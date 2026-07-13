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Tủ lạnh LG French Door màu đen 580L F56BGA

Tủ lạnh LG French Door màu đen 580L F56BGA

F56BGA
Hình ảnh mặt trước của Tủ lạnh LG French Door màu đen 580L F56BGA F56BGA
'Mặt trước mở view với thực phẩm được lưu trữ
Kích thước tủ lạnh và sơ đồ lắp đặt với các phép đo và hướng dẫn khe hở.
Tủ lạnh LG tích hợp liền mạch vào nội thất nhà bếp hiện đại.
Một hình ảnh cạnh nhau cho thấy hai góc nhìn của tủ lạnh LG trong nhà bếp hiện đại, làm nổi bật các tính năng của AI.
Các mặt hàng thực phẩm tươi sống bên trong tủ lạnh LG, làm nổi bật khả năng làm mát chính xác và độ tươi cân bằng.
Tủ lạnh LG với cửa mở trong nhà bếp hiện đại, làm nổi bật khả năng lưu trữ nội thất lớn.
Chế độ xem nội thất tủ lạnh
Chế độ xem nội thất tủ đông
Chế độ xem chi tiết bản lề
Bảng điều khiển cảm ứng trên tường bên trong tủ lạnh
Tủ lạnh LG bên phải view
Mặt bên tủ lạnh LG
Tủ lạnh LG trở lại view
Tủ lạnh LG được đặt trong nhà bếp hiện đại, hòa quyện tự nhiên với tủ xung quanh và thiết kế nội thất.
Hình ảnh mặt trước của Tủ lạnh LG French Door màu đen 580L F56BGA F56BGA
'Mặt trước mở view với thực phẩm được lưu trữ
Kích thước tủ lạnh và sơ đồ lắp đặt với các phép đo và hướng dẫn khe hở.
Tủ lạnh LG tích hợp liền mạch vào nội thất nhà bếp hiện đại.
Một hình ảnh cạnh nhau cho thấy hai góc nhìn của tủ lạnh LG trong nhà bếp hiện đại, làm nổi bật các tính năng của AI.
Các mặt hàng thực phẩm tươi sống bên trong tủ lạnh LG, làm nổi bật khả năng làm mát chính xác và độ tươi cân bằng.
Tủ lạnh LG với cửa mở trong nhà bếp hiện đại, làm nổi bật khả năng lưu trữ nội thất lớn.
Chế độ xem nội thất tủ lạnh
Chế độ xem nội thất tủ đông
Chế độ xem chi tiết bản lề
Bảng điều khiển cảm ứng trên tường bên trong tủ lạnh
Tủ lạnh LG bên phải view
Mặt bên tủ lạnh LG
Tủ lạnh LG trở lại view
Tủ lạnh LG được đặt trong nhà bếp hiện đại, hòa quyện tự nhiên với tủ xung quanh và thiết kế nội thất.

Tính năng chính

  • Vừa vặn liền mạch
  • Phù hợp với AI
  • Độ tươi TỐI ĐA
  • Công suất lớn
  • Tính năng làm đá tự động
Thêm

Thiết kế liền mạch

Lắp đặt không kẽ hở, vừa y không gian bếp

Tủ lạnh LG trong nhà bếp hiện đại sáng sủa với các điểm nhấn bằng gỗ.

Căn bếp hiện đại với tủ lạnh LG đen bóng, gần đó là bàn ăn và ghế gỗ, gương thiết kế trừu tượng và đồ nội thất tối giản.

Nâng tầm phong cách căn bếp

Mặt trước của tủ lạnh LG được tích hợp liền mạch vào nội thất nhà bếp hiện đại.

Thiết kế liền mạch

Lắp đặt không kẽ hở, vừa y không gian bếp

Mặt trước của tủ lạnh LG với giao diện AI ThinQ hiển thị bên ngoài

Tích hợp AI

Học thói quen của bạn để tối ưu hiệu quả sử dụng

Cận cảnh view bên trong tủ lạnh LG với thực phẩm tươi sống và rau củ có tổ chức.

Tươi ngon tối ưu

Làm lạnh chuẩn xác, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn

Mặt trước mở của tủ lạnh LG làm nổi bật dung lượng lưu trữ lớn bên trong.

