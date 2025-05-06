About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TV 4K LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 2026 55 inch

55QNED81BSA
Hình ảnh mặt trước của TV 4K LG QNED evo AI QNED82 Mini LED 2026 55 inch 55QNED81BSA
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED shown in front and side views highlights a 55-inch display with a 1236 mm-wide screen, 718 mm screen height, 780 mm height with stand, a 67.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1086 by 230 mm.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED highlights how its Mini LED reveals sharper rock textures and clearer ocean detail than conventional LED in a split coastal cliff scene, delivering deeper blacks and more refined contrast for greater clarity and depth.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows a low-angle outdoor lifestyle scene with two people among vivid flowers, as AI recognizes and upscales each frame to 4K for clearer texture and detail.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED82 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
Tính năng chính

  • Công nghệ dải màu rộng của LG mang đến bảng màu cực kì phong phú và sống động với Dynamic QNED Color Pro
  • Độ sắc nét vượt trội và tương phản đỉnh cao cùng công nghệ Mini LED
  • webOS uy tín mang đến trải nghiệm AI nâng cao — được hỗ trợ bởi Google Gemini và Microsoft Copilot
  • Nút bấm AI mở ra thế giới AI để cá nhân hoá trải nghiệm thông minh, đồng thời được bảo mật bởi LG Shield
Thêm

Tại sao LG QNED evo | Mini LED xứng tầm?

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED mang đến trải nghiệm thể thao sống động trên màn hình sắc nét, với các bảng thông tin vận hành bởi AI giúp hiển thị dự đoán, phân tích cầu thủ và dữ liệu giải đấu theo thời gian thực.

Thăng hoa cùng thể thao với LG QNED evo

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED with Dynamic QNED lấp đầy màn hình bằng những dải màu đa sắc chuyển động sống động như những vệt sơn, thể hiện màu sắc rực rỡ đỉnh cao, đạt chứng nhận 100% Dải màu.

Dynamic QNED Color Pro

Được chứng nhận 100% Dải màu

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED highlights Mini LED làm nổi bật công nghệ Mini LED qua hình ảnh so sánh khung cảnh vách đá ven biển, đối chiếu với LED thông thường, cho thấy màu đen sâu hơn và độ tương phản được tinh chỉnh hơn trên các lớp đá và chi tiết đại dương, mang lại độ rõ nét và chiều sâu vượt trội.

Công nghệ Mini LED

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Multi AI webOS từng đoạt nhiều giải thưởng được hiển thị trên nền tối cùng logo Microsoft Copilot và Google Gemini, cho thấy khả năng hỗ trợ các dịch vụ AI được truy cập trực tiếp qua giao diện TV.

Giải thưởng webOS Multi-AI

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED tích hợp AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các tính năng Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID (My Page), AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng AI Hub

Biểu tượng LG Shield xuất hiện trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ của webOS đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống.

An toàn với LG Shield

LG QNED evo Mini LED mang đến màu sắc sống động cho từng khung hình như thế nào?

Dynamic QNED Color Pro của LG QNED evo, đạt chứng nhận 100% Dải màu, kết hợp cùng công nghệ Mini LED mang đến màu sắc siêu sống động và chi tiết ấn tượng. Từ thể thao đến phim ảnh và hơn thế nữa, hãy tận hưởng trải nghiệm xem đầy đắm chìm trên màn hình TV siêu lớn.

Dynamic QNED Color Pro

Công nghệ dải màu dựa trên Nano của LG mang đến chất lượng 100% Dải màu cho TV của bạn.

Thưởng thức màu sắc sống động và rực rỡ trong từng chuyển động với công nghệ dải màu rộng hơn dựa trên Nano của LG, thay thế cho Quantum Dot, giúp nâng cao tỷ lệ tái tạo màu sắc, truyền tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc qua từng khung hình Dynamic QNED Color.2)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Dynamic QNED Color Pro lấp đầy màn hình bằng những chuyển động rực rỡ, mượt mà nhiều màu sắc như nét cọ sơn, với chuyển đổi mượt mà và dải màu rộng vượt trội so với màn hình quantum dot thông thường.

