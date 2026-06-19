Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling

*Dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố của các màn hình gaming tính đến tháng 3 năm 2026, LG 45GX950B là màn hình gaming 45 inch đầu tiên hỗ trợ nâng cấp độ phân giải bằng AI lên 5K2K.

**Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.