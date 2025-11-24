About Cookies on This Site

Geladeira LG

Qual o tamanho ideal para você?

Interior de uma cozinha em tons de bege claro, com uma geladeira LG prateada embutida à esquerda. À direita, uma mesa de jantar com flores completa a cena.

Tamanho e capacidade

Encontre a geladeira LG certa para sua casa, de geladeiras compactas

a geladeiras french door de grande capacidade e modelos side by side para famílias. Projetadas para

se adequar ao espaço da sua cozinha, seu estilo de vida e necessidades de armazenamento.

Encontre a capacidade ideal para você

Geladeira LG de 2 portas rosa e preta em uma cozinha moderna. Uma mulher toma café da manhã em uma mesa com comida.

Small family

Compacta, de 170 a 566 litros, para uma ou duas pessoas ou espaços pequenos.

Uma geladeira LG grande em grafite escuro com armazenamento espaçoso em uma cozinha elegante. Um homem e uma mulher cozinham em frente a uma mesa.

Medium family

Flexível, de 620 a 790 litros, adequada para três ou quatro pessoas, armazena alimentos frescos e congelados.

Geladeira LG InstaView em uma cozinha bem iluminada. Várias bebidas estão na porta. Um homem e uma mulher olham para a mãe deles, com uma criança usando uma camisa verde entre eles.

Large family

Espaçosa, de 620 a 850 litros, adequada para cinco ou mais pessoas com espaço de armazenamento aberto.

Explore os tipos de geladeiras por tamanho e estilo de porta

Duas geladeiras LG lado a lado com as portas abertas. A do lado esquerdo está totalmente aberta e o modelo InstaView no lado direito contém mantimentos. O lado superior esquerdo mostra o texto das geladeiras Side by Side e French Door.

Geladeiras French Door e Side by Side

O lado esquerdo mostra um geladeira LG preta com uma porta aberta, comidas e bebidas organizadas, e o lado direito mostra um freezer de uma porta fechado.

Geladeira de uma e duas portas

Tamanho e capacidade
Uma geladeira LG compacta com uma porta transparente iluminada em azul, e, ao lado dela uma geladeira de uma porta com portas fechadas. Atrás da geladeira há uma cozinha moderna em tom branco.

Uma geladeira LG compacta com uma porta transparente iluminada em azul, e, ao lado dela uma geladeira de uma porta com portas fechadas. Atrás da geladeira há uma cozinha moderna em tom branco.

Geladeira de uma e duas portas

Família pequena com uma ou duas pessoas

As geladeiras de uma e duas portas apresentam um design fino, ideal para cozinhas menores. Sua capacidade compacta de 170 a 566 litros oferece armazenamento vertical eficiente para itens essenciais do dia a dia.

Família pequena com uma ou duas pessoas
Geladeira LG preta de tamanho médio com dispenser de água. Atrás, uma cama à esquerda e uma cozinha com um fogão de indução à direita.

Geladeira LG preta de tamanho médio com dispenser de água. Atrás, uma cama à esquerda e uma cozinha com um fogão de indução à direita.

Geladeira Side by Side

Família de médio porte com três ou quatro pessoas

Geladeiras Side by Side (622 – 792 litros) apresentam um design de duas portas,

com uma capacidade generosa. Elas oferecem amplo espaço para

alimentos frescos e congelados, ideais para uma vida familiar movimentada.

Família de médio porte com três ou quatro pessoas
Em uma cozinha espaçosa, uma geladeira LG French Door de grande capacidade. Atrás está uma despensa de alimentos com talheres à direita, um fogão de indução à esquerda e uma mesa de jantar ao fundo.

Em uma cozinha espaçosa, uma geladeira LG French Door de grande capacidade. Atrás está uma despensa de alimentos com talheres à direita, um fogão de indução à esquerda e uma mesa de jantar ao fundo.

Geladeira French Door

Família grande com cinco ou mais pessoas

Geladeiras French Door (622 – 906 litros) apresentam uma ampla porta dupla

Geladeira na parte superior e um freezer em estilo gaveta abaixo. As versões finas adaptam-se às cozinhas

padrão, enquanto as opções mais largas oferecem espaço suficiente para toda a família.

Família grande com cinco ou mais pessoas

Comparar produtos

Compare as principais características da linha LG para escolher o produto que melhor se adapta à sua casa e ao seu estilo de vida.

FeaturesFrench DoorSide-by-side2-Door2-Door1Door
Vista frontal da GM89SXD
GM89SXD
Vista frontal da VS23BQB
VS23BQB
Vista frontal da LT57AWT
LT57AWT
Vista frontal da GB35BVB
GB35BVB
Vista frontal da GR21WPP
GR21WPP
Total capacity(cubic feet)312320127
InstaView Door-in-Door™YesYesYes / DID NoNo
Energy consumption kWhYear755520490329190
Compressor TypeSmart InverterSmart InverterSmart InverterSmart Inverter
ThinQ™YesYesYesYesNo
*As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique as páginas individuais dos produtos para obter as informações mais atualizadas.

Perguntas frequentes sobre geladeiras LG

Q.

De que tamanho de geladeira eu preciso?

A.

O tamanho certo da geladeira depende das demandas da sua família e das suas necessidades de armazenamento. Como orientação geral:

 

- Geladeiras de duas portas (170 a 566 litros) são ideais para uma casa de uma ou duas pessoas.

- Modelos side by side (622 – 792 litros) atendem famílias de três ou quatro pessoas.

- Modelos french door (622 – 906 litros) são adequados para residências maiores.

 

Considere a frequência com que você faz compras, a quantidade de alimentos frescos versus congelados que você armazena e o espaço disponível na cozinha ao selecionar a capacidade adequada.

Q.

Como devo medir o espaço disponível para uma geladeira?

A.

Comece medindo a profundidade, a largura e a altura do espaço onde sua geladeira será colocada.

 

Profundidade: Meça da parede até a borda da bancada. Certifique-se de incluir espaço para portas, maçanetas e abertura das portas (com portas abertas a 90°). Deixe pelo menos 2,5 cm de espaço atrás do refrigerador para ventilação.

 

Largura: Meça o espaço entre a parede e quaisquer balcões ou armários. Se a geladeira for colocada ao lado de uma parede, deixe mais 5–8 cm no lado da dobradiça para que a porta possa abrir completamente.

 

Altura: Meça do chão ao teto ou à parte inferior de qualquer armário suspenso, especialmente se o espaço for limitado ou se você optar por um modelo alto.

Q.

O que mais devo considerar ao instalar uma geladeira?

A.

Antes da entrega, planeje o percurso do transporte da porta da frente até a cozinha. Garanta acesso a uma tomada elétrica e bom fluxo de ar. Meça a largura e a altura de todas as portas e corredores para garantir que sua nova geladeira possa passar facilmente. Uma vez instalada, verifique se as portas se abrem totalmente e se a unidade está nivelada para obter o desempenho ideal.