About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Guia de instalação da lavadora de roupas

Verificações principais antes da instalação

WashTower™Lavadoras de roupasLavadora de roupas com carregamento superiorSecadoraLava e seca
WashTower™
Página inicial do Guia de Compras

Por que o design vertical da LG WashTower™ é conveniente?

LG WashTower instalada em um armário moderno com tábua de passar ao lado, exibindo um design vertical e um painel de controle central de fácil utilização.

Unidade única, configuração simples

LG WashTower™ combina lavadora e secadora em uma única unidade que

cabe perfeitamente em espaços pequenos. Seu painel de controle central proporciona fácil acesso

a ambas sem a necessidade de se curvar ou subir em um degrau.

Espaço livre

Garanta espaço de instalação suficiente

Deixe 5 cm de cada lado, 10 cm na parte de trás e pelo menos 177 cm de altura. Coloque sobre um piso firme e nivelado. Recomenda-se o uso de almofadas antiderrapantes para maior estabilidade.

Verificação do percurso

Planeje sua rota

Considere o tamanho da unidade para garantir um caminho livre para movê-la até o local desejado. Verifique escadas, corredores e portas e deixe pelo menos 80 cm de espaço de entrada na área de instalação.

Conexão de drenagem

Prenda as duas mangueiras

Conecte as mangueiras de drenagem da máquina de lavar e da secadora. Junte-as usando a abraçadeira fornecida e prenda-as com o suporte em cotovelo para evitar que as mangueiras dobrem.

*Os recursos e a instalação podem variar conforme o modelo. As imagens e os vídeos são meramente ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter instruções detalhadas.

Onde posso colocar uma lavadora de roupas?

Lavadora de carregamento frontal em um nicho compacto ao lado de portas venezianas e plantas, ilustrando a facilidade de adaptação a espaços pequenos.

Fácil encaixe em espaços adequados

As lavadoras de roupas LG podem ser instaladas em uma variedade de espaços, incluindo áreas de serviço ou até mesmo espaços compactos. Escolha entre lavadoras de roupas de carregamento frontal, lavadoras de roupas de carregamento superior ou lavadoras com dois tanques.

Verificação de espaço

Certifique-se de que haja espaço suficiente para caber.

Deixe espaço em todos os lados para a porta, garantindo que a lavadora de roupas LG de instalação independente se encaixe nas dimensões padrão.

Mangueira de abastecimento de água

Verifique o tipo de torneira

As torneiras podem ser rosqueadas ou lisas, o que determina o tipo de conector

necessário para a entrada de água e os tubos de drenagem da lavadora de roupas.

Nivelamento

Mantenha-a estável

Mantenha a lavadora nivelada ajustando os pés para reduzir a vibração e o ruído. A adição de almofadas antivibração pode proporcionar maior estabilidade.

Guia de instalação da lavadora de roupas

Assista a estas dicas passo a passo sobre como instalar uma máquina de lavar em casa.

Lavadoras de roupas de carregamento frontal LG com acabamento prateado e instruções de instalação listadas ao lado.

Lavadora de roupas LG de carregamento frontal com lista de verificação de pré-instalação mostrando especificações, conexões e requisitos de piso.

*Os recursos e a instalação podem variar de acordo com o modelo. Imagens e vídeos são apenas ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter orientações detalhadas.

Onde posso colocar uma lavadora de roupas com carregamento superior?

Lavadoras LG com carregamento superior em uma lavandaria moderna com cesto e prateleiras, demonstrando um design compacto e uma instalação prática.

Abertura para cima, espaço frontal economizado

Com seu design de carregamento superior, a lavadora de carregamento superior da LG se abre por cima e cabe perfeitamente em qualquer espaço, desde espaços compactos até áreas de serviços. Lave confortavelmente enquanto mantém cada lavagem simples e conveniente.

Verificação de espaço

Certifique-se de que haja espaço suficiente para caber.

Deixe espaço suficiente ao redor da sua lavadora de alta carga LG para liberar a porta e ventilar adequadamente. Verifique se a unidade se encaixa nas dimensões de instalação padrão e permita que a porta superior abra completamente.

Fornecimento duplo de água

Conecte mangueiras de água quente e fria

Após verificar o tipo de torneira, selecione o conector correto para conectar as entradas de água quente e fria. Verifique se as mangueiras estão sem dobras ou obstruções.

Fornecimento único de água

Conectar mangueira de água fria

Para conectar apenas o abastecimento de água fria, primeiro verifique o tipo de torneira e selecione o conector correto para a entrada. Após a conexão, certifique-se de que a mangueira esteja reta e livre de dobras ou obstruções.

Drenagem da bomba

Altura correta da mangueira para modelos de bomba

Verifique se o sistema de drenagem está limpo antes de conectar. Instale a mangueira de drenagem a uma altura entre 90 cm e 120 cm, mantendo-a reta sem dobras ou obstruções.

