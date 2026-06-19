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Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling

Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling

45GX950B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling 45GX950B-B
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Hình ảnh mặt trước của Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling 45GX950B-B
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling

Tính năng chính

  • Màn hình OLED 45-inch độ phân giải 5K2K (5120 × 2160), mật độ điểm ảnh 125 PPI
  • Chuẩn VESA DisplayHDR™ True Black 400, độ phủ màu DCI-P3 98,5% (tiêu chuẩn)
  • Dual Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), thời gian phản hồi 0,03 ms (GtG)
  • Cổng kết nối: DP 2.1 (UHBR 13.5), USB-C (cấp nguồn PD 90W), HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization (tối ưu âm thanh và cảnh bằng AI)
Thêm
Logo UltraGear™ evo AI trong không gian phong cách tương lai với ánh sáng neon

Logo UltraGear™ evo AI trong không gian phong cách tương lai với ánh sáng neon

LG UltraGear evo GX8 – màn hình gaming OLED 5K2K 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling (45GX950B)

LG UltraGear evo GX8 – màn hình gaming OLED 5K2K 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling (45GX950B)

*Dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố của các màn hình gaming tính đến tháng 3 năm 2026, LG 45GX950B là màn hình gaming 45 inch đầu tiên hỗ trợ nâng cấp độ phân giải bằng AI lên 5K2K.

**Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Màn hình gaming OLED UltraGear 45-inch 5K2K (45GX950B) với MLA+, AI upscaling, 125 PPI, 330Hz ở chế độ WFHD, HDR 400 của AMD.

Màn hình gaming OLED UltraGear 45-inch 5K2K (45GX950B) với MLA+, AI upscaling, 125 PPI, 330Hz ở chế độ WFHD, HDR 400 của AMD.

*Màn hình gaming 45GX950B hỗ trợ chế độ Dual-Mode với tần số quét 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD.

45-inch 5K2K OLED

45-inch 5K2K OLED

Màn hình OLED 45-inch 5K2K (5120×2160) mang lại số lượng điểm ảnh tăng 33% so với UHD (3840×2160) và cung cấp không gian hiển thị lớn hơn 50%* so với DQHD (5120×1440). Màn hình OLED 5K2K này cho độ sâu bóng tối tốt hơn, vùng sáng rực rỡ hơn và màu sắc sống động trong mọi môi trường chơi game.

Màn hình UHD 4K tỉ lệ 16:9 mở rộng thành màn hình gaming Ultrawide 5K2K tỉ lệ 21:9 (45GX950B) cho hình ảnh chơi game đắm chìm hơn.

*Các thông số được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả 8,3 triệu điểm ảnh đối với chuẩn UHD 16:9 và 11,05 triệu điểm ảnh đối với chuẩn 5K2K 21:9.

**Diện tích hiển thị được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả 7,37 triệu điểm ảnh đối với chuẩn DQHD và 11,05 triệu điểm ảnh đối với chuẩn 5K2K.

***Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.

Công nghệ AI Upscaling 5K2K đầu tiên trên thế giới.
Không cần nâng cấp GPU.

Bộ vi xử lý tích hợp của UltraGear evo™ cung cấp sức mạnh cho tính năng Nâng cấp AI 5K2K, giúp tối ưu hóa nội dung lên độ phân giải 5K2K một cách thông minh từ mọi thiết bị. Mà không cần nâng cấp thêm GPU hay phần cứng, công nghệ này tự động tinh chỉnh để mang đến chi tiết sắc nét và độ phân giải cải thiện rõ rệt.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) với công nghệ AI Upscaling 4K cho hình ảnh sắc nét hơn mà không cần nâng cấp GPU.

Có AI Upscaling

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) với công nghệ AI Upscaling 4K cho hình ảnh sắc nét hơn mà không cần nâng cấp GPU.

Không có AI Upscaling

*Hiệu quả nâng cấp hình ảnh có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng đầu vào. Không yêu cầu nâng cấp GPU để sử dụng tính năng AI Upscaling. Cần có thiết bị ngoại vi tương thích (PC/GPU/máy chơi game console) để vận hành trò chơi.

**Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Màn hình OLED độ sáng cao với công nghệ MLA+

Màn hình OLED rực rỡ sở hữu công nghệ Mảng vi thấu kính cải tiến (MLA+), giúp tăng cường độ sáng (đạt đỉnh 1300 nits) và hiệu suất bằng cách tối ưu hóa hiệu quả chiếu sáng và giảm thiểu thất thoát ánh sáng. Nhờ đó, hình ảnh trở nên tươi sáng và sống động hơn với độ sáng (SDR) cao hơn tới 37,5% so với các dòng sản phẩm tích hợp MLA trước đây.

Màn hình gaming UltraGear OLED (45GX950B) với công nghệ Micro Lens Array+ (MLA+) cho hình ảnh sáng hơn và sống động hơn.

Màn hình gaming UltraGear OLED (45GX950B) với công nghệ Micro Lens Array+ (MLA+) cho hình ảnh sáng hơn và sống động hơn.

*Trong số các dòng màn hình gaming LG OLED có tích hợp MLA+. Độ sáng SDR cao hơn 37,5% so với các dòng sản phẩm trước đây của chúng tôi (27GR95QE, 45GR95QE) dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố.

**Màn hình 45GX950B đạt độ sáng cực đại 1300 nits, được đo lường trong điều kiện thử nghiệm nội bộ. Độ sáng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

*** Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Mở rộng tầm nhìn. Không giới hạn khung hình.
Tỉ lệ 21:9 UltraWide – Tầm xác lập mới cho màn hình gaming

Tạm biệt hiệu ứng "mắt cá" (fisheye) gây khó chịu khi phải bao quát hai cạnh của màn hình 49 inch tỉ lệ 32:9 – hệ quả của độ phân giải chiều ngang quá rộng nhưng chiều cao lại không đủ. Ngược lại, màn hình gaming OLED cong 45 inch tỉ lệ 21:9 mang đến không gian hiển thị lớn hơn 50%¹ so với chuẩn DQHD (5120x1440), đồng thời cao hơn 30% so với màn hình 49 inch theo chiều dọc. Sự kết hợp này tạo nên một tỉ lệ tối ưu và diện tích hiển thị hoàn hảo, giúp bạn đắm chìm hoàn toàn vào những trận game đầy lôi cuốn. Một khi đã trải nghiệm "điểm chạm hoàn hảo" 21:9 trên kích thước 45 inch, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại những màn hình thấp hơn.

So sánh gaming giữa DQHD 32:9 (5120x1440) và 5K2K 21:9 (5120x2160), ghi nhận chuẩn 21:9 ultrawide là tỉ lệ khung hình tối ưu cho trải nghiệm gaming.

這款動態顯示器展示顯示屏從 49 吋 32:9 比例變為 45 吋21:9 比例。

1. Diện tích không gian màn hình được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả là 7,37 triệu điểm ảnh đối với DQHD và 11,05 triệu điểm ảnh đối với 5K2K.

*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất minh họa.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Độ cong 800R lý tưởng
cho trải nghiệm gaming đắm chìm

Đắm chìm trong độ cong 800R để có tầm nhìn (FOV - Field of View) đồng nhất trên bàn làm việc, được thiết kế để phù hợp với thị giác tự nhiên và đặt bạn vào chính tâm điểm của đường cong. Với góc nhìn 90 độ ổn định trên toàn bộ màn hình, thiết bị mang đến đồ họa sống động, không bị biến dạng khi bạn khám phá thế giới trò chơi.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) mang đến trải nghiệm thoải mái và đắm chìm hơn thông qua thiết kế màn hình cong 800R.

行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

*Trải nghiệm xem có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách tới màn hình và tư thế của người dùng.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Độ chi tiết vượt trội với VESA DisplayHDR™ True Black 400

Trải nghiệm độ sâu vô song và sự chân thực sống động với VESA DisplayHDR™ True Black 400, mang đến khả năng thể hiện sắc đen chi tiết ngay cả trong những cảnh tối nhất. Với tỷ lệ tương phản 1,5 triệu : 1 cùng dải màu DCI-P3 98,5% (điển hình), mọi màu sắc đều được hiển thị với chi tiết chân thực, đúng như ý đồ nguyên bản của nhà sản xuất.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

*1,5M:1 là tỷ lệ tương phản tại giá trị APL (Mức độ sáng trung bình) 25%, được tính theo đơn vị phần trăm và tham chiếu đến giá trị giữa mức độ đen và mức độ trắng tiêu chuẩn.

