Tủ lạnh LG
Bạn cần những tính năng nào?
Tính năng nổi bật của tủ lạnh LG
Công nghệ InstaView™
Gõ 2 lần nhìn thấy bên trong, hạn chế thất thoát hơi lạnh
LinearCooling™
Giữ dao động nhiệt độ ổn định, bảo quản rau củ tươi ngon lên tới 7 ngày
Ngăn lấy đá & nước ngoài
Chỉ cần đổ nước vào ngăn chứa là có ngay nước và đá lạnh mà không cần mở tủ
Hiệu quả năng lượng vượt trội
Tiết kiệm năng lượng phù hợp với lối sống của bạn
InstaView™
Nhìn thấy tức thì, tiện lợi thông minh
LG InstaView™ cho phép bạn nhìn vào bên trong chỉ bằng cách gõ nhẹ hai lần lên màn hình kính thanh lịch. Tính năng có trên các mẫu tủ lạnh Side-by-Side, French Door, Tủ lạnh ngăn đá dưới.
*Tính năng và hiệu suất có thể khác nhau tùy theo model và điều kiện sử dụng.
LinearCooling™
Bảo quản rau quả tươi lâu hơn
LinearCooling™ làm giảm biến động nhiệt độ, giữ trọn hương vị và giúp
thực phẩm tươi ngon lên tới 7 ngày1).
Ngăn lấy nước và đá ngoài
Làm mát tức thì, tích hợp bên trong
Nước lọc và đá luôn sẵn dùng với hệ thống làm đá và cấp nước của LG.
*Tính năng và hiệu suất có thể khác nhau tùy theo model và điều kiện sử dụng.
Tiết kiệm năng lượng
Dành cho căn nhà tiết kiệm năng lượng
Tủ lạnh của LG sử dụng công nghệ Máy nén Inverter để làm mát, hiệu quả. Tính năng thông minh giúp giảm lượng điện tiêu thụ, hạn chế tiếng ồn và tối ưu chi phí vận hành.
Lợi ích sử dụng
Các tính năng hữu ích cho căn bếp
So sánh sản phẩm
So sánh các tính năng quan trọng giữa các dòng sản phẩm của LG để chọn sản phẩm phù hợp với ngôi nhà và phong cách sống.
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Vui lòng xem trang sản phẩm riêng để biết thông tin mới nhất.
Gợi ý hữu ích, được hỗ trợ bởi LG
Thử áp dụng những mẹo đơn giản hàng ngày để sử dụng thiết bị hiệu quả hơn.
Câu hỏi thường gặp về tủ lạnh LG
Q.
Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trong Tủ lạnh LG?
A.
Sử dụng bảng điều khiển nằm trên cửa hoặc bên trong khoang chứa chất làm lạnh để thay đổi nhiệt độ trên Tủ lạnh LG. Có thể cài đặt riêng nhiệt độ ngăn lạnh và ngăn đông sao cho phù hợp với nhu cầu bảo quản.
Với các mẫu tủ lạnh tương thích, ứng dụng LG ThinQ cho phép theo dõi và điều chỉnh cài đặt nhiệt độ từ xa ngay trên điện thoại thông minh, mang đến trải nghiệm sử dụng thuận tiện hơn cho dù ở bất cứ đâu.
Q.
Tủ lạnh InstaView™ đem lại những lợi ích gì?
A.
Tủ lạnh InstaView™ của LG có tấm kính màu, trở nên trong suốt khi gõ nhẹ hai lần, cho phép nhìn vào bên trong tủ lạnh mà không cần mở cửa.
Điều này giúp giảm thất thoát không khí lạnh, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Đây là cách tiện lợi để xem nhanh các món đồ bên trong tủ lạnh, kết hợp thiết kế thông minh với tiện ích hàng ngày.