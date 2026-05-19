Màn hình gaming UltraGear™ G5 27 inch FHD 200Hz
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng dễ hình dung tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
Chuyển động chơi game mượt mà với
tần số quét 200Hz
Mang đến tần số quét 200Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động.
Đắm chìm hơn trong từng khung hình khi chơi game.
Cảnh đua xe mô tô minh họa tần số quét 200Hz của UltraGear™ 27G523B, mang đến chuyển động chơi game mượt mà và rõ nét.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng dễ hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
1ms (GtG). Phản hồi nhanh
cho trải nghiệm chơi game.
Thời gian phản hồi 1ms (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược, duy trì chuyển cảnh rõ nét hơn để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và phản hồi nhanh nhạy.
Hình ảnh so sánh cho thấy khả năng giảm nhòe chuyển động trên UltraGear™ 27G523B với thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh chơi game mượt mà hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.*
Chuyển động mượt mà giúp bạn luôn đắm chìm.
Giảm thiểu xé hình và độ trễ với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn với hiện tượng xé hình và giật lag được giảm đáng kể, đồng thời hạn chế nhòe chuyển động và bóng mờ.
Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 27G523B, so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
*Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ.
*NVIDIA® G-SYNC® Compatible chỉ được hỗ trợ qua DisplayPort.
*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.
Cảm nhận trận chiến chân thực với
màu sắc sống động
Màn hình của chúng tôi cung cấp độ phủ màu 99% sRGB, mang đến dải màu rộng, tái tạo màu sắc chân thực cao với tấm nền IPS, cho trải nghiệm chơi game đắm chìm. Người chơi có thể cảm nhận những chiến trường kịch tính đúng như ý đồ của nhà phát triển game.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch
Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu màn hình cho cả chơi game và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dễ dàng quản lý các thiết lập màn hình—điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng theo ý thích, sau đó áp dụng ngay lập tức bằng phím tắt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp, mang lại sự tiện lợi hơn cho không gian làm việc của bạn.
*Video này chỉ mang tính minh họa và có thể không phản ánh đúng thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.
*LG Switch yêu cầu tải phần mềm và tài liệu hướng dẫn từ LG.com để sử dụng đầy đủ chức năng.
Dynamic Action Sync
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.
*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Viền siêu mỏng, nâng tầm trải nghiệm hình ảnh.
*Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng nhằm giúp hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