Mật độ điểm ảnh 125 PPI sắc nét cho cả nhu cầu gaming và làm việc

Với mật độ điểm ảnh 125 PPI (Pixels Per Inch), màn hình mang đến trải nghiệm gaming chính xác và hiệu quả làm việc tốt hơn. Trong quá trình chơi game, các đoạn văn bản, thành phần giao diện (UI) và các chi tiết nhỏ hiển thị rõ ràng và sắc nét hơn, giúp các bảng hiển thị (HUD), menu và thông tin trên màn hình trở nên dễ đọc. Công nghệ này cũng tăng cường độ rõ nét cho các tác vụ nhiều văn bản như chỉnh sửa tài liệu, duyệt web hoặc lập trình (coding).

Độ chính xác với PPI cao cho trải nghiệm gaming

Độ chính xác với PPI cao cho làm việc

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Giảm mỏi mắt
với công nghệ bảo vệ mắt đạt chứng nhận UL

Các công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến của LG UltraGear, được UL chứng nhận, giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu gây khó chịu và được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái cho thị giác. Nhờ đó, màn hình mang đến trải nghiệm chơi game sắc nét, trong trẻo và duy trì độ rõ nét ổn định.
Với các chứng nhận UL ở những tiêu chí quan trọng như giảm nhấp nháy màn hình, hạn chế ánh sáng chói gây khó chịu và giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh có hại, các công nghệ này giúp bảo vệ thị giác và mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, dù bạn chơi trong môi trường có ánh sáng mạnh hay trong phòng sử dụng đèn LED.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) giúp giảm mỏi mắt nhờ các công nghệ chống nhấp nháy (flicker-free), chống chói khó chịu (discomfort glare-free) và giảm ánh sáng xanh thấp đã được UL chứng nhận.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) giúp giảm mỏi mắt nhờ các công nghệ chống nhấp nháy (flicker-free), chống chói khó chịu (discomfort glare-free) và giảm ánh sáng xanh thấp đã được UL chứng nhận.

*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất minh họa.

* Màn hình LG WOLED đã được UL xác nhận các đặc tính: Chống nhấp nháy (Flicker-Free), Không gây chói khó chịu (Discomfort Glare Free) và Ánh sáng xanh thấp (Low Blue Light).

*Số chứng nhận: Màn hình chống nhấp nháy (OLED) - A196009, Không gây chói khó chịu - V563481 (điều kiện chỉ số UGR nhỏ hơn 22), Giải pháp phần cứng Ánh sáng xanh thấp chuẩn Platinum - V745051.

*Các tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện máy tính của người dùng.

Tối đa hóa hiệu suất với không gian hiển thị
5K2K UltraWide

UltraGear không chỉ dành cho gaming — độ phân giải 5K2K mở rộng với mật độ điểm ảnh 125 PPI mang lại hình ảnh sắc nét, chi tiết, lý tưởng cho cả người sáng tạo nội dung và những người làm việc đa nhiệm. Trong khi thiết lập hai hoặc ba màn hình 16:9 thông thường có thể gây gián đoạn tầm nhìn do phần viền giữa các màn hình, thì tỉ lệ khung hình 21:9 rộng hơn cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình làm việc trên một màn hình duy nhất. Cho dù bạn đang chỉnh sửa ảnh, biên tập video hay tìm kiếm tài liệu tham khảo, mọi thứ luôn hiển thị rõ ràng trong tầm mắt.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) tối đa hóa hiệu suất chỉnh sửa video và hình ảnh nhờ không gian màn hình tỉ lệ 21:9

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Tối ưu hóa tần số quét cho mọi thể loại game với Chế độ kép (Dual-Mode)

Dễ dàng chuyển đổi giữa các loại game với tần số quét lý tưởng nhờ tính năng Dual-Mode đạt chứng nhận VESA — đơn giản là thay đổi từ 165Hz ở độ phân giải 5K2K cho các tựa game AAA như RPG (nhập vai) và phiêu lưu, sang 330Hz ở độ phân giải WFHD cho các trò chơi tốc độ cao như FPS (bắn súng) và đua xe.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) sở hữu tính năng Dual-Mode, hỗ trợ tần số quét 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD, đáp ứng mọi thể loại game từ RPG đến FPS.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) sở hữu tính năng Dual-Mode, hỗ trợ tần số quét 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD, đáp ứng mọi thể loại game từ RPG đến FPS.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

0,03ms (GtG). Phản hồi cực nhanh cho trải nghiệm chơi game.

Thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng bóng ma (ghosting), giúp duy trì các khung hình chuyển động trên màn hình rõ nét hơn, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và nhạy bén hơn.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Chuyển động mượt mà cho trải nghiệm đắm chìm

Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật hình với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium Pro. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà nhờ khả năng giảm đáng kể tình trạng rách hình và lặp hình (stuttering), đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng mờ nhòe chuyển động và bóng ma.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) mang lại trải nghiệm đua xe mượt mà với công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium Pro.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) mang lại trải nghiệm đua xe mượt mà với công nghệ NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium Pro.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Kết nối mới nhất cho trạm máy chơi game mạnh mẽ, sẵn sàng cho tương lai

LG UltraGear evo AI 45GX950B sở hữu hệ thống cổng kết nối mới nhất, bao gồm DisplayPort 2.1, USB Type-C (PD 90W) và HDMI 2.1 — kết nối mượt mà với nhiều thiết bị chơi game và mang đến cho bạn một trạm máy tối thượng. Được trang bị DisplayPort 2.1, LG UltraGear evo AI cung cấp băng thông cực cao cần thiết cho việc chơi game ở độ phân giải và tần số quét lớn trên các dòng GPU hiệu năng cao — mang lại hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà. Cổng USB Type-C hỗ trợ xuất hình ảnh, truyền dữ liệu và sạc thiết bị lên đến 90W đồng thời chỉ thông qua một sợi cáp duy nhất. HDMI 2.1 đảm bảo kết nối ổn định với các máy chơi game console và các thiết bị ngoại vi khác.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) kết nối linh hoạt với PC, máy tính xách tay và máy chơi game console thông qua các cổng DisplayPort 2.1, USB Type-C và HDMI 2.1.

Màn hình gaming UltraGear (45GX950B) kết nối linh hoạt với PC, máy tính xách tay và máy chơi game console thông qua các cổng DisplayPort 2.1, USB Type-C và HDMI 2.1.

* Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

AI Sound mang đến trải nghiệm chơi game rõ nét và đắm chìm hơn

AI Sound phân tách các yếu tố âm thanh riêng lẻ một cách thông minh — bao gồm giọng nói, hiệu ứng và âm thanh nền — đồng thời tự động điều chỉnh theo diễn biến trò chơi để tạo ra âm thanh được kiểm soát tốt và sống động hơn, mang lại trải nghiệm âm thanh vòm 7.1.2 kênh ảo. Thông qua loa ngoài stereo 7W×2 tích hợp hoặc tai nghe, giọng nói của nhân vật vẫn luôn rõ ràng ngay cả trong những cuộc đấu súng nảy lửa, trong khi các tín hiệu quan trọng như tiếng bước chân đang đến gần vẫn dễ dàng được phát hiện trong suốt quá trình chơi game.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Tối ưu hóa phân cảnh bằng AI (AI Scene Optimization) cho các thiết lập hiển thị lý tưởng

Tính năng AI Scene Optimization có khả năng nhận diện nội dung đang hiển thị trên màn hình và tự động điều chỉnh các thiết lập hình ảnh chính — như nhiệt độ màu, tăng cường màu sắc và độ sắc nét — để phù hợp với từng loại nội dung, bao gồm các chế độ: Văn phòng, Hoạt hình, Phim ảnh, Trò chơi và Thể thao.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Bảo vệ màn hình của bạn với tính năng OLED Care

Các tính năng của OLED Care được thiết kế nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ lưu ảnh (image retention) và hiện tượng burn-in — những vấn đề có thể xảy ra khi các hình ảnh tĩnh có độ tương phản cao được hiển thị trong một thời gian dài.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

Chế độ bảo hành 2 năm cho màn hình gaming UltraGear OLED (45GX950B)

Chế độ bảo hành 2 năm

2 năm kể từ ngày mua và chỉ áp dụng cho các bộ phận bên trong và bộ phận chức năng, bao gồm cả Tấm nền hiển thị OLED.

*Dựa trên giá mua lẻ của gói bảo hành hiện có trên trang LG.com.

*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.

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  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
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    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 