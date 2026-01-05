About Cookies on This Site

Giá treo tường cho TV LG MEC63304901

Giá treo tường cho TV LG MEC63304901

MEC63304901
Vorderansicht
Komponentenansicht
Rückansicht
Seitenansicht
15-Grad-Seitenansicht
Vorderansicht
Komponentenansicht
Rückansicht
Seitenansicht
15-Grad-Seitenansicht

Tính năng chính

  • Giá treo tường chính hãng cho TV LG
  • OLW480
  • Kích thước Vesa: 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 (Vui lòng kiểm tra thông số VESA của model TV để lựa chọn giá treo phù hợp)
OLW480A
OLW480AC
OLW480B

Cách cài đặt

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.

Các bộ phận cấu thành

Kiểm tra các bộ phận cấu thành.

Überprüfe die Einzelteile

Bước 1
Gắn các miếng đệm căn vị trí (GuideSpacers). Dành cho mẫu TV có kích thước VESA 300×300

- Tháo các ốc vít đang được gắn sẵn trên phần sẽ lắp vào giá treo tường.

- Gắn miếng đệm căn vị trí (guide spacers) và siết ốc theo thứ tự như hình minh họa.

- Nếu ốc vít không thể siết chặt hoàn toàn vào miếng căn, hãy kiểm tra lại độ dài của ốc vít.

Entferne alle Schrauben, die bereits an Bauteile verschraubt sind, die an die Wandhalterung befestigt werden sollen Befestige die Führungszwischenstücke und die Schrauben für die Führungszwischenstücke in der im Bild gezeigten Reihenfolge Wenn die Schrauben nicht vollständig in die Führungszwischenstücke eingeschraubt werden können, überprüfe bitte, ob du Schrauben der korrekten Länge verwendest

Dành cho các mẫu TV có kích thước VESA 400×200, 300×200, 400×300

- Đặt úp màn hình TV xuống. Hãy đảm bảo đặt TV trên bề mặt phẳng và có khăn mềm hoặc tấm đệm để bảo vệ màn hình.

- Gắn miếng đệm căn vị trí vào TV bằng các ốc vít. Siết ốc cho đến khi TV, miếng đệm căn vị trí và ốc vít được cố định chắc chắn.

- Dùng tua-vít chữ thập (thủ công hoặc điện) để siết các ốc vít.

Lege das Produkt mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch Lege das Produkt unbedingt auf einer waagerechten, mit einem weichen Tuch oder einer anderen Polsterung bedeckten Oberfläche ab, damit der Bildschirm nicht beschädigt wird Befestige die Führungszwischenstücke mittels der Schrauben am Produkt Drehe die Schrauben ein, bis die Führungszwischenstücke sicher am Produkt befestigt sind.

Bước 2
Điều chỉnh chiều dài của giá treo tường (Chỉ áp dụng cho các mẫu TV có kích thước VESA 400×200, 400×300)

- Tháo các ốc vít ra (tại 8 vị trí)

1 Löse die Schrauben an 8 Stellen

Giữ giá treo tường và kéo sang hai bên.

2 Halte die Wandhalterung und ziehe an beiden Seiten

Sau khi kéo dài, siết lại các ốc vít vào đúng vị trí (tại 8 điểm).

3 Drehe die Schrauben an allen 8 Stellen wieder fest, sobald die gewünschte Länge erreicht ist

Bước 3
Cố định tắc kê (bulongs nở) và ốc vít vào vị trí

- Sử dụng mũi khoan Ø 8 mm cho bê tông và máy khoan búa (impact drill).

- Chỉ sử dụng các tắc kê (bulongs nở) và ốc đi kèm khi tường làm bằng bê tông đặc, không bị nứt.

- Khoan một lỗ sâu 80–100 mm bằng mũi khoan Ø 8 mm tại vị trí sẽ gắn tắc kê (bulongs nở).

- Vệ sinh sạch lỗ khoan vừa tạo.

Verwende einen 8mm-Bohrer für Beton und eine Schlagbohrmaschine Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind ausschließlich für rissfreie Betonwände geeignet Bohre mit dem 8mm-Bohrer 80 bis 100 mm tiefe Löcher für die Dübel Säubere die gebohrten Löcher von Rückständen

- Nhét tắc kê (bulongs nở) đi kèm vào lỗ khoan. (Dùng búa để đóng tắc kê (bulongs nở) vào lỗ.)

- Đặt giá treo tường lên tường và căn chỉnh với các lỗ. Đảm bảo phần điều chỉnh độ nghiêng hướng lên phía trên.