Dung tích lớn

Nhỏ gọn bên ngoài, sức chứa lớn bên trong

Lắp đặt không kẽ hở

Mở cửa tủ lạnh thoải mái dù đặt sát tường hay trong không gian chật hẹp

Bản lề âm thế hệ mới giúp tối ưu không gian lắp đặt. Ngay cả khi đặt tủ lạnh sát tường hoặc sát tủ bếp, người dùng vẫn có thể mở cửa dễ dàng nhờ cơ chế bản lề cải tiến kết hợp với thiết kế cửa tủ mỏng hơn.

Một tủ lạnh LG được đặt giữa các tủ bếp, được hiển thị trong khung cảnh nhà bếp hiện đại.

Căn bếp hiện đại với tủ lạnh LG đen bóng, gần đó là bàn ăn và ghế gỗ, gương thiết kế trừu tượng và đồ nội thất tối giản.

*Để có Hiệu suất tối ưu, LG khuyến nghị khoảng cách 4mm trở lên giữa các cạnh của tủ lạnh và tường.

*Nếu khe hở bên trái và bên phải của tủ lạnh không được cố định lớn hơn 4mm, cửa có thể đóng mở không trơn tru.

Góc nhìn tủ lạnh LG với thiết kế cửa mỏng trong nội thất bếp hiện đại.

Thiết kế cửa mỏng

Tối ưu không gian,
thoải mái sử dụng

Thiết kế cửa mỏng giúp giảm phần nhô ra bên ngoài, tạo cảm giác liền mạch cho không gian bếp nhưng vẫn đảm bảo cửa tủ có thể mở rộng thoải mái.

*Dựa trên cửa ngăn mát tủ lạnh, độ dày cửa của mẫu (GMVS30SEPY) đã giảm 45% so với mẫu trước đó (GMB860PYDE).

Cận cảnh thiết kế cửa phẳng của tủ lạnh LG với lớp hoàn thiện bằng kính đen cao cấp.

Cận cảnh thiết kế cửa phẳng của tủ lạnh LG với lớp hoàn thiện bằng kính đen cao cấp.

Thiết kế phẳng cao cấp

Tối giản – Tinh tế - Hiện đại

Thiết kế phẳng với mặt kính đen bóng mang lại cảm giác hiện đại và tinh tế

Nhiều góc nhìn bên ngoài tủ lạnh LG kết hợp hoàn hảo với nhiều nội thất nhà bếp khác nhau.

Nhiều góc nhìn bên ngoài tủ lạnh LG kết hợp hoàn hảo với nhiều nội thất nhà bếp khác nhau.

Thiết kế ngoại thất

Phù hợp với nhà bếp của bạn

Thiết kế bên ngoài hài hòa với bất kỳ nội thất nào, tạo cảm giác
thống nhất với không gian của bạn.

Tích hợp AI

Học thói quen của bạn để tối ưu hiệu quả sử dụng
Thư giãn một ngày của bạn

DoorCooling+TM

Hơi lạnh lan nhanh & đều hơn

Thực phẩm luôn tươi ngon và đồ uống lạnh trên bất kỳ kệ nào với hiệu suất làm lạnh đều và nhanh hơn.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, so sánh thời gian nhiệt độ của bình chứa nước được đặt trong giỏ trên cùng giảm xuống giữa điều kiện đóng và mở, làm mát cửa+. DoorCooling + được cho là dừng khi cửa được mở. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.

LinearCooling+TM

Giữ rau củ tươi ngon lên tới 7 ngày

LinearCooling làm giảm™ sự dao động nhiệt độ, giữ hương vị tươi ngon lên đến 7 ngày³⁾.

Niêm phong trong độ tươi của trang trại lâu hơn

Niêm phong trong độ tươi của trang trại lâu hơn

Tầm nhìn mở ra tủ lạnh LG cho thấy nội thất rộng rãi với các khu vực lưu trữ nổi bật.

Tầm nhìn mở ra tủ lạnh LG cho thấy nội thất rộng rãi với các khu vực lưu trữ nổi bật.

Dung tích lớn

Trữ thực phẩm thoải mái với khoang chứa rộng rãi trong tủ

Mở rộng không gian sống với tủ lạnh hoàn toàn mới, cho khả năng lưu trữ vượt trội mà không làm căn bếp trở nên chật chội.

