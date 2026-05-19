Màn hình gaming UltraGear™ G5 27 inch FHD 200Hz

27G523B-B

27G523B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming UltraGear™ G5 27 inch FHD 200Hz 27G523B-B
Góc nhìn cạnh
Góc nhìn phía sau
Mặt trước màn hình gaming trong không gian phong cách tương lai với ánh sáng neon.
Cảnh chiến đấu tương lai hiển thị trên màn hình, thể hiện màu sắc sống động với dải màu 99% sRGB, tấm nền IPS và chứng nhận HDR.
Cảnh đua xe mô tô hiển thị trên màn hình, minh họa tần số quét 200Hz cho chuyển động mượt mà.
Hình ảnh so sánh thể hiện khả năng chuyển cảnh nhanh với thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh mượt và phản hồi tốt hơn khi chơi game.
Cảnh đua xe từ Assetto Corsa Competizione hiển thị trên màn hình, hỗ trợ Adaptive Sync với NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, giúp chơi game mượt và không xé hình.
Màn hình UltraGear™ trong setup bàn làm việc, hiển thị game, kèm các biểu tượng: thiết kế viền mỏng 3 cạnh, điều chỉnh độ cao, hỗ trợ nghiêng và treo tường.
Hình ảnh tổng quan tính năng với giao diện màn hình: Dual Mode tùy chỉnh hiển thị, Smart Screen Split hỗ trợ đa nhiệm, mở nhanh video call chỉ với một chạm và Personalized Picture Wizard tùy chỉnh hình ảnh theo nhu cầu.
Mặt sau màn hình hiển thị các cổng kết nối gồm: 2 cổng HDMI™ 2.0, 1 cổng DisplayPort 1.4 hỗ trợ DSC và cổng tai nghe 3-pole.
Góc nhìn trước và cạnh thể hiện kích thước tổng thể và thiết kế của màn hình.
Mặt sau màn hình hiển thị khu vực gắn chân đế và các cổng kết nối.
Góc nhìn từ trên xuống
Cận cảnh chân đế và phần đế màn hình
Tính năng chính

  • Màn hình IPS 27 inch độ phân giải FHD (1920×1080)
  • Tần số quét 200Hz, thời gian phản hồi 1ms (GtG)
  • HDR10, dải màu 99% sRGB (điển hình), hiển thị 16.7 triệu màu
  • Tương thích NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium
  • Thiết kế viền siêu mỏng 3 cạnh
  • Chân đế chữ L gọn gàng, tối ưu không gian
Thêm
Logo UltraGear™ trong không gian tương lai với ánh sáng neon.

Màn hình gaming FHD 200Hz 27 inch

Hình ảnh mặt trước của màn hình gaming UltraGear™ 27G523B trong không gian tương lai với ánh sáng neon.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng dễ hình dung tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Hình ảnh này thể hiện các tính năng nổi bật của màn hình gaming LG, bao gồm tần số quét 200Hz cho chuyển động mượt mà, tấm nền IPS với HDR và dải màu 99% sRGB cho hình ảnh sống động, trải nghiệm chơi game mượt mà với hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium, thời gian phản hồi 1ms (GtG) cho các tựa game tốc độ cao và thiết kế viền siêu mỏng mang lại không gian hiển thị đắm chìm.

Tốc độMàu sắcKhả năng sử dụng

Chuyển động chơi game mượt mà với
tần số quét 200Hz

Mang đến tần số quét 200Hz cho hình ảnh mượt mà, rõ nét, đồng thời giảm thiểu hiện tượng nhòe chuyển động.

Đắm chìm hơn trong từng khung hình khi chơi game.

Cảnh đua xe mô tô minh họa tần số quét 200Hz của UltraGear™ 27G523B, mang đến chuyển động chơi game mượt mà và rõ nét.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng dễ hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

1ms (GtG). Phản hồi nhanh
cho trải nghiệm chơi game.

Thời gian phản hồi 1ms (GtG) giúp giảm hiện tượng bóng mờ ngược, duy trì chuyển cảnh rõ nét hơn để mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và phản hồi nhanh nhạy.

Hình ảnh so sánh cho thấy khả năng giảm nhòe chuyển động trên UltraGear™ 27G523B với thời gian phản hồi 1ms (GtG), mang lại hình ảnh chơi game mượt mà hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.*

Chuyển động mượt mà giúp bạn luôn đắm chìm.

Giảm thiểu xé hình và độ trễ với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn với hiện tượng xé hình và giật lag được giảm đáng kể, đồng thời hạn chế nhòe chuyển động và bóng mờ.

