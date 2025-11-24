A geladeira LG InstaView™ possui um painel de vidro escurecido que se torna transparente com dois toques rápidos, permitindo que você veja o interior da geladeira sem abrir a porta.

Isso ajuda a reduzir a perda de ar frio, melhora a eficiência energética e mantém os alimentos mais frescos por mais tempo. É uma maneira conveniente de ver rapidamente o conteúdo da sua geladeira, combinando design inteligente com praticidade no dia a dia.