Lavadoras de roupas

De quais recursos você precisa?

Vista aproximada de um painel de lavadora de carga frontal da LG destacando a tecnologia AI Wash, que representa um desempenho de lavagem inteligente e eficiente.

Recursos e desempenho

Explore recursos essenciais que simplificam a sua lavagem de roupa. Desde sensores de tecido com inteligência artificial e o cuidado de lavagem 6 Motion até ciclos rápidos e dosagem automática de detergente, essas funções ajudam a melhorar o desempenho e a conveniência nas rotinas diárias.

Principal recurso das lavadoras de roupas LG

Lavadora de carga frontal com sobreposição holográfica para camisas, que exibe a tecnologia AI DD™ de detecção do peso e movimento do tecido.

AI DD™

Lavagem silenciosa com sensores de tecido e peso, que ajustam os movimentos para uma limpeza suave, porém eficaz.

Lavadora de roupas branca de carregamento frontal em uma lavandaria moderna, com efeito de pulverização de água que destaca a limpeza TurboWash™ 360°.

TurboWash™ 360˚

Os jatos potentes proporcionam uma limpeza profunda em apenas 39 minutos, cobrindo todos os ângulos do tambor.

Lavadora de roupas de carregamento superior com jatos de água 3D em espiral que proporcionam uma limpeza rápida e completa.

TurboWash3D™

A lavagem rápida e potente com movimento 3D completa as lavagens em apenas 30 minutos, ajudando a proteger os tecidos.

Mão segurando um smartphone com o aplicativo ThinQ aberto, controlando lavadoras de roupas de carga frontal em uma lavanderia.

ThinQ App

Controle e monitore seus ciclos de lavagem remotamente com conectividade Wi-Fi e notificações inteligentes.

Recursos e desempenho
Página inicial do Guia de Compras
AI DD™

Cuidados inteligentes com tecidos

A tecnologia AI DD™ da LG detecta o tipo e o peso do tecido para personalizar a lavagem e oferecer um cuidado sob medida. Combinada com as tecnologias DirectDrive™ e 6-Motion, ela proporciona uma limpeza silenciosa, potente e delicada que protege suas roupas.

AIDD™ na carregadora frontalAIDD™ na carregadora superior
Vista aproximada de um painel de controle da lavadora LG mostrando o ciclo AI Wash, enfatizando o cuidado com tecidos inteligentes com AI DD™

TurboWash™ 360˚

Cuidado completo em 39 minutos

Lave suas roupas em apenas 39 minutos com o TurboWash™ 360˚. Com o sistema 3D Multi Spray e uma bomba inversora, ele utiliza a água de forma eficiente, proporcionando uma limpeza rápida e completa, sem danificar os tecidos.

Confira a linha TurboWash™ 360˚ completa
Lavadora de roupas LG branca de carregamento frontal com efeito de pulverização de água, simbolizando o desempenho de limpeza potente e eficaz do TurboWash™ 360°

TurboWash3D™

Lavagem potente e suave em apenas 30 minutos*.

A tecnologia LG TurboWash3D™ em lavadoras de roupas LG de alta carga oferece uma limpeza potente e suave, ajudando a lavar mais roupas em menos tempo.

Confira a linha TurboWash3D™ completa
Mulher sentada à mesa, olhando para o relógio de pulso durante uma refeição leve, com um ícone de '30 min' sobreposto na tela.

Top load washer drum with water cascading downward, highlighting WaveForce waterfall motion
Washer drum rotating with opposing arrows, representing TurboDrum side to side washing motion
Washer drum with angled water spray streams emphasizing JetSpray quick rinse action
Tambor da lavadora de roupas de carga superior com cascata de água para baixo, destacando o movimento em cascata WaveForce
Tambor da lavadora girando com setas opostas, representando o movimento de lavagem lateral do TurboDrum
Tambor de lavagem com correntes de pulverização de água em ângulo, enfatizando a ação de enxágue rápido do JetSpray

WaveForce

Cascata potente de cima para baixo para uma limpeza profunda

TurboDrum™

Ondas dinâmicas de um lado para o outro para uma limpeza completa

JetSpray

Jato de água de alta pressão para limpeza rápida

*As imagens do produto na imagem e no vídeo são apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

*Testado pela Intertek em novembro de 2024 com carga IEC de 3 kg. Ciclo normal com a opção TurboWash. O tempo de lavagem e o desempenho reais podem variar dependendo do ambiente. 

Aplicativo ThinQ

Lavagem inteligente com Wi-Fi

Com o aplicativo LG ThinQ, você pode gerenciar sua lavadora a qualquer hora, em qualquer lugar. Inicie ciclos de lavagem, monitore o consumo de energia, agende lavagens e até mesmo controle o produto com seu alto-falante inteligente ou assistente de IA.

ThinQ™ no carregamento frontalThinQ™ no carregamento superior
Mulher relaxando no sofá usando smartphone com aplicativo ThinQ, conectado a uma lavadora de roupas LG ao fundo, mostrando o controle inteligente por Wi-Fi

Benefícios das utilidades

Recursos úteis da lavadora de roupas

Grande capacidade

Limpeza do filtro duplo de fiapos

Dispensador de detergente automático

Sistema de fechamento suave da porta

Comparar produtos

Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.

