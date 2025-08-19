We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tháp hút bụi Tất cả trong một LG CordZero A9T-CORECG Màu xanh
Thiết kế để làm sạch tuyệt đối
Bụi bẩn & rác vụn? Xử lý ngay chẳng cần động tay
Hộp đựng bụi được đổ tự động khi bạn gắn máy vào tháp sạc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh cảnh bụi bay khắp nơi vô cùng phiền phức.
Hệ thống Đổ bụi tự động hoạt động để hấp thụ bụi bẩn.
Hoạt động mạnh mẽ lâu dài & Công nghệ Kompressor™
Sạch hơn, sạch lâu và bớt thời gian đổ bụi nhờ lực hút mạnh mẽ mà bạn có thể tin cậy. Smart Inverter Motor™ là công nghệ có lực hút tốt nhất của chúng tôi¹ trong số các sản phẩm vệ sinh sàn và pin kép có thể hoán đổi cho thời gian hoạt động lâu nhất. Ngoài ra, Công nghệ Kompressor™ tăng sức chứa thùng rác gấp hơn hai lần, để bạn có thể thoải mái quét dọn².
Minh họa cách máy nén Kompressor hoạt động trên máy hút bụi Cordzero™.
Túi đựng bụi bẩn dùng một lần để bụi bẩn không vương ra ngoài
Bật chế độ Tự động đổ bụi để đẩy bụi bẩn vào túi dùng một lần. Khi túi đầy, chỉ cần lấy ra bỏ đi - mỗi túi chứa được hơn 3 thùng rác nén.
Minh họa cảnh tháo túi rác dùng một lần dùng để chứa bụi bẩn theo quy trình Tự động đổ bụi.
Các chế độ hút bụi với nhiều mức hấp thụ khác nhau
Chúng tôi có 3 chế độ hút bụi với công suất hấp thụ khác nhau. Chỉ cần bấm một nút để chọn giữa các chế độ Standard, Power, và Turbo.
Từ trái, vị trí và độ mạnh của các nút hoạt động trong chế độ Standard, Power, và Turbo được minh họa bằng hình ảnh.
Công nghệ làm sạch bền bỉ
Động cơ Smart Inverter Motor™ không dùng chổi than quay với tốc độ nhanh và điều khiển quạt tạo ra luồng không khí lốc xoáy bên trong, giúp tách và lọc các hạt bụi. Độ bền của động cơ được cải thiện thông qua thiết kế không dùng chổi than vì tạo ra ít ma sát hơn trong quá trình vận hành, điều đó cho phép LG cung cấp dịch vụ bảo hành phụ tùng 10 năm cho động cơ.
Hình minh họa luồng không khí bên trong máy hút bụi Cordzero™.
Làm sạch mạnh mẽ, thông minh
Wi-Fi tích hợp kết nối với ứng dụng LG ThinQ để theo dõi lịch sử hút bụi, thực hiện chẩn đoán lỗi, v.v.
Một phụ nữ đang ngồi ở bàn nhìn vào điện thoại thông minh, màn hình điện thoại thông minh ở góc dưới
Câu hỏi thường gặp
Làm cách nào để lấy túi bụi ra?
Trả lời
Trước hết, mở cả hai cửa và mở nắp che bụi bên trong. Nhấn vào túi tách túi bụi và kéo ra khi túi bụi được tách ra và đẩy xuống dưới. Khi kéo ra, miệng túi đựng bụi được gắn kín để bụi bẩn không vương ra ngoài.
Vệ sinh bộ lọc như thế nào?
Vệ sinh bộ lọc như thế nào?
Trả lời
Mở cửa trong và mở nắp che bụi bên trong. Có hai loại bộ lọc: bộ lọc bảo vệ động cơ và bộ lọc chất bẩn. Tháo bộ lọc bảo vệ động cơ và dùng quai để giữ bộ lọc chất bẩn. Quét bụi trên bộ lọc bảo vệ động cơ và bộ lọc chất bẩn rồi rửa bằng nước ở nhiệt độ phòng ít nhất ba tháng một lần. Tuyệt đối không dùng chất tẩy khi rửa. Sau khi rửa bằng nước, phơi cho thật khô trong ít nhất 4 tiếng ở nơi bóng râm thoáng mát trước khi sử dụng. Nếu bộ lọc đã khô, đẩy bộ lọc khít vào vị trí ban đầu và đóng cửa lại.
1. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG theo quan sát của Intertek. Dung tích chứa của A9 Kompressor™ được kiểm định ở chế độ Turbo. Lông mèo (giống mèo Maine Coon) được hút và nén bằng chức năng nén thủ công và nén lặp đi lặp lại đến khi đầy thùng chứa. Hiệu suất nén “2,4x” được tính bằng cách so sánh khối lượng lông mèo đã nén với khối lượng lông mèo chưa nén (cả hai có cùng thể tích). Dung tích chứa (hiệu suất nén) thực tế có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.
2. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
3. Hình ảnh này chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
4. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG, thời gian vận hành mỗi chế độ --Normal, Power vàTurbo--lần lượt là 120 phút, 60 phút và 14 phút. (Thời gian vận hành A9 ở mỗi chế độ- Normal, Power vàTurbo- lần lượt lên tới 80 phút, 18 phút và 12 phút) Thời gian vận hành này áp dụng khi sử dụng hai pin, với một pin được sạc trong máy hút bụi và pin còn lại được sạc trực tiếp được sạc ở đế sạc. Với một pin (pin được sạc trực tiếp ở đế sạc), thời gian vận hành ở mỗi chế độ--Normal, Power vàTurbo-- lần lượt là tối đa 60 phút, 30 phút và 7 phút. Thời gian vận hành thực tế có thể giảm xuống khi sử dụng Đầu hút Power Drive và có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động và số giờ sử dụng. Kiểm định này được thực hiện ở nhiệt độ phòng (26°C, 78,8°C), không lắp đầu hút và bật Wi-Fi.
5. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
6. Hình ảnh sản phẩm trong ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
7. Kiểm định do Intertek thực hiện với quy trình kiểm định do LG đưa ra. Lượng nước trong các tấm lau sàn Power Drive Mop là ở chế độ Normal. Lượng nước trong các tấm lau sàn Power Drive Mop bằng 85% ở chế độ cao và hơn 80% ở chế độ thấp trong khi máy lau 44㎡ trong 30 phút ở chế độ thường. Lượng nước có thể thay đổi tùy theo môi trường hoạt động.
8. Dựa trên kết quả kiểm định nội bộ của LG, số lần rung mỗi phút khác nhau tùy thuộc vào môi trường hoạt động và số giờ sử dụng.
9. Kiểm định do SLG thực hiện dựa trên IEC 62885-2 và EN 60312-1, khả năng giữ bụi có kích thước hạt 0,5μm ~ 4,2μm ở chế độ Turbo đã được kiểm định và có giá trị trung bình 99,999% (Xếp hạng 'Xuất sắc', 5 sao). Khả năng giữ bụi có thể khác nhau tùy theo môi trường hoạt động.
10. 2 năm bảo hành phụ tùng và nhân công + 8 năm cho động cơ (chỉ phụ tùng).
11. Để sử dụng ThinQ™, cần kết nối A9 Kompressor™ với Wi-Fi qua ứng dụng 'LG ThinQ. Có thể tải ứng dụng 'LG ThinQ™ từ Google Play Store hoặc Apple App Store trên mọi điện thoại thông minh. Trong ứng dụng LG ThinQ™ có hướng dẫn chi tiết, Vui lòng tham khảo phần hướng dẫn của ứng dụng. Ứng dụng LG ThinQ™ có thể không hoạt động bình thường trên một số mẫu điện thoại thông minh. Vui lòng kiểm tra tính tương thích của phiên bản phần mềm (Android OS 5.0 trở lên, iOS 10.0 trở lên).
12. Hình ảnh sản phẩm chỉ có mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
