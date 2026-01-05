About Cookies on This Site

Tủ lạnh LG

Bạn cần những tính năng nào?

Cận cảnh tủ lạnh LG InstaView. Bảng điều khiển trong suốt sáng lên, tiếp theo là máy cấp nước. Tay cầm thanh lịch hiện ra trước khi cửa mở.

Tính năng và hiệu suất

Khám phá loạt tính năng tiên tiến như InstaView™, Linear Cooling, Door Cooling, Ngăn đông mềm FRESHConverter+™. Tất cả kết hợp cho trải nghiệm sử dụng thông minh, thuận tiện và hiệu quả.

Tính năng nổi bật của tủ lạnh LG

Người phụ nữ mặc áo sơ mi hồng chạm vào tấm kính của tủ lạnh LG InstaView. Có thể nhìn thấy chai nước và đồ bên trong tủ lạnh qua lớp kính trong suốt.

Công nghệ InstaView™

Gõ 2 lần nhìn thấy bên trong, hạn chế thất thoát hơi lạnh

Cận cảnh ngăn đông phía dưới của tủ lạnh LG có nhiều loại rau thơm, rau củ tươi ngon và đồ dự trữ đựng trong hộp thủy tinh.

LinearCooling™

Giữ dao động nhiệt độ ổn định, bảo quản rau củ tươi ngon lên tới 7 ngày

Một bàn tay lấy đá vào ly từ máy làm đá tích hợp của tủ lạnh LG. Đá rơi ra từ máy làm đá nằm ở phía trước cửa tủ lạnh.

Ngăn lấy đá & nước ngoài

Chỉ cần đổ nước vào ngăn chứa là có ngay nước và đá lạnh mà không cần mở tủ

Tủ lạnh chứa đầy thực phẩm tươi, cửa mở cùng với hình ảnh logo bảo hành và Smart Inverter.

Hiệu quả năng lượng vượt trội

Tiết kiệm năng lượng phù hợp với lối sống của bạn

Tính năng và hiệu suấtLợi ích sử dụngSo sánh sản phẩmGợi ý hữu íchCâu hỏi thường gặp
Tính năng và hiệu suất
Hướng dẫn mua sắm tại nhà
InstaView™

Nhìn thấy tức thì, tiện lợi thông minh

LG InstaView™ cho phép bạn nhìn vào bên trong chỉ bằng cách gõ nhẹ hai lần lên màn hình kính thanh lịch. Tính năng có trên các mẫu tủ lạnh Side-by-Side, French Door, Tủ lạnh ngăn đá dưới.

Xem tất cả sản phẩm InstaView™
Người phụ nữ gõ hai lần lên tủ lạnh LG InstaView. Tấm kính sáng lên để lộ những chai nước bên trong. Sau đó, người này mở cửa và lấy một chai ra.

*Tính năng và hiệu suất có thể khác nhau tùy theo model và điều kiện sử dụng.

LinearCooling™

Bảo quản rau quả tươi lâu hơn

LinearCooling™ làm giảm biến động nhiệt độ, giữ trọn hương vị và giúp 

thực phẩm tươi ngon lên tới 7 ngày1)

Xem tất cả sản phẩm LinearCooling™
Biểu đồ biểu thị sự thay đổi nhiệt độ và hình ảnh thực phẩm vẫn còn tươi trong tủ lạnh.

Ngăn lấy nước và đá ngoài

Làm mát tức thì, tích hợp bên trong

Nước lọc và đá luôn sẵn dùng với hệ thống làm đá và cấp nước của LG.

Xem tất cả tủ lạnh có ngăn lấy nước và đá ngoàiTìm hiểu thêm về Giải pháp làm đá
Cận cảnh vòi rót máy cấp nước và làm đá của tủ lạnh LG, cho thấy bên trong đã được khử trùng khi nước sạch chảy ra.

*Tính năng và hiệu suất có thể khác nhau tùy theo model và điều kiện sử dụng.

Tiết kiệm năng lượng

Dành cho căn nhà tiết kiệm năng lượng

Tủ lạnh của LG sử dụng công nghệ Máy nén Inverter để làm mát, hiệu quả. Tính năng thông minh giúp giảm lượng điện tiêu thụ, hạn chế tiếng ồn và tối ưu chi phí vận hành.