Khám phá ngay chứng nhận 100% Dải màu của LG QNED evo3)

Công nghệ Mini LED  

Độ sáng rực rỡ, được tinh chỉnh bởi sự chính xác tuyệt đối

Khám phá độ tương phản sâu hơn và hình ảnh rực rỡ với công nghệ Mini LED của LG, mang đến khả năng kiểm soát ánh sáng chính xác cho từng khung hình.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED minh họa cách công nghệ Mini LED tái hiện kết cấu đá sắc nét hơn và chi tiết đại dương rõ ràng hơn so với LED thông thường trong khung cảnh vách đá ven biển.Với khả năng mang đến sắc đen sâu thẳm cùng độ tương phản được tinh chỉnh, mọi chi tiết đều trở nên rõ nét và có chiều sâu ấn tượng, mang lại trải nghiệm thị giác chân thực hơn bao giờ hết.

*Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa

Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 3 4K 

Động cơ AI tiên tiến với hiệu suất NPU nhanh hơn gấp 5 lần

Khai phóng sức mạnh từ sự nâng cấp vượt trội của CPU và GPU, Bộ xử lý AI alpha 7 thực hiện tối ưu hóa hình ảnh ở cấp độ nano, mang đến độ phân giải 4K sắc nét, tăng cường độ tương phản và chiều sâu hình ảnh ấn tượng. 4)

Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 3 4K trên LG QNED evo AI QNED82 Mini LED tỏa ánh sáng xanh nổi bật trên bảng mạch, thể hiện sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo vượt trội với NPU nhanh gấp 5 lần, GPU hiệu năng mạnh hơn 10% và băng thông bộ nhớ tăng 20%.

Lý do tin dùng TV LG AI?

LG AI TV tối ưu hình ảnh và âm thanh, đồng thời nâng cấp cuộc sống hằng ngày với AI Hub – Trải nghiệm cá nhân hóa từ AI.

Khám phá thêm về LG AI TV

AI HDR Remastering

Nâng cấp mọi khung hình lên chất lượng HDR

AI tự động tối ưu màu sắc, độ sáng và độ tương phản, nâng chất lượng hình ảnh SDR lên mức HDR để đạt hình ảnh phong phú và chân thực hơn.

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả toàn diện và chính xác hơn.8)

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hoá dành riêng cho bạn

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật thông tin phù hợp với sở thích cá nhân. Tính năng In This Scene đề xuất nội dung liên quan dựa trên những gì bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh ngay trên TV.9)

LG AI TV nhận diện giọng nói và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng cho bạn!

Tại My Page, mọi thứ bạn cần đều hiện ra trong tầm mắt, từ thời tiết, lịch, widget cho đến tỷ số thể thao yêu thích.10)

Huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo.

Đạt giải thưởng Multi AI webOS

webOS đạt giải được bảo vệ với LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield được hiển thị trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, làm nổi bật khả năng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn hệ thống của webOS. Đồng thời xuất hiện huy hiệu CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Bảo mật đáng tin cậy

7 công nghệ cốt lõi của LG Shield giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn, bao gồm lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo mật, thuật toán mật mã an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.

Bảo mật đáng tin cậy Khám phá thêm về LG Shield

webOS Re:New Program

Nâng cấp hệ điều hành miễn phí tối đa 5 năm12)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

Bền bỉ hoạt động với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.13)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED hiển thị AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các nhãn Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Đắm chìm trong từng trận đấu thể thao

Sports Forecast bởi AI Concierge

Nhận ngay dự đoán trận đấu từ AI

AI phân tích số liệu và phong độ của đội bóng để đưa ra dự đoán kết quả trận đấu. Cổ vũ cuồng nhiệt hơn khi bạn theo dõi trận đấu cùng những phân tích và dự đoán do AI tạo ra.14)

TruMotion

Mượt mà chuyển động cho từng thể loại nội dung

AI Genre Selection nhận diện thể loại nội dung, và TruMotion sẽ điều chỉnh mức độ giảm giật hình để áp dụng mức làm mượt phù hợp, mang đến trải nghiệm xem tự nhiên cho phim ảnh, thể thao và nhiều nội dung khác.

