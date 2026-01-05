We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máy giặt
Bạn cần những tính năng nào?
Tính năng chính của Máy giặt LG
AI DD™
Giặt không ồn với cảm biến trọng lượng và vải.
TurboWash™ 360˚
Làm sạch sâu chỉ trong 39 phút.
TurboWash3D™
Giặt 3D nhanh với công suất cao chỉ trong 30 phút.
ThinQ App
Điều khiển chu trình từ xa qua Wi-Fi.
AI DD™
Chăm sóc vải thông minh
AI DD™ của LG xác định loại vải và trọng lượng để tùy chỉnh chu trình giặt nhằm chăm sóc vải phù hợp hơn. Kết hợp với công nghệ giặt 6 chuyển động và DirectDrive™, sản phẩm mang đến khả năng làm sạch yên tĩnh, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng giúp bảo vệ quần áo.
TurboWash™ 360˚
Chăm sóc toàn diện trong 39 phút
Làm sạch đồ giặt chỉ trong 39 phút với TurboWash™ 360˚. Với Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần, sản phẩm không chỉ sử dụng nước hiệu quả mà còn mang lại khả năng làm sạch nhanh, kỹ lưỡng và nhẹ nhàng cho vải.
TurboWash3D™
Giặt mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng chỉ trong 30 phút*.
Công nghệ LG TurboWash3D™ của máy giặt LG cửa trên mang lại khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, giúp bạn giặt nhiều quần áo hơn, nhanh hơn.
*Hình ảnh sản phẩm trong hình ảnh và video chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể khác với sản phẩm thực.
*Được Intertek thử nghiệm vào tháng 11 năm 2024 với tải IEC 3 kg. Chu trình bình thường với tùy chọn TurboWash. Thời gian giặt và hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy vào môi trường sử dụng.
Ứng dụng ThinQ
Giặt thông minh với Wi-Fi
Bạn có thể quản lý máy giặt mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng LG ThinQ. Bắt đầu chu trình giặt, theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, lên lịch giặt và thậm chí điều khiển sản phẩm bằng loa thông minh hoặc trợ lý AI.
*Hỗ trợ cho thiết bị nhà thông minh tương thích với Google Assistant có thể khác nhau tùy theo quốc gia và thiết lập nhà thông minh của riêng bạn.
Lợi ích sử dụng
Các tính năng hữu ích của Máy giặt
So sánh sản phẩm
So sánh các tính năng quan trọng giữa các dòng sản phẩm của LG để chọn sản phẩm phù hợp với ngôi nhà và phong cách sống.
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Vui lòng xem trang sản phẩm riêng để biết thông tin mới nhất.
Gợi ý hữu ích, được hỗ trợ bởi LG
Thử áp dụng những mẹo đơn giản hàng ngày để sử dụng thiết bị hiệu quả hơn.
Câu hỏi thường gặp về máy giặt
Q.
Làm thế nào để giảm tiếng ồn từ Máy giặt?
A.
Chọn máy giặt LG hiệu suất cao và yên tĩnh. Sản phẩm có đánh giá AAA* và công nghệ Động cơ DirectDrive™ giúp giảm thiểu các bộ phận chuyển động để vận hành yên tĩnh và bền bỉ lâu dài.
Lắp đặt đúng cách cũng rất quan trọng:
1. Đảm bảo máy nằm trên bề mặt bằng phẳng để tránh rung lắc và chuyển động quá mức.
2. Đặt đệm chống rung dưới thiết bị để tăng độ ổn định.
3. Thường xuyên kiểm tra xem thiết bị có dịch chuyển không, đặc biệt là trong các chu trình quay với tốc độ cao.
Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm giặt giũ yên tĩnh đến ngạc nhiên khi sử dụng công nghệ LG tiên tiến và lắp đặt cẩn thận.
*Thử nghiệm phòng thí nghiệm nội bộ của LG theo EN 60456:2016/A11:2020 với F6V7RWP1WE.
*Các cấp Năng lượng, Tốc độ vắt và Độ ồn được xác định theo EU 2019/2014.
