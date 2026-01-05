We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Giá treo tường cho TV LG MEC63304901
Tính năng chính
- Giá treo tường chính hãng cho TV LG
- OLW480
- Kích thước Vesa: 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 (Vui lòng kiểm tra thông số VESA của model TV để lựa chọn giá treo phù hợp)
Cách cài đặt
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho model của bạn.
Các bộ phận cấu thành
Kiểm tra các bộ phận cấu thành.
Bước 1
Gắn các miếng đệm căn vị trí (GuideSpacers). Dành cho mẫu TV có kích thước VESA 300×300
- Tháo các ốc vít đang được gắn sẵn trên phần sẽ lắp vào giá treo tường.
- Gắn miếng đệm căn vị trí (guide spacers) và siết ốc theo thứ tự như hình minh họa.
- Nếu ốc vít không thể siết chặt hoàn toàn vào miếng căn, hãy kiểm tra lại độ dài của ốc vít.
Dành cho các mẫu TV có kích thước VESA 400×200, 300×200, 400×300
- Đặt úp màn hình TV xuống. Hãy đảm bảo đặt TV trên bề mặt phẳng và có khăn mềm hoặc tấm đệm để bảo vệ màn hình.
- Gắn miếng đệm căn vị trí vào TV bằng các ốc vít. Siết ốc cho đến khi TV, miếng đệm căn vị trí và ốc vít được cố định chắc chắn.
- Dùng tua-vít chữ thập (thủ công hoặc điện) để siết các ốc vít.
Bước 2
Điều chỉnh chiều dài của giá treo tường (Chỉ áp dụng cho các mẫu TV có kích thước VESA 400×200, 400×300)
- Tháo các ốc vít ra (tại 8 vị trí)
Giữ giá treo tường và kéo sang hai bên.
Sau khi kéo dài, siết lại các ốc vít vào đúng vị trí (tại 8 điểm).
Bước 3
Cố định tắc kê (bulongs nở) và ốc vít vào vị trí
- Sử dụng mũi khoan Ø 8 mm cho bê tông và máy khoan búa (impact drill).
- Chỉ sử dụng các tắc kê (bulongs nở) và ốc đi kèm khi tường làm bằng bê tông đặc, không bị nứt.
- Khoan một lỗ sâu 80–100 mm bằng mũi khoan Ø 8 mm tại vị trí sẽ gắn tắc kê (bulongs nở).
- Vệ sinh sạch lỗ khoan vừa tạo.
- Nhét tắc kê (bulongs nở) đi kèm vào lỗ khoan. (Dùng búa để đóng tắc kê (bulongs nở) vào lỗ.)
- Đặt giá treo tường lên tường và căn chỉnh với các lỗ. Đảm bảo phần điều chỉnh độ nghiêng hướng lên phía trên.
- Đặt ốc vít gắn giá treo tường vào các lỗ và siết chặt. Siết ốc với mô-men xoắn từ 45 kgf/cm đến 60 kgf/cm hoặc cao hơn.
- Không lắp thiết bị lên khung gỗ, tấm thạch cao hoặc tường làm từ gỗ MDF. Nếu lắp trên các vật liệu này, tắc kê (bulongs nở) phải được cố định vào bê tông nằm phía sau Nếu không có bê tông phía sau, bạn phải lắp một giá treo riêng để có thể cố định tắc kê (bulongs nở) và ốc vít.
Bước 4
Lắp giá treo tường
- Đặt giá treo tường vào vị trí mong muốn, đánh dấu các điểm đặt ốc, sau đó tháo giá treo ra. Dùng thước cân bằng để kiểm tra xem giá treo có thăng bằng hay không.
- Nếu không thể siết ốc tại các điểm được chỉ định, bạn có thể cố định ở các điểm liền kề khác. Tuy nhiên, không được thay đổi vị trí của hai điểm trở lên.
- Cố định hai ốc ở góc trên bên trái và hai ốc ở góc trên bên phải. Sau đó, cố định một ốc ở góc dưới bên trái và một ốc ở góc dưới bên phải.
- Dùng tua-vít chữ thập (thủ công hoặc điện) hoặc cờ lê 8 mm để siết ốc sao cho giá treo tường hoàn toàn áp sát vào tường.
