Se a qualidade da imagem for muito alta, o sistema de som elevou ainda mais a experiência.
A barra de som adicionou imediatamente profundidade e dimensão ao áudio. O comentário parecia mais presente, como se o locutor estivesse posicionado diretamente na minha frente. O ruído da multidão se expandiu pela sala, criando uma sensação de imersão que os alto-falantes de TV padrão simplesmente não conseguem reproduzir.
O subwoofer acrescentou outra camada de realismo. Durante um gol, o estrondo de baixa frequência ressoou pela sala, criando uma sensação tátil que aumentaram o drama do momento. Até mesmo sons sutis, como o gemido coletivo da multidão após um quase acidente, foram reproduzidos com clareza e impacto.
Essa combinação de desempenho visual e de áudio criou uma experiência mais envolvente e realista. Para os entusiastas de esportes, essa configuração oferece uma atualização significativa em relação aos sistemas convencionais de visualização em casa.
*Soundbar S40T: As especificações técnicas e a disponibilidade de recursos podem variar de acordo com o modelo e a região.