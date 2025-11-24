We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Verificações principais antes da instalação
Onde posso instalar uma geladeira LG?
Verificação de espaço
Garanta espaço suficiente para instalação
Deixe pelo menos 5 cm de espaço livre entre a parte traseira do seu refrigerador LG
e a parede para um fluxo de ar ideal.
Verificação do percurso
Defina uma rota clara para instalação
Para modelos grandes de geladeiras, confirme a profundidade e a largura ao longo do percurso para garantir que elas possam passar por portas, corredores e escadas.
Nivelamento
Nivele o produto e ajuste a altura da porta
Use os pés frontais para nivelar sua geladeira. Ajuste a altura da porta para que as gavetas,
tampas e portas fechem corretamente.
Como configurar minha geladeira LG para água e gelo?
Tipo de tanque de água
Encha o tanque do dispenser
Para modelos de geladeiras LG sem tubulação: Remova o tanque do dispenser,
encha-o com água limpa e coloque-o de volta na prateleira.
Como posso organizar meu refrigerador LG de forma mais prática?
Prateleira de vinhos
Armazene vinhos ou use como prateleira
A prateleira de vinhos da geladeira acomoda garrafas ou serve como prateleira para itens mais longos.
My Box
Coloque em qualquer prateleira da geladeira
Com um filtro de carbono integrado que absorve odores de alimentos, o My Box mantém sua
geladeira fresca e pode ser colocado acima ou abaixo das gavetas
da geladeira.
Prateleira dobrável
Crie espaço para itens altos ou grandes
Prateleiras dobráveis para geladeiras oferecem espaço extra para itens volumosos ou altos,
fornecendo uma solução que economiza espaço para armazenamento flexível.
Minicesto para porta
Organize itens pequenos
Coloque-o em qualquer lugar nas prateleiras da porta da geladeira para armazenar
molhos e pequenos ingredientes de forma organizada.
Os recursos e a instalação podem variar de acordo com o modelo.
Imagens e vídeos são apenas ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter orientações detalhadas.
1) Folga zero
- A instalação adequada é necessária para garantir a operação ideal da porta.
Consulte o Manual do Proprietário para obter instruções detalhadas de instalação.