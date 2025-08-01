We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraFine™ 32UR500K-B Tela 4K UHD 32”, HDR10, MaxxAudio, Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, HDMI
32UR500K-B
()
Qualidade que impressiona em cada detalhe
O monitor LG UltraFine™ 32UR500K-B oferece resolução 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3 e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho ideal para ilustradores, fotógrafos, produtores cinematográficos, editores de vídeo, webdesigners, criativos de agências de publicidade e propaganda, fashion designers e produtores gráficos.
Detalhes Perfeitos. Imagens Deslumbrantes
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Elas podem diferir do uso real.
Recursos focados no game
Experiência Ultra Imersiva
Com o monitor 32UR500K-B você entrará em uma experiência ultra imersiva compatível com os novos consoles 4K, proporcionando emoção durante as batalhas com os recursos Dynamic Action Sync e Black Stabilizer, além de imagens impressionantes em HDR 10 e som estéreo com MaxxAudio® (5W x2).
Experiência Imersiva
*O recurso pode variar dependendo da condição e do ambiente que o usuário está usando.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
- Não aplicar DAS
- DAS
Dynamic Action Sync
Reaja mais rápido aos adversários
Experimente um jogo otimizado e com ritmo alucinante com o Dynamic Action Sync, um recurso avançado para jogos de estratégia que sincroniza os seus sentidos com cenas em tempo real, minimizando o atraso de entrada.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
*O recurso pode variar dependendo da condição e do ambiente que o usuário está usando.
- Desligado
- Ligado
Black Stabilizer
Ataque primeiro no escuro
Mantenha a visibilidade mesmo em cenas escuras. O Black Stabilizer ajuda a tornar tudo mais claro, para que você possa encontrar os inimigos escondidos.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
*O recurso pode variar dependendo da condição e do ambiente que o usuário está usando.
HDR 10 com DCI-P3 90%
Veja melhor, faça melhor
Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com o suporte HDR10 e ampla gama de cores DCI-P3 90%, garantindo assim mais produtividade ao editar arquivos de vídeo e imagem. Aproveite também para assistir seus conteúdos favoritos e jogar em uma tela com imagens deslumbrantes.
O monitor permite aos usuários desfrutar de conteúdos 4K e HDR.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
*O serviço de streaming OTT só está disponível conectando um dispositivo OTT a um monitor. O dispositivo OTT e o controle remoto NÃO estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).
Aplicativo LG Switch
Aumente sua produtividade no trabalho
Com o aplicativo LG Switch, você pode dividir a tela do monitor em seis áreas, gerenciar horários ou iniciar uma plataforma de videoconferência com apenas uma tecla de atalho mapeada, tudo de maneira simples e rápida, facilitando seu dia a dia e aumentando sua produtividade
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem diferir do uso real.
*Para descarregar a versão mais recente da aplicação LG Switch, procure por 32UR500K-B no menu de suporte do LG.com.
Design e ergonomia
Fácil e confortável
O suporte One Click facilita a instalação do seu monitor sem a necessidade de outros equipamentos, permitindo ajustar facilmente a inclinação da tela na posição ideal para você.
*As imagens simuladas para melhorar a compreensão dos recursos. Pode ser diferente do uso real.
Especificação chave
Tamanho [polegadas]
32"
Resolução
3840 x 2160
Tipo de painel
UHD VA
Proporção
16:9
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m² (Typ.)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
Tempo de resposta
4ms (GtG) real
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5º ~ 15º)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG UltraFine™ – 32UR500K-B
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
32"
Proporção
16:9
Tipo de painel
UHD VA
Tempo de resposta
4ms (GtG) real
Resolução
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.06053 x 0.18159
Profundidade de cor (número de cores)
1.07B
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m² (Typ.)
Relação de contraste (Tipo)
3000:1 (típ.)
Gama de cores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
60Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (x2)
DisplayPort
Sim (x1)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Efeito HDR
Sim
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação (-5º ~ 15º)
Montável na parede [mm]
100 x 100 mm
Suporte 1Click
Sim
SOM
Maxx Áudio
Sim (5W x 2)
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
807x214x507 mm
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
714.3x512x223.3mm
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
714.3x420.1x45.7mm
Peso de envio [kg]
9.2 kg
Peso com suporte [kg]
6.2 kg
Peso sin soporte [kg]
5.2 kg
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energia (modo de suspensão)
31.5W
Tipo
Bivolt 100~240V Tensão (50/60Hz)
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1.5m)
Adaptador
Adaptador externo
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
APLICAÇÃO SW
Controlador duplo
Sim
