Geladeira de uma e duas portas
Família pequena com uma ou duas pessoas
As geladeiras de uma e duas portas apresentam um design fino, ideal para cozinhas menores. Sua capacidade compacta de 170 a 566 litros oferece armazenamento vertical eficiente para itens essenciais do dia a dia.