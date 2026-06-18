About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Màn hình LG U4 27 inch IPS Full HD 144Hz

Màn hình LG U4 27 inch IPS Full HD 144Hz

27U411B-B
Hình ảnh mặt trước của Màn hình LG U4 27 inch IPS Full HD 144Hz 27U411B-B
Góc nhìn cạnh bên của màn hình, thể hiện chân đế có thể điều chỉnh và thiết kế công thái học.
Góc nhìn mặt sau màn hình LG FHD, thể hiện thiết kế chân đế và các cổng kết nối.
Màn hình LG FHD trên bàn làm việc, hiển thị bảng điều khiển dữ liệu văn phòng cùng bàn phím và chuột trong không gian làm việc.
Màn hình LG FHD hiển thị hình ảnh sống động với công nghệ HDR và độ phủ màu sRGB 99%.
Màn hình LG FHD hiển thị nội dung game chuyển động nhanh, minh họa tần số quét 144Hz cho trải nghiệm mượt mà.
Màn hình LG FHD minh họa công nghệ AMD FreeSync™ Premium với hình ảnh so sánh giữa chế độ Tắt và Bật.
Màn hình LG FHD hiển thị giao diện ứng dụng LG Switch, hỗ trợ quản lý bố cục màn hình và điều chỉnh chế độ hình ảnh.
Màn hình LG FHD minh họa các tính năng Reader Mode và Flicker Safe, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.
Màn hình LG FHD với thiết kế chân đế thanh mảnh, tối ưu không gian bàn làm việc và mang đến bố cục gọn gàng hơn.
Cận cảnh các cổng kết nối phía sau màn hình LG FHD, bao gồm HDMI 2.2, cổng tai nghe và cổng nguồn DC-IN.
Mặt trước và cạnh bên của màn hình LG FHD, hiển thị kích thước sản phẩm theo đơn vị milimét (mm).
Cận cảnh các cổng kết nối phía sau màn hình LG FHD, bao gồm HDMI 2.2, cổng tai nghe và cổng nguồn DC-IN.
Góc nhìn cạnh bên của màn hình LG FHD, thể hiện khả năng điều chỉnh độ nghiêng.
Góc nhìn từ phía trên của màn hình LG FHD.
Hình ảnh mặt trước của Màn hình LG U4 27 inch IPS Full HD 144Hz 27U411B-B
Góc nhìn cạnh bên của màn hình, thể hiện chân đế có thể điều chỉnh và thiết kế công thái học.
Góc nhìn mặt sau màn hình LG FHD, thể hiện thiết kế chân đế và các cổng kết nối.
Màn hình LG FHD trên bàn làm việc, hiển thị bảng điều khiển dữ liệu văn phòng cùng bàn phím và chuột trong không gian làm việc.
Màn hình LG FHD hiển thị hình ảnh sống động với công nghệ HDR và độ phủ màu sRGB 99%.
Màn hình LG FHD hiển thị nội dung game chuyển động nhanh, minh họa tần số quét 144Hz cho trải nghiệm mượt mà.
Màn hình LG FHD minh họa công nghệ AMD FreeSync™ Premium với hình ảnh so sánh giữa chế độ Tắt và Bật.
Màn hình LG FHD hiển thị giao diện ứng dụng LG Switch, hỗ trợ quản lý bố cục màn hình và điều chỉnh chế độ hình ảnh.
Màn hình LG FHD minh họa các tính năng Reader Mode và Flicker Safe, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.
Màn hình LG FHD với thiết kế chân đế thanh mảnh, tối ưu không gian bàn làm việc và mang đến bố cục gọn gàng hơn.
Cận cảnh các cổng kết nối phía sau màn hình LG FHD, bao gồm HDMI 2.2, cổng tai nghe và cổng nguồn DC-IN.
Mặt trước và cạnh bên của màn hình LG FHD, hiển thị kích thước sản phẩm theo đơn vị milimét (mm).
Cận cảnh các cổng kết nối phía sau màn hình LG FHD, bao gồm HDMI 2.2, cổng tai nghe và cổng nguồn DC-IN.
Góc nhìn cạnh bên của màn hình LG FHD, thể hiện khả năng điều chỉnh độ nghiêng.
Góc nhìn từ phía trên của màn hình LG FHD.

Tính năng chính

  • Màn hình IPS Full HD (1920 × 1080) 27 inch
  • Độ phủ màu sRGB 99% (Điển hình)
  • Hình ảnh rõ nét, mượt mà với tần số quét 144Hz
  • 1ms Motion Blur Reduction (MBR)
  • HDR10
  • Ứng dụng LG Switch
Thêm

Chất lượng đạt nhiều giải thưởng

Logo giải thưởng PCMag Best Brands Award

Thương hiệu xuất sắc nhất năm 2026*

Digital Trends Award logo

Digital Trends 2025

Lựa chọn của độc giả: dòng màn hình tốt nhất dành cho game thủ và người dùng yêu cầu hiệu năng cao

*Nhãn hiệu thuộc Ziff Davis, LLC. Sử dụng theo giấy phép.

**Tái bản với sự cho phép. © 2026 Ziff Davis, LLC. Mọi quyền được bảo lưu.

Hiệu năng đa dụng với thiết kế siêu mỏng

Phù hợp cho công việc, chơi game và xem video, màn hình IPS Full HD 27" mang đến hiệu năng linh hoạt trong thiết kế siêu mỏng.

