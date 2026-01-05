Sử dụng bảng điều khiển nằm trên cửa hoặc bên trong khoang chứa chất làm lạnh để thay đổi nhiệt độ trên Tủ lạnh LG. Có thể cài đặt riêng nhiệt độ ngăn lạnh và ngăn đông sao cho phù hợp với nhu cầu bảo quản.

Với các mẫu tủ lạnh tương thích, ứng dụng LG ThinQ cho phép theo dõi và điều chỉnh cài đặt nhiệt độ từ xa ngay trên điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn cho dù ở bất cứ đâu.