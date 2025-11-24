About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Logotipo Eletrodomésticos LG AI com texto IA em gradiente sobre um fundo preto

Cozinha reinventada
com a LG AI Core-Tech

Chipset AI Core-Tech com circuitos roxos brilhantes irradiando para fora sobre um fundo escuro de placa de circuito

A essência dos eletrodomésticos de cozinha
LG AI

Projetados para funcionar com eficiência, responder intuitivamente e simplificar o controle diário.

Ícone de chip AI rosa e roxo sobre um fundo escuro
Desempenho adaptável

Adapta-se aos seus hábitos diários para um desempenho confiável e cuidados personalizados com a cozinha.

Ícone de tomada elétrica rosa e roxa sobre um fundo escuro
Eficiência energética

Gerencia automaticamente o uso de energia durante todo o dia para economizar energia de forma mais inteligente.

 

Ícone de casa inteligente rosa e roxo em forma de casa sobre um fundo escuro
Conectividade

Monitore e controle seus eletrodomésticos de cozinha a qualquer hora e em qualquer lugar com o aplicativo LG ThinQ.

Logotipo de uma geladeira LG AI com texto AI em gradiente

IA na essência,
frescor ideal

A AI Core-Tech controla o resfriamento de acordo com sua rotina, ajudando a preservar o frescor com precisão natural.

Ilustração da geladeira LG com sistema visível de armazenamento e resfriamento de bebidas, conectada a um ícone de processador de IA

Ilustração da geladeira LG com sistema visível de armazenamento e resfriamento de bebidas, conectada a um ícone de processador de IA

Inversor com IA

Projetado para estabilidade,
controlado por IA

Com análises inteligentes de padrões, o Compressor Inverter LG AI ajusta a velocidade do motor para um resfriamento estável e eficiente, proporcionando controle preciso e confiabilidade duradoura.

Ilustração transparente em roxo brilhante de um compressor de geladeira com tecnologia de IA mostrando seus componentes internos

Ilustração transparente em roxo brilhante de um compressor de geladeira com tecnologia de IA mostrando seus componentes internos

AI Fresh

Frescor máximo, pronto com antecedência

Ao analisar três semanas de uso, ela reduz a temperatura em 1 °C duas horas antes do horário de pico, mantendo os alimentos frescos quando mais importa.1)

Durabilidade

Desempenho confiável, feita para durar

Com engenharia de alta durabilidade e diagnósticos inteligentes, o compressor inverter LG AI foi projetado para reduzir o tempo de inatividade e a manutenção.

ThinQ™²⁾

Acesso total em suas mãos

Aprender todos os padrões para permitir uma experiência verdadeiramente inteligente na cozinha.

Smartphone exibindo análises do aplicativo LG ThinQ com painéis flutuantes roxos na interface, mostrando o gráfico do Modo de economia com IA e ícones de recursos

Ouvir e responder em tempo real para uma vida tranquila.

Perguntas frequentes

Q.

O que é a LG AI Core-Tech?

A.

A LG AI Core-Tech integra inteligência artificial com tecnologias importantes, como motores e compressores. Ela permite o controle inteligente de eletrodomésticos, otimizando o desempenho, a eficiência energética e a personalização do usuário.

Q.

Quais são os benefícios de usar um eletrodoméstico LG AI?

A.

Os eletrodomésticos LG AI oferecem operação mais inteligente, economia de energia aprimorada e desempenho personalizado. Eles facilitam as tarefas diárias aprendendo seus hábitos e automatizando as principais funções, aprimorando seu estilo de vida.

Q.

As geladeiras LG AI são energeticamente eficientes?

A.

Sim, as geladeiras LG ThinQ™ foram projetadas para proporcionar eficiência energética. Elas oferecem recursos como modos de economia de energia e sistemas avançados de resfriamento que mantêm temperaturas consistentes, ajudando a reduzir o consumo de energia.

Aviso legal:

1) AI Fresh

- "Smart Fresh Air" foi renomeado para "AI Fresh"; esta é apenas uma alteração de nome e não afeta a funcionalidade do produto.

- Para usar a função "AI Fresh", o produto deve estar conectado ao aplicativo "LG ThinQ".

O aplicativo LG ThinQ™ está disponível em smartphones Android ou iOS compatíveis. Conexão de dados por telefone e Wi-Fi residencial e registro do produto com o LG ThinQ™ são necessários. Consulte lg.com/au/lg-thinq para obter informações sobre recursos, compatibilidade do sistema e disponibilidade do serviço, que podem variar de acordo com o país e o modelo.

2) ThinQ™

- EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

- Ao usar o modo de economia de energia Lv. 2

- O modo de economia com IA pode ser ajustado em duas faixas (até 4,5% para a faixa 1 e até 20% para faixa 2), e a taxa de economia varia dependendo da classificação e das especificações de energia do produto.

- A taxa de economia com IA para cada faixa pode variar dependendo das condições de uso reais.

- Os detalhes específicos do teste para a taxa de economia são os seguintes:

1. Modelo de teste: M876AAA582

2. Condições de teste: Freezer a -18 °C, geladeira a 3 °C, sem carga

3. Condições de instalação: Temperatura ambiente a 25 °C, umidade a 55%

4. Método de teste: aberturas ao longo de 8 horas, sem abertura durante 16 horas Quantidade total de aberturas durante o período de aberturas: Refrigerador 28 vezes, freezer 6 vezes. Os resultados de energia para cada faixa do modo de economia com IA ao longo de 3 dias são convertidos em consumo de energia em 24 horas e comparados.

5. Ao usar o modo de economia com IA, o ciclo de remoção de gelo e a velocidade do compressor podem ser ajustados de acordo com o ambiente circundante. A utilização da faixa 2 pode resultar em um aumento na temperatura interna do congelador e do refrigerador.

6. Os resultados do teste foram verificados pela TÜV Rheinland Inc. usando seu método de teste especificado, mas podem variar dependendo do ambiente de uso real.

7. O modo de economia com IA só é suportado pelo aplicativo LG ThinQ, e o LG ThinQ pode ter algumas limitações em termos de ambientes compatíveis e métodos de uso.