*Dựa trên quy định của EU (IEC 62552:2015), dung tích của tủ lạnh mẫu GMVS30SEPY LGE là 580L. So với mẫu LGE GR-D305MC thông thường, dung tích tủ lạnh GMB860PYDE lớn hơn.

LG ThinQ™

Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh

Chăm sóc LG ThinQ

Phát hiện cửa mở

Phát hiện cửa đóng chưa kín và gửi cảnh báo kịp thời, giúp hạn chế thất thoát hơi lạnh, tiết kiệm năng lượng và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn⁴⁾.

LG ThinQ UP

Đưa trải nghiệm tủ lạnh của bạn lên một tầm cao mới

Tủ lạnh không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn thích ứng với lối sống luôn thay đổi của bạn. ThinQ UP mang đến các tính năng mới cùng những bản nâng cấp được cá nhân hóa, giúp trải nghiệm sử dụng ngày càng thông minh và tiện lợi hơn.

Hệ thống làm đá tự động

Đá lạnh luôn sẵn sàng

Tiết kiệm thời gian và công sức với nguồn đá dồi dào, cùng thiết kế lắp đặt tiện lợi.

* Nếu bạn đổ đầy bình nước, đá sẽ tự động được tạo

Pure N FreshTM

Giảm thiểu mùi hôi trong
tủ lạnh của bạn

Pure N Fresh giảm thiểu mùi hôi thông qua hệ thống lọc carbon, giữ cho không khí bên trong luôn trong lành.

Cleaning time

Dễ dàng vệ sinh tủ lạnh khi kích hoạt chế độ Cleaning time

Thoải mái làm sạch tủ lạnh mà không cần rút dây nguồn hay bị làm phiền bởi tiếng chuông báo

*Nhấn nút Cleaning time trong 3 giây để kích hoạt chế độ. Cleaning time sẽ được kích hoạt tự động trong 15 phút.

*Khi chế độ Cleaning time được kích hoạt, chuông cảnh báo và không khí lạnh sẽ tắt, nhưng đèn LED sẽ vẫn sáng.

AI InverterTM

Tươi ngon hơn mỗi ngày,
tiết kiệm hơn bao giờ hết

Khám phá Máy nén biến tần AI của LG với khả năng học thói quen sử dụng của bạn, từ đó tối ưu hiệu suất làm mát để giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng

*Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

 

1) AI Fresh

-Dựa trên dữ liệu thu được trong ba tuần, AI Fresh giảm nhiệt độ phòng tủ lạnh xuống 1 độ khi mở cửa thường xuyên.

-Trong trường hợp nhiệt độ cài đặt của Phòng tủ lạnh là 1 ° C hoặc 2 ° C, chức năng này sẽ không được kích hoạt.

-AI Fresh chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

 

2) AI Saving mode

-Chế độ tiết kiệm AI có thể được điều chỉnh trong hai giai đoạn (lên đến XX% cho giai đoạn 1 và lên đến XX% cho giai đoạn 2) và tỷ lệ tiết kiệm khác nhau tùy thuộc vào định mức năng lượng và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

-Tỷ lệ tiết kiệm AI cho từng giai đoạn có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

-Chi tiết kiểm tra cụ thể về tỷ lệ tiết kiệm như sau:

1. Mô hình kiểm tra: XXXXXX

2. Điều kiện kiểm tra: Tủ đông ở -18 °C, Tủ lạnh ở 3 °C, Không tải

3. Điều kiện lắp đặt: Nhiệt độ phòng ở 25 °C, độ ẩm ở 55%

4. Phương pháp kiểm tra: 8 giờ mở, 16 giờ không mở Tổng thời gian mở trong giờ mở cửa: Tủ lạnh 28 lần, Tủ đông 6 lần Kết quả năng lượng cho mỗi giai đoạn chế độ tiết kiệm AI trong 3 ngày được chuyển đổi thành mức tiêu thụ năng lượng 24 giờ và so sánh.

5. Khi sử dụng chế độ tiết kiệm AI, chu kỳ loại bỏ sương giá và tốc độ máy nén có thể được điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Áp dụng stage 2 có thể dẫn đến tăng nhiệt độ bên trong ngăn đá và tủ lạnh và ảnh hưởng đến cường độ làm mát. 

