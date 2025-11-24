About Cookies on This Site

Guia de instalação da geladeira LG

Verificações principais antes da instalação

Verifique o espaço e o percursoConexão de fornecimento de águaArmazenamento flexível
Verifique o espaço e o percurso
Página inicial do Guia de Compras

Onde posso instalar uma geladeira LG?

Geladeira LG em uma cozinha moderna, mostrando a distância de instalação e a verificação do percurso.

Espaços adequados,

De modelos integrados a modelos independentes, as geladeiras LG podem ser instaladas com facilidade

em uma variedade de espaços, incluindo cozinhas pequenas, áreas para refeições ou bares domésticos.

Verificação de espaço

Garanta espaço suficiente para instalação

Deixe pelo menos 5 cm de espaço livre entre a parte traseira do seu refrigerador LG

e a parede para um fluxo de ar ideal.

Verificação do percurso

Defina uma rota clara para instalação

Para modelos grandes de geladeiras, confirme a profundidade e a largura ao longo do percurso para garantir que elas possam passar por portas, corredores e escadas.

Nivelamento

Nivele o produto e ajuste a altura da porta

Use os pés frontais para nivelar sua geladeira. Ajuste a altura da porta para que as gavetas,

tampas e portas fechem corretamente.

Como configurar minha geladeira LG para água e gelo?

Conexão de abastecimento de água para a geladeira LG com torneira e mangueira conectadas na parte traseira.

Fácil instalação

Verifique o método de instalação para configurar sua geladeira facilmente.

Use o dispenser e a máquina de gelo integrados para ter água limpa e

gelo fresco a qualquer momento.

Tipo de tanque de água

Encha o tanque do dispenser

Para modelos de geladeiras LG sem tubulação: Remova o tanque do dispenser,

encha-o com água limpa e coloque-o de volta na prateleira.

Banner da geladeira LG sobre a substituição do filtro de água para água limpa, com o botão Explorar Acessórios.

Banner da geladeira LG sobre a substituição do filtro de água para água limpa, com o botão Explorar Acessórios.

Substitua seu filtro regularmente para ter sempre água fresca

Substitua seu filtro regularmente para ter sempre água fresca Explorar acessórios

Como posso organizar meu refrigerador LG de forma mais prática?

Geladeira LG com as portas abertas, mostrando os compartimentos de armazenamento e as prateleiras flexíveis.

Armazenamento flexível, fácil acesso

Organize sua geladeira LG com as prateleiras ajustáveis e os compartimentos

integrados para uma configuração organizada e prática.

Prateleira de vinhos

Armazene vinhos ou use como prateleira

A prateleira de vinhos da geladeira acomoda garrafas ou serve como prateleira para itens mais longos.

My Box

Coloque em qualquer prateleira da geladeira

Com um filtro de carbono integrado que absorve odores de alimentos, o My Box mantém sua

geladeira fresca e pode ser colocado acima ou abaixo das gavetas

da geladeira.

Prateleira dobrável

Crie espaço para itens altos ou grandes

Prateleiras dobráveis para geladeiras oferecem espaço extra para itens volumosos ou altos,

fornecendo uma solução que economiza espaço para armazenamento flexível.

Minicesto para porta

Organize itens pequenos

Coloque-o em qualquer lugar nas prateleiras da porta da geladeira para armazenar

molhos e pequenos ingredientes de forma organizada.

Banner de geladeira da LG sobre organização de armazenamento com acessórios, com o botão Explorar acessórios.

Banner de geladeira da LG sobre organização de armazenamento com acessórios, com o botão Explorar acessórios.

Use os acessórios da LG para organizar sua geladeira

Use os acessórios da LG para organizar sua geladeira Explorar acessórios

Os recursos e a instalação podem variar de acordo com o modelo.

Imagens e vídeos são apenas ilustrativos. Consulte o manual do proprietário ou a página oficial do produto para obter orientações detalhadas.

1) Folga zero

- A instalação adequada é necessária para garantir a operação ideal da porta.

Consulte o Manual do Proprietário para obter instruções detalhadas de instalação.