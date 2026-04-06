About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 85 inch

85NU855BPSA
Hình ảnh mặt trước của TV LG NANO 4K UHD AI NU85 2026 85 inch 85NU855BPSA
LG NANO 4K UHD AI NU85 shown in front and side views highlights an 85-inch display with a 1890 mm-wide screen, 1088 mm screen height, 1148 mm height with stand, a 72.4 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1565 by 362 mm.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, showing a sports victory scene with confetti and a trophy, emphasizing vivid color, clear detail, and an immersive sense of scale.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.
LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.
LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with 4K Super Upscaling and Dynamic Tone Mapping shows an underwater scene of a sea lion, as AI recognizes and upscales each frame up to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.
LG NANO 4K UHD AI NU85 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, game insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown from the back, revealing a metallic rear panel with evenly spaced horizontal ridges that create a clean, structured look and emphasize the Linear Flow Design across the entire surface.
Tính năng chính

  • Trải nghiệm xem đắm chìm trên TV màn hình siêu lớn
  • Nano Detail Enhancer tinh chỉnh kết cấu và chiều sâu, mang đến hình ảnh 4K chân thực hơn
  • Linear Flow Design mang đến lớp hoàn thiện tinh xảo và chắc chắn, hài hòa với không gian sống
  • webOS uy tín mang đến trải nghiệm AI nâng cao — được hỗ trợ bởi Google Gemini và Microsoft Copilot
  • AI Hub mở ra trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa, được bảo vệ bởi LG Shield
Thêm

Tại sao LG NANO 4K UHD xứng tầm?

LG NANO 4K UHD AI NU85 với Nano Detail Enhancer, vận hành bởi Bộ xử lý AI alpha, có khả năng nhận diện kết cấu và độ sâu màu sắc để tinh chỉnh từng chi tiết, mang đến hình ảnh 4K rõ nét và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Nano Detail Enhancer

LG NANO 4K UHD AI NU85 sở hữu thiết kế Linear Flow Design tinh xảo với mọi góc nhìn, từ mặt lưng phẳng hiện đại ở phía trên, phong cách treo tường thanh lịch trong không gian phòng khách ở góc trái, đến cận cảnh chi tiết vân sọc kim loại sang trọng ở góc phải.

Linear Flow Design

Biểu tượng LG Shield xuất hiện trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ của webOS đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống.

An toàn với LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 với Multi AI webOS từng đoạt nhiều giải thưởng được hiển thị trên nền tối cùng logo Microsoft Copilot và Google Gemini, cho thấy khả năng hỗ trợ các dịch vụ AI được truy cập trực tiếp qua giao diện TV.

Giải thưởng webOS Multi-AI

LG NANO 4K UHD AI NU85 tích hợp AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các tính năng Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID (My Page), AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng AI Hub

LG NANO 4K UHD AI NU85 mở ra thế giới giải trí bất tận cùng LG Channels, quy tụ hàng loạt kênh truyền hình trực tuyến, điện ảnh và nội dung độc quyền hoàn toàn miễn phí, cho phép truy cập nhanh chóng với đa dạng lựa chọn xem.

LG Channels - Kho tàng giải trí miễn phí

LG NANO 4K UHD nâng tầm độ sắc nét và chi tiết trên màn hình lớn như thế nào?

LG NANO 4K UHD được thiết kế để tái hiện chi tiết phong phú trong từng khung hình. Nano Detail Enhancer phân tích từng cảnh quay nhằm tăng cường độ tương phản, chi tiết và độ sáng ở cấp độ nano. Nhờ thuật toán nâng cấp hình ảnh thông minh, mọi nội dung đều được chuyển hóa sang độ phân giải 4K sắc nét vượt trội, giúp bạn tận hưởng nội dung yêu thích trên màn hình lớn với chất lượng hiển thị sống động và tinh xảo hơn bao giờ hết.

Nano Detail Enhancer  

Tinh chỉnh độ tương phản, tái hiện chiều sâu chân thực

Được vận hành bởi Bộ xử lý AI alpha, TV tự động phân tích và tái hiện những chi tiết nano tinh xảo, đồng thời tăng cường độ tương phản và chiều sâu, mang đến những khung hình sống động hơn.

