)
DisplayPort
Có (1 cổng)
Phiên bản DP
2.1
Thunderbolt
Có (1 cổng ra/vào)
USB-C
Có
Thunderbolt (Truyền dữ liệu)
Có
Thunderbolt (Độ phân giải tối đa theo Hz)
60Hz
Thunderbolt (Power Delivery)
96W
Cổng USB Downstream
Có (2 cổng)
Cổng USB Upstream
Có (1 cổng)
USB-C (Truyền dữ liệu)
Có
TÍNH NĂNG
HDR 10
Có
Điều chỉnh độ sáng tự động
Có
Chế độ mù màu
Có
Tiết kiệm năng lượng thông minh
Có
Hiệu chỉnh màu tại nhà máy
Có
PIP
Có
PBP
2 PBP
Chống nháy hình
Có
Hiệu chỉnh phần cứng
Sẵn sàng
Đồng bộ hành động động
Có
Black Stabilizer
Có
Chế độ đọc sách
Có
Super Resolution+
Có
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
Công nghệ Nano IPS™
Có
Phím do người dùng xác định
Có
Chọn đầu vào tự động
Có
Hiệu ứng HDR
Có
CƠ HỌC
Điều chỉnh vị trí màn hình
Ngiêng/điều chỉnh độ cao/ xoay dọc
Thiết kế không viền
4 cạnh viền mỏng
Có thể gắn tường [mm]
100 x 100
ÂM THANH
Loa
5W x 2
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG
Kích thước khi vận chuyển (R x C x S) [mm]
937 X 183 X 490
Kích thước có chân đế (R x C x S) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Kích thước không có chân đế (R x C x S) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Trọng lượng khi vận chuyển [kg]
14
Trọng lượng có chân đế [kg]
9.5
Trọng lượng không có chân đế [kg]
6
THÔNG TIN
Tên sản phẩm
Màn hình máy tính
Năm
2025
NGUỒN
Tiêu thụ điện năng (Tối đa)
60W
Tiêu thụ điện năng (Energy Star)
70W
Tiêu thụ điện năng (Chế độ ngủ)
Ít hơn 1.2W
Tiêu thụ điện năng (Điển hình)
55W
Tiêu thụ điện năng (Tắt DC)
Ít hơn 0.3W
Đầu vào AC
100~240V (50/60Hz)
Loại
Nguồn điện ngoài (bộ chuyển đổi)
Đầu ra DC
20V 18A
PHỤ KIỆN
Bộ chuyển đổi
Có
Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy)
Có
Cổng hiển thị
Có
HDMI
Có
HDMI (Màu/Chiều dài)
Trắng/ 1.5m
Dây nguồn
Có
Thunderbolt
Có
USB-C
Có
ỨNG DỤNG SW
Dual Controller
Có
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Có
TIÊU CHUẨN
UL (cUL)
Có
CE
Có