6. Kết quả thử nghiệm đã được TÜV Rheinland Inc. xác minh bằng phương pháp thử nghiệm được chỉ định của họ, nhưng chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng thực tế.

7. Chế độ tiết kiệm AI chỉ được hỗ trợ thông qua ứng dụng LG ThinQ và LG ThinQ có thể có một số hạn chế về môi trường và phương pháp sử dụng được hỗ trợ.

 

3) LinearCoolingTM

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG để đo dao động nhiệt độ trung bình từ đỉnh đến đỉnh trong ngăn thực phẩm tươi sống. Không tải và cài đặt nhiệt độ bình thường. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG, đo thời gian cần thiết để đạt được tỷ lệ giảm 5% trọng lượng của pak choi trên kệ ngăn thực phẩm tươi sống của mô hình LGE LINEARCooling. Kết quả có thể thay đổi trong cách sử dụng thực tế.

-Dựa trên kết quả thử nghiệm của TÜV Rheinland sử dụng phương pháp thử nghiệm nội bộ của LG so sánh tỷ lệ giảm trọng lượng của rau giữa mô hình làm mát tuyến tính và mô hình không làm mát tuyến tính, mô hình làm mát tuyến tính cho thấy tỷ lệ giảm trọng lượng thấp hơn.

 

4) ThinQ

-Để sử dụng các tính năng của ThinQ, bạn cần cài đặt ứng dụng 'LG ThinQ' từ Cửa hàng Google Play hoặc Apple App Store trên điện thoại thông minh của mình và kết nối với Wi-Fi. Ứng dụng LG ThinQ™ có sẵn trên điện thoại thông minh Android 9.0 trở lên, iOS 16.0 trở lên tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu Wi-Fi điện thoại và gia đình và đăng ký sản phẩm với LG ThinQ™.

-Các chức năng của LG ThinQ™ có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và quốc gia.

Câu hỏi thường gặp

Q.

LG LinearCooling là gì™?

A.

LinearCooling™ là công nghệ giữ nhiệt độ tủ lạnh ổn định trong phạm vi ±0,5°C bằng cách điều chỉnh cẩn thận việc cung cấp không khí lạnh, ngăn ngừa mất độ ẩm trong thực phẩm và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn.

Q.

LG DoorCooling + ™ là gì?

A.

DoorCooling+ ™ là công nghệ cung cấp không khí lạnh mạnh mẽ cho thực phẩm được bảo quản trong cửa thông qua các lỗ thông hơi nằm ở phía trước tủ lạnh. Công nghệ này giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ và độ tươi của bất cứ thứ gì được lưu trữ trong cửa tủ lạnh của bạn.

Q.

Làm cách nào để thay đổi cài đặt nhiệt độ trên Tủ đông lạnh LG của tôi?

A.

Sử dụng Bảng điều khiển trên cửa hoặc bên trong tủ lạnh để cài đặt hoặc điều chỉnh nhiệt độ cho tủ lạnh hoặc tủ đông của bạn. Sử dụng Ứng dụng LG ThinQ™ để thay đổi cài đặt nhiệt độ từ xa qua điện thoại thông minh của bạn cho các kiểu máy được hỗ trợ.

Q.

Cần cân nhắc điều gì khi mua tủ lạnh?

A.

LG cung cấp nhiều loại Tủ đông lạnh thời trang, tiết kiệm năng lượng với nhiều tính năng thông minh. Từ phong cách Mỹ rộng rãi và nhiều cửa tiện lợi, đến công nghệ InstaView™ Door-in-Door™, Combi và Slim, LG cung cấp Tủ đông lạnh hoàn hảo cho mọi hộ gia đình. Nếu bạn đang thiết kế một nhà bếp từ đầu, thật dễ dàng để tích hợp thiết bị mơ ước của mình; Nếu bạn có một khoảng trống hiện có để lấp đầy, bạn có thể thấy sự lựa chọn của mình được quyết định bởi khoảng trống. Khi bạn đã quyết định chọn Tủ đông lạnh phù hợp nhất với lối sống của mình, hãy xem xét không gian lưu trữ, công nghệ làm mát tiên tiến giúp thực phẩm của bạn tươi lâu hơn, các tính năng tiện lợi như Total No Frost, hộp đựng nước và đá tự động làm sạch UVnano, kệ gấp và hệ thống ngăn kéo FRESHBalancer™. Đừng quên kiểm tra hiệu quả năng lượng và bảo hành sản phẩm.