LG NANO 4K UHD AI NU85 với Nano Detail Enhancer hiển thị hình ảnh chiếc lông vũ, được vận hành bởi Bộ xử lý AI alpha có khả năng nhận diện các kết cấu tinh vi để tăng cường độ tương phản và chiều sâu, mang đến hình ảnh 4K rõ nét và sống động hơn

HDR10 Pro 

Chi tiết sống động, độ tương phản sâu hơn trong từng khung hình

Định dạng HDR10 Pro mang đến vùng sáng rực rỡ hơn và vùng tối sâu hơn. Đắm chìm trong những khung hình bừng sáng với chi tiết phong phú và tinh xảo hơn bao giờ hết1)

 

LG NANO 4K UHD AI NU85 làm nổi bật HDR10 Pro qua công nghệ HDR10 Pro qua khung hình đối sánh trực quan với chuẩn SDR thông thường, cho thấy vùng sáng rực rỡ hơn, những mảng tối sâu thẳm hơn và độ tương phản được tăng cường, mang lại trải nghiệm thị giác chân thực và sống động đến từng điểm ảnh trong khung cảnh hoàng hôn bên hồ

Bộ xử lý AI alpha 7 4K Gen 9 

Nâng cấp toàn diện cho khả năng xử lý thông minh và mạnh mẽ hơn

Khai phóng sức mạnh từ sự nâng cấp vượt trội của CPU và GPU, Bộ xử lý AI alpha 7 thực hiện tối ưu hóa hình ảnh ở cấp độ nano, mang đến độ phân giải 4K sắc nét, tăng cường độ tương phản và chiều sâu hình ảnh ấn tượng.

Bộ xử lý AI alpha 7 4K Gen 9 của LG NANO 4K UHD AI NU85 xuất hiện ở trung tâm bảng mạch màu vàng, thể hiện khả năng xử lý AI thông minh và mạnh mẽ hơn, giúp tăng cường độ rõ nét 4K cùng độ tương phản và chiều sâu hình ảnh được cải thiện

Lý do tin dùng TV LG AI

LG AI TV tối ưu hình ảnh và âm thanh, đồng thời giúp cuộc sống hằng ngày nâng cấp hơn với AI Hub - Trải nghiệm cá nhân hóa từ AI.

Khám phá thêm về LG AI TV

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả phong phú và chính xác hơn.8)

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hóa

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật phù hợp với sở thích của bạn. In This Scene cung cấp các đề xuất và thông tin liên quan dựa trên nội dung bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh.9)

 

LG AI TV nhận diện giọng nói của bạn và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng

Trong My Page, bạn có thể xem mọi thông tin trong một màn hình, từ thời tiết, lịch, tiện ích cho đến tỷ số các môn thể thao yêu thích.10)

 

Huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo.

Giải thưởng webOS Multi-AI

webOS đạt giải được bảo vệ với LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield được hiển thị trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, làm nổi bật khả năng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn hệ thống của webOS. Đồng thời xuất hiện huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Bảo mật đáng tin cậy

7 công nghệ cốt lõi của LG Shield giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn, bao gồm lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo mật, thuật toán mật mã an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.

Bảo mật đáng tin cậy Khám phá thêm về LG Shield

webOS Re:New Program

Nâng cấp hệ điều hành miễn phí tối đa 5 năm13)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

Bền bỉ hoạt động với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.14)

LG NANO 4K UHD AI NU85 hiển thị AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các nhãn Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

LG NANO 4K UHD AI NU85 từ màn hình chính điều hướng vào giao diện LG Channels, nơi cung cấp các kênh TV trực tiếp miễn phí, phim ảnh và nội dung độc quyền. Nền tảng này cho phép truy cập trực tiếp hàng trăm lựa chọn giải trí mà không cần thanh toán, không cần đăng ký và không cần lắp đặt thêm đầu thu kỹ thuật số.

LG Channels

Kho tàng giải trí miễn phí

LG Channels quy tụ kho nội dung đa dạng từ nhiều nền tảng về một giao diện duy nhất hoàn toàn miễn phí, giúp việc tìm kiếm chương trình yêu thích trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tận hưởng giải trí tức thì, không chi phí ẩn và không cần lắp đặt thêm đầu thu kỹ thuật số.15)

 

LG NANO 4K UHD AI NU85 với Smart Connectivity hiển thị giao diện Home Hub trên màn hình, cho thấy kết nối với LG ThinQ, cùng các bảng điều khiển cho TV, thiết bị và ứng dụng trong một bố cục điều khiển thống nhất.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà trên nhiều hệ sinh thái thông minh được hỗ trợ.16)

Thiết kế nâng tầm không gian sống

Linear Flow Design

Hoàn thiện tinh xảo, vững chắc, nâng tầm không gian sống

TV của bạn sở hữu lớp hoàn thiện kim loại hiện đại với cảm giác chắc chắn cùng thiết kế thanh lịch, góp phần nâng tầm không gian sống.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 sở hữu thiết kế Linear Flow Design tinh xảo với mọi góc nhìn, từ mặt lưng phẳng hiện đại ở phía trên, phong cách treo tường thanh lịch trong không gian phòng khách ở góc trái, đến cận cảnh chi tiết vân sọc kim loại sang trọng ở góc phải.

