Logo Eletrodomésticos LG AI com texto IA em gradiente

Conheça a AI Core-Tech
nos eletrodomésticos LG

Símbolo animado da LG AI com linhas entrelaçadas em gradiente vermelho e roxo formando um coração infinito sobre um fundo preto.
Texto em gradiente “AI to the Core” em tons de vermelho a roxo sobre um fundo preto

Desde 1998, a engenharia comprovada da LG, Core-Tech, evoluiu para AI Core-Tech, combinando precisão mecânica com sensibilidade centrada no ser humano, incorporando a visão da LG de “Inteligência afetiva”.

Linha de eletrodomésticos da LG, incluindo geladeiras, lavadoras de roupas, secadoras e eletrodomésticos para cozinha exibidos em um palco escuro com um piso em padrão de placa de circuito.

Tradição comprovada pelo tempo

Décadas de experiência em engenharia para um desempenho duradouro.

Sem preocupações

Projetados para simplificar tarefas e facilitar sua rotina diária.

Prontos para o futuro

Concebidos para evoluir com atualizações e se adaptar ao seu estilo de vida.

Eletrodomésticos LG AI,
Potencializando a evolução do lar

Por trás de cada toque simples, a LG AI Core-Tech transforma décadas de experiência em ação cuidadosa ao aprender, se adaptar e responder às demandas da sua casa.

Chip LG AI Core-Tech visualizando o processamento inteligente de dados com linhas de circuito radiantes, simbolizando como os dispositivos LG AI aprendem, se adaptam e otimizam o desempenho em toda a casa.

Eletrodomésticos para lavanderia LG AI, incluindo lavadora e secadora de carga frontal, exibidos sobre um fundo roxo em forma de circuito digital
Eletrodomésticos para lavanderia LG AI
Eletrodomésticos de cozinha LG AI, incluindo geladeira, lava-louças e forno, exibidos sobre um fundo roxo em forma de circuito digital
Eletrodomésticos para cozinha LG AI