Màn hình chơi game UltraGear™ G5 25-inch, FHD 200Hz
Tính năng chính
- Màn hình IPS 25 inch, độ phân giải FHD (1920x1080)
- Tần số quét 200Hz, Thời gian phản hồi 1ms (GtG)
- Công nghệ HDR10 với dải màu sRGB 99% (Điển hình), Hỗ trợ 16,7 triệu màu
- Tương thích NVIDIA® G-SYNC® / Công nghệ AMD FreeSync™ Premium
- Thiết kế 3 cạnh tràn viền siêu mỏng
- Chân đế chữ L tối giản
Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Chuyển động game mượt mà với
tần số quét 200Hz
Mang đến tần số quét 200Hz cho hình ảnh mượt mà, sắc nét vượt trội, đồng thời giảm thiểu tối đa hiện tượng nhòe chuyển động. Đắm chìm trong từng khung hình để trải nghiệm trò chơi chân thực hơn bao giờ hết.
Cảnh đua xe mô tô minh họa cho tần số quét 200Hz của màn hình UltraGear™ 25G523B, mang lại chuyển động game mượt mà và sắc nét vượt trội.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
1ms (GtG). Phản hồi nhanh chóng
cho trải nghiệm chơi game.
Thời gian phản hồi 1ms (GtG) được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng ngược bóng ma (reverse ghosting), giúp các khung hình chuyển động sắc nét hơn, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và phản hồi tức thì.
Hình ảnh so sánh cho thấy hiện tượng nhòe chuyển động được giảm thiểu trên màn hình UltraGear™ 25G523B với thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh chơi game mượt mà hơn.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
Chuyển động mượt mà, đắm chìm bất tận
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật lag với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà nhờ khả năng giảm đáng kể tình trạng đứng hình và xé hình, đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng nhòe chuyển động và bóng ma.
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 25G523B so sánh giữa chế độ Tắt (Disabled) và Bật (Enabled), minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm thiểu xé hình nhờ hỗ trợ công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
*Hiệu năng của tính năng này được so sánh với các kiểu máy không áp dụng công nghệ đồng bộ hình ảnh (sync technology).
*Tương thích NVIDIA® G-SYNC® chỉ được hỗ trợ thông qua cổng DisplayPort
*Lỗi hoặc độ trễ có thể xảy ra tùy thuộc vào kết nối mạng.
Cảm nhận trận chiến thực thụ với
màu sắc sống động
Màn hình của chúng tôi sở hữu độ phủ màu sRGB 99%, mang lại dải màu rộng cho khả năng tái tạo màu sắc với độ trung thực cao. Kết hợp cùng tấm nền IPS, sản phẩm đem đến trải nghiệm chơi game đầy đắm chìm, cho phép các game thủ tận hưởng những chiến trường kịch tính đúng như ý đồ nguyên bản của các nhà phát triển trò chơi.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác với trải nghiệm thực tế.
Điều khiển thông minh hơn, chuyển đổi liền mạch cùng LG Switch
Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu hóa màn hình cho cả mục đích chơi game lẫn sử dụng hàng ngày. Quản lý các thiết lập màn hình một cách nỗ lực — từ việc điều chỉnh chất lượng hình ảnh đến độ sáng theo sở thích cá nhân, sau đó áp dụng ngay lập tức bằng phím nóng (hotkey). Ứng dụng còn cho phép bạn chia màn hình thành 11 bố cục khác nhau và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp chuột — mang lại sự tiện nghi tối đa cho không gian làm việc của bạn.
*Video này chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phản ánh đúng thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.
*Để sử dụng đúng cách, LG Switch yêu cầu người dùng phải tải xuống phần mềm và hướng dẫn sử dụng từ trang web LG.com.
Đồng bộ hành động kép
Nhờ giảm thiểu độ trễ đầu vào với công nghệ Dynamic Action Sync (Đồng bộ hành động kép), game thủ có thể nắm bắt những khoảnh khắc quan trọng trong thời gian thực và phản xạ một cách nhanh chóng.
Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Viền cực mỏng, tầm nhìn vượt trội
Hình ảnh đã được mô phỏng để người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Tất cả thông số
