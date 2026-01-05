About Cookies on This Site

Máy giặt

Bạn cần những tính năng nào?

Máy giặt LG nhìn được bên trong, lộ rõ động cơ và chip AI DD hình tròn với các đường động màu tím. Bảng điều khiển đóng lại, phô bày toàn bộ máy giặt.

Tính năng và hiệu suất

Khám phá các tính năng và chức năng chính của Máy giặt LG, bao gồm cảm biến vải AI, chu trình giặt nhanh và định lượng chất giặt tẩy tự động. Những tính năng này giúp đơn giản hóa thói quen giặt giũ, tăng hiệu quả và tính thuận tiện.

Tính năng chính của Máy giặt LG

Một tia laser màu đỏ chiếu qua một chiếc áo phông màu trắng ở phía trước, trong khi một chiếc máy giặt LG màu đen được đặt ở phía sau.

AI DD™

Giặt không ồn với cảm biến trọng lượng và vải.

Máy giặt LG màu trắng được lắp gọn gàng dưới quầy giặt. Bên trong lồng giặt, nước phun từ bốn hướng trong quá trình giặt.

TurboWash™ 360˚

Làm sạch sâu chỉ trong 39 phút.

Máy giặt LG cửa trên biểu thị chức năng TurboWash3D với nước và mũi tên xoay

TurboWash3D™

Giặt 3D nhanh với công suất cao chỉ trong 30 phút.

Bộ máy giặt và máy sấy LG được lắp đặt âm bên dưới tủ quần áo bằng gỗ với quần áo và phụ kiện. Một bàn tay cầm điện thoại thông minh đang chạy ứng dụng LG ThinQ ở phía trước.

ThinQ App

Điều khiển chu trình từ xa qua Wi-Fi.

Tính năng và hiệu suất
Hướng dẫn mua sắm tại nhà
AI DD™

Chăm sóc vải thông minh

AI DD™ của LG xác định loại vải và trọng lượng để tùy chỉnh chu trình giặt nhằm chăm sóc vải phù hợp hơn. Kết hợp với công nghệ giặt 6 chuyển động và DirectDrive™, sản phẩm mang đến khả năng làm sạch yên tĩnh, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng giúp bảo vệ quần áo.

Thu nhỏ từ bảng điều khiển máy giặt LG đang hiển thị chế độ Giặt bằng AI. Bên trong lồng giặt, chip AI DD cảm biến được chiếc áo nỉ màu hồng để tối ưu hóa chu trình giặt.

TurboWash™ 360˚

Chăm sóc toàn diện trong 39 phút

Làm sạch đồ giặt chỉ trong 39 phút với TurboWash™ 360˚. Với Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần, sản phẩm không chỉ sử dụng nước hiệu quả mà còn mang lại khả năng làm sạch nhanh, kỹ lưỡng và nhẹ nhàng cho vải.

Hình ảnh mặt trước của máy giặt LG có bảng điều khiển hiển thị số “39”. Những tia nước mạnh phun ra từ bốn hướng, bên phải hiển thị lá màu lục.

TurboWash3D™

Giặt mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng chỉ trong 30 phút*.

Công nghệ LG TurboWash3D™ của máy giặt LG cửa trên mang lại khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, giúp bạn giặt nhiều quần áo hơn, nhanh hơn.

WaveForce

Dòng nước mạnh đổ từ trên xuống dưới để làm sạch sâu

TurboDrum™

Làn sóng dao động từ bên này sang bên kia để làm sạch kỹ

JetSpray

Phun tia nước áp lực cao để làm sạch nhanh

*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.

*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 11 năm 2024 với tải IEC 3 kg. Chu trình bình thường với tùy chọn TurboWash. Thời gian giặt và hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy vào môi trường sử dụng. 

Ứng dụng ThinQ

Giặt thông minh với Wi-Fi

Bạn có thể quản lý máy giặt mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng LG ThinQ. Bắt đầu chu trình giặt, theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, lên lịch giặt và thậm chí điều khiển sản phẩm bằng loa thông minh hoặc trợ lý AI.

Người phụ nữ thư giãn trên ghế sofa và sử dụng ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh để điều khiển và giám sát máy giặt từ xa, qua đó thể hiện trải nghiệm giặt thông minh có kết nối Wi-Fi tại nhà.

