Màn hình chơi game UltraGear™ G5 25-inch, FHD 200Hz

Màn hình chơi game UltraGear™ G5 25-inch, FHD 200Hz

25G523B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình chơi game UltraGear™ G5 25-inch, FHD 200Hz 25G523B-B
Mặt bên
Mặt sau
Góc nhìn trực diện của màn hình chơi game được hiển thị trong môi trường mang phong cách neon tương lai.
Cảnh chiến đấu viễn tưởng hiển thị trên màn hình chơi game, phô diễn màu sắc sống động với dải màu sRGB 99%, tấm nền IPS và chứng nhận HDR.
Cảnh đua xe mô tô hiển thị trên màn hình chơi game, minh họa tần số quét 200Hz cho chuyển động chơi game mượt mà.
Hình ảnh so sánh cho thấy các chuyển cảnh nhanh trên màn hình nhờ thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh chơi game mượt mà và nhạy bén hơn trên màn hình chuyên game.
Cảnh đua xe trong trò chơi Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình chơi game, hỗ trợ công nghệ Adaptive Sync với NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium giúp trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị hiện tượng xé hình.
Hình ảnh hiển thị màn hình chơi game UltraGear™ trong một góc máy đang trình chiếu cảnh game, đi kèm các biểu tượng minh họa thiết kế tràn viền 3 cạnh, khả năng điều chỉnh độ cao, hỗ trợ độ nghiêng và tương thích với giá treo tường.
Hình ảnh tổng quan tính năng hiển thị giao diện màn hình chơi game với các chế độ: điều chỉnh hiển thị Dual Mode (Chế độ kép), chia màn hình thông minh Smart Screen Split cho các bố cục đa nhiệm, khởi động cuộc gọi video nhanh bằng một cú nhấp và trình thuật sĩ Personalized Picture Wizard giúp tùy chỉnh thiết lập hình ảnh cá nhân hóa.
Mặt sau của màn hình chơi game hiển thị các cổng kết nối, bao gồm hai cổng đầu vào HDMI™ 2.0, một cổng DisplayPort 1.4 hỗ trợ DSC và cổng ra tai nghe 3 cực (3-pole H/P out).
Góc nhìn trực diện và góc nhìn nghiêng của màn hình chơi game, minh họa kích thước tổng thể và thiết kế kiểu dáng của sản phẩm.
Góc nhìn từ phía sau của màn hình, hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối phía sau.
Góc nhìn từ trên xuống
Góc nhìn trực diện của trụ đỡ và chân đế màn hình.
Tính năng chính

  • Màn hình IPS 25 inch, độ phân giải FHD (1920x1080)
  • Tần số quét 200Hz, Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • Công nghệ HDR10 với dải màu sRGB 99% (Điển hình), Hỗ trợ 16,7 triệu màu
  • Tương thích NVIDIA® G-SYNC® / Công nghệ AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế 3 cạnh tràn viền siêu mỏng
  • Chân đế chữ L tối giản
Thêm
Logo UltraGear™ trong một căn phòng mang phong cách tương lai, rực rỡ ánh đèn neon.

Màn hình chơi game 25 inch, FHD 200Hz

Hình ảnh mặt trước của màn hình chơi game UltraGear™ 25G523B trong một căn phòng phong cách tương lai với ánh đèn neon rực rỡ.

Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Hình ảnh này trình bày các tính năng chính của màn hình chơi game LG, bao gồm tần số quét 200Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS hỗ trợ HDR và dải màu sRGB 99% cho hình ảnh sống động, trải nghiệm chơi game không giật lag nhờ công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, thời gian phản hồi 1ms (GtG) cho các tựa game tốc độ cao, cùng thiết kế tràn viền siêu mỏng mang lại không gian hiển thị đắm chìm.

Tốc độMàu sắcTính tiện dụng

Chuyển động game mượt mà với
tần số quét 200Hz

Mang đến tần số quét 200Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét vượt trội, đồng thời giảm thiểu tối đa hiện tượng nhòe chuyển động. Đắm chìm trong từng khung hình để trải nghiệm trò chơi chân thực hơn bao giờ hết.

Cảnh đua xe mô tô minh họa cho tần số quét 200Hz của màn hình UltraGear™ 25G523B, mang lại chuyển động game mượt mà và sắc nét vượt trội.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

1ms (GtG). Phản hồi nhanh chóng
cho trải nghiệm chơi game.

Thời gian phản hồi 1ms (GtG) được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng ngược bóng ma (reverse ghosting), giúp các khung hình chuyển động sắc nét hơn, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và phản hồi tức thì.

Hình ảnh so sánh cho thấy hiện tượng nhòe chuyển động được giảm thiểu trên màn hình UltraGear™ 25G523B với thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh chơi game mượt mà hơn.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

Chuyển động mượt mà, đắm chìm bất tận

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà nhờ khả năng giảm đáng kể tình trạng đứng hình và xé hình, đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng nhòe chuyển động và bóng ma.

Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 25G523B so sánh giữa chế độ Tắt (Disabled) và Bật (Enabled), minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm thiểu xé hình nhờ hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

*Hiệu năng của tính năng này được so sánh với các kiểu máy không áp dụng công nghệ đồng bộ hình ảnh (sync technology).

*Tương thích NVIDIA® G-SYNC® chỉ được hỗ trợ thông qua cổng DisplayPort

*Lỗi hoặc độ trễ có thể xảy ra tùy thuộc vào kết nối mạng.

Cảm nhận trận chiến thực thụ với
 màu sắc sống động

Màn hình của chúng tôi sở hữu độ phủ màu sRGB 99%, mang lại dải màu rộng cho khả năng tái tạo màu sắc với độ trung thực cao. Kết hợp cùng tấm nền IPS, sản phẩm đem đến trải nghiệm chơi game đầy đắm chìm, cho phép các game thủ tận hưởng những chiến trường kịch tính đúng như ý đồ nguyên bản của các nhà phát triển trò chơi.

Logo của tấm nền IPS.

Màn hình LG IPS™ mang đến độ chính xác màu sắc vượt trội cùng góc nhìn rộng ấn tượng.

Logo của HDR 10.

HDR 10 (Dải tương phản động cao) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng đặc thù.

Logo của sRGB 99%.

Với độ phủ 99% dải màu sRGB, đây là giải pháp tuyệt vời để hiển thị màu sắc một cách chính xác.

Cảnh chiến đấu không gian mang hơi hướng tương lai trên màn hình UltraGear™, phô diễn màu sắc sống động và độ tương phản phong phú với những vụ nổ rực rỡ, các hành tinh tỏa sáng và phi thuyền chi tiết trên nền vũ trụ đa sắc màu.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.

Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch cùng LG Switch

Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa màn hình cho cả mục đích chơi game lẫn sử dụng hàng ngày. Quản lý các thiết lập màn hình một cách nỗ lực — từ việc điều chỉnh chất lượng hình ảnh đến độ sáng theo sở thích cá nhân, sau đó áp dụng ngay lập tức bằng phím nóng (hotkey). Ứng dụng còn cho phép bạn chia màn hình thành 11 bố cục khác nhau và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột — mang lại sự tiện nghi tối đa cho không gian làm việc của bạn.

Tải xuống
Video này hướng dẫn cách thiết lập màn hình của bạn bằng ứng dụng LG Switch.

*Video này chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh đúng thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.

*Để sử dụng đúng cách, LG Switch yêu cầu người dùng phải tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ trang web LG.com.

Đồng bộ hành động kép

Nhờ giảm thiểu độ trễ đầu vào với công nghệ Dynamic Action Sync (Đồng bộ hành động kép), game thủ có thể nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng trong thời gian thực và phản xạ một cách nhanh chóng.

Ổn định bóng tối

Ổn định trong bóng tối giúp tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối, làm lộ diện các chi tiết ẩn và cải thiện độ rõ nét, giúp người chơi định hướng mượt mà hơn trong môi trường bóng tối hoặc khi có sự thay đổi ánh sáng đột ngột.

Tâm ngắm

Điểm mục tiêu được cố định ở chính giữa màn hình nhằm tăng cường độ chính xác khi bắn.

Bộ đếm khung hình

Bộ đếm khung hình giúp bạn theo dõi khả năng tải và xử lý của hệ thống. Dù bạn đang chỉnh sửa video, chơi game hay xem phim, mỗi khung hình đều vô cùng quan trọng, và với FPS Counter, bạn sẽ luôn có dữ liệu chính xác trong thời gian thực.

Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Viền cực mỏng, tầm nhìn vượt trội

Trải nghiệm thiết kế tiết kiệm không gian với chân đế có thể điều chỉnh độ nghiêng. Phần chân đế thanh mảnh, gọn gàng được thiết kế để tối ưu hóa diện tích mặt bàn và loại bỏ những không gian thừa một cách hiệu quả, đồng thời mang lại vẻ ngoài tinh tế và sang trọng hơn cho góc làm việc của bạn.
Biểu tượng thiết kế không viền

Thiết kế 3 cạnh tràn viền

Biểu tượng điều chỉnh độ nghiêng

Độ nghiêng

Biểu tượng gắn tường 100x100.

Giá treo tường

Hình ảnh này hiển thị màn hình chơi game UltraGear™ trên bàn làm việc đang trình chiếu một cảnh trong trò chơi, với các phần phóng to làm nổi bật thiết kế tràn viền và chân đế thanh mảnh tạo cảm giác như đang lơ lửng

Hình ảnh đã được mô phỏng để người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 