Table Caption
FeaturesWashTower™Front-Loading Washing MachineWasing DryerTop-Loading Washing MachineClothes dryer
Vista frontal da WK25BS6
WK25BS6
Vista frontal da WM22WV26SR
WM22WV26SR
Vista frontal da WD20EWNTS6P
WD20EWNTS6P
Vista frontal da WT28EGTX6
WT28EGTX6
Vista frontal da DF22VV2SR
DF22VV2SR
max-capacity(kg)Wash25 / Dry22Wash 22Wash 20 / Dry up to 12Wash 28Dry 22
Steam CareYesYesYesYesYes
nullYesYesNoYesNo
6 MotionYesYesYesYesNo
ThinQ™ (Wi-Fi)YesYesYesYesYes
Sensor DryYesYesYesNoYes
Dimensions (WxHxD, mm)700 x 1,890 x 770700 x 990 x 770686 x 990 x 765686 x 1092 x 721686 x 990 x 765

*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.

Explore mais, escolha certo

Linha de lavadoras e secadoras de roupas LG em frente a uma parede bege. Inclui uma secadora de roupas, uma lavadora de carga frontal com porta aberta, uma lavadora e secadora combinadas e uma WashTower. À direita, é possível avistar uma floresta.

Qual tipo você procura?

Saiba mais
Vista aproximada do painel de controle da lavadora de roupas LG preta. O visor mostra "Detecção do nível de carga", com um botão de alimentação à esquerda e uma mão pressionando o botão do lado direito.

Qual o tamanho e a capacidade adequados às suas necessidades?

Saiba mais
Lavadora de roupas LG preta com um nível de bolha colocado em cima para verificar se o aparelho está alinhado horizontalmente.

O que deve ser verificado antes da instalação?

Saiba mais

Perguntas frequentes sobre a lavadora de roupas

Q.

Como posso reduzir o ruído da lavadora de roupas?

A.

Escolha uma lavadora de roupas LG silenciosa e de alto desempenho. Com classificação AAA* e tecnologia de motor DirectDrive™, minimizando as peças móveis para proporcionar operação silenciosa e alta durabilidade.

 

A instalação correta também é fundamental:

1. Certifique-se de que a lavadora esteja em uma superfície nivelada para evitar vibração e movimento excessivo.

2. Use almofadas antivibração embaixo do equipamento para maior estabilidade.

3. Verifique regularmente se a unidade não se deslocou, especialmente durante ciclos de centrifugação de alta velocidade.

 

Ao combinar a tecnologia avançada da LG com uma instalação cuidadosa, você pode desfrutar de uma experiência de lavagem muito mais silenciosa.

*Teste laboratorial interno da LG baseado na EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE.

*As classificações de energia, rotação e ruído estão de acordo com a norma UE 2019/2014.

*O resultado pode depender do ambiente de uso.

Q.

O que é detecção de tecido com tecnologia fornecida por IA nas lavadoras de roupas LG?

A.

A detecção de tecidos com inteligência artificial da LG, chamada AI DD™*, utiliza deep learning e o sistema 6 Motion Direct Drive para analisar o tipo e o peso dos tecidos em cada carga. Em seguida, ajusta os movimentos do tambor e o tempo de lavagem para proporcionar o cuidado adequado a cada tecido.

 

Este sistema avançado faz parte da tecnologia AI Core-Tech da LG, que combina controle inteligente com desempenho durável, eficiente e silencioso para uma experiência de lavagem mais personalizada.

Q.

Quais são os benefícios dos recursos Quick Wash nas lavadoras de roupas LG?

A.

A tecnologia LG TurboWash™ 360˚ oferece uma lavagem rápida, potente e completa em apenas 39 minutos, sendo ideal para famílias com rotina agitada.

Ao combinar jatos de pulverização 3D Multi Spray com uma bomba inversora inteligente, a máquina otimiza o fluxo de água, a distribuição do detergente e o movimento do tambor para limpar com eficiência sem comprometer o cuidado com o tecido ou a qualidade da lavagem.

É uma solução rápida e eficaz que economiza tempo enquanto protege suas roupas.

Q.

O que é a Lavagem rápida em uma lavadora de roupas LG?

A.

O LG Quick Wash utiliza a tecnologia TurboWash™ 360˚, que proporciona uma lavagem completa em apenas 39 minutos, economizando tempo e preservando a delicadeza dos tecidos.

Ele combina jatos de pulverização 3D Multi Spray de alta pressão com uma bomba inversora inteligente, otimizando o fluxo de água, o uso de detergente e o movimento do tambor para uma lavagem eficiente e delicada.

Este ciclo rápido economiza tempo sem comprometer o desempenho da limpeza ou o cuidado com o tecido, sendo ideal para famílias com rotina agitada.

Q.

Como escolho o ciclo de lavagem correto para diferentes tecidos?

A.

Para escolher o ciclo de lavagem correto, comece sempre verificando a etiqueta de cuidados da sua roupa. Em seguida, selecione a configuração apropriada em sua lavadora de roupas LG.

Os modelos LG com AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) vão um passo além, pesando automaticamente a carga e detectando a maciez do tecido, ajustando os movimentos de lavagem para um cuidado e desempenho ideais.

Ao conectar sua lavadora e secadora LG por meio do aplicativo ThinQ, a comunicação entre os dois equipamentos se torna perfeita. Isso permite que a secadora selecione automaticamente o ciclo ideal com base nas configurações da lavadora, economizando tempo e eliminando as dúvidas.

Q.

Como escolho uma lavadora de roupas com baixo consumo de energia?

A.

Ao selecionar uma lavadora de roupas com baixo consumo de energia, comece verificando a etiqueta de energia, que classifica os eletrodomésticos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

Muitas lavadoras de roupas LG têm classificação A em termos de baixo consumo de energia, desempenho de centrifugação e nível de ruído. Elas também contam com tecnologia de IA que ajusta automaticamente os movimentos de lavagem para cada carga, ajudando a reduzir o consumo de energia e água sem comprometer o desempenho.