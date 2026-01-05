Giá treo tường cho TV LG MEC63304901

- Tháo các ốc vít đang được gắn sẵn trên phần sẽ lắp vào giá treo tường.

- Gắn miếng đệm căn vị trí (guide spacers) và siết ốc theo thứ tự như hình minh họa.

- Nếu ốc vít không thể siết chặt hoàn toàn vào miếng căn, hãy kiểm tra lại độ dài của ốc vít.