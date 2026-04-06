About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

TV 4K LG OLED AI B6 2026 65 inch

OLED65B6PSA
Hình ảnh mặt trước của TV 4K LG OLED AI B6 2026 65 inch OLED65B6PSA
The front view of the LG OLED AI B6, released in 2026, displays an image of layered, multicolored forms, featuring Perfect Black & Perfect Color, along with the World’s No.1 OLED TV for 13 Years badge.
LG OLED AI B6 shown in front and side views highlights a 65-inch display with a 1449 mm-wide screen, an overall height of 832 mm, and an ultra-slim 45.9 mm depth without a stand.
LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.
LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG OLED AI B6 features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG Shield, applied to LG OLED AI B6, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
LG OLED AI B6 compares 144Hz vs 60Hz in a motorcycle racing game, showing the 144Hz panel as ultra-smooth and tear-free. NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium logos appear at top left.
LG OLED AI B6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a rainbow-toned landscape with layered mountain forms on screen.
Tính năng chính

  • Sắc đen tuyệt đối và Sắc màu hoàn hảo đảm bảo độ tương phản sâu hơn và màu sắc sống động, sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng.
  • Tần số quét lên đến 144Hz, chuẩn 4K, tương thích G-SYNC và FreeSync Premium cho trải nghiệm chơi game mượt mà và vượt trội hơn bao giờ hết
  • webOS uy tín mang đến trải nghiệm AI nâng cao — được hỗ trợ bởi Google Gemini và Microsoft Copilot
  • Nút bấm AI mở ra AI Hub với trải nghiệm thông minh, được cá nhân hóa và bảo mật toàn diện bởi LG Shield
Thêm
Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục An ninh mạng cho LG Shield

Giải thưởng CES Innovation – 2026 Honoree

Nền tảng TV OS trang bị LG Shield

Huy hiệu CES Innovation Awards 2026 – Hạng mục Trí tuệ nhân tạo dành cho Multi-AI.

Giải thưởng CES Innovation – 2026 Honoree

Kiến trúc Multi-AI

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice vinh danh Hệ điều hành Smart TV tốt nhất trong 8 năm liên tiếp, bao gồm giai đoạn 2025/26.

AVForums Editor’s Choice – Hệ điều hành Smart TV tốt nhất 2025/26

8 năm liên tiếp dẫn đầu hệ điều hành Smart TV

*Consumer Technology Association (CTA) cho biết giải thưởng CES Innovation Awards được xét duyệt dựa trên các tài liệu mô tả do đơn vị tham gia gửi đến ban giám khảo. CTA không xác minh độ chính xác của các nội dung hoặc tuyên bố trong hồ sơ và không trực tiếp kiểm nghiệm sản phẩm được trao giải.

Tại sao LG OLED B6 xứng tầm?

LG OLED AI B6, với Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo, thể hiện cảnh hành tinh được chia đôi: bên trái là sắc đen kém sâu và chi tiết hạn chế, trong khi bên phải hiển thị chi tiết rõ nét hơn, sắc đen sâu thẳm và màu sắc sống động vượt trội.

Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo

LG OLED AI B6 mang đến trải nghiệm chơi game 4K 144Hz vượt trội, hiển thị một tựa game đua mô tô tốc độ cao đang diễn ra, với logo NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium xuất hiện ở phía trên màn hình.

Chơi game đỉnh cao với 4K 144Hz

LG OLED AI B6 được trang bị webOS Multi-AI thắng giải, hiển thị trên nền tối với logo Microsoft Copilot và Google Gemini, cho thấy khả năng truy cập các dịch vụ AI trực tiếp qua giao diện TV.

Giải thưởng webOS Multi-AI

LG OLED AI B6 tích hợp AI Hub để cá nhân hóa trải nghiệm. Biểu tượng AI xuất hiện phía trên điều khiển từ xa, bao quanh bởi các tính năng: Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng AI Hub

Biểu tượng LG Shield xuất hiện trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, nhấn mạnh khả năng bảo vệ của webOS đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tính toàn vẹn của hệ thống.

An toàn với LG Shield

LG OLED B6 mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội như thế nào?

