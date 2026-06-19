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Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
Màn hình gaming OLED 5K2K 45-inch UltraGear evo GX9 – màn hình 45 inch đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ AI Upscaling
45GX950B-B
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Tính năng chính
- Màn hình OLED 45-inch độ phân giải 5K2K (5120 × 2160), mật độ điểm ảnh 125 PPI
- Chuẩn VESA DisplayHDR™ True Black 400, độ phủ màu DCI-P3 98,5% (tiêu chuẩn)
- Dual Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz), thời gian phản hồi 0,03 ms (GtG)
- Cổng kết nối: DP 2.1 (UHBR 13.5), USB-C (cấp nguồn PD 90W), HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization (tối ưu âm thanh và cảnh bằng AI)
*Dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố của các màn hình gaming tính đến tháng 3 năm 2026, LG 45GX950B là màn hình gaming 45 inch đầu tiên hỗ trợ nâng cấp độ phân giải bằng AI lên 5K2K.
**Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
*Màn hình gaming 45GX950B hỗ trợ chế độ Dual-Mode với tần số quét 165Hz ở độ phân giải 5K2K và 330Hz ở độ phân giải WFHD.
Màn hình OLED 45-inch 5K2K (5120×2160) mang lại số lượng điểm ảnh tăng 33% so với UHD (3840×2160) và cung cấp không gian hiển thị lớn hơn 50%* so với DQHD (5120×1440). Màn hình OLED 5K2K này cho độ sâu bóng tối tốt hơn, vùng sáng rực rỡ hơn và màu sắc sống động trong mọi môi trường chơi game.
*Các thông số được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả 8,3 triệu điểm ảnh đối với chuẩn UHD 16:9 và 11,05 triệu điểm ảnh đối với chuẩn 5K2K 21:9.
**Diện tích hiển thị được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả 7,37 triệu điểm ảnh đối với chuẩn DQHD và 11,05 triệu điểm ảnh đối với chuẩn 5K2K.
***Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ dàng hiểu rõ tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
Công nghệ AI Upscaling 5K2K đầu tiên trên thế giới.
Không cần nâng cấp GPU.
Bộ vi xử lý tích hợp của UltraGear evo™ cung cấp sức mạnh cho tính năng Nâng cấp AI 5K2K, giúp tối ưu hóa nội dung lên độ phân giải 5K2K một cách thông minh từ mọi thiết bị. Mà không cần nâng cấp thêm GPU hay phần cứng, công nghệ này tự động tinh chỉnh để mang đến chi tiết sắc nét và độ phân giải cải thiện rõ rệt.
Có AI Upscaling
Không có AI Upscaling
*Hiệu quả nâng cấp hình ảnh có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng đầu vào. Không yêu cầu nâng cấp GPU để sử dụng tính năng AI Upscaling. Cần có thiết bị ngoại vi tương thích (PC/GPU/máy chơi game console) để vận hành trò chơi.
**Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng dễ hiểu hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Màn hình OLED độ sáng cao với công nghệ MLA+
Màn hình OLED rực rỡ sở hữu công nghệ Mảng vi thấu kính cải tiến (MLA+), giúp tăng cường độ sáng (đạt đỉnh 1300 nits) và hiệu suất bằng cách tối ưu hóa hiệu quả chiếu sáng và giảm thiểu thất thoát ánh sáng. Nhờ đó, hình ảnh trở nên tươi sáng và sống động hơn với độ sáng (SDR) cao hơn tới 37,5% so với các dòng sản phẩm tích hợp MLA trước đây.
*Trong số các dòng màn hình gaming LG OLED có tích hợp MLA+. Độ sáng SDR cao hơn 37,5% so với các dòng sản phẩm trước đây của chúng tôi (27GR95QE, 45GR95QE) dựa trên các thông số kỹ thuật đã công bố.
**Màn hình 45GX950B đạt độ sáng cực đại 1300 nits, được đo lường trong điều kiện thử nghiệm nội bộ. Độ sáng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.
*** Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Mở rộng tầm nhìn. Không giới hạn khung hình.
Tỉ lệ 21:9 UltraWide – Tầm xác lập mới cho màn hình gaming
Tạm biệt hiệu ứng "mắt cá" (fisheye) gây khó chịu khi phải bao quát hai cạnh của màn hình 49 inch tỉ lệ 32:9 – hệ quả của độ phân giải chiều ngang quá rộng nhưng chiều cao lại không đủ. Ngược lại, màn hình gaming OLED cong 45 inch tỉ lệ 21:9 mang đến không gian hiển thị lớn hơn 50%¹ so với chuẩn DQHD (5120x1440), đồng thời cao hơn 30% so với màn hình 49 inch theo chiều dọc. Sự kết hợp này tạo nên một tỉ lệ tối ưu và diện tích hiển thị hoàn hảo, giúp bạn đắm chìm hoàn toàn vào những trận game đầy lôi cuốn. Một khi đã trải nghiệm "điểm chạm hoàn hảo" 21:9 trên kích thước 45 inch, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại những màn hình thấp hơn.
