About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Geladeira LG

De quais recursos você precisa?

Close da geladeira LG InstaView. O painel transparente se ilumina, seguido pelo dispenser de água. O puxador elegante é mostrado antes de a porta se abrir.

Recursos e desempenho

Descubra recursos avançados, como o InstaView™, armazenamento sem congelamento, dispenser de gelo e água e um compressor inverter que economiza energia, tudo combinado para trazer inovação, praticidade e eficiência.

Principais recursos das geladeiras LG

Uma mulher vestindo uma blusa rosa bate levemente no painel de vidro de uma geladeira LG InstaView. Através do painel transparente, é possível ver garrafas de água e mantimentos no interior da geladeira.

InstaView™

Bata duas vezes, veja por dentro, mantenha-se fresco.

Vista em close da prateleira inferior de uma geladeira LG com ervas frescas, vegetais e conservas em recipientes de vidro.

LinearCooling

Mantém o freezer livre de gelo, fácil de usar.

Uma mão enchendo um copo com cubos de gelo do dispenser integrado de uma geladeira LG. Gelo saindo do dispenser localizado na parte externa da porta da geladeira.

Ice & Water Dispenser

Água gelada e gelo, com ou sem a ligação à tubulação de água.

O diagrama de uma geladeira alta mostrando sua tecnologia de resfriamento. Um gráfico azul brilhante ilustra o fluxo de ar circulando por dentro, movendo-se de cima para baixo.

Enhanced energy efficiency

Consciência energética compatível com o seu estilo de vida

Recursos e desempenhoBenefícios das utilidadesComparar produtosDicas úteisPerguntas frequentes
Recursos e desempenho
Página inicial do Guia de Compras
InstaView™

Visão instantânea, conveniência inteligente

O LG InstaView™ permite que você veja através da elegante tela de vidro com dois toques rápidos. Disponível em geladeiras side by side, geladeiras multiportas e modelos de uma porta.

Visão total com o InstaView™
Mulher dá dois toques na geladeira LG InstaView. O painel de vidro se ilumina para revelar garrafas de água no interior. Ela então abre a porta e tira uma das garrafas.

*Os recursos e o desempenho podem variar de acordo com o modelo e as condições de uso.

LinearCooling™

Mantém o frescor da fazenda por mais tempo

O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura, preservando o sabor e mantendo

os alimentos frescos por até 7 dias.

Veja todas as Total No Frost
O gráfico mostra a variação de temperatura e a aparência dos alimentos que ainda estão frescos na geladeira.

Dispenser de gelo e água

Refrigeração instantânea integrada

Água filtrada e gelo fresco estão sempre à disposição com os dispensers da LG

Veja todos os dispensers de gelo e água Saiba mais sobre a Ice Solution
Close do bocal do dispenser de gelo e água da geladeira LG, mostrando o interior esterilizado à medida que a água limpa sai.

*Os recursos e o desempenho podem variar de acordo com o modelo e as condições de uso.

Inverter Linear Compressor™

Economia eficiente de energia

Graças ao Compressor Linear Inverter da LG, que garante a eficiência líder de mercado

usando menos componentes do que os compressores convencionais.

Além disso, o Compressor Linear Inverter possui pontos de atrito extremamente baixo,

resultando em menos ruído.

Veja todas as Inverter Linear Compressor™
O diagrama de uma geladeira alta mostrando sua tecnologia de resfriamento. Um gráfico azul brilhante ilustra o fluxo de ar circulando por dentro, movendo-se de cima para baixo.

O diagrama de uma geladeira alta mostrando sua tecnologia de resfriamento. Um gráfico azul brilhante ilustra o fluxo de ar circulando por dentro, movendo-se de cima para baixo.

Benefícios das utilidades

Recursos úteis para sua cozinha

Uma pessoa enche um copo com gelo do dispenser da geladeira LG, mostrando três tipos diferentes de gelo sendo dispensados.
Ice solution
Uma pessoa limpa as marcas de dedos com facilidade ao fechar a porta da geladeira, graças ao seu acabamento fácil de limpar.
Easy clean
Usuário ajustando a prateleira dobrável da geladeira LG para acomodar garrafas altas, destacando o armazenamento flexível para itens grandes ou volumosos.
Prateleira dobrável

Comparar produtos

Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.

Table Caption
FeaturesFrench DoorSide-by-side2-Door2-Door1Door
Front view of GM89SXD
GM89SXD
Front view of VS23BQB
VS23BQB
Front view of LT57AWT
LT57AWT
Front view of GB35BVB
GB35BVB
Front view of GR21WPP
GR21WPP
Total capacity(cubic feet)312320127
InstaView Door-in-Door™YesYesNoYes / DID No
Energy consumption kWhYear755520490329
Compressor TypeSmart InverterSmart InverterSmart InverterSmart Inverter
ThinQ™YesYesYesYes
nullNo

*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.

Perguntas frequentes sobre geladeiras e freezers LG

Q.

Como alterar a configuração de temperatura em uma geladeira LG?

A.

Para alterar a temperatura em sua geladeira LG, use o painel de controle localizado na porta ou no interior da geladeira. As temperaturas da geladeira e do congelador podem ser ajustadas separadamente para corresponder às suas preferências de armazenamento.

Com modelos compatíveis, o aplicativo LG ThinQ permite monitorar e ajustar as configurações de temperatura remotamente a partir do seu smartphone, oferecendo maior conveniência onde quer que você esteja.

Q.

Quais são os benefícios de uma geladeira InstaView™?

A.

A geladeira LG InstaView™ possui um painel de vidro escurecido que se torna transparente com dois toques rápidos, permitindo que você veja o interior da geladeira sem abrir a porta.

Isso ajuda a reduzir a perda de ar frio, melhora a eficiência energética e mantém os alimentos mais frescos por mais tempo. É uma maneira conveniente de ver rapidamente o conteúdo da sua geladeira, combinando design inteligente com praticidade no dia a dia.