LG OLED B6 tái hiện hình ảnh 4K ấn tượng với độ chính xác đến từng điểm ảnh, mang lại Sắc Đen Tuyệt Đối trong mọi điều kiện ánh sáng cùng Sắc Màu Hoàn Hảo được chứng nhận với 100% dải màu và độ chân thực màu sắc.

Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 3 4K, TV tăng cường độ sắc nét của chi tiết 4K, tái tạo màu sắc sống động, đồng thời tối ưu âm thanh, mang đến trải nghiệm xem trọn vẹn và ấn tượng hơn.

Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo

Đảm bảo Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo trong mọi điều kiện ánh sáng

TV LG OLED sở hữu Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo được chứng nhận bởi UL, mang đến độ tương phản sâu hơn, độ sáng được nâng cao cùng màu sắc sống động và chính xác. Ngắm nhìn từng vì sao rõ nét, ngay cả trong căn phòng sáng.1)

LG OLED AI B6 hiển thị khung cảnh hành tinh và bầu trời sao ở chế độ chia đôi màn hình, so sánh màn hình chống chói dạng nhám với công nghệ Sắc Đen Tuyệt Đối & Sắc Màu Hoàn Hảo, mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Hiệu suất hiển thị được chứng nhận bởi UL cùng các chứng nhận của Intertek về 100% dải màu và độ chân thực màu sắc.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

LG OLED AI B6 hiển thị biểu tượng chứng nhận Eyesafe RPF 40 của UL, cho thấy hiệu suất giảm ánh sáng xanh đã được xác minh.

Được Eyesafe chứng nhận giúp giảm ánh sáng xanh, để mỗi khung hình luôn dễ chịu cho mắt2)

Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 3 4K

Động cơ AI tiên tiến với hiệu suất NPU nhanh hơn gấp 5 lần

Bộ xử lý thế hệ mới nâng tầm khả năng của TV, cho phép trí tuệ nhân tạo tối ưu trải nghiệm xem theo sở thích của bạn với chi tiết 4K sắc nét hơn, âm thanh sống động hơn và màu sắc rực rỡ hơn.3)

Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 3 4K trên LG OLED AI B6 phát sáng nổi bật trên bảng mạch, thể hiện sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo vượt trội với NPU nhanh hơn đến 5 lần, CPU xử lý nhanh hơn 10% và dung lượng bộ nhớ lớn hơn 20%.

Lý do tin dung TV LG AI?

LG AI TV tối ưu hình ảnh và âm thanh, đồng thời nâng cấp cuộc sống hằng ngày với AI Hub – Trải nghiệm cá nhân hóa từ AI.

Khám phá thêm về LG AI TV

AI HDR Remastering

Nâng cấp từng khung hình chuẩn chất lượng HDR

AI tự động tối ưu màu sắc, độ sáng và độ tương phản, đồng thời nâng cấp chất lượng hình ảnh SDR lên chuẩn HDR để mang lại hình ảnh sống động và chân thực hơn.

Khám phá 3 lợi ích nổi bật của AI Hub

Tìm kiếm Multi AI nâng cao với Google Gemini và Microsoft Copilot

Chỉ cần nói điều bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn mô hình AI phù hợp nhất với mình. Hệ thống sẽ kết nối với nhiều mô hình AI để mang lại kết quả phong phú và chính xác hơn.7)

Nhận đề xuất nội dung và thông tin cá nhân hóa

AI Concierge gợi ý nội dung và cập nhật phù hợp với sở thích của bạn. In This Scene cung cấp các đề xuất và thông tin liên quan dựa trên nội dung bạn đang xem, trong khi Generative AI cho phép tìm kiếm và tạo hình ảnh.8)

LG AI TV nhận diện giọng nói và đưa bạn đến My Page được cá nhân hóa riêng

Trong My Page, bạn có thể xem mọi thông tin trong một màn hình, từ thời tiết, lịch, tiện ích cho đến tỷ số các môn thể thao yêu thích.9)

Huy hiệu Giải thưởng CES Innovation Awards 2026 được hiển thị trên nền tối. Kiến trúc Multi-AI được vinh danh trong hạng mục Trí tuệ nhân tạo.