Setze die mitgelieferten Dübel in die Löcher ein Verwende einen Hammer zum Einsetzen der Dübel Lege die Wandbefestigung an der Wand an und richte die Wandbefestigung an den Löchern aus Achte darauf, dass die integrierte Wasserwaage nach oben zeigt

- Đặt ốc vít gắn giá treo tường vào các lỗ và siết chặt. Siết ốc với mô-men xoắn từ 45 kgf/cm đến 60 kgf/cm hoặc cao hơn.

- Không lắp thiết bị lên khung gỗ, tấm thạch cao hoặc tường làm từ gỗ MDF. Nếu lắp trên các vật liệu này, tắc kê (bulongs nở) phải được cố định vào bê tông nằm phía sau Nếu không có bê tông phía sau, bạn phải lắp một giá treo riêng để có thể cố định tắc kê (bulongs nở) và ốc vít.

Setze die Schrauben zur Befestigung an der Wand in die Dübel ein und drehe die Schrauben fest Drehe die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 4,5 N m bis 5,9 N m fest Mit den mitgelieferten Befestigungsmaterialien darf die Wandbefestigung nicht an Holzpfosten, Trockenbauwänden oder Wänden aus mitteldichter Faserplatte (MDF) angebracht werden Bei Befestigung an solchen Wänden müssen die Dübel und Befestigungsschrauben in den Beton hinter der Oberfläche versenkt werden Ist auf der anderen Seite kein Beton vorhanden, muss zunächst ein gesonderter Aufhänger installiert werden, an den die Dübel und die Schrauben befestigt werden können

Bước 4
Lắp giá treo tường

- Đặt giá treo tường vào vị trí mong muốn, đánh dấu các điểm đặt ốc, sau đó tháo giá treo ra. Dùng thước cân bằng để kiểm tra xem giá treo có thăng bằng hay không.

- Nếu không thể siết ốc tại các điểm được chỉ định, bạn có thể cố định ở các điểm liền kề khác. Tuy nhiên, không được thay đổi vị trí của hai điểm trở lên.

- Cố định hai ốc ở góc trên bên trái và hai ốc ở góc trên bên phải. Sau đó, cố định một ốc ở góc dưới bên trái và một ốc ở góc dưới bên phải.

- Dùng tua-vít chữ thập (thủ công hoặc điện) hoặc cờ lê 8 mm để siết ốc sao cho giá treo tường hoàn toàn áp sát vào tường.

Platziere die Wandbefestigung an der gewünschten Stelle, markiere die Schraubenlöcher und nimm die Wandbefestigung wieder ab Überprüfe mithilfe einer Wasserwaage, ob die Wandbefestigung waagerecht ausgerichtet ist Kann eine Schraube nicht an der vorgesehenen Position angezogen werden, ziehe die Schraube an einer Position möglichst nahe an Weiche jedoch niemals mit zwei oder mehr Schrauben von der vorgesehenen Position ab Drehe zwei Wandbefestigungsschrauben oben links und zwei weitere Schrauben oben rechts ein Befestige eine Schraube unten links und eine weitere Schraube unten rechts Drehe die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (manuell oder elektrisch) oder einem 8mm-Schraubenschlüssel so weit ein, dass die Wandbefestigung vollständig an der Wand anliegt

Bước 5
Gắn TV lên giá treo tường

- Đặt TV vào giá treo tường theo hướng mũi tên, sao cho các miếng đệm căn vị trí nằm khớp vào giá treo.

- Gắn phần dưới trước, sau đó gắn phần trên bằng cách nâng nhẹ sản phẩm lên.

- Kéo nhẹ phần dưới của TV để kiểm tra xem thiết bị đã được cố định chắc chắn hay chưa.

- Nếu TV có gắn loa rời, hãy nâng TV bằng cách giữ vào thân TV, không được giữ vào loa.

- Cần hai người trở lên để nâng sản phẩm.

- Lưu ý: Đảm bảo dây nguồn không bị kẹt giữa giá treo và TV trong quá trình lắp đặt. (Dây nguồn bị kẹt có thể gây hư hại cho sản phẩm.)

Platziere das Produkt in Pfeilrichtung an der Wand. Die Führungszwischenstücke müssen in die Wandhalterung greifen Befestige zuerst den unteren Teil und dann den oberen Teil durch leichtes Anheben des Produkts Überzeuge dich davon, dass das Produkt sicher befestigt ist, indem du unten am Produkt ziehst Sind Lautsprecher am Produkt installiert, fasse zum Hochheben das Produkt selbst an, nicht die Lautsprecher Das Anheben des Produkts muss durch mindestens zwei Personen erfolgen Achtung Achte beim Befestigen des Fernsehers darauf, dass das Netzkabel nicht zwischen der Wandhalterung und dem Fernseher eingeklemmt wird Ein eingeklemmtes Netzkabel kann Schäden am Produkt verursachen

BƯỚC 6
Cố định lò xo khóa (Lock Spring)

- Lưu ý: Nếu không được cố định chắc chắn, TV có thể rơi ra khỏi giá treo, gây hư hỏng hoặc chấn thương.

