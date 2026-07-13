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Tủ lạnh LG French Door màu đen 580L F56BGA
Thiết kế liền mạch
Lắp đặt không kẽ hở, vừa y không gian bếp
Nâng tầm phong cách căn bếp
Thiết kế liền mạch
Lắp đặt không kẽ hở, vừa y không gian bếp
Tích hợp AI
Học thói quen của bạn để tối ưu hiệu quả sử dụng
Tươi ngon tối ưu
Làm lạnh chuẩn xác, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn
Dung tích lớn
Nhỏ gọn bên ngoài, sức chứa lớn bên trong
Lắp đặt không kẽ hở
Mở cửa tủ lạnh thoải mái dù đặt sát tường hay trong không gian chật hẹp
Bản lề âm thế hệ mới giúp tối ưu không gian lắp đặt. Ngay cả khi đặt tủ lạnh sát tường hoặc sát tủ bếp, người dùng vẫn có thể mở cửa dễ dàng nhờ cơ chế bản lề cải tiến kết hợp với thiết kế cửa tủ mỏng hơn.
*Để có Hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị khoảng cách 4mm trở lên giữa các cạnh của tủ lạnh và tường.
*Nếu khe hở bên trái và bên phải của tủ lạnh không được cố định lớn hơn 4mm, cửa có thể đóng mở không trơn tru.
*Dựa trên cửa ngăn mát tủ lạnh, độ dày cửa của mẫu (GMVS30SEPY) đã giảm 45% so với mẫu trước đó (GMB860PYDE).
Tích hợp AI
Học thói quen của bạn để tối ưu hiệu quả sử dụng
Thư giãn một ngày của bạn
DoorCooling+TM
Hơi lạnh lan nhanh & đều hơn
Thực phẩm luôn tươi ngon và đồ uống lạnh trên bất kỳ kệ nào với hiệu suất làm lạnh đều và nhanh hơn.
*Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh thời gian nhiệt độ của bình chứa nước được đặt trong giỏ trên cùng giảm xuống giữa điều kiện đóng và mở, làm mát cửa+. DoorCooling + được cho là dừng khi cửa được mở. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
LinearCooling+TM
Giữ rau củ tươi ngon lên tới 7 ngày
LinearCooling làm giảm™ sự dao động nhiệt độ, giữ hương vị tươi ngon lên đến 7 ngày³⁾.
*Dựa trên quy định của EU (IEC 62552:2015), dung tích của tủ lạnh mẫu GMVS30SEPY LGE là 580L. So với mẫu LGE GR-D305MC thông thường, dung tích tủ lạnh GMB860PYDE lớn hơn.
LG ThinQ™
Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh
Chăm sóc LG ThinQ
Phát hiện cửa mở
Phát hiện cửa đóng chưa kín và gửi cảnh báo kịp thời, giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm năng lượng và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn⁴⁾.
LG ThinQ UP
Đưa trải nghiệm tủ lạnh của bạn lên một tầm cao mới
Tủ lạnh không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn thích ứng với lối sống luôn thay đổi của bạn. ThinQ UP mang đến các tính năng mới cùng những bản nâng cấp được cá nhân hóa, giúp trải nghiệm sử dụng ngày càng thông minh và tiện lợi hơn.
Hệ thống làm đá tự động
Đá lạnh luôn sẵn sàng
Tiết kiệm thời gian và công sức với nguồn đá dồi dào, cùng thiết kế lắp đặt tiện lợi.
* Nếu bạn đổ đầy bình nước, đá sẽ tự động được tạo
Pure N FreshTM
Giảm thiểu mùi hôi trong
tủ lạnh của bạn
Pure N Fresh giảm thiểu mùi hôi thông qua hệ thống lọc carbon, giữ cho không khí bên trong luôn trong lành.