Drenagem sem bomba

Configuração correta da mangueira para modelos sem bomba

Antes da instalação, verifique se o sistema de drenagem está obstruído. Conecte a extremidade em forma de cotovelo da mangueira à saída traseira. Mantenha a mangueira a mais de 6 cm do chão, com menos de 300 cm de comprimento, reta e não submersa.

Nivelamento

Mantenha o nível para estabilidade

Ajuste os pés da lavadora para mantê-la nivelada, reduzindo a vibração e o ruído. A adição de almofadas antivibração proporciona maior estabilidade.

Guia de instalação da lavadora de roupas de carregamento superior

Assista a estas dicas passo a passo sobre como instalar uma máquina de lavar em casa.

Lavadora de roupas de carregamento superior LG com acabamento prateado e instruções de instalação listadas ao lado.

Lavadora de roupas LG de carregamento frontal com lista de verificação de pré-instalação mostrando especificações, conexões e requisitos de piso.

*Os recursos e a instalação podem variar de acordo com o modelo. Imagens e vídeos são apenas ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter orientações detalhadas.

Como faço para empilhar uma secadora de roupas?

Secadora de roupas LG empilhada sobre uma lavadora de carregamento frontal em armário de lavanderia compacto, demonstrando economia de espaço e instalação prática.

Empilhe e economize espaço

Empilhe sua secadora com uma lavadora de roupas de carregamento frontal para economizar espaço em lavanderias compactas, liberando espaço extra para detergentes e outros itens essenciais de lavanderia.

Kit de empilhamento

Configuração que economiza espaço

Use o Kit de Empilhamento da LG para fixar a secadora de roupas sobre a lavadora de roupas, criando uma configuração eficiente de lavadora e secadora empilháveis.

Kit de gaveta

Configuração de fácil acesso

Coloque a roupa na prateleira deslizante para separá-la e transferi-la facilmente entre a máquina de lavar e a secadora, mantendo as mãos livres.

Conexão de drenagem

Instale a mangueira

Conecte a tampa e o cotovelo antirrefluxo e, em seguida, conecte a mangueira de drenagem com firmeza. Certifique-se de que a mangueira permaneça reta, sem dobras.

Guia de instalação da secadora

Assista a estas dicas passo a passo sobre como encontrar o local certo e siga as etapas para facilitar a instalação

Secadora de roupas com carregamento frontal LG com lista de verificação de pré-instalação, mostrando especificações, conexões, temperatura e requisitos do piso

Lavadora de roupas LG de carregamento frontal com lista de verificação de pré-instalação mostrando especificações, conexões e requisitos de piso.

*Os recursos e a instalação podem variar de acordo com o modelo. Imagens e vídeos são apenas ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter orientações detalhadas.

Como uma lava e seca multifuncional economiza espaço em casa?

Uma lava e seca elétrica completa sendo instalada com pontos de verificação na tela.

Fundamentos de configuração passo a passo

Siga o passo a passo essencial: escolha um local adequado, nivele a unidade, conecte a água e o esgoto, ligue-a a uma tomada aterrada, configure o fluxo de ar e os filtros e, em seguida, faça um teste rápido.

Espaço de instalação

Verifique o espaço de instalação

Forneça espaço suficiente para ventilação e acesso seguro durante a configuração.

Ajuste de nível

Garanta equilíbrio uniforme

Ajuste cada pé até que a unidade fique nivelada e sem vibração.

Limpeza do filtro

Limpe o filtro

Remova fiapos e poeira regularmente para manter o desempenho ideal de secagem.

Conexão da alimentação

Confirme a conexão de alimentação

Conecte o cabo completamente e certifique-se de que a tomada forneça energia estável.

Configuração da mangueira de água

Conecte as mangueiras de água

Aperte bem as mangueiras de entrada e de drenagem. Mantenha-as retas e desobstruídas.

Verificação da bomba de calor

Verifique a bomba de calor elétrica

Verifique se a área da bomba está limpa e se o fluxo de ar não está bloqueado.

Guia de instalação da Lava e Seca elétrica LG

Configure sua Lava e Seca elétrica LG facilmente com as instruções passo a passo. Aprenda o posicionamento, nivelamento e configuração de ventilação ou drenagem adequados para uma instalação tranquila e um desempenho confiável.

Guia de instalação da Lava e Seca LG, mostrando posicionamento, nivelamento e configuração de ventilação ou drenagem para uso confiável.

Lavadora de roupas LG de carregamento frontal com lista de verificação de pré-instalação mostrando especificações, conexões e requisitos de piso.

Como faço para instalar uma lavadora e secadora combinadas com segurança?

As conexões da válvula de gás e do duto de escape são verificadas durante a instalação.

Conexão segura de gás e primeiro teste

Planeje a localização e o espaço livre, nivele a unidade, conecte a linha de gás conforme as instruções, verifique se há vazamentos, instale a saída de exaustão e, em seguida, ligue a alimentação e execute um breve ciclo de teste.