Bước 5
Gắn TV lên giá treo tường
- Đặt TV vào giá treo tường theo hướng mũi tên, sao cho các miếng đệm căn vị trí nằm khớp vào giá treo.
- Gắn phần dưới trước, sau đó gắn phần trên bằng cách nâng nhẹ sản phẩm lên.
- Kéo nhẹ phần dưới của TV để kiểm tra xem thiết bị đã được cố định chắc chắn hay chưa.
- Nếu TV có gắn loa rời, hãy nâng TV bằng cách giữ vào thân TV, không được giữ vào loa.
- Cần hai người trở lên để nâng sản phẩm.
- Lưu ý: Đảm bảo dây nguồn không bị kẹt giữa giá treo và TV trong quá trình lắp đặt. (Dây nguồn bị kẹt có thể gây hư hại cho sản phẩm.)
BƯỚC 6
Cố định lò xo khóa (Lock Spring)
- Lưu ý: Nếu không được cố định chắc chắn, TV có thể rơi ra khỏi giá treo, gây hư hỏng hoặc chấn thương.
BƯỚC 7
Cân chỉnh độ thẳng của TV
- Nếu TV không được cân bằng sau khi lắp đặt, hãy điều chỉnh bằng các ốc vít.
(TV sẽ nâng lên hoặc hạ xuống tùy theo hướng bạn xoay ốc.)
BƯỚC 8
Sắp xếp dây cáp và gắn miếng đệm bảo vệTV
- Sắp xếp các dây cáp như hình minh họa.
- Bạn có thể sử dụng dây cố định cáp mua riêng hoặc dây buộc đi kèm với TV.
- Gắn miếng đệm bảo vệ TV để giảm va đập khi TV nghiêng và chạm vào tường.
- Gắn miếng đệm tại vị trí mong muốn như hình minh họa.
- Lưu ý: Đảm bảo dây nguồn và các dây cáp không bị kẹt giữa giá treo và tường, vì điều này có thể làm hỏng dây.
BƯỚC 9
Điều chỉnh lực nghiêng của TV
- Nếu TV không cố định được theo hướng lên/xuống và liên tục tự di chuyển, hãy xoay ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “+”, xoay ¼ vòng (nghe khoảng 6 tiếng “cạch”). Khi đó giá treo sẽ được cố định hơn.
- Ngược lại, nếu TV quá cứng khi điều chỉnh lên/xuống, hãy xoay ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “-”, xoay ¼ vòng (khoảng 6 tiếng “cạch”). Khi đó TV sẽ nghiêng lên/xuống dễ dàng hơn.
- Lưu ý: Việc điều chỉnh quá mức ốc theo hướng “+” hoặc “-” có thể gây hư hỏng TV và/hoặc giá treo tường.
Cách thiết lập trạng thái ban đầu
- Xoay ốc điều chỉnh trái/phải hết cỡ theo hướng “+”.
- Sau đó, xoay cả hai ốc điều chỉnh trái/phải theo hướng “-” một nửa vòng (khoảng 12 tiếng “cạch”).
- Sau khi hoàn thành bước 1 và 2, giá treo sẽ trở về trạng thái ban đầu như lúc xuất xưởng.
* Hình ảnh và tính năng sản phẩm có thể được diễn đạt bằng ngôn từ mang tính chất quảng cáo và có thể khác với sản phẩm thực tế. Hình dáng, thông số kỹ thuật… của sản phẩm có thể thay đổi mà không thông báo trước vì mục đích cải thiện sản phẩm.
* Tất cả hình ảnh sản phẩm là hình chụp và có thể khác với sản phẩm thực tế. Màu sắc sản phẩm có thể thay đổi tùy theo độ phân giải màn hình, cài đặt độ sáng và thông số kỹ thuật của máy tính.
* Hiệu suất của sản phẩm có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng và tình trạng hàng bán có thể khác nhau tùy theo cửa hàng.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Tất cả thông số
TỔNG QUÁT
Mã linh kiện
MEC63304901
Thể loại
giá treo tường
Tải trọng tối đa (kg)
50
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (W x H x D, mm)
350~450x345x23
Trọng lượng sản phẩm (kg)
3.72