Đạt giải thưởng Multi AI webOS

webOS đạt giải được bảo vệ với LG Shield

Huy hiệu AVForums Editor’s Choice xuất hiện trên nền tối dành cho LG webOS 25, được vinh danh là Best Smart TV System 2025/2026.

8 năm liên tiếp dẫn đầu Hệ điều hành Smart TV

Biểu tượng LG Shield được hiển thị trên nền tối cùng các biểu tượng bảo mật, làm nổi bật khả năng bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn hệ thống của webOS. Đồng thời xuất hiện huy hiệu CES Innovation Awards 2026 Honoree.

LG Shield

Bảo mật đáng tin cậy

7 công nghệ cốt lõi của LG Shield giúp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn an toàn, bao gồm lưu trữ và quản lý dữ liệu bảo mật, thuật toán mật mã an toàn, đảm bảo tính toàn vẹn phần mềm, xác thực người dùng và kiểm soát truy cập, truyền dữ liệu an toàn, phát hiện và phản hồi sự kiện bảo mật, cùng quản lý cập nhật bảo mật.

Bảo mật đáng tin cậy Khám phá thêm về LG Shield

webOS Re:New Program

Nâng cấp hệ điều hành miễn phí tối đa 5 năm12)

LG Quad Protection được thể hiện qua bốn biểu tượng bảo vệ trên nền vàng. Mỗi biểu tượng bao gồm Bảo vệ chống sét đánh, Bảo vệ chống ẩm, Bảo vệ chống sốc điện và Bảo vệ webOS với LG Shield.

LG Quad Protection

Bền bỉ hoạt động với LG Quad Protection

Từ phần cứng đến phần mềm, TV LG của bạn luôn được bảo vệ. Các tụ điện tích hợp giúp bảo vệ trước điện áp cao, bao gồm cả sét đánh, trong khi chất bán dẫn được thiết kế với khả năng chống sốc điện. Silicon gel và lớp phủ bảo vệ giúp che chắn chipset khỏi độ ẩm, đồng thời dữ liệu của bạn cũng luôn an toàn và bảo mật với LG Shield.

AI Magic Remote

Mở khóa mọi trải nghiệm AI chỉ với nút bấm AI

Chỉ cần một nút bấm AI để truy cập và điều khiển tất cả các tương tác do AI hỗ trợ. Cuộn và yêu cầu bằng giọng nói, mọi thao tác điều khiển trở nên nhanh chóng và dễ dàng.13)

LG OLED AI B6 hiển thị AI Hub cho trải nghiệm cá nhân hóa, với biểu tượng AI phía trên điều khiển từ xa, xung quanh là các nhãn Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID với My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard và AI Sound Wizard.

Tại sao nên chọn TV LG OLED Gaming?

Trải nghiệm chơi game siêu mượt, không giật lag

Tận hưởng ván game 4K 144Hz với G-Sync và AMD FreeSync tương thích

Tần số quét lên đến 144Hz mang lại hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà hơn trong mọi tựa game. G-Sync Compatible và AMD FreeSync Premium giúp chuyển động ổn định, không xé hình, trong khi VRR và độ trễ đầu vào cực thấp đảm bảo mọi thao tác luôn mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại lợi thế rõ rệt trong từng trận đấu.14)

LG OLED AI B6 so sánh tần số quét 144Hz và 60Hz trong một tựa game đua mô tô tốc độ cao, cho thấy màn hình 144Hz mượt mà vượt trội và gần như không xé hình. Các biểu tượng NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium xuất hiện ở góc trên bên trái.

