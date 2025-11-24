Escolha uma lavadora de roupas LG silenciosa e de alto desempenho. Com classificação AAA* e tecnologia de motor DirectDrive™, minimizando as peças móveis para proporcionar operação silenciosa e alta durabilidade.

A instalação correta também é fundamental:

1. Certifique-se de que a lavadora esteja em uma superfície nivelada para evitar vibração e movimento excessivo.

2. Use almofadas antivibração embaixo do equipamento para maior estabilidade.

3. Verifique regularmente se a unidade não se deslocou, especialmente durante ciclos de centrifugação de alta velocidade.

Ao combinar a tecnologia avançada da LG com uma instalação cuidadosa, você pode desfrutar de uma experiência de lavagem muito mais silenciosa.

*Teste laboratorial interno da LG baseado na EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE.

*As classificações de energia, rotação e ruído estão de acordo com a norma UE 2019/2014.

*O resultado pode depender do ambiente de uso.