Espaço de instalação

Verifique o espaço de instalação

Deixe espaço suficiente ao redor da unidade para fluxo de ar seguro e fácil manutenção.

Ajuste de nível

Ajuste os pés de nivelamento

Gire cada pé até que a Lava e Seca fique firme e equilibrada.

Conexão da alimentação

Conecte a alimentação com segurança

Ligue a máquina firmemente na tomada e certifique-se de que a alimentação esteja estável antes de usá-la.

Inspeção de ventilação

Inspecione a mangueira de ventilação

Verifique se a saída de exaustão está desobstruída, reta e devidamente conectada.

Configuração da mangueira de água

Conecte as mangueiras de água

Aperte bem as mangueiras de entrada e de drenagem. Mantenha-as retas e sem dobras.

Verificação da linha de gás

Verifique a bomba de calor a gás

Certifique-se de que a linha de gás esteja apertada e verifique se há vazamentos antes da operação.

Guia de instalação da Lava e Seca a gás LG

Configure sua Lava e Seca a gás LG facilmente com um guia passo a passo. Aprenda sobre ventilação adequada, conexões de gás seguras e verificação de vazamentos para um desempenho eficiente e segurança confiável.

Guia da Lava e Seca a gás da LG, mostrando a configuração da ventilação, a conexão de gás e a verificação de vazamentos para uma instalação segura e eficiente.

Lavadora de roupas LG de carregamento frontal com lista de verificação de pré-instalação mostrando especificações, conexões e requisitos de piso.

Explore mais, escolha certo

lg-eletrodomésticos-instalação-de-máquina-de-lavar-2025-explore-mais-que-tipo-é-você

What type are you looking for?

Saiba mais
Vista aproximada do painel de controle da lavadora de roupas LG preta. O visor mostra "Detecção do nível de carga", com um botão de alimentação à esquerda e uma mão pressionando o botão do lado direito.

Which size fits your needs?

Saiba mais
Vista aproximada do painel de controle da lavadora de roupas da LG detectando o nível de carga de roupa.

What features do you need?

Saiba mais

Perguntas frequentes sobre a lavadora de roupas

Onde posso colocar uma lavadora ou secadora LG?

As máquinas Lava e Seca da LG podem ser instaladas em lavandarias, cozinhas, quartos de hóspedes, varandas ou armários embutidos. Sempre verifique as dimensões do produto e deixe espaço livre em todos os lados para que as portas possam abrir completamente. Para obter informações detalhadas sobre o espaço de instalação, visite o site da LG em www.lg.com/{Country ISO} para baixar o manual ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

Como faço para verificar o fornecimento de água antes da instalação?

Verifique primeiro o tipo de torneira. As torneiras podem ser rosqueadas ou não rosqueadas, e o conector correto para a entrada de água da lavadora de roupas depende disso. Certifique-se de que a mangueira se encaixe firmemente e possa correr em linha reta, sem dobras.

Preciso de acessórios para empilhar uma secadora em uma lavadora de roupas?

Sim. Use um kit de empilhamento LG compatível projetado para seus modelos. Confirme a compatibilidade do modelo, coloque a lavadora na parte inferior e a secadora na parte superior, mantenha as duas unidades niveladas e prenda o kit conforme instruído. Deixe espaço livre para ventilação e oscilação da porta e siga as notas de segurança no manual.

O que é a Lavagem rápida em uma lavadora de roupas LG?

O LG Quick Wash utiliza a tecnologia TurboWash 360 para limpar em cerca de 39 minutos, o que é útil para famílias com rotina agitada. Ele combina jatos de pulverização múltipla de alta pressão com uma bomba inversora e movimento otimizado do tambor para melhorar a limpeza e, ao mesmo tempo, ajudar a proteger os tecidos. Os resultados reais dependem do modelo, tamanho do carregamento, tipo de tecido e configurações.

Qual é a diferença entre uma secadora com ventilação e uma secadora sem ventilação?

Secadora com ventilação: Exausta o ar quente e úmido para o exterior através de um duto. Geralmente seca mais rápido e tem um custo inicial menor, mas requer uma saída de ventilação externa e manutenção regular dos dutos e da remoção de fiapos.

 

Secadora sem ventilação: Não precisa de um duto externo. Ela usa tecnologia de condensação ou bomba de calor para remover a umidade dentro da unidade. É mais fácil de colocar em espaços internos e pode ser mais eficiente em termos de energia, especialmente com modelos de bomba de calor, mas os ciclos podem demorar mais e é necessário drenar ou esvaziar o reservatório conforme as instruções.

 

Qual escolher: Escolha um modelo com saída de ventilação se você tiver uma passagem de ventilação externa e desejar ciclos mais rápidos. Escolha a opção sem ventilação se não houver uma saída de ar disponível ou se desejar flexibilidade na instalação e economia de energia.

Duas lavadoras de roupas lado a lado, mostrando os caminhos de circulação de ar e calor, com tecido dentro de cada tambor para comparação da secagem.