Với thời gian phản hồi 0,1ms được chứng nhận, OLED phản hồi tức thì, không giật lag

Với thời gian phản hồi điểm ảnh 0,1ms cùng ALLM giúp giảm độ trễ xuống mức cực thấp, mọi thao tác điều khiển đều được hiển thị ngay lập tức với độ chính xác cao. Khả năng phản hồi vượt trội này giúp các pha hành động tốc độ cao luôn rõ nét và dễ kiểm soát, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong từng trận đấu.15)

Trải nghiệm chơi game sống động với HGiG và ClearMR 10000

HGiG đảm bảo HDR tone mapping hiển thị đúng với ý đồ của nhà sáng tạo, trong khi ClearMR 10000 giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động, mang lại độ rõ nét vượt trội trong các cảnh chuyển động nhanh. Từ đó mang đến trải nghiệm nhập vai sâu hơn, với hình ảnh luôn chính xác và sắc nét trong từng khoảnh khắc.16)

LG OLED AI B6 với NVIDIA GeForce NOW hiển thị Borderlands 4 trên màn hình cùng logo GeForce NOW, cho thấy khả năng truy cập cloud gaming trực tiếp trong giao diện TV.

NVIDIA GeForce NOW

Cloud gaming HDR 4K 120Hz đầu tiên trên thế giới

Chơi game 4K 120Hz HDR trực tiếp trên TV ngay cả khi không cần thiết bị bổ sung thông qua NVIDIA GeForce NOW. Được vận hành bởi kiến trúc NVIDIA Blackwell, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm cloud gaming cao cấp với hiệu năng GeForce RTX 5080.17)

LG OLED AI B6 với Bluetooth Ultra Low Latency hiển thị tay cầm chơi game không dây “Razer Wolverine V3 Bluetooth” trên màn hình, cho thấy khả năng tối ưu tay cầm Bluetooth cho trải nghiệm chơi game phản hồi nhanh chóng.

Bluetooth Ultra Low Latency

TV đầu tiên trên thế giới hỗ trợ tay cầm Bluetooth Ultra Low Latency

Trải nghiệm cloud gaming hiệu năng cao với độ trễ cực thấp nhờ hỗ trợ Bluetooth Ultra Low Latency Controller, giúp giảm độ trễ đầu vào xuống dưới 2,5ms. Tận hưởng khả năng điều khiển mượt mà và phản hồi nhanh, mang lại cảm giác như kết nối có dây, ngay cả khi chơi game trên nền tảng đám mây.18)

LG OLED AI B6 hiển thị LG Gaming Portal trên màn hình webOS, cho thấy trung tâm chơi game với giao diện truy cập một bước, cho phép truy cập nhiều ứng dụng game thông qua các dịch vụ cloud gaming như NVIDIA GeForce NOW và các ứng dụng webOS.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Truy cập vào tất cả các trò chơi yêu thích của bạn mà không cần máy game chuyên nghiệp

Khám phá hàng nghìn trò chơi từ NVIDIA GeForce NOW, các ứng dụng webOS và nhiều nền tảng khác. Dễ dàng tìm game phù hợp với điều khiển hoặc tay cầm, đồng thời thi đấu với những người chơi khác thông qua Challenge Mode.19)

LG OLED AI B6 với Game Dashboard và Optimizer hiển thị hai màn hình game đặt cạnh nhau cùng menu điều chỉnh trên màn hình, cho phép thay đổi tần số quét, độ trễ và chế độ hình ảnh trong thời gian thực.

Game Dashboard & Optimizer

Dễ dàng tinh chỉnh cài đặt game theo phong cách chơi của bạn

Tùy chỉnh trải nghiệm chơi game một cách dễ dàng với Game Dashboard để điều khiển nhanh theo thời gian thực, và Game Optimizer để tinh chỉnh các thiết lập theo sở thích của bạn. Điều chỉnh tần số quét, độ trễ và các chế độ hiển thị để tối ưu hóa mọi ván game một cách thuận tiện.

Vì sao LG OLED là lựa chọn hàng đầu cho những người đam mê thiết kế?

Thiết kế triển lãm sát tường cho phong cách tối giản

Với viền mỏng và thiết kế siêu mỏng, màn hình trở thành tâm điểm, mang đến tổng thể gọn gàng và liền mạch. Thiết kế trải dài hòa hợp tinh tế với không gian sống của bạn.20)

LG OLED AI B6 được treo tường trong không gian phòng khách được bài trí tinh tế, nổi bật với thiết kế siêu mỏng và viền màn hình thanh mảnh. Trên màn hình hiển thị khung cảnh phong cảnh rực rỡ với các dãy núi nhiều lớp tỏa sắc cầu vồng.

