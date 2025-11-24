We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cozinha reinventada
com a LG AI Core-Tech
A essência dos eletrodomésticos de cozinha
LG AI
Projetados para funcionar com eficiência, responder intuitivamente e simplificar o controle diário.
IA na essência,
frescor ideal
A AI Core-Tech controla o resfriamento de acordo com sua rotina, ajudando a preservar o frescor com precisão natural.
Inversor com IA
Projetado para estabilidade,
controlado por IA
Com análises inteligentes de padrões, o Compressor Inverter LG AI ajusta a velocidade do motor para um resfriamento estável e eficiente, proporcionando controle preciso e confiabilidade duradoura.
AI Fresh
Frescor máximo, pronto com antecedência
Ao analisar três semanas de uso, ela reduz a temperatura em 1 °C duas horas antes do horário de pico, mantendo os alimentos frescos quando mais importa.1)
Durabilidade
Desempenho confiável, feita para durar
Com engenharia de alta durabilidade e diagnósticos inteligentes, o compressor inverter LG AI foi projetado para reduzir o tempo de inatividade e a manutenção.
ThinQ™²⁾
Acesso total em suas mãos
Aprender todos os padrões para permitir uma experiência verdadeiramente inteligente na cozinha.
Smartphone exibindo análises do aplicativo LG ThinQ com painéis flutuantes roxos na interface, mostrando o gráfico do Modo de economia com IA e ícones de recursos
Ouvir e responder em tempo real para uma vida tranquila.
Perguntas frequentes
Q.
O que é a LG AI Core-Tech?
A.
A LG AI Core-Tech integra inteligência artificial com tecnologias importantes, como motores e compressores. Ela permite o controle inteligente de eletrodomésticos, otimizando o desempenho, a eficiência energética e a personalização do usuário.
Q.
Quais são os benefícios de usar um eletrodoméstico LG AI?
A.
Os eletrodomésticos LG AI oferecem operação mais inteligente, economia de energia aprimorada e desempenho personalizado. Eles facilitam as tarefas diárias aprendendo seus hábitos e automatizando as principais funções, aprimorando seu estilo de vida.
Q.
As geladeiras LG AI são energeticamente eficientes?
A.
Sim, as geladeiras LG ThinQ™ foram projetadas para proporcionar eficiência energética. Elas oferecem recursos como modos de economia de energia e sistemas avançados de resfriamento que mantêm temperaturas consistentes, ajudando a reduzir o consumo de energia.
Aviso legal:
1) AI Fresh
- "Smart Fresh Air" foi renomeado para "AI Fresh"; esta é apenas uma alteração de nome e não afeta a funcionalidade do produto.
- Para usar a função "AI Fresh", o produto deve estar conectado ao aplicativo "LG ThinQ".
O aplicativo LG ThinQ™ está disponível em smartphones Android ou iOS compatíveis. Conexão de dados por telefone e Wi-Fi residencial e registro do produto com o LG ThinQ™ são necessários. Consulte lg.com/au/lg-thinq para obter informações sobre recursos, compatibilidade do sistema e disponibilidade do serviço, que podem variar de acordo com o país e o modelo.
2) ThinQ™
- EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)
- Ao usar o modo de economia de energia Lv. 2
- O modo de economia com IA pode ser ajustado em duas faixas (até 4,5% para a faixa 1 e até 20% para faixa 2), e a taxa de economia varia dependendo da classificação e das especificações de energia do produto.
- A taxa de economia com IA para cada faixa pode variar dependendo das condições de uso reais.
- Os detalhes específicos do teste para a taxa de economia são os seguintes:
1. Modelo de teste: M876AAA582
2. Condições de teste: Freezer a -18 °C, geladeira a 3 °C, sem carga
3. Condições de instalação: Temperatura ambiente a 25 °C, umidade a 55%
4. Método de teste: aberturas ao longo de 8 horas, sem abertura durante 16 horas Quantidade total de aberturas durante o período de aberturas: Refrigerador 28 vezes, freezer 6 vezes. Os resultados de energia para cada faixa do modo de economia com IA ao longo de 3 dias são convertidos em consumo de energia em 24 horas e comparados.
5. Ao usar o modo de economia com IA, o ciclo de remoção de gelo e a velocidade do compressor podem ser ajustados de acordo com o ambiente circundante. A utilização da faixa 2 pode resultar em um aumento na temperatura interna do congelador e do refrigerador.
6. Os resultados do teste foram verificados pela TÜV Rheinland Inc. usando seu método de teste especificado, mas podem variar dependendo do ambiente de uso real.
7. O modo de economia com IA só é suportado pelo aplicativo LG ThinQ, e o LG ThinQ pode ter algumas limitações em termos de ambientes compatíveis e métodos de uso.