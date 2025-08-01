QNED e OLED: Tecnologias Diferentes para Experiências Únicas de Visualização
A LG oferece duas tecnologias de tela de ponta — QNED e OLED — cada uma pensada para atender diferentes preferências e estilos de entretenimento.
Para quem busca cores mais ricas e maior nitidez: LG QNED
A QNED (Qualified Nano Enhanced Display), marca premium de TVs LCD da LG, entrega cores vivas e realistas graças à tecnologia exclusiva baseada em nanopartículas e soluções avançadas de cor.
Todas as TVs QNED de 2025 são oficialmente certificadas com 100% de Volume de Cor,* garantindo fidelidade e intensidade de cores incomparáveis.
Com uma ampla variedade de tamanhos — incluindo telas gigantes — a QNED é uma excelente escolha para fãs de esportes, oferecendo uma experiência imersiva e de grande impacto.
Para quem busca a experiência definitiva em imagem: LG OLED
Ideal para cinéfilos e amantes de conteúdos com profundidade cinematográfica, a LG OLED proporciona pretos perfeitos e brilho impressionante, mesmo em ambientes iluminados, graças ao novo Processador Alpha com IA.
A tecnologia OLED da LG é certificada pela UL com os selos Perfect Black e Perfect Color, realçando brilho percebido, contraste e fidelidade de cores em qualquer ambiente.
Além disso, o suporte a G-Sync e FreeSync garante performance superior com VRR, eliminando cortes e travamentos na imagem.
Compare e escolha a tecnologia ideal para o seu estilo de vida.
Confira nosso Guia de Compra para saber mais sobre as diferenças entre OLED e QNED.
*100% de Volume de Cor: Desempenho do display igual ou superior ao volume padrão de cor DCI-P3, verificado de forma independente pela Intertek.
Modelos QNED e QNED evo usam diferentes soluções de cor com a mais recente tecnologia de ampla gama da LG, incluindo a substituição de pontos quânticos.
(2025) Todos os modelos QNED e QNED evo | (2024) Apenas QNED99/90
**O display OLED da LG é certificado pela UL com base nos padrões IDMS 11.5 de reflexão em ambientes de iluminação interna (200 a 500 lux).
O desempenho real pode variar conforme o ambiente.