1. Diện tích không gian màn hình được tính bằng cách nhân độ phân giải ngang và dọc, cho kết quả là 7,37 triệu điểm ảnh đối với DQHD và 11,05 triệu điểm ảnh đối với 5K2K.
*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất minh họa.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Độ cong 800R lý tưởng
cho trải nghiệm gaming đắm chìm
Đắm chìm trong độ cong 800R để có tầm nhìn (FOV - Field of View) đồng nhất trên bàn làm việc, được thiết kế để phù hợp với thị giác tự nhiên và đặt bạn vào chính tâm điểm của đường cong. Với góc nhìn 90 độ ổn định trên toàn bộ màn hình, thiết bị mang đến đồ họa sống động, không bị biến dạng khi bạn khám phá thế giới trò chơi.
*Trải nghiệm xem có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách tới màn hình và tư thế của người dùng.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Độ chi tiết vượt trội với VESA DisplayHDR™ True Black 400
Trải nghiệm độ sâu vô song và sự chân thực sống động với VESA DisplayHDR™ True Black 400, mang đến khả năng thể hiện sắc đen chi tiết ngay cả trong những cảnh tối nhất. Với tỷ lệ tương phản 1,5 triệu : 1 cùng dải màu DCI-P3 98,5% (điển hình), mọi màu sắc đều được hiển thị với chi tiết chân thực, đúng như ý đồ nguyên bản của nhà sản xuất.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
*1,5M:1 là tỷ lệ tương phản tại giá trị APL (Mức độ sáng trung bình) 25%, được tính theo đơn vị phần trăm và tham chiếu đến giá trị giữa mức độ đen và mức độ trắng tiêu chuẩn.
Mật độ điểm ảnh 125 PPI sắc nét cho cả nhu cầu gaming và làm việc
Với mật độ điểm ảnh 125 PPI (Pixels Per Inch), màn hình mang đến trải nghiệm gaming chính xác và hiệu quả làm việc tốt hơn. Trong quá trình chơi game, các đoạn văn bản, thành phần giao diện (UI) và các chi tiết nhỏ hiển thị rõ ràng và sắc nét hơn, giúp các bảng hiển thị (HUD), menu và thông tin trên màn hình trở nên dễ đọc. Công nghệ này cũng tăng cường độ rõ nét cho các tác vụ nhiều văn bản như chỉnh sửa tài liệu, duyệt web hoặc lập trình (coding).
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Giảm mỏi mắt
với công nghệ bảo vệ mắt đạt chứng nhận UL
Các công nghệ bảo vệ mắt tiên tiến của LG UltraGear, được UL chứng nhận, giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu gây khó chịu và được thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái cho thị giác. Nhờ đó, màn hình mang đến trải nghiệm chơi game sắc nét, trong trẻo và duy trì độ rõ nét ổn định.
Với các chứng nhận UL ở những tiêu chí quan trọng như giảm nhấp nháy màn hình, hạn chế ánh sáng chói gây khó chịu và giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh có hại, các công nghệ này giúp bảo vệ thị giác và mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, dù bạn chơi trong môi trường có ánh sáng mạnh hay trong phòng sử dụng đèn LED.
*Tất cả hình ảnh hiển thị chỉ mang tính chất minh họa.
* Màn hình LG WOLED đã được UL xác nhận các đặc tính: Chống nhấp nháy (Flicker-Free), Không gây chói khó chịu (Discomfort Glare Free) và Ánh sáng xanh thấp (Low Blue Light).
*Số chứng nhận: Màn hình chống nhấp nháy (OLED) - A196009, Không gây chói khó chịu - V563481 (điều kiện chỉ số UGR nhỏ hơn 22), Giải pháp phần cứng Ánh sáng xanh thấp chuẩn Platinum - V745051.
*Các tính năng trên có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường hoặc điều kiện máy tính của người dùng.