Màn hình TV siêu lớn

Màn hình càng lớn, trải nghiệm xem càng đỉnh 

Tận hưởng các trận thể thao, từng thước phim và trò chơi trên LG NANO 4K UHD Ultra Big TV cùng màn hình rộng lớn. Với sắc màu rực rỡ cùng chất lượng hình ảnh tinh xảo, mọi chuyển động đều được tái hiện với quy mô choáng ngợp và độ sắc nét đến nghẹt thở.25)

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV được treo tường trong không gian phòng khách, tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc vinh quang với pháo hoa rực rỡ và chiếc cúp chiến thắng kiêu hãnh, nổi bật với chi tiết sắc nét, dải màu rực rỡ và quy mô hình ảnh sống động.

Đắm chìm trong từng trận đấu thể thao

Sports Forecast by AI Concierge

Nhận ngay dự đoán trận đấu từ AI

AI phân tích số liệu và phong độ của đội bóng để đưa ra dự đoán kết quả trận đấu. Cổ vũ cuồng nhiệt hơn khi bạn theo dõi trận đấu cùng những phân tích và dự đoán do AI tạo ra.26)

TruMotion

Mượt mà chuyển động cho từng thể loại nội dung

AI Genre Selection nhận diện thể loại nội dung, và TruMotion sẽ điều chỉnh mức độ giảm giật hình để áp dụng mức làm mượt phù hợp, mang đến trải nghiệm xem tự nhiên cho phim ảnh, thể thao và nhiều nội dung khác.

Sports Alert

Thiết lập thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào

Nắm bắt mọi diễn biến của trận đấu. Thiết lập Sports Alert để nhận thông báo về lịch thi đấu, tỉ số và nhiều thông tin khác của đội bóng bạn yêu thích.

Sẵn sàng bước vào thế giới giải trí được tinh chỉnh để chinh phục mọi chiến thắng

Ultimate Gameplay

Làm chủ cuộc chơi, nắm trọn chiến thắng

Tận hưởng trải nghiệm giải trí ấn tượng với công nghệ VRR lên đến 60Hz. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tần số quét nhanh và tay cầm điều khiển đầu tiên đạt chứng nhận BT ULL giúp mọi khoảnh khắc trong cuộc chơi trở nên mượt mà và đầy cảm hứng.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 mang đến trải nghiệm Ultimate Gameplay ấn tượng qua phân cảnh hành động tốc độ cao, với khung hình so sánh làm nổi bật sự mượt mà trong từng chuyển động, đồng thời hỗ trợ tần số quét lên đến 60Hz, VRR, ALLM, HGiG và GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 với Bluetooth Ultra Low Latency hiển thị tay cầm chơi game không dây “Razer Wolverine V3 Bluetooth” trên màn hình, cho thấy khả năng tối ưu tay cầm Bluetooth cho trải nghiệm chơi game phản hồi nhanh chóng.
LG NANO 4K UHD AI NU85 tích hợp LG Gaming Portal với giao diện trung tâm game, kết hợp nội dung nổi bật và các ô trò chơi trong một bố cục thống nhất, đồng thời mở rộng quyền truy cập tới GeForce NOW và các ứng dụng game trên webOS.
LG NANO 4K UHD AI NU85 với Game Dashboard và Optimizer hiển thị hai màn hình game đặt cạnh nhau cùng menu điều chỉnh trên màn hình, cho phép thay đổi tần số quét, độ trễ và chế độ hình ảnh trong thời gian thực.
Bluetooth Ultra Low Latency

TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tay cầm Bluetooth Ultra Low Latency

Trải nghiệm cloud gaming hiệu năng cao với độ trễ cực thấp nhờ hỗ trợ Bluetooth Ultra Low Latency Controller, giúp giảm độ trễ đầu vào xuống dưới 2,5ms. Tận hưởng khả năng điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại cảm giác như kết nối có dây, ngay cả khi chơi game trên nền tảng đám mây.29)

LG Gaming Portal

Truy cập vào tất cả các trò chơi yêu thích của bạn

Khám phá hàng nghìn trò chơi từ NVIDIA GeForce NOW, các ứng dụng webOS và nhiều nền tảng khác. Dễ dàng tìm game phù hợp với điều khiển hoặc tay cầm, đồng thời thi đấu với những người chơi khác thông qua Challenge Mode.30)

Game Dashboard & Optimizer

Dễ dàng tinh chỉnh cài đặt game theo phong cách chơi của bạn

Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game một cách dễ dàng với Game Dashboard để điều khiển nhanh theo thời gian thực, và Game Optimizer để tinh chỉnh các thiết lập theo sở thích của bạn. Điều chỉnh tần số quét, độ trễ và các chế độ hiển thị để tối ưu hóa mọi ván game một cách thuận tiện.

