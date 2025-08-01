Explore o universo das TVs QNED LG: cores puras e brilho que impressionam

QNED: A combinação perfeita de inovação

A tecnologia avançada das TVs QNED da LG entregam uma qualidade de imagem superior, com cores mais precisas e um controle de luz de fundo sem precedentes graças ao NanoCell e, nos modelos mais avançados, o MiniLED. Prepare-se para ver seus filmes, séries e jogos favoritos com uma clareza e vivacidade que você nunca imaginou ser possível em uma TV LCD.

Cores que saltam da tela: NanoCell

A tecnologia NanoCell trabalham em conjunto para refinar a reprodução de cores. O NanoCell filtra as cores opacas, assegurando a pureza e a consistência, mesmo em ângulos de visão amplos. O resultado são cores que parecem reais, com uma fidelidade impressionante que transforma cada cena em uma obra de arte.

MiniLED: precisão luminosa para contraste superior

Os modelos mais avançados da TV QNED contam também com a tecnologia MiniLED. Com milhares de LEDs minúsculos agrupados em zonas de escurecimento, a TV QNED consegue controlar a iluminação de forma muito mais granular. Isso significa pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e um contraste dinâmico que realça cada elemento na tela. Diga adeus ao vazamento de luz e olá a uma imagem com profundidade e realismo incríveis.

Experiência 4K otimizada por Inteligência Artificial

Cada TV QNED LG vem equipada com resolução 4K Ultra HD, proporcionando uma nitidez e detalhes quatro vezes maiores que o Full HD. Mas não para por aí: nossos processadores com Inteligência Artificial analisam e otimizam o conteúdo em tempo real, ajustando imagem e som. Seja qual for o seu entretenimento, a TV QNED garante uma experiência imersiva e de alta qualidade.

Design sofisticado e conectividade Smart

As TVs QNED não são apenas um show de tecnologia, são também um elemento de design. Com um perfil elegante e bordas mínimas, elas se integram harmoniosamente ao ambiente da sua casa. Além disso, o sistema operacional webOS oferece interface intuitiva e acesso rápido a todos os seus aplicativos de streaming favoritos, controle por voz e uma gama completa de funcionalidades smart para simplificar seu dia a dia.