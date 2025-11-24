About Cookies on This Site

Lavadoras de roupas

Qual tipo você procura?

LG WashTower™, carregamento frontal, carregamento superior e Lavas e secas sobre pedestais em um ambiente claro e neutro.

Tipos de lavadoras de roupa

Compare lavadoras de carregamento superior, lavadoras de carregamento frontal, Lavas e secas e WashTowers™. Cada tipo oferece benefícios únicos em termos de espaço, capacidade e rotina diária.

Explore a linha de produtos para lavanderia da LG

A LG WashTower™ WK25BS6 oferece uma lavadora de 25 kg e uma secadora de 22 kg em um espaço compacto no estilo closet.

WashTower™ 

Uma unidade elegante com controles centralizados, grande capacidade e cuidados inteligentes, ideal para quando você deseja lavar e secar ao mesmo tempo.

Lavadora de roupas LG 22 kg de carregamento frontal, modelo WM22WV26SR, com tecnologias AI DD™ e ThinQ™, em uma lavanderia moderna integrada ao estilo da cozinha.

Front-loading Washing Machines

A tecnologia AI DD™ e o sistema 6 Motion adaptam o movimento e o tempo do tambor para uma limpeza completa e suave, com funcionamento silencioso.

Lava e seca multifuncional LG WD20EWNTS6P instalada em um espaço compacto, destacando seu design que economiza espaço.

Washer-Dryers

Economize espaço lavando e secando na mesma máquina, ideal para casas pequenas e instalações elétricas individuais, com controles inteligentes.

Lavadora de roupas de carregamento superior LG WT25WT6HK de 25 kg em uma lavanderia familiar com toalhas empilhadas.

Top-loading Washing Machines

Ideal para cargas de roupas familiar com opções de 20 a 25 kg. O fluxo de água do TurboDrum™ ajuda a limpar de forma potente e suave.

Secadora de roupas elétrica LG DF22VV2SR e secadora de roupas a gás DT25WTGK lado a lado, mostrando o Sensor Dry e as opções de capacidade

Clothes dryers

Escolha entre aquecimento elétrico ou a gás, com Sensor Dry e ThinQ™ para resultados consistentes e controle fácil.

Tipos de lavadoras de roupasComparar produtosDicas úteisPerguntas frequentes
Tipos de lavadoras de roupas
Página inicial do Guia de Compras
Conjunto LG WashTower™ com lavadora e secadora empilhadas em um espaço tipo closet, destacando o design compacto e os controles centralizados para facilitar o uso.

A LG WashTower começa como unidades separadas de lavadora e secadora lado a lado, e depois se empilha verticalmente para liberar espaço à direita para armazenamento adicional de roupas.

LG WashTower™

Projetada para proporcionar facilidade e eficiência

Torre de lavagem e secagem compacta com controles centralizados. Obtenha ampla capacidade de lavagem e a conveniência do Sensor Dry em uma unidade elegante, ideal para famílias agitadas.

Projetada para proporcionar facilidade e eficiência Confira todas as WashTower™
Lavadora de roupas LG de carregamento superior em uma lavandaria moderna com bancos, demonstrando fácil acesso e grande capacidade.

Lavadora de roupas LG compacta na cor branca com 565 mm de profundidade, ideal para lavanderias estreitas.

Lavadora de roupas com carregamento frontal

Projetada para o cuidado e a eficiência dos tecidos.

As lavadoras de carregamento frontal oferecem uma lavagem inteligente e delicada com a tecnologia AI DD™ e funcionam silenciosamente. Ideais para casas com secadora separada ou para quem precisa apenas lavar roupa. Escolha a capacidade adequada, até 22 kg em MX.

Projetada para o cuidado e a eficiência dos tecidos. Explore as lavadoras de roupas com carregamento frontal
Lava e seca LG embutida em prateleiras com toalhas dobradas, demonstrando o design de unidade única que economiza espaço.

Lavadora de roupas LG de tamanho médio, na cor preta, com 565 mm de profundidade, ideal para cozinhas padrão.

Lava e seca

Conveniência total em um único e compacto equipamento

Lave e seque na mesma máquina com controles inteligentes, que ajudam a manter as roupas frescas e economizam espaço e tempo. Ideal para apartamentos e conexões individuais.

Conveniência total em um único e compacto equipamento Consulte Lava e Seca
Lavadora de carregamento frontal LG instalada sob armários em uma lavanderia de estilo neutro, destacando a lavagem silenciosa e delicada.

Lavadora de roupas de alta capacidade LG na cor prata, com 615 mm de profundidade e um tambor de dimensões generosas.

Lavadora de roupas com carregamento superior

Projetada para proporcionar velocidade e conveniência

O fácil acesso pela parte superior, com opções de 20 a 25 kg, torna a lavagem diária mais rápida. O fluxo de água do TurboDrum™ e o 6 Motion ajudam a limpar de forma potente e suave.

