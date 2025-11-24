We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conheça a AI Core-Tech
nos eletrodomésticos LG
Desde 1998, a engenharia comprovada da LG, Core-Tech, evoluiu para AI Core-Tech, combinando precisão mecânica com sensibilidade centrada no ser humano, incorporando a visão da LG de “Inteligência afetiva”.
Eletrodomésticos LG AI,
Potencializando a evolução do lar
Por trás de cada toque simples, a LG AI Core-Tech transforma décadas de experiência em ação cuidadosa ao aprender, se adaptar e responder às demandas da sua casa.