Cleaning time
Dễ dàng vệ sinh tủ lạnh khi kích hoạt chế độ Cleaning time
Thoải mái làm sạch tủ lạnh mà không cần rút dây nguồn hay bị làm phiền bởi tiếng chuông báo
*Nhấn nút Cleaning time trong 3 giây để kích hoạt chế độ. Cleaning time sẽ được kích hoạt tự động trong 15 phút.
*Khi chế độ Cleaning time được kích hoạt, chuông cảnh báo và không khí lạnh sẽ tắt, nhưng đèn LED sẽ vẫn sáng.
AI InverterTM
Tươi ngon hơn mỗi ngày,
tiết kiệm hơn bao giờ hết
Khám phá Máy nén biến tần AI của LG với khả năng học thói quen sử dụng của bạn, từ đó tối ưu hiệu suất làm mát để giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng
*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.
1) AI Fresh
-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ phòng tủ lạnh xuống 1 độ khi mở cửa thường xuyên.
-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Phòng tủ lạnh là 1 ° C hoặc 2 ° C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.
-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.
2) AI Saving mode
-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh trong hai giai đoạn (lên đến XX% cho giai đoạn 1 và lên đến XX% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm khác nhau tùy thuộc vào định mức năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho từng giai đoạn có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
-Chi tiết kiểm tra cụ thể về tỷ lệ tiết kiệm như sau:
1. Mô hình kiểm tra: XXXXXX
2. Điều kiện kiểm tra: Tủ đông ở -18 °C, Tủ lạnh ở 3 °C, Không tải
3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng ở 25 °C, độ ẩm ở 55%
4. Phương pháp kiểm tra: 8 giờ mở, 16 giờ không mở Tổng thời gian mở trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.
5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu kỳ loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng stage 2 có thể dẫn đến tăng nhiệt độ bên trong ngăn đá và tủ lạnh và ảnh hưởng đến cường độ làm mát.
6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm được chỉ định của họ, nhưng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.
7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.
3) LinearCoolingTM
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi sống. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của pak choi trên kệ ngăn thực phẩm tươi sống của mô hình LGE LINEARCooling. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.
-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau giữa mô hình làm mát tuyến tính và mô hình không làm mát tuyến tính, mô hình làm mát tuyến tính cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.
4) ThinQ
-Để sử dụng các tính năng của ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh của mình và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ có sẵn trên điện thoại thông minh Android 9.0 trở lên, iOS 16.0 trở lên tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi điện thoại và gia đình và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.
-Các chức năng của LG ThinQ™ có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và quốc gia.
Câu hỏi thường gặp
Q.
LG LinearCooling là gì™?
A.
LinearCooling™ là công nghệ giữ nhiệt độ tủ lạnh ổn định trong phạm vi ±0,5°C bằng cách điều chỉnh cẩn thận việc cung cấp không khí lạnh, ngăn ngừa mất độ ẩm trong thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn.
Q.
LG DoorCooling + ™ là gì?
A.
DoorCooling+ ™ là công nghệ cung cấp không khí lạnh mạnh mẽ cho thực phẩm được bảo quản trong cửa thông qua các lỗ thông hơi nằm ở phía trước tủ lạnh. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ và độ tươi của bất cứ thứ gì được lưu trữ trong cửa tủ lạnh của bạn.
Q.
Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên Tủ đông lạnh LG của tôi?
A.
Sử dụng Bảng điều khiển trên cửa hoặc bên trong tủ lạnh để cài đặt hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn. Sử dụng Ứng dụng LG ThinQ™ để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa qua điện thoại thông minh của bạn cho các kiểu máy được hỗ trợ.
Q.
Cần cân nhắc điều gì khi mua tủ lạnh?
A.