Màn hình LG FHD trên bàn làm việc hiển thị bảng điều khiển kinh doanh với biểu đồ và phân tích dữ liệu, minh họa hiệu suất làm việc và sử dụng trong môi trường văn phòng hằng ngày.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

**Bàn phím và chuột không đi kèm trong bộ sản phẩm.

Màn hình IPS 27 inch, tần số quét 144Hz, thời gian phản hồi 1ms MBR, hỗ trợ AMD FreeSync™ Premium, HDR10 với độ chính xác màu sRGB 99%, cùng thiết kế siêu mỏng gần như không viền và chân đế thanh mảnh, mang đến trải nghiệm mượt mà cho cả chơi game và sử dụng hằng ngày.

Thiết kế gần như không viền và chân đế siêu mỏng

Thiết kế siêu mỏng, gần như lơ lửng.

Tận hưởng không gian hiển thị rộng hơn và giảm thiểu sự phân tâm với viền màn hình siêu mỏng, chân đế thanh mảnh và thiết kế gần như không viền 3 cạnh. Chân đế tạo hiệu ứng “lơ lửng” mang lại vẻ ngoài gọn gàng, nhẹ nhàng, trong khi thiết kế liền mạch giúp dễ dàng hòa hợp với không gian làm việc tối giản và thiết lập đa màn hình.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Hình ảnh các tay đua mô tô tương lai lao qua thành phố rực sáng neon, với hiệu ứng nhòe chuyển động ở nền và vùng được nhấn mạnh hiển thị rõ nét, minh họa hiệu suất mượt mà và độ sắc nét của tần số quét 144Hz.

Trải nghiệm chơi game mượt mà với tần số quét 144Hz

Mang đến hiệu suất mượt và phản hồi nhanh với tần số quét 144Hz, cho hình ảnh trơn tru và chuyển động rõ nét hơn, giúp nâng cao khả năng phản ứng và tạo lợi thế trong các trận đấu cạnh tranh.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Khung cảnh game đua xe với chiếc xe thể thao màu vàng đang tăng tốc trên đường đua, minh họa tính năng 1ms MBR của màn hình LG FHD, giúp hiển thị chuyển động rõ nét và giảm nhòe trong các pha hành động tốc độ cao.

1ms MBR

Tốc độ bứt phá đến chiến thắng

1ms Motion Blur Reduction (MBR) giúp mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà hơn bằng cách giảm nhòe chuyển động và bóng mờ. Các cảnh chuyển động nhanh vẫn giữ được độ rõ nét, giúp bạn phản ứng nhanh hơn trong từng tình huống.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

**Khi bật 1ms Motion Blur Reduction, độ sáng màn hình có thể giảm và không thể sử dụng các tính năng Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync).

***Hiện tượng nhấp nháy có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của 1ms MBR.

AMD FreeSync™ Premium

Chuyển động mượt mà giúp bạn đắm chìm trong trải nghiệm.

Được chứng nhận AMD FreeSync™ Premium, màn hình mang đến hình ảnh mượt, không xé hình và độ trễ thấp, đem lại độ chính xác và sự ổn định cao khi chơi

Màn hình LG FHD minh họa công nghệ AMD FreeSync™ Premium với hình ảnh so sánh giữa chế độ Tắt và Bật, cho thấy giảm hiện tượng xé hình và chuyển động mượt mà hơn, mang đến trải nghiệm chơi game phản hồi nhanh và đắm chìm hơn.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

**Hiệu năng của tính năng được so sánh với các mẫu không áp dụng công nghệ đồng bộ hóa.

***Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng.

****Có thể xảy ra lỗi hoặc độ trễ tùy thuộc vào điều kiện kết nối mạng.

HDR10 với sRGB 99%

Màu sắc chân thực với độ chính xác cao

HDR10 và độ phủ màu sRGB 99% giúp tái tạo màu sắc chính xác, đồng thời tăng cường độ tương phản và chi tiết trong các cảnh HDR.

Màn hình LG FHD hiển thị nội dung sáng tạo sống động trên màn hình cong rộng, hỗ trợ HDR10 và độ phủ màu sRGB 99%, mang đến màu sắc chính xác, độ tương phản cao và chi tiết hình ảnh sắc nét cho công việc sáng tạo và trải nghiệm xem đắm chìm.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

**sRGB 99% là mức tiêu chuẩn. Dải màu có thể thay đổi tùy theo từng mẫu sản phẩm.

Đồng bộ hành động

Giảm độ trễ đầu vào với Dynamic Action Sync, giúp game thủ nắm bắt các khoảnh khắc quan trọng theo thời gian thực và phản hồi nhanh hơn.

Ổn định điểm đen

Black Stabilizer giúp game thủ phát hiện kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối và di chuyển nhanh qua các hiệu ứng ánh sáng mạnh như flash.

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm nâng cao hiểu biết về tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

Ứng dụng LG Switch

Chuyển đổi liền mạch cho đa nhiệm

Bạn có thể dễ dàng chia toàn bộ màn hình thành tối đa 6 khu vực, thay đổi giao diện chủ đề hoặc khởi chạy nền tảng gọi video bằng phím tắt được gán sẵn. Ứng dụng cũng hỗ trợ chế độ PBP và PIP, giúp đa nhiệm hiệu quả giữa nhiều nguồn tín hiệu.

Tải xuống

*Hình ảnh được mô phỏng nhằm giúp người dùng hiểu rõ tính năng và có thể khác so với trải nghiệm thực tế.

**Để tải phiên bản mới nhất của ứng dụng LG Switch, vui lòng tìm trong mục Hỗ trợ trên LG.com.

Thiết kế bảo vệ mắt

Chế độ đọc

Điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng để giảm mỏi mắt khi xem tài liệu trong thời gian dài.

Công nghệ Chống nhấp nháy

Giảm hiện tượng nhấp nháy màn hình, giúp hạn chế mỏi mắt và mang lại trải nghiệm thoải mái hơn khi sử dụng lâu dài.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 