Sports Alert

Thiết lập thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

Nắm bắt mọi diễn biến của trận đấu. Thiết lập Sports Alert để nhận thông báo về lịch thi đấu, tỉ số và nhiều thông tin khác của đội bóng bạn yêu thích.

Bước vào thế giới được tối ưu để chiến thắng

Ultimate Gameplay

Sẵn sàng chiến thắng với tần số quét tăng cường lên đến 288Hz

Bứt phá tốc độ cùng trải nghiệm gaming đỉnh cao với 144Hz, AMD FreeSync Premium và VRR. Với Motion Booster nâng cao tần số làm tươi giúp giảm nhòe chuyển động, kết hợp cùng bộ điều khiển đầu tiên đạt chứng nhận BT ULL, mang đến hiệu năng vượt trội, lý tưởng cho các game cạnh tranh.15)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Ultimate Gameplay tái hiện khung cảnh đua xe tốc độ cao đầy sống động, kèm hình ảnh so sánh làm nổi bật công nghệ Motion Booster 288 giúp giảm nhòe chuyển động, đồng thời hỗ trợ 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG và GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Bluetooth Ultra Low Latency hiển thị tay cầm chơi game không dây “Razer Wolverine V3 Bluetooth” trên màn hình, cho thấy khả năng tối ưu tay cầm Bluetooth cho trải nghiệm chơi game phản hồi nhanh chóng.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED hiển thị LG Gaming Portal trên màn hình webOS, cho thấy trung tâm chơi game với giao diện truy cập một bước, cho phép truy cập nhiều ứng dụng game thông qua các dịch vụ cloud gaming như NVIDIA GeForce NOW và các ứng dụng webOS.
LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Game Dashboard và Optimizer hiển thị hai màn hình game đặt cạnh nhau cùng menu điều chỉnh trên màn hình, cho phép thay đổi tần số quét, độ trễ và chế độ hình ảnh trong thời gian thực.
Bluetooth Ultra Low Latency

TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tay cầm Bluetooth Ultra Low Latency

Trải nghiệm cloud gaming hiệu năng cao với độ trễ cực thấp nhờ hỗ trợ Bluetooth Ultra Low Latency Controller, giúp giảm độ trễ đầu vào xuống dưới 2,5ms. Tận hưởng khả năng điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại cảm giác như kết nối có dây, ngay cả khi chơi game trên nền tảng đám mây.16)

LG Gaming Portal

Truy cập vào tất cả các trò chơi yêu thích của bạn

Khám phá hàng nghìn trò chơi từ NVIDIA GeForce NOW, các ứng dụng webOS và nhiều nền tảng khác. Dễ dàng tìm game phù hợp với điều khiển hoặc tay cầm, đồng thời thi đấu với những người chơi khác thông qua Challenge Mode.17)

Game Dashboard & Optimizer

Dễ dàng tinh chỉnh cài đặt game theo phong cách chơi của bạn

Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game một cách dễ dàng với Game Dashboard để điều khiển nhanh theo thời gian thực, và Game Optimizer để tinh chỉnh các thiết lập theo sở thích của bạn. Điều chỉnh tần số quét, độ trễ và các chế độ hiển thị để tối ưu hóa mọi ván game một cách thuận tiện.

Điện ảnh chân thực, tái hiện chuẩn mực

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED hiện diện trong không gian studio khi một đạo diễn đang chỉnh sửa bộ phim tại bàn điều khiển, với logo FILMMAKER MODE hiển thị ở góc dưới bên trái.