Người phụ nữ thư giãn trên ghế sofa và sử dụng ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh để điều khiển và giám sát máy giặt từ xa, qua đó thể hiện trải nghiệm giặt thông minh có kết nối Wi-Fi tại nhà.

*Hỗ trợ cho thiết bị nhà thông minh tương thích với Google Assistant có thể khác nhau tùy theo quốc gia và thiết lập nhà thông minh của riêng bạn.

Lợi ích sử dụng

Các tính năng hữu ích của Máy giặt

Dung tích lớn

Làm sạch bộ lọc xơ vải hai lớp

Ngăn cấp chất giặt tẩy tự động

Hệ thống cửa đóng êm ái

So sánh sản phẩm

So sánh các tính năng quan trọng giữa các dòng sản phẩm của LG để chọn sản phẩm phù hợp với ngôi nhà và phong cách sống.

Table Caption
Tính năngTháp giặt sấy Washtower™Máy giặt lồng ngangMáy giặt sấyMáy giặt lồng đứngMáy sấy
Tháp giặt sấy Washtower™
WT1410NHEG
Máy giặt cửa trước
FX1412S3KAV
Máy giặt sấy
F2515RNTG
Máy giặt cửa trên
TX2725AT9G
Máy sấy
DVHP50B
Công suất giặt hoặc sấy tối đa (kg)- Giặt: 14 - Sấy: 1012152510.5
Chăm sóc dị ứngKhông
Kích thước600 x 1655 x 660600 x 850 x 565650 x 950 x 645686 x 1092 x 721600 x 850 x 690
Turbowash™ 360KhôngKhông
AI DD™Không
ThinQ™
Mua ngayMua ngayMua ngayMua ngayMua ngay

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Vui lòng xem trang sản phẩm riêng để biết thông tin mới nhất.

Khám phá thêm để có lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất.

Dòng sản phẩm máy giặt & máy sấy LG đặt trước bức tường màu be, gồm máy sấy, máy giặt cửa trước, máy giặt sấy và WashTower. Khung cảnh rừng ở bên phải mang lại cảm giác hài hòa.

Bạn đang tìm dòng sản phẩm nào?

Tìm hiểu thêm
Cận cảnh bảng điều khiển LG hiển thị “Detecting Load Level”, với nút nguồn ở bên trái cùng thao tác điều chỉnh ở nút bên phải.

Kích thước máy giặt nào phù hợp với nhu cầu của bạn?

Tìm hiểu thêm
Máy giặt LG màu đen với thước thủy đặt trên mặt máy để kiểm tra độ cân bằng khi lắp máy — bước này giúp máy vận hành êm hơn.

Bạn cần kiểm tra gì trước khi lắp đặt?

Tìm hiểu thêm

Gợi ý hữu ích, được hỗ trợ bởi LG

Thử áp dụng những mẹo đơn giản hàng ngày để sử dụng thiết bị hiệu quả hơn.

Người phụ nữ chất đồ giặt vào máy giặt LG âm tủ trong khu giặt giũ hiện đại

Hướng dẫn mua máy giặt

Máy sấy màu trắng của LG được lắp đặt trong tủ tích hợp đẹp mắt trong không gian giặt sáng sủa

Hướng dẫn mua máy sấy

Người phụ nữ sử dụng máy giặt và máy sấy LG đặt chồng lên nhau trong phòng giặt hiện đại

Mẹo Giặt ủi: Hướng dẫn sử dụng máy giặt

Câu hỏi thường gặp về máy giặt

Q.

Làm thế nào để giảm tiếng ồn từ Máy giặt?

A.

Chọn máy giặt LG hiệu suất cao và yên tĩnh. Sản phẩm có đánh giá AAA* và công nghệ Động cơ DirectDrive™ giúp giảm thiểu các bộ phận chuyển động để vận hành yên tĩnh và bền bỉ lâu dài.

 

Lắp đặt đúng cách cũng rất quan trọng:

1. Đảm bảo máy nằm trên bề mặt bằng phẳng để tránh rung lắc và chuyển động quá mức.

2. Đặt đệm chống rung dưới thiết bị để tăng độ ổn định.