Xem tất cả tủ lạnh sử dụng máy nén Inverter
Tủ lạnh được lắp âm tường trong nhà bếp và có biểu đồ thể hiện mức tiết kiệm năng lượng nhờ máy nén Smart Inverter.

Tủ lạnh được lắp âm tường trong nhà bếp và có biểu đồ thể hiện mức tiết kiệm năng lượng nhờ máy nén Smart Inverter.

Lợi ích sử dụng

Các tính năng hữu ích cho căn bếp

Một người lấy đá vào cốc từ máy làm đá của tủ lạnh LG, cho thấy ba loại đá khác nhau được cung cấp.
Giải pháp làm đá
Một người dễ dàng lau sạch dấu vân tay khi đóng cửa tủ lạnh nhờ bề mặt dễ vệ sinh của tủ lạnh.
Dễ vệ sinh
Người dùng điều chỉnh giá đỡ có thể gấp của tủ lạnh LG để vừa với chai cao, làm nổi bật khả năng lưu trữ linh hoạt dành cho thực phẩm cỡ lớn hoặc cồng kềnh.
Giá đỡ có thể gấp

So sánh sản phẩm

So sánh các tính năng quan trọng giữa các dòng sản phẩm của LG để chọn sản phẩm phù hợp với ngôi nhà và phong cách sống.

Table Caption
FeaturesSide-by-SideMulti-Door2 cánhNgăn đá trên1 cánh
Hình ảnh mặt trước của X257BG
X257BG
Hình ảnh mặt trước của LFD58BLMAI
LFD58BLMAI
Hình ảnh mặt trước của LBB33BGMAI
LBB33BGMAI
Hình ảnh mặt trước của LTD46BLM
LTD46BLM
Hình ảnh mặt trước của LOB16BGM
LOB16BGM
null635576576459195
Điện năng tiêu thụ (Số kWh mỗi năm)688695695415320
Loại máy nénMáy nén biến tần thông minh (BLDC)Máy nén biến tần thông minh (BLDC)Máy nén biến tần thông minh (BLDC)Máy nén biến tần thông minh (BLDC)Máy nén Recipro
Thinq™KhôngKhông
Mua ngayMua ngayMua ngayMua ngayMua ngay

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Vui lòng xem trang sản phẩm riêng để biết thông tin mới nhất.

Gợi ý hữu ích, được hỗ trợ bởi LG

Thử áp dụng những mẹo đơn giản hàng ngày để sử dụng thiết bị hiệu quả hơn.

Tủ lạnh side-by-side của LG có door-in-door đang mở, cho thấy đồ uống trong một căn bếp hiện đại

Cách chọn tủ lạnh tiết kiệm năng lượng

Tủ lạnh side-by-side của LG có door-in-door đang mở, cho thấy đồ uống trong một căn bếp hiện đại

Lựa chọn tủ lạnh phù hợp nhất cho bếp nhà bạn

Tủ lạnh side-by-side của LG có door-in-door đang mở, cho thấy đồ uống trong một căn bếp hiện đại

Câu hỏi thường gặp về tủ lạnh LG

Q.

Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trong Tủ lạnh LG?

A.

Sử dụng bảng điều khiển nằm trên cửa hoặc bên trong khoang chứa chất làm lạnh để thay đổi nhiệt độ trên Tủ lạnh LG. Có thể cài đặt riêng nhiệt độ ngăn lạnh và ngăn đông sao cho phù hợp với nhu cầu bảo quản.

Với các mẫu tủ lạnh tương thích, ứng dụng LG ThinQ cho phép theo dõi và điều chỉnh cài đặt nhiệt độ từ xa ngay trên điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn cho dù ở bất cứ đâu.

Q.

Tủ lạnh InstaView™ đem lại những lợi ích gì?

A.

Tủ lạnh InstaView™ của LG có tấm kính màu, trở nên trong suốt khi gõ nhẹ hai lần, cho phép nhìn vào bên trong tủ lạnh mà không cần mở cửa.

Điều này giúp giảm thất thoát không khí lạnh, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Đây là cách tiện lợi để xem nhanh các món đồ bên trong tủ lạnh, kết hợp thiết kế thông minh với tiện ích hàng ngày.

