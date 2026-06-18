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Màn hình LG U4 27 inch IPS Full HD 144Hz
Chất lượng đạt nhiều giải thưởng
Thương hiệu xuất sắc nhất năm 2026*
Digital Trends 2025
Lựa chọn của độc giả: dòng màn hình tốt nhất dành cho game thủ và người dùng yêu cầu hiệu năng cao
*Nhãn hiệu thuộc Ziff Davis, LLC. Sử dụng theo giấy phép.
**Tái bản với sự cho phép. © 2026 Ziff Davis, LLC. Mọi quyền được bảo lưu.
Hiệu năng đa dụng với thiết kế siêu mỏng
Phù hợp cho công việc, chơi game và xem video, màn hình IPS Full HD 27" mang đến hiệu năng linh hoạt trong thiết kế siêu mỏng.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
**Bàn phím và chuột không đi kèm trong bộ sản phẩm.
Thiết kế gần như không viền và chân đế siêu mỏng
Thiết kế siêu mỏng, gần như lơ lửng.
Tận hưởng không gian hiển thị rộng hơn và giảm thiểu sự phân tâm với viền màn hình siêu mỏng, chân đế thanh mảnh và thiết kế gần như không viền 3 cạnh. Chân đế tạo hiệu ứng “lơ lửng” mang lại vẻ ngoài gọn gàng, nhẹ nhàng, trong khi thiết kế liền mạch giúp dễ dàng hòa hợp với không gian làm việc tối giản và thiết lập đa màn hình.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
**Khi bật 1ms Motion Blur Reduction, độ sáng màn hình có thể giảm và không thể sử dụng các tính năng Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).
***Hiện tượng nhấp nháy có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của 1ms MBR.
AMD FreeSync™ Premium
Chuyển động mượt mà giúp bạn đắm chìm trong trải nghiệm.
Được chứng nhận AMD FreeSync™ Premium, màn hình mang đến hình ảnh mượt, không xé hình và độ trễ thấp, đem lại độ chính xác và sự ổn định cao khi chơi
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
**Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.
***Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng.
****Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào điều kiện kết nối mạng.
HDR10 với sRGB 99%
Màu sắc chân thực với độ chính xác cao
HDR10 và độ phủ màu sRGB 99% giúp tái tạo màu sắc chính xác, đồng thời tăng cường độ tương phản và chi tiết trong các cảnh HDR.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
**sRGB 99% là mức tiêu chuẩn. Dải màu có thể thay đổi tùy theo từng mẫu sản phẩm.
Đồng bộ hành động
Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm nâng cao hiểu biết về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
Ứng dụng LG Switch
Chuyển đổi liền mạch cho đa nhiệm
Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành tối đa 6 khu vực, thay đổi giao diện chủ đề hoặc khởi chạy nền tảng gọi video bằng phím tắt được gán sẵn. Ứng dụng cũng hỗ trợ chế độ PBP và PIP, giúp đa nhiệm hiệu quả giữa nhiều nguồn tín hiệu.
*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.
**Để tải phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch, vui lòng tìm trong mục Hỗ trợ trên LG.com.
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