Tối đa hóa hiệu suất với không gian hiển thị
5K2K UltraWide
UltraGear không chỉ dành cho gaming — độ phân giải 5K2K mở rộng với mật độ điểm ảnh 125 PPI mang lại hình ảnh sắc nét, chi tiết, lý tưởng cho cả người sáng tạo nội dung và những người làm việc đa nhiệm. Trong khi thiết lập hai hoặc ba màn hình 16:9 thông thường có thể gây gián đoạn tầm nhìn do phần viền giữa các màn hình, thì tỉ lệ khung hình 21:9 rộng hơn cho phép bạn quản lý toàn bộ quy trình làm việc trên một màn hình duy nhất. Cho dù bạn đang chỉnh sửa ảnh, biên tập video hay tìm kiếm tài liệu tham khảo, mọi thứ luôn hiển thị rõ ràng trong tầm mắt.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Tối ưu hóa tần số quét cho mọi thể loại game với Chế độ kép (Dual-Mode)
Dễ dàng chuyển đổi giữa các loại game với tần số quét lý tưởng nhờ tính năng Dual-Mode đạt chứng nhận VESA — đơn giản là thay đổi từ 165Hz ở độ phân giải 5K2K cho các tựa game AAA như RPG (nhập vai) và phiêu lưu, sang 330Hz ở độ phân giải WFHD cho các trò chơi tốc độ cao như FPS (bắn súng) và đua xe.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
0,03ms (GtG). Phản hồi cực nhanh cho trải nghiệm chơi game.
Thời gian phản hồi 0,03ms (GtG) được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng bóng ma (ghosting), giúp duy trì các khung hình chuyển động trên màn hình rõ nét hơn, mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà và nhạy bén hơn.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Chuyển động mượt mà cho trải nghiệm đắm chìm
Giảm thiểu hiện tượng xé hình và giật hình với công nghệ tương thích NVIDIA® G-SYNC® và AMD FreeSync™ Premium Pro. Trải nghiệm hình ảnh mượt mà nhờ khả năng giảm đáng kể tình trạng rách hình và lặp hình (stuttering), đồng thời hạn chế tối đa hiện tượng mờ nhòe chuyển động và bóng ma.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Kết nối mới nhất cho trạm máy chơi game mạnh mẽ, sẵn sàng cho tương lai
LG UltraGear evo AI 45GX950B sở hữu hệ thống cổng kết nối mới nhất, bao gồm DisplayPort 2.1, USB Type-C (PD 90W) và HDMI 2.1 — kết nối mượt mà với nhiều thiết bị chơi game và mang đến cho bạn một trạm máy tối thượng. Được trang bị DisplayPort 2.1, LG UltraGear evo AI cung cấp băng thông cực cao cần thiết cho việc chơi game ở độ phân giải và tần số quét lớn trên các dòng GPU hiệu năng cao — mang lại hình ảnh sắc nét và trải nghiệm chơi game mượt mà. Cổng USB Type-C hỗ trợ xuất hình ảnh, truyền dữ liệu và sạc thiết bị lên đến 90W đồng thời chỉ thông qua một sợi cáp duy nhất. HDMI 2.1 đảm bảo kết nối ổn định với các máy chơi game console và các thiết bị ngoại vi khác.
* Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
AI Sound mang đến trải nghiệm chơi game rõ nét và đắm chìm hơn
AI Sound phân tách các yếu tố âm thanh riêng lẻ một cách thông minh — bao gồm giọng nói, hiệu ứng và âm thanh nền — đồng thời tự động điều chỉnh theo diễn biến trò chơi để tạo ra âm thanh được kiểm soát tốt và sống động hơn, mang lại trải nghiệm âm thanh vòm 7.1.2 kênh ảo. Thông qua loa ngoài stereo 7W×2 tích hợp hoặc tai nghe, giọng nói của nhân vật vẫn luôn rõ ràng ngay cả trong những cuộc đấu súng nảy lửa, trong khi các tín hiệu quan trọng như tiếng bước chân đang đến gần vẫn dễ dàng được phát hiện trong suốt quá trình chơi game.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Tối ưu hóa phân cảnh bằng AI (AI Scene Optimization) cho các thiết lập hiển thị lý tưởng
Tính năng AI Scene Optimization có khả năng nhận diện nội dung đang hiển thị trên màn hình và tự động điều chỉnh các thiết lập hình ảnh chính — như nhiệt độ màu, tăng cường màu sắc và độ sắc nét — để phù hợp với từng loại nội dung, bao gồm các chế độ: Văn phòng, Hoạt hình, Phim ảnh, Trò chơi và Thể thao.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
Bảo vệ màn hình của bạn với tính năng OLED Care
Các tính năng của OLED Care được thiết kế nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ lưu ảnh (image retention) và hiện tượng burn-in — những vấn đề có thể xảy ra khi các hình ảnh tĩnh có độ tương phản cao được hiển thị trong một thời gian dài.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
*Dựa trên giá mua lẻ của gói bảo hành hiện có trên trang LG.com.
*Hình ảnh đã được mô phỏng để giúp người dùng hiểu rõ hơn về tính năng và có thể khác biệt so với trải nghiệm thực tế.
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