Achtung Bei nicht korrekt eingesetzter Sicherungsfeder kann der Fernseher herunterfallen und Schäden oder gar Verletzungen verursachen

BƯỚC 7
Cân chỉnh độ thẳng của TV

- Nếu TV không được cân bằng sau khi lắp đặt, hãy điều chỉnh bằng các ốc vít.

(TV sẽ nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo hướng bạn xoay ốc.)

Ist das Produkt nach der Installation nicht waagerecht ausgerichtet, kannst du das Produkt anhand der Schrauben in die Waagerechte bringen. Das Produkt verschiebt sich in Abhängigkeit von der Drehrichtung nach oben bzw. nach unten

BƯỚC 8
Sắp xếp dây cáp và gắn miếng đệm bảo vệTV

- Sắp xếp các dây cáp như hình minh họa.

- Bạn có thể sử dụng dây cố định cáp mua riêng hoặc dây buộc đi kèm với TV.

- Gắn miếng đệm bảo vệ TV để giảm va đập khi TV nghiêng và chạm vào tường.

- Gắn miếng đệm tại vị trí mong muốn như hình minh họa.

- Lưu ý: Đảm bảo dây nguồn và các dây cáp không bị kẹt giữa giá treo và tường, vì điều này có thể làm hỏng dây.

– Verlege die Kabel wie in der Abbildung dargestellt. Es wird empfohlen, die mitgelieferten oder separat beschaffte Kabelbinder zu verwenden. – Bringe die Schutzpolster am Gerät an. Sie dämpfen Stöße ab, die beim Kontakt mit der Wand durch das Neigen und Drehen des Geräts entstehen können. Bringe die Schutzpolster an den in der Abbildung dargestellten Positionen an. – Achtung: Unbedingt darauf achten, dass das Netzkabel und sonstige Kabel nicht zwischen Wandhalterung und Wand eingeklemmt werden. Andernfalls können die Kabel beschädigt werden.

BƯỚC 9
Điều chỉnh lực nghiêng của TV

- Nếu TV không cố định được theo hướng lên/xuống và liên tục tự di chuyển, hãy xoay ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “+”, xoay ¼ vòng (nghe khoảng 6 tiếng “cạch”). Khi đó giá treo sẽ được cố định hơn.

- Ngược lại, nếu TV quá cứng khi điều chỉnh lên/xuống, hãy xoay ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “-”, xoay ¼ vòng (khoảng 6 tiếng “cạch”). Khi đó TV sẽ nghiêng lên/xuống dễ dàng hơn.

- Lưu ý: Việc điều chỉnh quá mức ốc theo hướng “+” hoặc “-” có thể gây hư hỏng TV và/hoặc giá treo tường.

Ist der Fernseher nicht in der Aufwärts-/Abwärtsrichtung arretiert und bewegt sich weiter, drehe die linke/rechte Einstellschraube eine Viertel Drehung (6 Klickgeräusche) in die "+"-Richtung Die Wandbefestigung wird arretiert Lässt sich im Gegenteil der Fernseher nur mühevoll in Aufwärts-/Abwärtsrichtung verschieben, drehe die linke/rechte Einstellschraube eine Viertel Drehung (6 Klickgeräusche) in die "-"-Richtung Die Wandbefestigung lässt sich einfacher verschieben Achtung: Bei übermäßigem Verstellen der Einstellschraube in "+"- bzw. "-"-Richtung können Fernseher und/oder Wandhalterung beschädigt werden

Cách thiết lập trạng thái ban đầu

- Xoay ốc điều chỉnh trái/phải hết cỡ theo hướng “+”.

- Sau đó, xoay cả hai ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “-” một nửa vòng (khoảng 12 tiếng “cạch”).

- Sau khi hoàn thành bước 1 và 2, giá treo sẽ trở về trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng.

* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.

* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.

* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.

Tóm tắt

In

KÍCH THƯỚC

Tất cả thông số

TỔNG QUÁT

  • Mã linh kiện

    MEC63304901

  • Thể loại

    giá treo tường

  • Tải trọng tối đa (kg)

    50

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)

    350~450x345x23

  • Trọng lượng sản phẩm (kg)

    3.72

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 