3. Thường xuyên kiểm tra xem thiết bị có dịch chuyển không, đặc biệt là trong các chu trình quay với tốc độ cao.

 

Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giặt giũ yên tĩnh đến ngạc nhiên khi sử dụng công nghệ LG tiên tiến và lắp đặt cẩn thận.

*Thử nghiệm phòng thí nghiệm nội bộ của LG theo EN 60456:2016/A11:2020 với F6V7RWP1WE.

*Các cấp Năng lượng, Tốc độ vắt và Độ ồn được xác định theo EU 2019/2014.

*Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng.

Q.

Tính năng phát hiện vải bằng AI của Máy giặt LG là gì?

A.

Tính năng phát hiện vải chạy bằng AI của LG, được gọi là AI DD™*, sử dụng công nghệ học sâu và Direct Drive 6 chuyển động để phân tích loại và trọng lượng vải trong mỗi mẻ giặt. Sau đó, máy sẽ điều chỉnh chuyển động của lồng giặt và thời gian giặt để chăm sóc mỗi loại vải một cách phù hợp nhất.

 

Hệ thống tiên tiến này là một phần của LG AI Core-Tech, kết hợp chức năng điều khiển thông minh với hiệu suất bền bỉ, hiệu quả và yên tĩnh để mang lại trải nghiệm giặt giũ cá nhân hóa hơn.

Q.

Tính năng Giặt nhanh của Máy giặt LG mang đến lợi ích gì?

A.

Công nghệ TurboWash™ 360˚ của LG mang đến khả năng giặt nhanh và mạnh mẽ, giúp làm sạch kỹ càng chỉ trong 39 phút. Do đó, đây chính là giải pháp lý tưởng cho các gia đình bận rộn.

Khi kết hợp tia nước của Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần thông minh, thiết bị tối ưu hóa lưu lượng nước, lượng chất giặt tẩy phân bổ và chuyển động của lồng giặt để làm sạch hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc vải hoặc chất lượng giặt.

Đây là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian vừa bảo vệ quần áo.

Q.

Tính năng Giặt nhanh của Máy giặt LG là gì?

A.

Tính năng Giặt nhanh của LG sử dụng công nghệ TurboWash™ 360° giúp giặt sạch kỹ càng chỉ trong 39 phút, vừa tiết kiệm thời gian vừa nhẹ nhàng với vải.

Công nghệ này kết hợp tia nước áp lực cao của Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần thông minh, tối ưu hóa lưu lượng nước, lượng chất giặt tẩy được dùng và chuyển động của lồng giặt để giặt hiệu quả nhưng nhẹ nhàng.

Chu trình nhanh này giúp tiết kiệm thời gian mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch hoặc khả năng chăm sóc vải. Do đó, tính năng này là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình bận rộn.

Q.

Làm cách nào để chọn chu trình giặt phù hợp cho các loại vải khác nhau?

A.

Để chọn chu trình giặt phù hợp, hãy luôn bắt đầu bằng cách kiểm tra nhãn chăm sóc trên quần áo. Sau đó chọn cài đặt thích hợp trên Máy giặt LG của bạn.

Các model LG có AI DD™ (Direct Drive Trí tuệ nhân tạo) tiên tiến hơn nhờ khả năng tự động cân mẻ giặt và phát hiện độ mềm của vải, điều chỉnh chuyển động giặt để có hiệu suất và khả năng chăm sóc tối ưu.

Máy giặt và máy sấy LG của bạn sẽ có kết nối liền mạch hơn khi được liên kết qua ứng dụng ThinQ. Nhờ đó, máy sấy có thể tự động chọn chu trình lý tưởng dựa trên cài đặt của máy giặt, giúp bạn tiết kiệm thời gian và không phải phỏng đoán.

Q.

Làm cách nào để chọn Máy giặt tiết kiệm năng lượng?

A.

Khi chọn Máy giặt tiết kiệm năng lượng, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra nhãn năng lượng. Nhãn này xếp hạng các thiết bị từ A (hiệu quả nhất) đến G (kém hiệu quả nhất).

Nhiều Máy giặt LG được xếp hạng A về hiệu quả năng lượng, hiệu suất quay và độ ồn. Thiết bị cũng có công nghệ AI tự động điều chỉnh chuyển động giặt phù hợp với từng mẻ quần áo, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

