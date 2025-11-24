We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Bata duas vezes, veja por dentro, mantenha-se fresco.
Mantém o freezer livre de gelo, fácil de usar.
Ice & Water Dispenser
Água gelada e gelo, com ou sem a ligação à tubulação de água.
Enhanced energy efficiency
Consciência energética compatível com o seu estilo de vida
InstaView™
Visão instantânea, conveniência inteligente
O LG InstaView™ permite que você veja através da elegante tela de vidro com dois toques rápidos. Disponível em geladeiras side by side, geladeiras multiportas e modelos de uma porta.
LinearCooling™
Mantém o frescor da fazenda por mais tempo
O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura, preservando o sabor e mantendo
os alimentos frescos por até 7 dias.
Dispenser de gelo e água
Refrigeração instantânea integrada
Água filtrada e gelo fresco estão sempre à disposição com os dispensers da LG
*Os recursos e o desempenho podem variar de acordo com o modelo e as condições de uso.
Inverter Linear Compressor™
Economia eficiente de energia
Graças ao Compressor Linear Inverter da LG, que garante a eficiência líder de mercado
usando menos componentes do que os compressores convencionais.
Além disso, o Compressor Linear Inverter possui pontos de atrito extremamente baixo,
resultando em menos ruído.
Benefícios das utilidades
Recursos úteis para sua cozinha
Comparar produtos
Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.
|Features
|French Door
|Side-by-side
|2-Door
|2-Door
|1Door
GM89SXD
VS23BQB
LT57AWT
GB35BVB
GR21WPP
|Total capacity(cubic feet)
|31
|23
|20
|12
|7
|InstaView Door-in-Door™
|Yes
|Yes
|No
|Yes / DID No
|Energy consumption kWhYear
|755
|520
|490
|329
|Compressor Type
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|Smart Inverter
|ThinQ™
|Yes
|Yes
|Yes
|Yes
|No
*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.
Perguntas frequentes sobre geladeiras e freezers LG
Q.
Como alterar a configuração de temperatura em uma geladeira LG?
A.
Para alterar a temperatura em sua geladeira LG, use o painel de controle localizado na porta ou no interior da geladeira. As temperaturas da geladeira e do congelador podem ser ajustadas separadamente para corresponder às suas preferências de armazenamento.
Com modelos compatíveis, o aplicativo LG ThinQ permite monitorar e ajustar as configurações de temperatura remotamente a partir do seu smartphone, oferecendo maior conveniência onde quer que você esteja.
Q.
Quais são os benefícios de uma geladeira InstaView™?
A.
A geladeira LG InstaView™ possui um painel de vidro escurecido que se torna transparente com dois toques rápidos, permitindo que você veja o interior da geladeira sem abrir a porta.
Isso ajuda a reduzir a perda de ar frio, melhora a eficiência energética e mantém os alimentos mais frescos por mais tempo. É uma maneira conveniente de ver rapidamente o conteúdo da sua geladeira, combinando design inteligente com praticidade no dia a dia.