FILMMAKER Ambient MODE

Thưởng thức điện ảnh dưới góc nhìn của đạo diễn

Chế độ Filmmaker Mode tự động loại bỏ các lớp xử lý hình ảnh bổ trợ để giữ trọn vẹn ý đồ của đạo diễn về màu sắc, chuyển động và tỉ lệ khung hình. Nhờ đó, các bộ phim được tái hiện với phong cách nghệ thuật và cảm xúc nguyên bản như vừa bước ra từ phòng hậu kỳ của studi.18)

Thiết kế được tạo ra để nâng tầm không gian sống của bạn

Thiết kế siêu mỏng

Thiết kế mỏng thanh thoát, hài hòa với không gian nội thất

Được chế tác với các đường nét tối giản và chi tiết tinh tế, thiết kế thanh mảnh của TV mang đến nét sang trọng cho không gian sống mà vẫn hài hòa, không gây rối mắt.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Slim Design được treo tường trong không gian phòng khách hiện đại, thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng, với kiểu dáng thanh mảnh hòa hợp với nội thất, đồng thời hiển thị tác phẩm nghệ thuật trừu tượng đầy màu sắc nổi bật trên màn hình.

Khám phá kho kiệt tác nghệ thuật không giới hạn với LG Gallery+

LG Gallery+

Trang trí không gian sống với kho tàng nội dung nghệ thuật phong phú

LG Gallery+ cho phép bạn truy cập hơn 100+ tác phẩm nghệ thuật, video ambient và nhiều nội dung hình ảnh khác để nâng tầm không gian sống. Với thư viện được cập nhật thường xuyên, bạn có thể cá nhân hóa ngôi nhà bằng những nội dung được tinh chọn phù hợp với phong cách của mình.20)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED cùng BGM và Music Lounge hiển thị cảnh “Forest Evening” – hồ nước trong rừng lúc hoàng hôn trên màn hình, kèm bảng giao diện Music Lounge để điều khiển nhạc theo tâm trạng, phát qua Bluetooth và các tùy chọn điều khiển khác.

BGM với Music Lounge

Tạo bầu không khí hoàn hảo với âm nhạc chuẩn bài

Tạo nên không gian phù hợp với âm nhạc hòa hợp cùng hình ảnh hiển thị. Bạn có thể sử dụng nhạc được đề xuất theo sở thích, hoặc kết nối qua Bluetooth để phát các bản nhạc của riêng mình.

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED hiển thị lưới ảnh từ Google Photos với các khoảnh khắc gia đình, trong khi điện thoại hiển thị danh sách album với album “Family Trip” được bật.

Ảnh của tôi

Dễ dàng truy cập Google Photos và trưng bày những khoảnh khắc đáng nhớ

Kết nối tài khoản Google Photos với TV một cách thuận tiện chỉ bằng điện thoại của bạn. Dễ dàng cá nhân hóa không gian sống bằng cách sử dụng những hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân.23)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED được gắn trên tường màu xanh lá cây phía trên một bảng điều khiển màu đỏ, hiển thị bảng thông tin bao gồm thời tiết, tỷ số thể thao, lịch phát sóng TV và Home Hub.

Bảng thông tin

Cập nhật toàn diện với bảng điều khiển cá nhân hóa

Nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong một cái nhìn. Nhận cập nhật thời tiết, thông báo thể thao, xem Google Calendar, và thậm chí thiết lập thông báo cho Home Hub, lịch hẹn xem TV và nhiều hơn nữa.

Gallery Mode

Chuyển đổi liền mạch từ TV sang tác phẩm nghệ thuật

Khi Gallery Mode được bật, TV của bạn vẫn có thể tiết kiệm năng lượng ngay cả khi đang hiển thị các tác phẩm nghệ thuật bạn đã chọn, mang lại vẻ đẹp phong cách và tinh tế cho không gian sống.

Tự động điều chỉnh độ sáng

Độ sáng tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng

Brightness Control tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng môi trường, đảm bảo hình ảnh rõ ràng và dễ nhìn trong mọi không gian.24)

Cảm biến chuyển động

Phản hồi thông minh theo sự hiện diện của bạn

Cảm biến chuyển động cho phép TV phản hồi một cách thông minh, tự động chuyển đổi chế độ tùy theo việc bạn có ở gần hay không.25)

