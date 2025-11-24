Secadora com ventilação: Exausta o ar quente e úmido para o exterior através de um duto. Geralmente seca mais rápido e tem um custo inicial menor, mas requer uma saída de ventilação externa e manutenção regular dos dutos e da remoção de fiapos.

Secadora sem ventilação: Não precisa de um duto externo. Ela usa tecnologia de condensação ou bomba de calor para remover a umidade dentro da unidade. É mais fácil de colocar em espaços internos e pode ser mais eficiente em termos de energia, especialmente com modelos de bomba de calor, mas os ciclos podem demorar mais e é necessário drenar ou esvaziar o reservatório conforme as instruções.

Qual escolher: Escolha um modelo com saída de ventilação se você tiver uma passagem de ventilação externa e desejar ciclos mais rápidos. Escolha a opção sem ventilação se não houver uma saída de ar disponível ou se desejar flexibilidade na instalação e economia de energia.