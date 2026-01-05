Chọn máy giặt LG hiệu suất cao và yên tĩnh. Sản phẩm có đánh giá AAA* và công nghệ Động cơ DirectDrive™ giúp giảm thiểu các bộ phận chuyển động để vận hành yên tĩnh và bền bỉ lâu dài.

Lắp đặt đúng cách cũng rất quan trọng:

1. Đảm bảo máy nằm trên bề mặt bằng phẳng để tránh rung lắc và chuyển động quá mức.

2. Đặt đệm chống rung dưới thiết bị để tăng độ ổn định.

3. Thường xuyên kiểm tra xem thiết bị có dịch chuyển không, đặc biệt là trong các chu trình quay với tốc độ cao.

Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giặt giũ yên tĩnh đến ngạc nhiên khi sử dụng công nghệ LG tiên tiến và lắp đặt cẩn thận.

*Thử nghiệm phòng thí nghiệm nội bộ của LG theo EN 60456:2016/A11:2020 với F6V7RWP1WE.

*Các cấp Năng lượng, Tốc độ vắt và Độ ồn được xác định theo EU 2019/2014.

*Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng.