Política de Devoluções – LG

Produto em desacordo com o pedido ou com avaria aparente

Caso o produto entregue esteja em desacordo com o pedido (ex.: voltagem, cor, modelo, preço, ausência de peças) ou apresente avarias aparentes (riscos, amassados ou quebra), recomenda-se que a mercadoria seja recusada no ato da entrega, com o devido registro no verso da Nota Fiscal.

Caso o consumidor receba a mercadoria sem constatar a divergência ou avaria no momento da entrega, deverá entrar em contato com a Loja Online LG por meio dos canais oficiais de atendimento em até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento, informando o número do pedido ou o CPF do titular da compra, para viabilizar a análise logística e operacional da ocorrência.

Produto com defeito

Em caso de defeito de fabricação, o consumidor poderá solicitar a devolução no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados da data de recebimento do produto. Após esse prazo, aplica-se o procedimento de garantia legal e contratual, mediante atendimento pela rede de Serviços Autorizados LG, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Direito de arrependimento

Nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial (internet, telefone ou outros meios à distância), o consumidor poderá exercer o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento do produto, conforme o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor.

Condições para devolução

Para a solicitação de devolução, o produto deverá, sempre que possível, estar acompanhado da Nota Fiscal, do manual e de todos os acessórios, e não apresentar indícios de mau uso, observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Propriedade dos Produtos

Conforme a legislação brasileira, a propriedade e responsabilidade dos Produtos será sua a partir do momento da efetivação da entrega.

Garantia dos Produtos

Todos os Produtos adquiridos na nossa Loja Online possuem a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor de 90 (noventa) dias e a garantia contratual constante do Certificado de Garantia.

Eventos fora de nosso controle

Em caso de situações ou eventos fora do nosso controle razoável ("oriundos de "Evento de Força Maior e/ou de Caso Fortuito"), Não seremos responsáveis por qualquer falha no cumprimento, ou no atraso no cumprimento, de quaisquer das nossas obrigações, bem como por quaisquer danos causados a Você. Isso inclui problemas de funcionamento de nossa plataforma.

Um Evento de Força Maior poderá ser definido como qualquer ato, evento, omissão ou acidente além de nosso controle razoável e inclui, sem limitação, os seguintes eventos:

(a) greves, bloqueios ou outra ação industrial que impeça nosso trabalho;

(b) comoção civil, tumulto, invasão, ataque terrorista ou ameaça de ataque terrorista, guerra (declarada ou não), ameaça ou preparação para a guerra;

(c) incêndio, explosão, tempestade, inundação, terremoto, precipitação ou outro desastre natural;

(d) impossibilidade de uso de ferrovias, embarcações, aeronaves, transporte motorizado ou outros meios de transporte público ou privado;

(e) impossibilidade de uso de redes de telecomunicações públicas ou privadas;

(f) atos, decretos, legislação, regulamentos ou restrições de qualquer governo;

(g) pandemia ou epidemia.

(h) bloqueios ou dificuldades de circulação em áreas com restrições de entrega.

Enquanto perdurar o Evento de Força Maior e/ou de Caso Fortuito, o contrato de Compra e Venda firmado com Você ficará suspenso, e nosso prazo de entrega ou para cumprimento da obrigação será prorrogado. Nós usaremos nossos esforços razoáveis para solucionar o Evento de Força Maior e/ou de Caso Fortuito. Após um período de 60 (sessenta) dias, caso não haja solução, o Contrato poderá ser rescindido sem ônus para qualquer das Partes.