*Kết quả có thể thay đổi tùy theo môi trường sử dụng.
Q.
Tính năng phát hiện vải bằng AI của Máy giặt LG là gì?
A.
Tính năng phát hiện vải chạy bằng AI của LG, được gọi là AI DD™*, sử dụng công nghệ học sâu và Direct Drive 6 chuyển động để phân tích loại và trọng lượng vải trong mỗi mẻ giặt. Sau đó, máy sẽ điều chỉnh chuyển động của lồng giặt và thời gian giặt để chăm sóc mỗi loại vải một cách phù hợp nhất.
Hệ thống tiên tiến này là một phần của LG AI Core-Tech, kết hợp chức năng điều khiển thông minh với hiệu suất bền bỉ, hiệu quả và yên tĩnh để mang lại trải nghiệm giặt giũ cá nhân hóa hơn.
Q.
Tính năng Giặt nhanh của Máy giặt LG mang đến lợi ích gì?
A.
Công nghệ TurboWash™ 360˚ của LG mang đến khả năng giặt nhanh và mạnh mẽ, giúp làm sạch kỹ càng chỉ trong 39 phút. Do đó, đây chính là giải pháp lý tưởng cho các gia đình bận rộn.
Khi kết hợp tia nước của Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần thông minh, thiết bị tối ưu hóa lưu lượng nước, lượng chất giặt tẩy phân bổ và chuyển động của lồng giặt để làm sạch hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc vải hoặc chất lượng giặt.
Đây là giải pháp nhanh chóng và hiệu quả vừa tiết kiệm thời gian vừa bảo vệ quần áo.
Q.
Tính năng Giặt nhanh của Máy giặt LG là gì?
A.
Tính năng Giặt nhanh của LG sử dụng công nghệ TurboWash™ 360° giúp giặt sạch kỹ càng chỉ trong 39 phút, vừa tiết kiệm thời gian vừa nhẹ nhàng với vải.
Công nghệ này kết hợp tia nước áp lực cao của Vòi phun đa chiều 3D và Máy bơm biến tần thông minh, tối ưu hóa lưu lượng nước, lượng chất giặt tẩy được dùng và chuyển động của lồng giặt để giặt hiệu quả nhưng nhẹ nhàng.
Chu trình nhanh này giúp tiết kiệm thời gian mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm sạch hoặc khả năng chăm sóc vải. Do đó, tính năng này là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình bận rộn.
Q.
Làm cách nào để chọn chu trình giặt phù hợp cho các loại vải khác nhau?
A.
Để chọn chu trình giặt phù hợp, hãy luôn bắt đầu bằng cách kiểm tra nhãn chăm sóc trên quần áo. Sau đó chọn cài đặt thích hợp trên Máy giặt LG của bạn.
Các model LG có AI DD™ (Direct Drive Trí tuệ nhân tạo) tiên tiến hơn nhờ khả năng tự động cân mẻ giặt và phát hiện độ mềm của vải, điều chỉnh chuyển động giặt để có hiệu suất và khả năng chăm sóc tối ưu.
Máy giặt và máy sấy LG của bạn sẽ có kết nối liền mạch hơn khi được liên kết qua ứng dụng ThinQ. Nhờ đó, máy sấy có thể tự động chọn chu trình lý tưởng dựa trên cài đặt của máy giặt, giúp bạn tiết kiệm thời gian và không phải phỏng đoán.
Q.
Làm cách nào để chọn Máy giặt tiết kiệm năng lượng?
A.
Khi chọn Máy giặt tiết kiệm năng lượng, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra nhãn năng lượng. Nhãn này xếp hạng các thiết bị từ A (hiệu quả nhất) đến G (kém hiệu quả nhất).
Nhiều Máy giặt LG được xếp hạng A về hiệu quả năng lượng, hiệu suất quay và độ ồn. Thiết bị cũng có công nghệ AI tự động điều chỉnh chuyển động giặt phù hợp với từng mẻ quần áo, giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng và nước mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.