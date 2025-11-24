We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadoras de roupas
De quais recursos você precisa?
Principal recurso das lavadoras de roupas LG
AI DD™
Lavagem silenciosa com sensores de tecido e peso, que ajustam os movimentos para uma limpeza suave, porém eficaz.
TurboWash™ 360˚
Os jatos potentes proporcionam uma limpeza profunda em apenas 39 minutos, cobrindo todos os ângulos do tambor.
TurboWash3D™
A lavagem rápida e potente com movimento 3D completa as lavagens em apenas 30 minutos, ajudando a proteger os tecidos.
ThinQ App
Controle e monitore seus ciclos de lavagem remotamente com conectividade Wi-Fi e notificações inteligentes.
AI DD™
Cuidados inteligentes com tecidos
A tecnologia AI DD™ da LG detecta o tipo e o peso do tecido para personalizar a lavagem e oferecer um cuidado sob medida. Combinada com as tecnologias DirectDrive™ e 6-Motion, ela proporciona uma limpeza silenciosa, potente e delicada que protege suas roupas.
TurboWash™ 360˚
Cuidado completo em 39 minutos
Lave suas roupas em apenas 39 minutos com o TurboWash™ 360˚. Com o sistema 3D Multi Spray e uma bomba inversora, ele utiliza a água de forma eficiente, proporcionando uma limpeza rápida e completa, sem danificar os tecidos.
TurboWash3D™
Lavagem potente e suave em apenas 30 minutos*.
A tecnologia LG TurboWash3D™ em lavadoras de roupas LG de alta carga oferece uma limpeza potente e suave, ajudando a lavar mais roupas em menos tempo.
*As imagens do produto na imagem e no vídeo são apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*Testado pela Intertek em novembro de 2024 com carga IEC de 3 kg. Ciclo normal com a opção TurboWash. O tempo de lavagem e o desempenho reais podem variar dependendo do ambiente.
Aplicativo ThinQ
Lavagem inteligente com Wi-Fi
Com o aplicativo LG ThinQ, você pode gerenciar sua lavadora a qualquer hora, em qualquer lugar. Inicie ciclos de lavagem, monitore o consumo de energia, agende lavagens e até mesmo controle o produto com seu alto-falante inteligente ou assistente de IA.
Benefícios das utilidades
Recursos úteis da lavadora de roupas
Comparar produtos
Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.
|Features
|WashTower™
|Front-Loading Washing Machine
|Wasing Dryer
|Top-Loading Washing Machine
|Clothes dryer
WK25BS6
WM22WV26SR
WD20EWNTS6P
WT28EGTX6
DF22VV2SR
|max-capacity(kg)
|Wash25 / Dry22
|Wash 22
|Wash 20 / Dry up to 12
|Wash 28
|Dry 22
|Steam Care
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|null
|Yes
|Yes
|No
|Yes
|No
|6 Motion
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|ThinQ™ (Wi-Fi)
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|Sensor Dry
|Yes
|Yes
|Yes
|No
|Yes
|Dimensions (WxHxD, mm)
|700 x 1,890 x 770
|700 x 990 x 770
|686 x 990 x 765
|686 x 1092 x 721
|686 x 990 x 765
*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.
Perguntas frequentes sobre a lavadora de roupas
Q.
Como posso reduzir o ruído da lavadora de roupas?
A.
Escolha uma lavadora de roupas LG silenciosa e de alto desempenho. Com classificação AAA* e tecnologia de motor DirectDrive™, minimizando as peças móveis para proporcionar operação silenciosa e alta durabilidade.
A instalação correta também é fundamental:
1. Certifique-se de que a lavadora esteja em uma superfície nivelada para evitar vibração e movimento excessivo.
2. Use almofadas antivibração embaixo do equipamento para maior estabilidade.
3. Verifique regularmente se a unidade não se deslocou, especialmente durante ciclos de centrifugação de alta velocidade.
Ao combinar a tecnologia avançada da LG com uma instalação cuidadosa, você pode desfrutar de uma experiência de lavagem muito mais silenciosa.
*Teste laboratorial interno da LG baseado na EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE.
*As classificações de energia, rotação e ruído estão de acordo com a norma UE 2019/2014.
*O resultado pode depender do ambiente de uso.
Q.
O que é detecção de tecido com tecnologia fornecida por IA nas lavadoras de roupas LG?
A.
A detecção de tecidos com inteligência artificial da LG, chamada AI DD™*, utiliza deep learning e o sistema 6 Motion Direct Drive para analisar o tipo e o peso dos tecidos em cada carga. Em seguida, ajusta os movimentos do tambor e o tempo de lavagem para proporcionar o cuidado adequado a cada tecido.
Este sistema avançado faz parte da tecnologia AI Core-Tech da LG, que combina controle inteligente com desempenho durável, eficiente e silencioso para uma experiência de lavagem mais personalizada.
Q.
Quais são os benefícios dos recursos Quick Wash nas lavadoras de roupas LG?
A.
A tecnologia LG TurboWash™ 360˚ oferece uma lavagem rápida, potente e completa em apenas 39 minutos, sendo ideal para famílias com rotina agitada.
Ao combinar jatos de pulverização 3D Multi Spray com uma bomba inversora inteligente, a máquina otimiza o fluxo de água, a distribuição do detergente e o movimento do tambor para limpar com eficiência sem comprometer o cuidado com o tecido ou a qualidade da lavagem.
É uma solução rápida e eficaz que economiza tempo enquanto protege suas roupas.
Q.
O que é a Lavagem rápida em uma lavadora de roupas LG?
A.
O LG Quick Wash utiliza a tecnologia TurboWash™ 360˚, que proporciona uma lavagem completa em apenas 39 minutos, economizando tempo e preservando a delicadeza dos tecidos.
Ele combina jatos de pulverização 3D Multi Spray de alta pressão com uma bomba inversora inteligente, otimizando o fluxo de água, o uso de detergente e o movimento do tambor para uma lavagem eficiente e delicada.
Este ciclo rápido economiza tempo sem comprometer o desempenho da limpeza ou o cuidado com o tecido, sendo ideal para famílias com rotina agitada.
Q.
Como escolho o ciclo de lavagem correto para diferentes tecidos?
A.
Para escolher o ciclo de lavagem correto, comece sempre verificando a etiqueta de cuidados da sua roupa. Em seguida, selecione a configuração apropriada em sua lavadora de roupas LG.
Os modelos LG com AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive) vão um passo além, pesando automaticamente a carga e detectando a maciez do tecido, ajustando os movimentos de lavagem para um cuidado e desempenho ideais.
Ao conectar sua lavadora e secadora LG por meio do aplicativo ThinQ, a comunicação entre os dois equipamentos se torna perfeita. Isso permite que a secadora selecione automaticamente o ciclo ideal com base nas configurações da lavadora, economizando tempo e eliminando as dúvidas.
Q.
Como escolho uma lavadora de roupas com baixo consumo de energia?
A.
Ao selecionar uma lavadora de roupas com baixo consumo de energia, comece verificando a etiqueta de energia, que classifica os eletrodomésticos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).
Muitas lavadoras de roupas LG têm classificação A em termos de baixo consumo de energia, desempenho de centrifugação e nível de ruído. Elas também contam com tecnologia de IA que ajusta automaticamente os movimentos de lavagem para cada carga, ajudando a reduzir o consumo de energia e água sem comprometer o desempenho.