42 a 48 polegadas TVs 4k QNED LG

As TVs QNED da LG elevam o padrão da experiência visual, graças à tecnologia de cores da LG NanoCell com a precisão do MiniLED. O resultado são cores ainda mais realistas, com brilho intenso e um contraste surpreendente - tudo em resolução 4K para você não perder nenhum detalhe.

Perguntas Frequentes

P.

O que é uma TV QNED ?

R.

QNED (Qualified Nano Enhanced Display) oferece cores vívidas e realistas graças à tecnologia de cores proprietária da LG, que combina diversas soluções de cor com a tecnologia baseada em nanopartículas. As TVs LG QNED são produtos oficialmente qualificados, e todos os modelos da série QNED 2025 são certificados com 100% de Volume de Cor*.

 

*Os modelos LG QNED e QNED evo contam com diferentes soluções de cor que utilizam a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, incluindo a substituição de pontos quânticos. O Volume da Gama de Cores do Display (CGV) é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cor DCI-P3, conforme verificação independente da Intertek.

100% de Volume de Cor: (2025) todas as TVs QNED evo e QNED | (2024) apenas QNED99/90

 

P.

O que é uma QNED evo TV ?

R.

A QNED evo é a linha de ponta da marca premium de TVs LCD da LG, a QNED.

Além de contar com certificação de 100% de Volume de Cor*, a linha QNED evo é equipada com tecnologia MiniLED, controlada com precisão pelo novo Processador Alpha com IA, e oferece suporte a VRR de até 144Hz**, certificado com FreeSync, proporcionando uma experiência visual fluida e sem latência — entregando um valor diferenciado ao consumidor.

 

*Os modelos LG QNED e QNED evo utilizam diferentes soluções de cor com a mais recente e exclusiva tecnologia de ampla gama de cores da LG, incluindo a substituição de pontos quânticos. O Volume da Gama de Cores do Display (CGV) é equivalente ou superior ao CGV do espaço de cor DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

100% de Volume de Cor: (2025) todas as TVs QNED evo e QNED | (2024) apenas QNED99/90

 

**Exceto modelos QNED85 (2025 NOVOS) de 55”/50”

(Taxa nativa e VRR: 120Hz)

P.

Quais são as vantagens de uma TV QNED ?

R.

Aqui estão as vantagens das TVs QNED da LG:

 

Cores Aprimoradas: Toda a nova linha de TVs QNED da LG conta com a tecnologia Dynamic QNED Color* e certificação de 100% de Volume de Cor*, oferecendo cores mais vivas e precisas. Além disso, as TVs QNED suportam VRR de até 144Hz**, com certificação AMD FreeSync Premium, garantindo imagens suaves e sem atrasos.

 

Experiência Hiperpersonalizada: As TVs QNED e QNED evo vêm equipadas com o NOVO Processador com IA, que proporciona qualidade de imagem vívida, som otimizado e uma experiência de visualização realmente personalizada.

Com a LG AI TV, você pode:

① Ter sua voz reconhecida

② Receber recomendações personalizadas de conteúdo

③ Obter respostas para suas perguntas

④ Solucionar inconvenientes na visualização

⑤ Ajustar imagem e som conforme suas preferências

Tudo isso integrado e potencializado pelo controle AI Magic Remote.

 

Design mais fino e tamanhos variados: Com design ainda mais fino, as TVs QNED agora estão disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos — de 43” até impressionantes 100” — permitindo que cada cliente encontre o modelo ideal para seu espaço e suas necessidades.

 

*Os modelos LG QNED e QNED evo usam soluções de cor exclusivas baseadas na mais recente tecnologia de ampla gama de cores da LG, incluindo a substituição de pontos quânticos. O Volume da Gama de Cores (CGV) é equivalente ou superior ao CGV do espaço DCI-P3, verificado independentemente pela Intertek.

100% de Volume de Cor: (2025) todas as TVs QNED evo e QNED | (2024) apenas QNED99/90

 

**Exceto modelos QNED85 (2025 NOVOS) de 55”/50”

(Taxa nativa e VRR: 120Hz)

P.

Quais são as diferenças de uma TV OLED e uma QNED ?

R.

QNED e OLED: Tecnologias Diferentes para Experiências Únicas de Visualização

 

A LG oferece duas tecnologias de tela de ponta — QNED e OLED — cada uma pensada para atender diferentes preferências e estilos de entretenimento.

 

Para quem busca cores mais ricas e maior nitidez: LG QNED

A QNED (Qualified Nano Enhanced Display), marca premium de TVs LCD da LG, entrega cores vivas e realistas graças à tecnologia exclusiva baseada em nanopartículas e soluções avançadas de cor.

Todas as TVs QNED de 2025 são oficialmente certificadas com 100% de Volume de Cor,* garantindo fidelidade e intensidade de cores incomparáveis.

