Aproveite conteúdo ilimitado com o webOS

Assista, jogue e descubra com o webOS. Mais de 4.000 aplicativos para transmitir, mais de 4.000 canais disponíveis com o LG Channels no mundo todo.

*O número disponível de aplicativos e canais pode variar de acordo com o país, o produto e a região.

O que é o webOS? Assista Reproduza Descubra Promoção

webOS, o coração da LG Entertainment

O webOS facilita o acesso a tudo o que você curte, diretamente da tela inicial.

Tudo o que você quer ver, em uma única tela

Todo o seu conteúdo favorito em um só lugar: esportes, música, jogos, aprendizado e home office. Basta um clique para chegar exatamente onde você deseja. 

Personalize sua experiência de visualização

Crie facilmente uma conta individual. Todos recebem uma tela inicial pessoal com recomendações de conteúdo personalizadas para proporcionar uma experiência de visualização mais envolvente.

Toque para reproduzir. Pronto em segundos.

Acesse seus aplicativos de streaming favoritos com um simples toque. Abra a guia TV no aplicativo ThinQ para acessar o Prime Video e uma variedade de aplicativos. Basta tocar em um aplicativo no ThinQ para reproduzi-lo na sua TV em questão de segundos.

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.

*A criação de contas pode ser restrita dependendo da idade e do número de contas existentes.

*São necessárias assinaturas separadas para o Amazon Prime e seus serviços relacionados.

*Amazon, Prime Video e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

O premiado webOS

Logotipos de prêmios, incluindo CES, iF Design Award e AVForums Editors' Choice

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados aos juízes. A CTA não verificou a exatidão de qualquer apresentação ou de quaisquer afirmações feitas e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio. 

Descubra mais aplicativos

Explore um mundo de aplicativos além da sua imaginação.

*Certos aplicativos podem não ser iniciados ao mesmo tempo que o webOS e a disponibilidade pode variar de acordo com a região.

A palavra “Assista” em um fundo preto com gradiente
Serviços globais de streaming

Um universo de conteúdo para explorar 

Programas tão envolventes que você não consegue parar de assistir. Assista a conteúdos imperdíveis na Netflix, Disney+, Prime Video e Apple TV+.

Sequência animada mostrando os logotipos do Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple TV+ flutuando acima de uma montagem dinâmica de programas de TV de sucesso, realçando o acesso da LG Smart TV a plataformas globais de streaming e a experiência de visualização envolvente.

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.

*São necessárias assinaturas separadas para o Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ e seus serviços relacionados.

*Apple, o logotipo da Apple e Apple TV são marcas comerciais da Apple Inc, registradas nos Estados Unidos e em outros países.

*Amazon, Prime Video e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

FILMMAKER MODE™

A versão do diretor, em casa 

O FILMMAKER MODE™ desativa a suavização de movimento e preserva o formato original do filme, incluindo proporções de imagens, cores e frequências de quadros, para que você veja cada cena exatamente como o diretor pretendia. 

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.

*O suporte para o FILMMAKER Mode pode variar de acordo com o país.

LG Channels

Entretenimento gratuito na sua LG TV

O LG Channels está integrado em todas as LG Smart TVs, totalmente GRÁTIS, oferecendo centenas de canais ao vivo gratuitos, os filmes preferidos dos fãs e conteúdos exclusivos. Basta usar o controle remoto e curtir, sem taxas e sem complicações.

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos. 

*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Sports Portal

Leve o estádio para a sua casa 

Mergulhe na ação com o Sports Portal, seu ponto de encontro para jogos ao vivo, destaques das partidas, tabelas classificatórias e muito mais, tudo em uma única tela.

Tela de configurações da LG TV mostrando a interface do Sports Portal. A seção “My Team” se expande e recolhe dinamicamente, seguida por uma rolagem suave para baixo por vários canais e conteúdos esportivos selecionáveis.

*As imagens da tela foram simuladas para fins ilustrativos.

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.

*As competições e funcionalidades disponíveis podem variar de acordo com o país.

*Esse recurso requer uma conexão de rede.

*Para receber alertas, times ou jogadores devem ser adicionados a “My Team”.

A palavra Reproduza com fundo preto gradiente
Jogos

Todos os jogos que você deseja na LG TV

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com o GFN, Luna, Blacknut e o Boosteroid.

LG TV exibindo a tela do Gaming Portal, passando pelos jogos e recursos disponíveis. O vídeo mostra um usuário navegando até o menu de configurações à esquerda, que exibe várias opções de jogos, incluindo GFN, Luna, Blacknut, Boosteroid e Xbox.

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.
*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

Quatro caixas coloridas, cada uma contendo o logotipo de um serviço de jogos na nuvem e duas miniaturas de jogos, destacando plataformas populares de jogos em nuvem, como o GeForce NOW e o Boosteroid, acessíveis a partir do LG Gaming Portal.

Jogos na nuvem

Pressione play para mundos de jogos

Todas as suas necessidades de jogos em um só lugar. Aproveite o fácil acesso a serviços de jogos na nuvem, como GeForce NOW e Boosteroid, e muito mais, pelo nosso Gaming Portal. 

Várias miniaturas de jogos casuais organizadas em três fileiras na LG TV, oferecendo centenas de jogos gratuitos fáceis de jogar, ideais para diversão individual ou multijogador usando apenas o controle remoto.

Jogos casuais

Diversão rápida a qualquer hora 

Centenas de jogos gratuitos estão à sua espera, e tudo o que você precisa é de um controle remoto. Seja jogando sozinho ou com amigos, é hora de se divertir. 

*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

*Podem ser necessárias assinaturas separadas.

*Dependendo do jogo, pode ser necessário conectar um controle, mouse ou teclado.

*A compatibilidade com o GeForce NOW pode variar dependendo do fabricante e das especificações do controle. Verifique a lista de controles compatíveis em: https://gfn.co.kr/ko/guide/games.html

*Os serviços do jogo podem ser interrompidos a critério do provedor.

Fitness

Seu companheiro de fitness indispensável

Não importa se você prefere ioga ou meditação, encontre exercícios divertidos e eficazes na LG TV.

Mulher fazendo exercícios enquanto assiste a vídeos de treino na LG TV, com vários conteúdos de fitness, como ioga e meditação, passando pela tela, mostrando a LG TV como uma versátil companheira de fitness.

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.

*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

*Podem ser necessárias assinaturas separadas.

A palavra Descubra com fundo preto gradiente
Learning

Aprenda se divertindo na tela grande 

Logotipo do Pinkfong exibido na frente da LG TV

Pinkfong

Cante, brinque e aprenda com Baby Shark e sua família na divertida plataforma educacional Pinkfong.

Logotipo do ABCmouse exibido na frente da LG TV

ABCmouse

Com mais de 10.000 atividades educativas para crianças de 2 a 8 anos, o ABCmouse ajuda a despertar o amor pela aprendizagem.

Logotipo do PlayKids+ exibido na frente da LG TV

PlayKids+

Para crianças de 2 a 12 anos, vídeos, músicas e jogos criados por especialistas tornam o aprendizado divertido em todas as idades.

*Imagens de ecrã simuladas para fins ilustrativos.

*O conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

*Podem ser necessárias assinaturas separadas.

LG Smart TV rodeada por caixas de presente e sacolas de compras, apresentando ofertas especiais por tempo limitado e eventos exclusivos de streaming disponíveis na plataforma webOS.

Aproveite ofertas especiais no webOS

Ofertas por tempo limitado e eventos de streaming, tudo acontecendo no webOS.

Aproveite ofertas especiais no webOS Saiba mais