Cảnh đua xe hiển thị trên màn hình UltraGear™ 27G523B, so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, minh họa chuyển động mượt mà hơn và giảm hiện tượng xé hình nhờ hỗ trợ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

*Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ.

*NVIDIA® G-SYNC® Compatible chỉ được hỗ trợ qua DisplayPort.

*Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào kết nối mạng.

Cảm nhận trận chiến chân thực với
màu sắc sống động

Màn hình của chúng tôi cung cấp độ phủ màu 99% sRGB, mang đến dải màu rộng, tái tạo màu sắc chân thực cao với tấm nền IPS, cho trải nghiệm chơi game đắm chìm. Người chơi có thể cảm nhận những chiến trường kịch tính đúng như ý đồ của nhà phát triển game.

Logo của tấm nền IPS.

Màn hình LG IPS™ hiển thị màu sắc chính xác vượt trội với góc nhìn rộng.

Logo của HDR 10.

HDR10 (dải tương phản động cao) hỗ trợ các mức độ màu sắc và độ sáng cụ thể.

Logo của sRGB 99%.

Với độ phủ 99% dải màu sRGB, đây là giải pháp lý tưởng cho khả năng hiển thị màu sắc chính xác.

Cảnh chiến đấu ngoài không gian mang phong cách tương lai hiển thị trên màn hình UltraGear™, thể hiện màu sắc sống động và độ tương phản phong phú với các vụ nổ rực sáng, hành tinh phát sáng và tàu vũ trụ chi tiết trên nền vũ trụ đầy màu sắc.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

 

Điều khiển thông minh, chuyển đổi liền mạch với LG Switch

Với ứng dụng LG Switch, bạn có thể dễ dàng tối ưu màn hình cho cả chơi game và nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dễ dàng quản lý các thiết lập màn hình—điều chỉnh chất lượng hình ảnh và độ sáng theo ý thích, sau đó áp dụng ngay lập tức bằng phím tắt. Ứng dụng cũng cho phép chia màn hình thành 11 bố cục và khởi chạy nền tảng gọi video chỉ với một cú nhấp, mang lại sự tiện lợi hơn cho không gian làm việc của bạn.

Tải xuống
Video này hướng dẫn cách thiết lập màn hình của bạn với ứng dụng LG Switch.

*Video này chỉ mang tính minh họa và có thể không phản ánh đúng thông số kỹ thuật thực tế của sản phẩm.

*LG Switch yêu cầu tải phần mềm và tài liệu hướng dẫn từ LG.com để sử dụng đầy đủ chức năng.

Dynamic Action Sync

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, game thủ có thể nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản ứng nhanh chóng.

Black Stabilizer

Black Stabilizer tăng cường khả năng hiển thị trong các cảnh tối, giúp làm rõ những chi tiết ẩn và cải thiện độ rõ nét, mang lại trải nghiệm điều hướng mượt mà hơn trong môi trường nhiều bóng tối hoặc khi có sự thay đổi ánh sáng đột ngột.

Tâm ngắm

Điểm ngắm được cố định ở trung tâm màn hình để tăng độ chính xác khi bắn.

FPS Counter

FPS Counter cho phép bạn theo dõi hiệu suất hiển thị của mọi thứ. Dù bạn đang chỉnh sửa, chơi game hay xem phim, từng khung hình đều quan trọng — và với FPS Counter, bạn sẽ có dữ liệu hiệu năng theo thời gian thực.

*Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Viền siêu mỏng, nâng tầm trải nghiệm hình ảnh.

Trải nghiệm thiết kế tối ưu không gian với chân đế điều chỉnh độ nghiêng. Chân đế mỏng gọn, không rối mắt giúp giảm thiểu diện tích chiếm dụng trên bàn làm việc và loại bỏ các khoảng trống không cần thiết, đồng thời mang lại vẻ ngoài tinh gọn và hiện đại hơn cho không gian của bạn.
Biểu tượng thiết kế không viền

Thiết kế viền mỏng gần như không viền 3 cạnh.

Biểu tượng điều chỉnh độ nghiêng

Điều chỉnh độ nghiêng

Biểu tượng gắn tường 100x100.

Gắn tường

Hình ảnh này cho thấy một màn hình gaming UltraGear™ đặt trên bàn làm việc, hiển thị cảnh trong game, với các phần phóng to nhấn mạnh thiết kế viền mỏng gần như không viền và chân đế thanh mảnh tạo cảm giác như đang lơ lửng.

*Hình ảnh chỉ mang tính mô phỏng nhằm giúp hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 