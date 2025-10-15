We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Màn hình chơi game UltraGear™ G6 HDMI 2.1 QHD 27 inch 300Hz
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Hình ảnh rõ ràng giúp bạn kiểm soát mọi tình huống
Màn hình QHD 27 inch (2560x1440) mang lại hình ảnh chân thực và chất lượng hình ảnh nhất quán, cả về độ rõ nét và chiều sâu.Tỷ lệ màn hình 16:9 cho chế độ xem toàn màn hình cân đối, giúp tăng khả năng quan sát không gian trong game – vừa mang lại trải nghiệm chơi game chân thực, vừa giúp bạn dễ theo dõi các yếu tố hình ảnh quan trọng.
Đắm chìm trong màu sắc chân thực, chinh phục trò chơi
LG UltraGear 27G64NA hỗ trợ phổ màu rộng với gam màu DCI-P3 93% (Typ.), thể hiện màu sắc có độ chân thực cao để tái tạo bằng VESA DisplayHDR 400, cho phép người chơi có trải nghiệm gaming siêu thực.
Tốc độ vượt trội,
đắm mình trong trò chơi với
1ms (GtG)
Thời gian phản hồi 1ms (GtG) được thiết kế để giảm hiện tượng bóng mờ ngược, giúp các cảnh chuyển luôn rõ nét hơn trên màn hình để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà với phản hồi nhanh hơn.
Chuyển động mượt mà giúp tập trung hoàn toàn
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ NVIDIA® G-SYNC® Compatible và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm chơi game mượt mà, rõ nét nhờ giảm đáng kể hiện tượng xước và giật lag trên màn hình.
*Hiệu suất của tính năng này được so sánh với model không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Black Stabilizer
Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện các tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong những góc tối nhất và nhanh chóng xử lý khi có tình huống bom nổ.
Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch
bằng LG Switch
Dễ dàng tối ưu hóa màn hình để chơi game và sử dụng hàng ngày nhờ ứng dụng LG Switch. Dễ dàng quản lý cài đặt màn hình – điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng tùy ý, rồi dùng phím tắt để áp dụng ngay cài đặt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột – thêm phần thuận tiện cho thiết lập.
*Video này chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không phản ánh thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.
*Cần tải xuống phần mềm và tài liệu hướng dẫn sử dụng từ LG.com để sử dụng LG Switch đúng cách.
Thiết kế thanh thoát và tinh gọn để chơi game
Trải nghiệm thiết kế tối ưu không gian của chúng tôi với đế có thể điều chỉnh hoàn toàn, hỗ trợ điều chỉnh độ nghiêng, pivot và chiều cao. Chân đỡ được thiết kế mảnh gọn giúp tiết kiệm và tận dụng tối đa không gian sử dụng trên bàn một cách hiệu quả, đồng thời mang lại vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế hơn cho bố cục.
Tất cả thông số
Mọi người đang nói gì
Lựa chọn dành cho bạn
Hướng dẫn sử dụng & Phần mềm
Tải về hướng dẫn sử dụng
và phiên bản phần mềm mới nhất cho sản phẩm của bạn
Khắc phục sự cố
Tìm kiếm videos hướng dẫn
cho sản phẩm của bạn
LG Here4U
Hướng dẫn & Phần mềm
Tìm kiếm phụ kiện cho
sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm
Việc đăng ký sản phẩm sẽ giúp bạn nhận hỗ trợ nhanh hơn.
Hỗ trợ sản phẩm
Tìm tài liệu hướng dẫn, khắc phục sự cố và bảo hành cho sản phẩm LG của bạn.
Hỗ trợ đặt hàng
Các câu hỏi thường gặp về theo dõi đơn hàng và kiểm tra đơn hàng của bạn.
Yêu cầu sửa chữa
Yêu cầu dịch vụ sửa chữa trực tuyến một cách thuận tiện.
Liên hệ với chúng tôi
Chat
Trực tiếp
Chat với các chuyên gia về sản phẩm lg để được hỗ trợ mua sắm, nhận giảm giá và ưu đãi trong thời gian thực
Zalo
Chat với bộ phận hỗ trợ dịch vụ lg bằng phần mềm nhắn tin phổ biến nhất
Gửi email cho
Chúng tôi
Gửi email cho bộ phận hỗ trợ dịch vụ LG
Gọi cho
Chúng tôi
Trò chuyện trực tiếp với các đại diện hỗ trợ của chúng tôi.