Khám phá kho kiệt tác nghệ thuật không giới hạn với LG Gallery+

LG Gallery+

Trang trí không gian sống với kho tàng nội dung nghệ thuật phong phú

LG Gallery+ cho phép bạn truy cập hơn 100+ tác phẩm nghệ thuật, video ambient và nhiều nội dung hình ảnh khác để nâng tầm không gian sống. Với thư viện được cập nhật thường xuyên, bạn có thể cá nhân hóa ngôi nhà bằng những nội dung được tinh chọn phù hợp với phong cách của mình.22)

LG OLED AI B6 với LG Gallery+ cùng BGM và Music Lounge hiển thị cảnh “Forest Evening” – hồ nước trong rừng lúc hoàng hôn trên màn hình, kèm bảng giao diện Music Lounge để điều khiển nhạc theo tâm trạng, phát qua Bluetooth và các tùy chọn điều khiển khác.

LG OLED AI B6E’s LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

BGM với Music Lounge

Tạo bầu không khí hoàn hảo với âm nhạc chuẩn gu

Tạo nên không gian phù hợp với âm nhạc hòa hợp cùng hình ảnh hiển thị. Bạn có thể sử dụng nhạc được đề xuất theo sở thích, hoặc kết nối qua Bluetooth để phát các bản nhạc của riêng mình.

LG OLED AI B6 hiển thị lưới ảnh từ Google Photos với các khoảnh khắc gia đình, trong khi điện thoại hiển thị danh sách album với album “Family Trip” được bật.

Ảnh của tôi

Dễ dàng truy cập Google Photos và trưng bày những khoảnh khắc đáng nhớ

Kết nối tài khoản Google Photos với TV một cách thuận tiện chỉ bằng điện thoại của bạn. Dễ dàng cá nhân hóa không gian sống bằng cách sử dụng những hình ảnh từ thư viện ảnh cá nhân.25)

Chiếc TV LG OLED AI B6 được gắn trên tường màu xanh lá cây phía trên một bảng điều khiển màu đỏ, hiển thị bảng thông tin bao gồm thời tiết, tỷ số thể thao, lịch phát sóng TV và Home Hub.

Bảng thông tin

Cập nhật toàn diện với bảng điều khiển cá nhân hóa

Nắm bắt những thông tin quan trọng chỉ trong một cái nhìn. Nhận cập nhật thời tiết, thông báo thể thao, xem Google Calendar, và thậm chí thiết lập thông báo cho Home Hub, lịch hẹn xem TV và nhiều hơn nữa.

Chế độ Gallery

Chuyển đổi liền mạch từ TV sang tác phẩm nghệ thuật

Khi Gallery Mode được bật, TV của bạn vẫn có thể tiết kiệm năng lượng ngay cả khi đang hiển thị các tác phẩm nghệ thuật bạn đã chọn, mang lại vẻ đẹp phong cách và tinh tế cho không gian sống.

Tự động điều chỉnh độ sáng

Độ sáng tối ưu trong mọi điều kiện ánh sáng

Brightness Control tự động điều chỉnh độ sáng màn hình dựa trên ánh sáng môi trường, đảm bảo hình ảnh rõ ràng và dễ nhìn trong mọi không gian.26)

Cảm biến chuyển động

Phản hồi thông minh theo sự hiện diện của bạn

Cảm biến chuyển động cho phép TV phản hồi một cách thông minh, tự động chuyển đổi chế độ tùy theo việc bạn có ở gần hay không.27)

LG Channels

Kho tàng giải trí miễn phí

LG Channels tập hợp nhiều nội dung đa dạng từ các nền tảng truyền hình trực tiếp và theo yêu cầu vào một trung tâm duy nhất, giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung yêu thích.28)

LG OLED AI B6 với Smart Connectivity hiển thị giao diện Home Hub trên màn hình, cho thấy kết nối với Google Home và LG ThinQ, cùng các bảng điều khiển cho TV, thiết bị và ứng dụng trong một bố cục điều khiển thống nhất.

Smart Connectivity

Home Hub – Nền tảng thông minh all-in-one

Home Hub giúp kết nối toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà của bạn vào cùng một hệ thống. Dễ dàng kết nối, điều khiển và tương tác với các thiết bị IoT trong nhà thông qua Google Home và nhiều nền tảng khác.29)

Điện ảnh chân thực, tái hiện chuẩn mực

  • Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

    Thưởng thức điện ảnh chuẩn ý đồ đạo diễn với Dolby Vision và FILMMAKER MODE™ tích hợp Ambient Light Compensation, tự động thích ứng với ánh sáng môi trường và giữ cho hình ảnh trung thực nhất với bản gốc, để từng khung hình vẫn trọn vẹn cảm xúc điện ảnh.30)

  • Dolby Atmos

    Bằng cách tái tạo âm thanh như các đối tượng âm thanh 360° sống động thay vì các kênh âm thanh cố định, hệ thống mang đến không gian rạp chiếu phim tại gia, nơi từng chi tiết và chiều sâu âm thanh được giữ trọn vẹn đúng với bối cảnh của cảnh phim.

Đắm chìm trong từng trận đấu thể thao

LG Soundbar nâng tầm khung hình, lấp đầy thanh âm

Sound Suite with Dolby Atmos Flex Connect

Immersive audio tuned to your preferences

LG TV's DAFC(Dolby Atmos Flex Connect) optimizes audio based on speaker placement, delivering a tailored, deeply immersive surround experience wherever your speakers are positioned.

LG OLED AI B6 với WOW Orchestra và WOWCAST trình diễn một buổi hòa nhạc trên màn hình, với soundbar đặt dưới TV, trong khi các làn sóng âm lan tỏa khắp phòng khách, thể hiện âm thanh vòm không dây đồng bộ và mạnh mẽ.'

Hình ảnh minh họa một gia đình nhiều thế hệ gồm trẻ em và ông bà cùng ngồi trên sofa trong phòng khách tươi sáng, cầm điều khiển và cùng thưởng thức chương trình trên TV.

Accessibility

Tính năng hỗ trợ giúp trải nghiệm xem trở nên toàn diện hơn

TV LG được thiết kế hướng đến khả năng tiếp cận cho mọi người, với các tính năng như Bộ lọc điều chỉnh màu, Hướng dẫn ngôn ngữ ký hiệu, và kết nối trực tiếp với các thiết bị hỗ trợ thính giác.

*Hình ảnh trên trang chi tiết sản phẩm chỉ mang tính minh họa. Vui lòng tham khảo hình ảnh trong thư viện để có hình dung chính xác hơn về sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật và tính năng có thể khác nhau tùy theo khu vực, model và kích thước.

*Khả năng cung cấp dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.

*Các dịch vụ cá nhân hóa có thể khác nhau tùy theo chính sách của ứng dụng bên thứ ba.

*Cần đăng nhập LG Account và chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện liên quan để sử dụng các dịch vụ và tính năng thông minh dựa trên mạng, bao gồm ứng dụng phát trực tuyến. Nếu không có LG Account, bạn chỉ có thể kết nối thiết bị ngoài (ví dụ: qua HDMI) và xem truyền hình mặt đất/anten (chỉ áp dụng với TV có bộ thu). Việc tạo tài khoản LG Account là miễn phí.

1)*Màn hình LG OLED được Intertek chứng nhận độ trung thực màu 100% (100% Color Fidelity), đo theo tiêu chuẩn CIE DE2000 với 125 mẫu màu.

*Dải màu hiển thị (Color Gamut Volume – CGV) tương đương hoặc vượt không gian màu DCI-P3, theo xác minh độc lập của Intertek.

*Màn hình LG OLED được UL chứng nhận đạt Sắc Đen Tuyệt Đối và Sắc Màu Hoàn Hảo, đo theo tiêu chuẩn IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện ánh sáng xung quanh và môi trường xem.

 

2)*Màn hình TV LG OLED đã được UL xác minh đạt chuẩn Low Blue Light Platinum.

 

3)*So với các mẫu OLED evo của năm trước (Bộ xử lý AI alpha 8 Gen 2).