LG cung cấp nhiều loại Tủ đông lạnh thời trang, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ phong cách Mỹ rộng rãi và nhiều cửa tiện lợi, đến công nghệ InstaView™ Door-in-Door™, Combi và Slim, LG cung cấp Tủ đông lạnh hoàn hảo cho mọi hộ gia đình. Nếu bạn đang thiết kế một nhà bếp từ đầu, thật dễ dàng để tích hợp thiết bị mơ ước của mình; Nếu bạn có một khoảng trống hiện có để lấp đầy, bạn có thể thấy sự lựa chọn của mình được quyết định bởi khoảng trống. Khi bạn đã quyết định chọn Tủ đông lạnh phù hợp nhất với lối sống của mình, hãy xem xét không gian lưu trữ, công nghệ làm mát tiên tiến giúp thực phẩm của bạn tươi lâu hơn, các tính năng tiện lợi như Total No Frost, hộp đựng nước và đá tự động làm sạch UVnano, kệ gấp và hệ thống ngăn kéo FRESHBalancer™. Đừng quên kiểm tra hiệu quả năng lượng và bảo hành sản phẩm.
Q.
Tôi cần tủ đông tủ lạnh kích thước nào?
A.
Mặc dù nó phụ thuộc vào lối sống của bạn, nhưng đối với một nguyên tắc chung: ngăn đá tủ lạnh LG Combi (dung tích: 340-384L) thường đủ cho một hộ gia đình nhỏ 1-2 người; Các mẫu Slim Multi-Door (506-508L) phù hợp với gia đình 3-4 người; đối với một gia đình lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các mẫu LG Multi-Door hoặc American Style dung tích lớn (dung tích 625-705L). Các mô hình Multi-Door cung cấp không gian cực rộng để lưu trữ các vật dụng như khay hoặc đĩa. Tại LG, chúng tôi muốn mọi khách hàng đều có được Tủ đông lạnh phù hợp nhất với họ, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kích cỡ trong mỗi phạm vi.
Thông số chính
DUNG TÍCH - Dung tích sử dụng (L)
580
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 696
HIỆU SUẤT - Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
595
HIỆU SUẤT - Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
TÍNH NĂNG - InstaView
Không
TÍNH NĂNG - Door-in-Door
Không
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)
Có
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN - Hoàn thiện (Cửa)
gương đen
Tất cả thông số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
Loại sản phẩm
Nhiều cửa
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)
835 x 1860 x 696
Trọng lượng sản phẩm (Kg)
106
Trọng lượng đóng gói (Kg)
115
ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH
Cảnh báo cửa
Có
Màn hình LED bên trong
Màn hình LED
Đông nhanh
Có
VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN
Kiểu tay cầm
Tay nắm chìm
Vật liệu tay cầm
ABS
Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)
Màu trắng (bên trong tủ)
Hoàn thiện (Cửa)
gương đen
Cửa (Vật liệu)
Kính
TÍNH NĂNG
Door-in-Door
Không
Làm mát cửa +
Có
InstaView
Không
LINEAR Cooling
Có
Chất làm lạnh
R600a
Thời gian dọn dẹp
Có
CÔNG NGHỆ THÔNG MINH
Chẩn đoán thông minh
Có
ThinQ (Wi-Fi)
Có
KHOANG CHẤT LÀM LẠNH
Hộp đựng rau
Có (2)
Giá_Gấp gọn
Không
Đèn tủ lạnh
LED phía trên
Hygiene Fresh+
Có
Giỏ cửa_Trong suốt
6
Giá_Kính cường lực
2
KHOANG TỦ ĐÔNG
Giỏ cửa_Trong suốt
Không
Ngăn kéo_Tủ đông
6 ngăn trong suốt
Đèn tủ đông
LED phía trên
Giá_Kính cường lực
Không
HIỆU SUẤT
Máy nén
Máy nén biến tần thông minh (BLDC)
Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)
595
Nhãn năng lượng
3 sao
HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC
Máy làm đá_Thủ công
1 Tay quay 1 Khay
Ngăn lấy nước ngoài & đá
Không
Máy làm đá tự động
Có
DUNG TÍCH
Dung tích tổng (L)
624
Dung tích ngăn đông (L)
211
Dung tích ngăn mát (L)
369
Dung tích sử dụng (L)
580
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