Q.

Tôi cần tủ đông tủ lạnh kích thước nào?

A.

Mặc dù nó phụ thuộc vào lối sống của bạn, nhưng đối với một nguyên tắc chung: ngăn đá tủ lạnh LG Combi (dung tích: 340-384L) thường đủ cho một hộ gia đình nhỏ 1-2 người; Các mẫu Slim Multi-Door (506-508L) phù hợp với gia đình 3-4 người; đối với một gia đình lớn hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các mẫu LG Multi-Door hoặc American Style dung tích lớn (dung tích 625-705L). Các mô hình Multi-Door cung cấp không gian cực rộng để lưu trữ các vật dụng như khay hoặc đĩa. Tại LG, chúng tôi muốn mọi khách hàng đều có được Tủ đông lạnh phù hợp nhất với họ, vì vậy chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn kích cỡ trong mỗi phạm vi.

In

Thông số chính

  • DUNG TÍCH - Dung tích sử dụng (L)

    580

  • KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG - Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)

    835 x 1860 x 696

  • HIỆU SUẤT - Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)

    595

  • HIỆU SUẤT - Máy nén

    Máy nén biến tần thông minh (BLDC)

  • TÍNH NĂNG - InstaView

    Không

  • TÍNH NĂNG - Door-in-Door

    Không

  • CÔNG NGHỆ THÔNG MINH - ThinQ (Wi-Fi)

  • VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN - Hoàn thiện (Cửa)

    gương đen

Tất cả thông số

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

  • Loại sản phẩm

    Nhiều cửa

KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG

  • Kích thước sản phẩm (RxCxS, mm)

    835 x 1860 x 696

  • Trọng lượng sản phẩm (Kg)

    106

  • Trọng lượng đóng gói (Kg)

    115

ĐIỀU KHIỂN & MÀN HÌNH

  • Cảnh báo cửa

  • Màn hình LED bên trong

    Màn hình LED

  • Đông nhanh

VẬT LIỆU & HOÀN THIỆN

  • Kiểu tay cầm

    Tay nắm chìm

  • Vật liệu tay cầm

    ABS

  • Ống dẫn kim loại phẳng (Kim loại mới)

    Màu trắng (bên trong tủ)

  • Hoàn thiện (Cửa)

    gương đen

  • Cửa (Vật liệu)

    Kính

TÍNH NĂNG

  • Door-in-Door

    Không

  • Làm mát cửa +

  • InstaView

    Không

  • LINEAR Cooling

  • Chất làm lạnh

    R600a

  • Thời gian dọn dẹp

CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

  • Chẩn đoán thông minh

  • ThinQ (Wi-Fi)

KHOANG CHẤT LÀM LẠNH

  • Hộp đựng rau

    Có (2)

  • Giá_Gấp gọn

    Không

  • Đèn tủ lạnh

    LED phía trên

  • Hygiene Fresh+

  • Giỏ cửa_Trong suốt

    6

  • Giá_Kính cường lực

    2

KHOANG TỦ ĐÔNG

  • Giỏ cửa_Trong suốt

    Không

  • Ngăn kéo_Tủ đông

    6 ngăn trong suốt

  • Đèn tủ đông

    LED phía trên

  • Giá_Kính cường lực

    Không

HIỆU SUẤT

  • Máy nén

    Máy nén biến tần thông minh (BLDC)

  • Điện năng tiêu thụ (kWh/năm)

    595

  • Nhãn năng lượng

    3 sao

HỆ THỐNG ĐÁ & NƯỚC

  • Máy làm đá_Thủ công

    1 Tay quay 1 Khay

  • Ngăn lấy nước ngoài & đá

    Không

  • Máy làm đá tự động

DUNG TÍCH

  • Dung tích tổng (L)

    624

  • Dung tích ngăn đông (L)

    211

  • Dung tích ngăn mát (L)

    369

  • Dung tích sử dụng (L)

    580

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 