 

4)*AI Picture Pro hoạt động với mọi nội dung có bản quyền trên các dịch vụ OTT.

*Hình ảnh được nâng cấp lên chất lượng gần 4K. Kết quả có thể khác nhau tùy theo độ phân giải của nguồn phát.

 

5)*Cần kích hoạt trong menu Sound Mode. Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

6)*Hiệu quả âm thanh có thể khác nhau tùy theo môi trường nghe.

 

7)*AI Search (Copilot) khả dụng trên các mẫu TV OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD hỗ trợ chương trình webOS Re:New, bao gồm các mẫu ra mắt từ 2022 trở đi.

*Cần kết nối internet, và các dịch vụ AI đối tác có thể thay đổi hoặc yêu cầu đăng ký thuê bao.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy khu vực và model, và không khả dụng tại các quốc gia không hỗ trợ LLM.

 

8)*Một số tính năng có thể không được hỗ trợ tại một số khu vực hoặc model.

*Giao diện menu hiển thị có thể khác khi sản phẩm chính thức phát hành.

*Từ khóa gợi ý có thể thay đổi tùy theo ứng dụng và thời điểm trong ngày.

*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG (Electronic Program Guide).

*Thẻ “On Now” không khả dụng trên Netflix và các ứng dụng CP (Content Provider) khác, vì vậy thẻ này sẽ không được hiển thị.

*Thẻ “Generative AI” chỉ khả dụng trên một số khu vực hoặc model nhất định.

 

9)*Nội dung hiển thị có thể bị giảm hoặc giới hạn tùy theo khu vực và kết nối mạng.

*Voice ID có thể khác nhau tùy khu vực và quốc gia, và khả dụng trên TV OLED, QNED, NANO 4K UHD ra mắt từ 2024 trở đi, cũng như TV MRGB và FHD ra mắt từ 2026.

*Tính năng này chỉ hoạt động với các ứng dụng hỗ trợ tài khoản Voice ID.

*Khóa có thể được mở bởi người có giọng nói tương tự, và nếu giọng nói thay đổi do tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khác, việc nhận diện có thể không hoạt động hiệu quả.

*Các tiện ích cung cấp có thể khác nhau tùy quốc gia và có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp mà không cần thông báo trước.

*My Page áp dụng cho TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD năm 2026.

 

10)*Yêu cầu kết nối internet.

*AI Chatbot có thể được liên kết với bộ phận chăm sóc khách hàng.

*Tại các quốc gia không hỗ trợ NLP, việc truy cập và sử dụng ứng dụng bằng giọng nói có thể không khả dụng.

 

12)*webOS Re:New là chương trình nâng cấp phần mềm và chỉ áp dụng cho một số mẫu sản phẩm được chọn. Số lần nâng cấp và thời gian hỗ trợ Re:New có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

*Lịch nâng cấp, cũng như các tính năng, ứng dụng và dịch vụ, có thể khác nhau tùy theo model và khu vực.

*Các tính năng, nội dung và dịch vụ khả dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và có thể khác nhau tùy theo sản phẩm, model hoặc khu vực.

 

13)*Cung cấp truy cập nhanh đến các tính năng AI của TV nhưng không tích hợp bộ xử lý AI bên trong.

*Thiết kế, độ khả dụng và chức năng của AI Magic Remote có thể khác nhau tùy khu vực và ngôn ngữ được hỗ trợ, ngay cả với cùng một model.

*Một số tính năng có thể yêu cầu kết nối internet.

*Nhận diện giọng nói AI chỉ được cung cấp tại các quốc gia hỗ trợ NLP bằng ngôn ngữ bản địa.

 

14)*Chỉ hoạt động với trò chơi hoặc nguồn vào từ PC hỗ trợ 144Hz.

*NVIDIA G-SYNC tương thích với card đồ họa RTX 20, RTX 30, RTX 40 và GTX 16. Các GPU cũ hơn không hỗ trợ tương thích G-SYNC.

 

15)*Màn hình LG OLED đã được Intertek chứng nhận “thời gian phản hồi 0,1ms (Gray to Gray)” và “Trải nghiệm chơi game đạt chuẩn”.

