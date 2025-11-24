We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guia de instalação da lavadora de roupas
Verificações principais antes da instalação
Por que o design vertical da LG WashTower™ é conveniente?
Espaço livre
Garanta espaço de instalação suficiente
Deixe 5 cm de cada lado, 10 cm na parte de trás e pelo menos 177 cm de altura. Coloque sobre um piso firme e nivelado. Recomenda-se o uso de almofadas antiderrapantes para maior estabilidade.
Verificação do percurso
Planeje sua rota
Considere o tamanho da unidade para garantir um caminho livre para movê-la até o local desejado. Verifique escadas, corredores e portas e deixe pelo menos 80 cm de espaço de entrada na área de instalação.
Conexão de drenagem
Prenda as duas mangueiras
Conecte as mangueiras de drenagem da máquina de lavar e da secadora. Junte-as usando a abraçadeira fornecida e prenda-as com o suporte em cotovelo para evitar que as mangueiras dobrem.
*Os recursos e a instalação podem variar conforme o modelo. As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter instruções detalhadas.
Onde posso colocar uma lavadora de roupas?
Verificação de espaço
Certifique-se de que haja espaço suficiente para caber.
Deixe espaço em todos os lados para a porta, garantindo que a lavadora de roupas LG de instalação independente se encaixe nas dimensões padrão.
Mangueira de abastecimento de água
Verifique o tipo de torneira
As torneiras podem ser rosqueadas ou lisas, o que determina o tipo de conector
necessário para a entrada de água e os tubos de drenagem da lavadora de roupas.
Nivelamento
Mantenha-a estável
Mantenha a lavadora nivelada ajustando os pés para reduzir a vibração e o ruído. A adição de almofadas antivibração pode proporcionar maior estabilidade.
Assista a estas dicas passo a passo sobre como instalar uma máquina de lavar em casa.
Onde posso colocar uma lavadora de roupas com carregamento superior?
Verificação de espaço
Certifique-se de que haja espaço suficiente para caber.
Deixe espaço suficiente ao redor da sua lavadora de alta carga LG para liberar a porta e ventilar adequadamente. Verifique se a unidade se encaixa nas dimensões de instalação padrão e permita que a porta superior abra completamente.
Fornecimento duplo de água
Conecte mangueiras de água quente e fria
Após verificar o tipo de torneira, selecione o conector correto para conectar as entradas de água quente e fria. Verifique se as mangueiras estão sem dobras ou obstruções.
Fornecimento único de água
Conectar mangueira de água fria
Para conectar apenas o abastecimento de água fria, primeiro verifique o tipo de torneira e selecione o conector correto para a entrada. Após a conexão, certifique-se de que a mangueira esteja reta e livre de dobras ou obstruções.
Drenagem da bomba
Altura correta da mangueira para modelos de bomba
Verifique se o sistema de drenagem está limpo antes de conectar. Instale a mangueira de drenagem a uma altura entre 90 cm e 120 cm, mantendo-a reta sem dobras ou obstruções.
Drenagem sem bomba
Configuração correta da mangueira para modelos sem bomba
Antes da instalação, verifique se o sistema de drenagem está obstruído. Conecte a extremidade em forma de cotovelo da mangueira à saída traseira. Mantenha a mangueira a mais de 6 cm do chão, com menos de 300 cm de comprimento, reta e não submersa.
Nivelamento
Mantenha o nível para estabilidade
Ajuste os pés da lavadora para mantê-la nivelada, reduzindo a vibração e o ruído. A adição de almofadas antivibração proporciona maior estabilidade.
Guia de instalação da lavadora de roupas de carregamento superior
Assista a estas dicas passo a passo sobre como instalar uma máquina de lavar em casa.
Como faço para empilhar uma secadora de roupas?
Kit de empilhamento
Configuração que economiza espaço
Use o Kit de Empilhamento da LG para fixar a secadora de roupas sobre a lavadora de roupas, criando uma configuração eficiente de lavadora e secadora empilháveis.
Kit de gaveta
Configuração de fácil acesso
Coloque a roupa na prateleira deslizante para separá-la e transferi-la facilmente entre a máquina de lavar e a secadora, mantendo as mãos livres.
Conexão de drenagem
Instale a mangueira
Conecte a tampa e o cotovelo antirrefluxo e, em seguida, conecte a mangueira de drenagem com firmeza. Certifique-se de que a mangueira permaneça reta, sem dobras.
Guia de instalação da secadora
Assista a estas dicas passo a passo sobre como encontrar o local certo e siga as etapas para facilitar a instalação
Como uma lava e seca multifuncional economiza espaço em casa?
Espaço de instalação
Verifique o espaço de instalação
Forneça espaço suficiente para ventilação e acesso seguro durante a configuração.
Ajuste de nível
Garanta equilíbrio uniforme
Ajuste cada pé até que a unidade fique nivelada e sem vibração.
