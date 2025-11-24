All Laundry Lineup

Máquinas de Lavar

As rotinas de lavagem podem ser diferentes em cada lar, de cargas pequenas frequentes a lavagens maiores durante a semana. As máquinas de lavar acompanham esses diferentes ritmos com desempenho confiável que mantém sua rotina fluida.

Singles & Couples (11kg) Lavadora prática para o dia a dia — ideal para quem lava com frequência e busca praticidade em espaços compactos. Medium Family (13kg) Lavadora versátil para toda a família — lava roupas do dia a dia, roupas de cama e toalhas com facilidade. Large Family (16kg) Lavadora de alta capacidade para lavar mais de uma vez — perfeita para quem acumula bastante roupa ou tem itens volumosos como edredons. Anterior Próximo

※ Esta linha é fornecida como referência às principais características da série. As especificações e opções reais podem variar de acordo com o modelo.

Singles &

Couples (11kg) Medium

Family (13kg) Large

Family (16kg)