 

16)*HGiG là nhóm phi lợi nhuận gồm các công ty trong ngành game và màn hình TV, cùng xây dựng và công bố các hướng dẫn nhằm cải thiện trải nghiệm chơi game HDR cho người dùng.

*Hỗ trợ HGiG có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Chỉ các kích thước 83/77/65/55/48 inch của OLED B6 được chứng nhận ClearMR 10000.

*ClearMR là chương trình chứng nhận của VESA dùng để đánh giá hiệu suất giảm nhòe chuyển động của màn hình.

 

17)*Yêu cầu đăng ký thuê bao. Các dịch vụ cung cấp có thể khác nhau tùy theo gói thành viên.

*Chỉ khả dụng trên LG OLED W6, G6, C6 và MRGB95, MRGB9M.

*Khả dụng của GeForce NOW có thể khác nhau tùy theo quốc gia.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

 

18)*Bluetooth Ultra Low Latency chỉ áp dụng cho một số TV LG năm 2026. Chức năng tay cầm ULL chỉ được hỗ trợ khi kết nối với thiết bị tương thích.

*Trong chế độ ULL, chỉ có thể kết nối một tay cầm. Việc sử dụng các thiết bị Bluetooth khác có thể bị ảnh hưởng.

*Để có hiệu suất tốt nhất, nên sử dụng kết nối Ethernet hoặc Wi-Fi 5GHz.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

19)*Khả năng hỗ trợ các dịch vụ cloud gaming có thể khác nhau tùy theo từng dịch vụ.

*Một số dịch vụ game có thể yêu cầu đăng ký thuê bao và tay cầm chơi game.

*Tay cầm chơi game có thể được mua riêng.

 

20)*Yêu cầu lắp đặt có thể khác nhau.

 

22)*Nội dung khả dụng có thể khác nhau tùy theo khu vực và có thể thay đổi.

*Cần đăng ký LG Gallery+ để truy cập đầy đủ nội dung và các tính năng.

 

25)*Tính năng này hoạt động khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google Photos và có ít nhất 10 ảnh trong ứng dụng.

 

26)*Cảm biến độ sáng có thể khác nhau tùy theo từng mẫu TV.

 

27)*Cảm biến chuyển động chỉ có trên các mẫu W6 và G6.

 

28)*Việc hỗ trợ một số kênh trên LG Channels có thể khác nhau tùy theo khu vực.

 

29)*LG hỗ trợ các thiết bị Wi-Fi chuẩn Matter. Các dịch vụ và tính năng hỗ trợ Matter có thể khác nhau tùy theo thiết bị được kết nối. Việc kết nối ban đầu cho ThinQ và Matter cần được thực hiện thông qua ứng dụng ThinQ trên điện thoại.

 

30)*Ambient FILMMAKER MODE là thương hiệu của UHD Alliance, Inc.

*Ambient FILMMAKER MODE với Dolby Vision được hỗ trợ.

*Ambient FILMMAKER MODE sẽ tự động kích hoạt trên ứng dụng Apple TV+ và Amazon Prime Video.

*Ambient FILMMAKER MODE hoạt động trên các mẫu TV được trang bị cảm biến ánh sáng.

 

31)*Thẻ “In This Scene” khả dụng tại các quốc gia hỗ trợ EPG.

*Phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia.

*Thông tin do AI Concierge cung cấp chỉ mang tính tham khảo chung và có thể không hoàn toàn chính xác. LG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động hoặc quyết định nào được đưa ra dựa trên các thông tin này.

 

33)*Soundbar có thể được mua riêng.

*Sound Mode Control có thể khác nhau tùy theo từng model.

*Xin lưu ý một số dịch vụ có thể chưa khả dụng tại thời điểm mua. Cần kết nối mạng để cập nhật.

*Điều khiển TV LG chỉ hỗ trợ một số tính năng nhất định.

In

Tất cả thông số

Mọi người đang nói gì

Lựa chọn dành cho bạn

Bạn cần trợ giúp?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Nhận hỗ trợ

Liên hệ với chúng tôi

Tìm nơi bán

Trải nghiệm sản phẩm gần bạn
Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 