Điện ảnh chân thực, tái hiện chuẩn mực

LG NANO 4K UHD AI NU85 hiện diện trong không gian studio khi một đạo diễn đang chỉnh sửa bộ phim tại bàn điều khiển, với logo FILMMAKER MODE hiển thị ở góc dưới bên trái.

FILMMAKER MODE

Thưởng thức điện ảnh dưới góc nhìn của đạo diễn

Chế độ Filmmaker Mode tự động loại bỏ các lớp xử lý hình ảnh bổ trợ để giữ trọn vẹn ý đồ của đạo diễn về màu sắc, chuyển động và tỉ lệ khung hình. Nhờ đó, các bộ phim được tái hiện với phong cách nghệ thuật và cảm xúc nguyên bản như vừa bước ra từ phòng hậu kỳ của studio.31)

LG Soundbar nâng tầm khung hình, lấp đầy thanh âm

WOW Orchestra

Âm thanh vòm trọn vẹn từ TV LG và Soundbar đồng bộ

Khi TV và Soundbar hoạt động đồng bộ, hệ thống mở rộng độ sâu và hướng âm, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm bao trùm và sống động hơn.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 với WOW Orchestra hiển thị hình ảnh nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc trên màn hình, khi các lớp sóng âm từ TV và soundbar phía dưới lan tỏa khắp căn phòng, tạo nên trải nghiệm âm thanh vòm đồng bộ.

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm remote và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility 

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

 

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

1)*HDR10 Pro không phải là một định dạng mà là công nghệ Dynamic Tone Mapping độc quyền của LG, được tinh chỉnh theo từng khung hình cho nội dung HDR10

 

6)*AI Picture Pro hoạt động với mọi nội dung có bản quyền trên các dịch vụ OTT.

*Hình ảnh được nâng cấp lên chất lượng gần 4K. Kết quả có thể khác nhau tùy theo độ phân giải của nguồn phát.

 

7)*Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

8)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

9)*Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tại một số khu vực hoặc model.

*Giao diện menu hiển thị có thể khác khi sản phẩm chính thức phát hành.

*Từ khóa gợi ý có thể thay đổi tùy theo ứng dụng và thời điểm trong ngày.

*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG (Electronic Program Guide).

*Thẻ “On Now” không khả dụng trên Netflix và các ứng dụng CP (Content Provider) khác, vì vậy thẻ này sẽ không được hiển thị.

*Thẻ “Generative AI” chỉ khả dụng trên một số khu vực hoặc model nhất định.

 

10)*Nội dung hiển thị có thể bị giảm hoặc giới hạn tùy theo khu vực và kết nối mạng.

*Voice ID có thể khác nhau tùy khu vực và quốc gia, và khả dụng trên TV OLED, QNED, NANO 4K UHD ra mắt từ 2024 trở đi, cũng như TV MRGB và FHD ra mắt từ 2026.

*Tính năng này chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ tài khoản Voice ID.

*Khóa có thể được mở bởi người có giọng nói tương tự, và nếu giọng nói thay đổi do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khác, việc nhận diện có thể không hoạt động hiệu quả.

*Các tiện ích cung cấp có thể khác nhau tùy quốc gia và có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

*My Page áp dụng cho TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD năm 2026.

 

11)*Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

12)*Yêu cầu cập nhật mạng.

 

13)*webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

14)*Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của AI Magic Remote có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

15)*Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

16)*LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

24)*Kích thước viền màn hình có thể khác nhau tùy theo dòng sản phẩm và kích thước.

 

25)*Kích thước màn hình tối đa có thể khác nhau tùy theo mẫu máy và khu vực.

 

26)*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

 

28)*60Hz là tần số quét tối đa dựa trên công nghệ Variable Refresh Rate (VRR) và chỉ hoạt động với các nguồn vào hỗ trợ 60Hz.

*HGiG là nhóm tự nguyện gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV, cùng xây dựng và công bố các hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game HDR cho người dùng.

*Khả năng hỗ trợ HGiG có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

 

29)*Bluetooth Ultra Low Latency chỉ áp dụng cho một số TV LG năm 2026. Chức năng tay cầm ULL chỉ được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị tương thích.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

30)*Khả năng hỗ trợ các dịch vụ cloud gaming có thể khác nhau tùy theo từng dịch vụ.

*Một số dịch vụ game có thể yêu cầu đăng ký thuê bao và tay cầm chơi game.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

31)*FILMMAKER MODE là thương hiệu của UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE sẽ tự động kích hoạt trên ứng dụng Apple TV+ và Amazon Prime Video.

 

32)*Soundbar có thể được mua riêng.

*Sound Mode Control có thể khác nhau tùy theo từng model.

*Xin lưu ý một số dịch vụ có thể chưa khả dụng tại thời điểm mua. Cần kết nối mạng để cập nhật.

*Remote TV LG chỉ hỗ trợ một số tính năng nhất định.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 