 

Com uma ampla variedade de tamanhos — incluindo telas gigantes — a QNED é uma excelente escolha para fãs de esportes, oferecendo uma experiência imersiva e de grande impacto.

 

Para quem busca a experiência definitiva em imagem: LG OLED

Ideal para cinéfilos e amantes de conteúdos com profundidade cinematográfica, a LG OLED proporciona pretos perfeitos e brilho impressionante, mesmo em ambientes iluminados, graças ao novo Processador Alpha com IA.

 

A tecnologia OLED da LG é certificada pela UL com os selos Perfect Black e Perfect Color, realçando brilho percebido, contraste e fidelidade de cores em qualquer ambiente.

Além disso, o suporte a G-Sync e FreeSync garante performance superior com VRR, eliminando cortes e travamentos na imagem.

 

Compare e escolha a tecnologia ideal para o seu estilo de vida.

Confira nosso Guia de Compra para saber mais sobre as diferenças entre OLED e QNED.

 

*100% de Volume de Cor: Desempenho do display igual ou superior ao volume padrão de cor DCI-P3, verificado de forma independente pela Intertek.

Modelos QNED e QNED evo usam diferentes soluções de cor com a mais recente tecnologia de ampla gama da LG, incluindo a substituição de pontos quânticos.

(2025) Todos os modelos QNED e QNED evo | (2024) Apenas QNED99/90

 

**O display OLED da LG é certificado pela UL com base nos padrões IDMS 11.5 de reflexão em ambientes de iluminação interna (200 a 500 lux).

O desempenho real pode variar conforme o ambiente.

P.

Qual TV QNED LG é melhor ?

R.

Qualidade de Imagem – QNED92

A LG QNED92 oferece visuais impressionantes e imagens incrivelmente brilhantes graças à tecnologia MiniLED. É o modelo com as cores mais vivas da linha QNED 2025, graças ao Dynamic QNED Color Pro. Com o Precision Dimming Pro, os detalhes são aprimorados e a imagem ganha profundidade e realismo.

 

Ideal para Telas Grandes – QNED85

Com cores ricas e vibrantes impulsionadas por MiniLEDs, a QNED85 é perfeita para quem busca uma experiência cinematográfica em casa. Disponível em tamanhos que vão de 50 até 100 polegadas, oferece versatilidade e desempenho, se ajustando perfeitamente ao seu espaço e estilo de vida.

Explore o universo das TVs QNED LG: cores puras e brilho que impressionam

 

QNED: A combinação perfeita de inovação

A tecnologia avançada das TVs QNED da LG entregam uma qualidade de imagem superior, com cores mais precisas e um controle de luz de fundo sem precedentes graças ao NanoCell e, nos modelos mais avançados, o MiniLED. Prepare-se para ver seus filmes, séries e jogos favoritos com uma clareza e vivacidade que você nunca imaginou ser possível em uma TV LCD.

 

Cores que saltam da tela: NanoCell 

A tecnologia NanoCell trabalham em conjunto para refinar a reprodução de cores. O NanoCell filtra as cores opacas, assegurando a pureza e a consistência, mesmo em ângulos de visão amplos. O resultado são cores que parecem reais, com uma fidelidade impressionante que transforma cada cena em uma obra de arte.

 

MiniLED: precisão luminosa para contraste superior

Os modelos mais avançados da TV QNED contam também com a tecnologia MiniLED. Com milhares de LEDs minúsculos agrupados em zonas de escurecimento, a TV QNED consegue controlar a iluminação de forma muito mais granular. Isso significa pretos mais profundos, brancos mais brilhantes e um contraste dinâmico que realça cada elemento na tela. Diga adeus ao vazamento de luz e olá a uma imagem com profundidade e realismo incríveis.

 

Experiência 4K otimizada por Inteligência Artificial

Cada TV QNED LG vem equipada com resolução 4K Ultra HD, proporcionando uma nitidez e detalhes quatro vezes maiores que o Full HD. Mas não para por aí: nossos processadores com Inteligência Artificial analisam e otimizam o conteúdo em tempo real, ajustando imagem e som. Seja qual for o seu entretenimento, a TV QNED garante uma experiência imersiva e de alta qualidade.

 

Design sofisticado e conectividade Smart

As TVs QNED não são apenas um show de tecnologia, são também um elemento de design. Com um perfil elegante e bordas mínimas, elas se integram harmoniosamente ao ambiente da sua casa. Além disso, o sistema operacional webOS oferece interface intuitiva e acesso rápido a todos os seus aplicativos de streaming favoritos, controle por voz e uma gama completa de funcionalidades smart para simplificar seu dia a dia. 

 

 Confira todas as smart TVs da LG.