Limpeza do filtro
Limpe o filtro
Remova fiapos e poeira regularmente para manter o desempenho ideal de secagem.
Conexão da alimentação
Confirme a conexão de alimentação
Conecte o cabo completamente e certifique-se de que a tomada forneça energia estável.
Configuração da mangueira de água
Conecte as mangueiras de água
Aperte bem as mangueiras de entrada e de drenagem. Mantenha-as retas e desobstruídas.
Verificação da bomba de calor
Verifique a bomba de calor elétrica
Verifique se a área da bomba está limpa e se o fluxo de ar não está bloqueado.
Guia de instalação da Lava e Seca elétrica LG
Configure sua Lava e Seca elétrica LG facilmente com as instruções passo a passo. Aprenda o posicionamento, nivelamento e configuração de ventilação ou drenagem adequados para uma instalação tranquila e um desempenho confiável.
Como faço para instalar uma lavadora e secadora combinadas com segurança?
Espaço de instalação
Verifique o espaço de instalação
Deixe espaço suficiente ao redor da unidade para fluxo de ar seguro e fácil manutenção.
Ajuste de nível
Ajuste os pés de nivelamento
Gire cada pé até que a Lava e Seca fique firme e equilibrada.
Conexão da alimentação
Conecte a alimentação com segurança
Ligue a máquina firmemente na tomada e certifique-se de que a alimentação esteja estável antes de usá-la.
Inspeção de ventilação
Inspecione a mangueira de ventilação
Verifique se a saída de exaustão está desobstruída, reta e devidamente conectada.
Configuração da mangueira de água
Conecte as mangueiras de água
Aperte bem as mangueiras de entrada e de drenagem. Mantenha-as retas e sem dobras.
Verificação da linha de gás
Verifique a bomba de calor a gás
Certifique-se de que a linha de gás esteja apertada e verifique se há vazamentos antes da operação.
Guia de instalação da Lava e Seca a gás LG
Configure sua Lava e Seca a gás LG facilmente com um guia passo a passo. Aprenda sobre ventilação adequada, conexões de gás seguras e verificação de vazamentos para um desempenho eficiente e segurança confiável.
Perguntas frequentes sobre a lavadora de roupas
Onde posso colocar uma lavadora ou secadora LG?
As máquinas Lava e Seca da LG podem ser instaladas em lavandarias, cozinhas, quartos de hóspedes, varandas ou armários embutidos. Sempre verifique as dimensões do produto e deixe espaço livre em todos os lados para que as portas possam abrir completamente. Para obter informações detalhadas sobre o espaço de instalação, visite o site da LG em www.lg.com/{Country ISO} para baixar o manual ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente.
Como faço para verificar o fornecimento de água antes da instalação?
Verifique primeiro o tipo de torneira. As torneiras podem ser rosqueadas ou não rosqueadas, e o conector correto para a entrada de água da lavadora de roupas depende disso. Certifique-se de que a mangueira se encaixe firmemente e possa correr em linha reta, sem dobras.
Preciso de acessórios para empilhar uma secadora em uma lavadora de roupas?
Sim. Use um kit de empilhamento LG compatível projetado para seus modelos. Confirme a compatibilidade do modelo, coloque a lavadora na parte inferior e a secadora na parte superior, mantenha as duas unidades niveladas e prenda o kit conforme instruído. Deixe espaço livre para ventilação e oscilação da porta e siga as notas de segurança no manual.
O que é a Lavagem rápida em uma lavadora de roupas LG?
O LG Quick Wash utiliza a tecnologia TurboWash 360 para limpar em cerca de 39 minutos, o que é útil para famílias com rotina agitada. Ele combina jatos de pulverização múltipla de alta pressão com uma bomba inversora e movimento otimizado do tambor para melhorar a limpeza e, ao mesmo tempo, ajudar a proteger os tecidos. Os resultados reais dependem do modelo, tamanho do carregamento, tipo de tecido e configurações.
Qual é a diferença entre uma secadora com ventilação e uma secadora sem ventilação?
Secadora com ventilação: Exausta o ar quente e úmido para o exterior através de um duto. Geralmente seca mais rápido e tem um custo inicial menor, mas requer uma saída de ventilação externa e manutenção regular dos dutos e da remoção de fiapos.
Secadora sem ventilação: Não precisa de um duto externo. Ela usa tecnologia de condensação ou bomba de calor para remover a umidade dentro da unidade. É mais fácil de colocar em espaços internos e pode ser mais eficiente em termos de energia, especialmente com modelos de bomba de calor, mas os ciclos podem demorar mais e é necessário drenar ou esvaziar o reservatório conforme as instruções.
Qual escolher: Escolha um modelo com saída de ventilação se você tiver uma passagem de ventilação externa e desejar ciclos mais rápidos. Escolha a opção sem ventilação se não houver uma saída de ar disponível ou se desejar flexibilidade na instalação e economia de energia.