LG Channels

Kho tàng giải trí miễn phí

LG Channels tập hợp nội dung đa dạng từ các nền tảng phát trực tiếp và theo yêu cầu vào một trung tâm duy nhất, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung yêu thích hơn bao giờ hết.26)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với Smart Connectivity hiển thị giao diện Home Hub trên màn hình, cho thấy kết nối với Google Home và LG ThinQ, cùng các bảng điều khiển cho TV, thiết bị và ứng dụng trong một bố cục điều khiển thống nhất.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà thông qua Google Home và nhiều nền tảng khác.27)

LG Soundbar nâng tầm khung hình, lấp đầy thanh âm

WOW Orchestra

Âm thanh vòm trọn vẹn từ TV LG và Soundbar đồng bộ

Khi TV và Soundbar hoạt động đồng bộ, hệ thống mở rộng độ sâu và hướng âm, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm bao trùm và sống động hơn.29)

LG QNED evo AI QNED82 Mini LED với WOW Orchestra hiển thị cảnh các nhạc sĩ biểu diễn trên màn hình, trong khi những tầng âm thanh từ TV và soundbar phía dưới lan tỏa khắp phòng khách - tạo nên trải nghiệm âm thanh vòm đồng bộ, sống động như đang ở giữa buổi hòa nhạc thực sự.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

2)*QNED evo sở hữu dải màu rộng hơn so với QNED.

 

3)*Chỉ số Color Gamut Volume (CGV) của màn hình tương đương hoặc vượt mức CGV của không gian màu DCI-P3, đã được xác thực độc lập bởi tổ chức Intertek.

 

4)*So sánh với Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 2 4K năm 2025 dựa trên so sánh thông số kỹ thuật nội bộ.

 

5)*AI Picture Pro hoạt động với mọi nội dung có bản quyền trên các dịch vụ OTT.

*Hình ảnh được nâng cấp lên chất lượng gần 4K. Kết quả có thể khác nhau tùy theo độ phân giải của nguồn phát.

 

6)*Cần kích hoạt trong menu Sound Mode. Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

7)*Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

8)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

9)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

10)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

11)*Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

12)*webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

13)*Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của AI Magic Remote có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

14)*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

 

15)*Chứng nhận AMD FreeSync Premium được đánh giá dựa trên độ trễ đầu vào thấp, khả năng giảm giật hình và hiệu năng hiển thị không nhấp nháy

*144Hz là tần số quét tối đa dựa trên công nghệ Variable Refresh Rate (VRR) và chỉ hoạt động với các nguồn vào hỗ trợ 144Hz.

*HGiG là nhóm phi lợi nhuận gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV, cùng xây dựng và công bố các hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game HDR cho người dùng.

*Hỗ trợ HGiG có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Ở chế độ Motion Booster, độ phân giải có thể được giảm để đảm bảo hiệu năng tối ưu

*Motion Booster 288 cung cấp tần số quét lên đến 288Hz ở độ phân giải Full HD tối ưu, mang lại trải nghiệm chơi game cực kỳ mượt mà

 

16)*Bluetooth Ultra Low Latency chỉ áp dụng cho một số TV LG năm 2026. Chức năng tay cầm ULL chỉ được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị tương thích.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

17)*Khả năng hỗ trợ các dịch vụ cloud gaming có thể khác nhau tùy theo từng dịch vụ.

*Một số dịch vụ game có thể yêu cầu đăng ký thuê bao và tay cầm chơi game.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

18)*FILMMAKER MODE là thương hiệu của UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE sẽ tự động kích hoạt trên ứng dụng Apple TV+ và Amazon Prime Video.

 

20)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.

*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.

 

23)*Tính năng này hoạt động khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google Photos và có ít nhất 10 ảnh trong ứng dụng.

 

24)*Cảm biến độ sáng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu TV.

 

25)*Cảm biến chuyển động chỉ có trên các mẫu W6 và G6.

 

26)*Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

27)*LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

29)*Soundbar có thể được mua riêng.

*Sound Mode Control có thể khác nhau tùy theo từng model.

*Xin lưu ý một số dịch vụ có thể chưa khả dụng tại thời điểm mua. Cần kết nối mạng để cập nhật.

*Điều khiển TV LG chỉ hỗ trợ một số tính năng nhất định.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 