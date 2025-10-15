Màn hình chơi game UltraGear™ G6 HDMI 2.1 QHD 27 inch 300Hz

Màn hình chơi game UltraGear™ G6 HDMI 2.1 QHD 27 inch 300Hz

27G64NA-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình chơi game UltraGear™ G6 HDMI 2.1 QHD 27 inch 300Hz 27G64NA-B
hình ảnh mặt bên góc 15 độ
hình ảnh từ bên trái
Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game được hiển thị trong không gian mang hơi hướng tương lai, theo phong cách neon.
Cận cảnh màn hình chơi game LG UltraGear 27 inch hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật độ phân giải QHD 2560x1440 ở tỷ lệ 16:9.
Cảnh chiến đấu mang hơi hướng tương lai trên màn hình chơi game, thể hiện màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 93% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình chơi game, minh họa tần số quét 300Hz cho chuyển động chơi game mượt mà.
Hình ảnh so sánh thể hiện cảnh chuyển nhanh trên màn hình nhờ thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh mượt mà và phản hồi nhanh nhạy hơn trên màn hình chơi game.
Cảnh đua xe trong tựa game Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, nổi bật với công nghệ Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và không xé hình.
Hình ảnh tổng quan về tính năng thể hiện giao diện màn hình chơi game với khả năng điều chỉnh màn hình Chế độ kép, Tách màn hình thông minh cho bố cục đa nhiệm, khởi chạy cuộc gọi video chỉ bằng một cú nhấp chuột và Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa để cài đặt màn hình tùy chỉnh.
Hình ảnh mặt sau của màn hình chơi game hiển thị các cổng kết nối, bao gồm hai đầu vào HDMI™ 2.1 và hai cổng DisplayPort 1.4 có hỗ trợ DSC.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của màn hình chơi game minh họa kích thước tổng thể và thiết kế thanh mảnh.
hình ảnh mặt sau
hình ảnh góc nghiêng từ bên trái mặt sau
Hình ảnh mặt trước của Màn hình chơi game UltraGear™ G6 HDMI 2.1 QHD 27 inch 300Hz 27G64NA-B
hình ảnh mặt bên góc 15 độ
hình ảnh từ bên trái
Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game được hiển thị trong không gian mang hơi hướng tương lai, theo phong cách neon.
Cận cảnh màn hình chơi game LG UltraGear 27 inch hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật độ phân giải QHD 2560x1440 ở tỷ lệ 16:9.
Cảnh chiến đấu mang hơi hướng tương lai trên màn hình chơi game, thể hiện màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 93% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình chơi game, minh họa tần số quét 300Hz cho chuyển động chơi game mượt mà.
Hình ảnh so sánh thể hiện cảnh chuyển nhanh trên màn hình nhờ thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh mượt mà và phản hồi nhanh nhạy hơn trên màn hình chơi game.
Cảnh đua xe trong tựa game Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, nổi bật với công nghệ Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và không xé hình.
Hình ảnh tổng quan về tính năng thể hiện giao diện màn hình chơi game với khả năng điều chỉnh màn hình Chế độ kép, Tách màn hình thông minh cho bố cục đa nhiệm, khởi chạy cuộc gọi video chỉ bằng một cú nhấp chuột và Trình hướng dẫn hình ảnh cá nhân hóa để cài đặt màn hình tùy chỉnh.
Hình ảnh mặt sau của màn hình chơi game hiển thị các cổng kết nối, bao gồm hai đầu vào HDMI™ 2.1 và hai cổng DisplayPort 1.4 có hỗ trợ DSC.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của màn hình chơi game minh họa kích thước tổng thể và thiết kế thanh mảnh.
hình ảnh mặt sau
hình ảnh góc nghiêng từ bên trái mặt sau

Tính năng chính

  • Màn hình IPS QHD 27 inch (2560x1440)
  • Tần số quét 300Hz, Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • DisplayHDR 400 với DCI-P3 95%
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế viền 3 cạnh siêu mỏng
  • Chân đỡ chữ L
Thêm
Logo UltraGear™ G6 trong một căn phòng sáng đèn neon theo phong cách tương lai.

Logo UltraGear™ G6 trong một căn phòng sáng đèn neon theo phong cách tương lai.



Màn hình chơi game QHD 27 inch 300Hz

Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game được hiển thị trong không gian mang hơi hướng tương lai, theo phong cách neon.

Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game được hiển thị trong không gian mang hơi hướng tương lai, theo phong cách neon.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tổng quan về tính năng của màn hình chơi game làm nổi bật: màn hình IPS QHD 16:9 27 inch có độ phân giải 2560×1440, gam màu DCI-P3 93%, VESA DisplayHDR™ 400, tần số quét 300Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG), HDMI 2.1 cùng Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

Tổng quan về tính năng của màn hình chơi game làm nổi bật: màn hình IPS QHD 16:9 27 inch có độ phân giải 2560×1440, gam màu DCI-P3 93%, VESA DisplayHDR™ 400, tần số quét 300Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG), HDMI 2.1 cùng Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

Màn hình

Màn hình

Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống

Màn hình QHD 27 inch (2560x1440) mang lại hình ảnh chân thực và chất lượng hình ảnh nhất quán, cả về độ rõ nét và chiều sâu.Tỷ lệ màn hình 16:9 cho chế độ xem toàn màn hình cân đối, giúp tăng khả năng quan sát không gian trong game – vừa mang lại trải nghiệm chơi game chân thực, vừa giúp bạn dễ theo dõi các yếu tố hình ảnh quan trọng.

Cận cảnh màn hình chơi game LG UltraGear 27 inch hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật độ phân giải QHD 2560x1440 ở tỷ lệ 16:9.

Cận cảnh màn hình chơi game LG UltraGear 27 inch hiển thị cảnh trò chơi khoa học viễn tưởng, làm nổi bật độ phân giải QHD 2560x1440 ở tỷ lệ 16:9.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi

LG UltraGear 27G64NA hỗ trợ phổ màu rộng với gam màu DCI-P3 93% (Typ.), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.

Cảnh chiến đấu mang hơi hướng tương lai trên màn hình chơi game, thể hiện màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 93% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.

Cảnh chiến đấu mang hơi hướng tương lai trên màn hình chơi game, thể hiện màu sắc sống động với gam màu DCI-P3 93% và chứng nhận VESA DisplayHDR™ 400.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

TỐC ĐỘ
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình chơi game, minh họa tần số quét 300Hz cho chuyển động chơi game mượt mà.

Chuyển động chơi game mượt mà nhờ
tần số quét 300Hz

Mang lại tần số quét 300Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng mờ chuyển động.Đắm chìm vào cách chơi chân thực hơn trong từng khung hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Tốc độ vượt trội,
đắm mình trong trò chơi với
1ms (GtG)

Thời gian phản hồi 1ms (GtG) được thiết kế để giảm hiện tượng bóng mờ ngược, giúp các cảnh chuyển luôn rõ nét hơn trên màn hình để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà với phản hồi nhanh hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ

Chuyển động mượt mà giúp tập trung hoàn toàn

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ giảm đáng kể hiện tượng xước và giật lag trên màn hình.

Cảnh đua xe trong tựa game Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, nổi bật với công nghệ Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và không xé hình.

Cảnh đua xe trong tựa game Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, nổi bật với công nghệ Adaptive Sync hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và không xé hình.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.

Điểm ngắm

Điểm ngắm mục tiêu được cố định ở chính giữa để tăng độ chính xác khi bắn.

Bộ đếm FPS

Bộ đếm FPS sẽ cho bạn biết tình trạng tải nội dung. Mọi khung hình đều quan trọng, cho dù bạn đang biên tập, chơi trò chơi hay xem phim. Với Bộ đếm FPS, bạn sẽ có được dữ liệu theo thời gian thực.

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

 

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch
bằng LG Switch

Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ ứng dụng LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý, rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột – thêm phần thuận tiện cho thiết lập.

 

Tải xuống

*Video này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.

*Cần tải xuống phần mềm và tài liệu hướng dẫn sử dụng từ LG.com để sử dụng LG Switch đúng cách.

Thiết kế thanh thoát và tinh gọn để chơi game

Trải nghiệm thiết kế tối ưu không gian của chúng tôi với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn, hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng, pivot và chiều cao. Chân đỡ được thiết kế mảnh gọn giúp tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn một cách hiệu quả, đồng thời mang lại vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế hơn cho bố cục.

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ nghiêng.

Độ nghiêng

Biểu tượng có thể điều chỉnh pivot.

Pivot

Biểu tượng có thể điều chỉnh độ cao.

Độ cao

Biểu tượng Giá treo tường.

Giá treo tường

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game, thể hiện thiết kế thanh thoát và tinh gọn với chân đỡ mảnh và mặt sau gọn gàng.

Hình ảnh mặt trước và mặt sau của màn hình chơi game, thể hiện thiết kế thanh thoát và tinh gọn với chân đỡ mảnh và mặt sau gọn gàng.

DisplayPort1.4 x2

HDMI™ 2.1 x2

Biểu tượng DisplayPort.

DisplayPort1.4 x2

với DSC

 

*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 