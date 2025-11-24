Aviso legal:

1) AI Fresh

- "Smart Fresh Air" foi renomeado para "AI Fresh"; esta é apenas uma alteração de nome e não afeta a funcionalidade do produto.

- Para usar a função "AI Fresh", o produto deve estar conectado ao aplicativo "LG ThinQ".

O aplicativo LG ThinQ™ está disponível em smartphones Android ou iOS compatíveis. Conexão de dados por telefone e Wi-Fi residencial e registro do produto com o LG ThinQ™ são necessários. Consulte lg.com/au/lg-thinq para obter informações sobre recursos, compatibilidade do sistema e disponibilidade do serviço, que podem variar de acordo com o país e o modelo.

2) ThinQ™

- EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

- Ao usar o modo de economia de energia Lv. 2

- O modo de economia com IA pode ser ajustado em duas faixas (até 4,5% para a faixa 1 e até 20% para faixa 2), e a taxa de economia varia dependendo da classificação e das especificações de energia do produto.

- A taxa de economia com IA para cada faixa pode variar dependendo das condições de uso reais.

- Os detalhes específicos do teste para a taxa de economia são os seguintes:

1. Modelo de teste: M876AAA582

2. Condições de teste: Freezer a -18 °C, geladeira a 3 °C, sem carga

3. Condições de instalação: Temperatura ambiente a 25 °C, umidade a 55%

4. Método de teste: aberturas ao longo de 8 horas, sem abertura durante 16 horas Quantidade total de aberturas durante o período de aberturas: Refrigerador 28 vezes, freezer 6 vezes. Os resultados de energia para cada faixa do modo de economia com IA ao longo de 3 dias são convertidos em consumo de energia em 24 horas e comparados.

5. Ao usar o modo de economia com IA, o ciclo de remoção de gelo e a velocidade do compressor podem ser ajustados de acordo com o ambiente circundante. A utilização da faixa 2 pode resultar em um aumento na temperatura interna do congelador e do refrigerador.

6. Os resultados do teste foram verificados pela TÜV Rheinland Inc. usando seu método de teste especificado, mas podem variar dependendo do ambiente de uso real.

7. O modo de economia com IA só é suportado pelo aplicativo LG ThinQ, e o LG ThinQ pode ter algumas limitações em termos de ambientes compatíveis e métodos de uso.