Projetada para proporcionar velocidade e conveniência Explore as lavadoras de carregamento superior
Lavadora de roupas LG de carregamento superior em uma lavandaria moderna com bancos, demonstrando fácil acesso e grande capacidade.

Lavadora de roupas LG de tamanho médio, na cor preta, com 565 mm de profundidade, ideal para cozinhas padrão.

Secadoras de roupas

Secagem eficiente, desempenho suave

Escolha modelos elétricos ou a gás com Sensor Dry para obter resultados uniformes que ajudam a proteger tecidos e economizar tempo. Combine-a com sua lavadora de roupas para dias de lavagem mais rápidos e bem cuidados.

Secagem eficiente, desempenho suave Confira as secadoras de roupas

Comparar produtos

Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.

Table Caption
FeaturesWashTower™Front-Loading Washing MachineWasing DryerTop-Loading Washing MachineClothes dryer
Vista frontal da WK25BS6
WK25BS6
Vista frontal da WM22WV26SR
WM22WV26SR
Vista frontal da WD20EWNTS6P
WD20EWNTS6P
Vista frontal da WT28EGTX6
WT28EGTX6
Vista frontal da DF22VV2SR
DF22VV2SR
max-capacity(kg)Wash25 / Dry22Wash 22Wash 20 / Dry up to 12Wash 28Dry 22
Steam CareYesYesYesYesYes
nullYesYesNoYesNo
6 MotionYesYesYesYesNo
ThinQ™ (Wi-Fi)YesYesYesYesYes
Sensor DryYesYesYesNoYes
Dimensions (WxHxD, mm)700 x 1,890 x 770700 x 990 x 770686 x 990 x 765686 x 1092 x 721686 x 990 x 765

*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.

Explore mais, escolha certo

Vista aproximada do painel de controle da lavadora de roupas LG preta. O visor mostra "Detecção do nível de carga", com um botão de alimentação à esquerda e uma mão pressionando o botão do lado direito.

Which size fits your needs?

Saiba mais
Vista aproximada do painel de controle da lavadora de roupas da LG detectando o nível de carga de roupa.

What features do you need?

Saiba mais
Lavadora de roupas LG preta com um nível de bolha colocado em cima para verificar se o aparelho está alinhado horizontalmente.

What should you check before installation?

Saiba mais

Perguntas frequentes sobre a lavadora de roupas

Q.

As combinações de lava e seca valem o investimento?

A.

Uma combinação de Lava e Seca é ideal quando você quer lavar e secar suas roupas em um único equipamento ou quando só tem uma instalação elétrica disponível. É conveniente para espaços pequenos e para cargas rápidas do dia a dia.

 

A capacidade de secagem é menor do que a de lavagem, portanto, cargas maiores podem precisar ser divididas.

Muitos usuários optam por um modelo combinado para apartamentos ou espaços secundários; famílias que lavam muita roupa semanalmente podem preferir unidades separadas para maior capacidade de processamento.

A LG oferece opções de lava e seca com controles inteligentes em modelos selecionados no México.

Q.

É melhor ter lavadora e secadora de roupas separadas?

A.

Unidades separadas oferecem mais flexibilidade e velocidade. Você pode iniciar uma segunda lavagem enquanto a primeira está secando, e as secadoras dedicadas geralmente têm maior capacidade de secagem.

 

Opções de pares: Carregamento superior 25 kg + Secadora a gás ou elétrica, ou Carregamento frontal até 22 kg + Secadora elétrica.

Em modelos selecionados com LG ThinQ™, a lavadora pode sugerir um programa de secagem compatível para a próxima etapa.

Escolha a opção que melhor se adapta ao seu espaço, orçamento e capacidade de carga.

Q.

O que uma lavadora de roupas inteligente pode fazer?

A.

Em modelos selecionados, as lavadoras de roupas inteligentes da LG utilizam a tecnologia AI DD™ com 6 Motion para analisar a carga e ajustar o movimento do tambor e o tempo de lavagem, proporcionando uma limpeza suave e completa. Com o LG ThinQ™, você pode:

 

Iniciar e monitorar ciclos remotamente

Receber alertas de fim de ciclo

Usar o Smart Diagnosis™ para solucionar problemas rapidamente.

Baixe os ciclos de acordo com suas necessidades. Os recursos e a compatibilidade com assistentes de voz podem variar conforme o modelo e a região.

Q.

O que é a Lavagem rápida em uma lavadora de roupas LG?

A.

A Lavagem Rápida é um ciclo que economiza tempo, projetado para cargas pouco sujas ou menores.

 

Em lavadoras de carregamento frontal selecionadas, o TurboWash™ 360° utiliza jatos múltiplos de alta pressão e movimento otimizado do tambor para proporcionar uma limpeza rápida e eficaz.

Em lavadoras de carga superior selecionadas, o TurboWash3D™ melhora o fluxo de água para resultados potentes e suaves em menos tempo.

O tempo real e o desempenho dependem do modelo, tamanho da carga, tipo de tecido e configurações.