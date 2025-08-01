Monitor LG UltraFine™ 32UR500K-B Tela 4K UHD 32”, HDR10, MaxxAudio, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, HDMI

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
32UR500K-B
Principais recursos

  • Tela UltraFine 4K UHD (3840x2160) de 32"
  • Cores Ricas com HDR10 com DCI-P3 90% (Typ.)
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
  • Alto-falante estéreo com MaxxAudio®
  • Inclinação ajustável
Monitor LG UHD 4K

Monitor LG UHD 4K

Qualidade que impressiona em cada detalhe

O monitor LG UltraFine™ 32UR500K-B oferece resolução 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3 e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho ideal para ilustradores, fotógrafos, produtores cinematográficos, editores de vídeo, webdesigners, criativos de agências de publicidade e propaganda, fashion designers e produtores gráficos.

Detalhes Perfeitos. Imagens Deslumbrantes

A Tela

UHD 4K (3840x2160) 32”

Design sem bordas em três lados

A Qualidade de imagem

HDR10

DCI-P3 90% (Típico)

A Funcionalidade

LG Switch 

Inclinação ajustável

Recursos focados no game 

Experiência Ultra Imersiva

Com o monitor 32UR500K-B você entrará em uma  experiência ultra imersiva compatível com os novos consoles 4K, proporcionando emoção durante as batalhas com os recursos Dynamic Action Sync e Black Stabilizer, além de imagens impressionantes em HDR 10 e som estéreo com MaxxAudio® (5W x2).

Experiência Imersiva

  • Não aplicar DAS
  • DAS
Dynamic Action Sync

Reaja mais rápido aos adversários

Experimente um jogo otimizado e com ritmo alucinante com o Dynamic Action Sync, um recurso avançado para jogos de estratégia que sincroniza os seus sentidos com cenas em tempo real, minimizando o atraso de entrada.

  • Desligado
  • Ligado
Black Stabilizer

Ataque primeiro no escuro

Mantenha a visibilidade mesmo em cenas escuras. O Black Stabilizer ajuda a tornar tudo mais claro, para que você possa encontrar os inimigos escondidos.

HDR 10 com DCI-P3 90%

Veja melhor, faça melhor

Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com o suporte HDR10 e ampla gama de cores DCI-P3 90%, garantindo assim mais produtividade ao editar arquivos de vídeo e imagem. Aproveite também para assistir seus conteúdos favoritos e jogar em uma tela com imagens deslumbrantes.

O monitor permite aos usuários desfrutar de conteúdos 4K e HDR.

Aplicativo LG Switch

Aumente sua produtividade no trabalho

Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade

Design e ergonomia

Fácil e confortável

O suporte One Click facilita a instalação do seu monitor sem a necessidade de outros equipamentos, permitindo ajustar facilmente a inclinação da tela na posição ideal para você.

One Click Stand for an easy set-up of monitor without any other equipment.

Suporte One Click

Fácil instalação

The monitor offering tilt adjustment.

Inclinação

-5~15˚

Especificação chave

  • Tamanho [polegadas]

    32"

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tipo de painel

    UHD VA

  • Proporção

    16:9

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m² (Typ.)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Tempo de resposta

    4ms (GtG) real

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5º ~ 15º)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG UltraFine™ – 32UR500K-B

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    32"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    UHD VA

  • Tempo de resposta

    4ms (GtG) real

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Profundidade de cor (número de cores)

    1.07B

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m² (Typ.)

  • Relação de contraste (Tipo)

    3000:1 (típ.)

  • Gama de cores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    60Hz

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (x2)

  • DisplayPort

    Sim (x1)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação (-5º ~ 15º)

  • Montável na parede [mm]

    100 x 100 mm

  • Suporte 1Click

    Sim

SOM

  • Maxx Áudio

    Sim (5W x 2)

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    807x214x507 mm

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    714.3x512x223.3mm

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    714.3x420.1x45.7mm

  • Peso de envio [kg]

    9.2 kg

  • Peso com suporte [kg]

    6.2 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.2 kg

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energia (modo de suspensão)

    31.5W

  • Tipo

    Bivolt 100~240V Tensão (50/60Hz)

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1.5m)

  • Adaptador

    Adaptador externo

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

APLICAÇÃO SW

  • Controlador duplo

    Sim

