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Explore a linha de lavanderia LG

Como escolher o eletrodoméstico de lavanderia que combina com a sua vida?

Compare e escolha o eletrodoméstico de lavanderia perfeito para o seu estilo de vida. Veja facilmente os pontos fortes da Máquina de Lavar, Secadora, Lava e Seca e WashTower—e encontre o que melhor se adapta a você.

ALL LaundrySummary

A white front-loading washing machine is built into cabinetry, placed next to a laundry basket, with its control panel and circular door visible.
Máquinas de Lavar
As máquinas de lavar LG estão disponíveis em capacidades para atender a cada lar.
# 6 Motion DD # TurboWash 360
A white front-loading dryer is built into a wooden enclosure, with neatly arranged towels and bottles on the shelf above.
Secadoras
As secadoras LG oferecem secagem rápida, eficiente e suave para roupas bem cuidadas.
# Bomba de calor elétrica
A white washer-dryer combo is placed beneath a wooden shelf, surrounded by neatly folded towels, baskets, and small decorative items.
Lava e Seca
As lava e seca LG economizam espaço lavando e secando em uma única máquina.
# 6 Motion DD # All-in-one
A black WashTower is installed within a closet unit, surrounded by shelves holding folded towels, clothing, and storage boxes.
LG WashTower™
Uma lavadora e secadora compacta com controles centralizados para uma lavanderia fácil e eficiente.
# 6 Motion DD # DUAL Inverter Heat Pump
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All Laundry Lineup

Máquinas de Lavar

As rotinas de lavagem podem ser diferentes em cada lar, de cargas pequenas frequentes a lavagens maiores durante a semana. As máquinas de lavar acompanham esses diferentes ritmos com desempenho confiável que mantém sua rotina fluida.

A white front-loading washing machine is placed between white-toned cabinets.
Singles & Couples (11kg)
Lavadora prática para o dia a dia — ideal para quem lava com frequência e busca praticidade em espaços compactos.
# Modelo: FV3011WG4A # Uso diário
A black front-loading washing machine stands beside wood cabinets, with folded towels on a nearby rack.
Medium Family (13kg)
Lavadora versátil para toda a família — lava roupas do dia a dia, roupas de cama e toalhas com facilidade.
# Modelo: FV5013WC4 # Família média
A white front-loading washer sits beneath a wooden shelf, surrounded by neatly placed towels and decor.
Large Family (16kg)
Lavadora de alta capacidade para lavar mais de uma vez — perfeita para quem acumula bastante roupa ou tem itens volumosos como edredons.
# Modelo: WT16WV6 # Família grande
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※ Esta linha é fornecida como referência às principais características da série. As especificações e opções reais podem variar de acordo com o modelo.

Singles &
Couples (11kg)
Medium
Family (13kg)
Large
Family (16kg)

Highlights

Capacidade máxima de lavagem (kg)

As lavadoras geralmente têm o mesmo tamanho externo, então é a capacidade do tambor que faz a diferença. Medida em quilogramas, essa informação indica quanta roupa cabe em uma única lavagem.

11kg

11kg

13kg

13kg

16kg

16kg

6 Motion DD

Essa tecnologia reproduz diversos movimentos de lavagem à mão por meio de um controle preciso do motor, garantindo uma limpeza completa e ao mesmo tempo delicada ao adaptar o movimento do tambor aos diferentes tipos de roupa.

6 Motion DD
6 Motion DD
6 Motion DD
Cuidado Inteligente (AI DD™)

O Intelligent Care representa o "cérebro" da sua lavadora: nossa tecnologia premium AI DD™ utiliza aprendizado profundo para detectar tanto o peso quanto a maciez dos tecidos, selecionando automaticamente o movimento ideal para uma proteção 18% melhor dos tecidos. Já o Inverter Direct Drive™ oferece desempenho confiável e silencioso por meio do exclusivo sistema de 6 movimentos da LG, garantindo que cada lavagem seja tratada com cuidado, independentemente do modelo escolhido.

Cuidado Inteligente (AI DD™)
Cuidado Inteligente (AI DD™)
Cuidado Inteligente (AI DD™)
Tecnologia TurboWash™

A tecnologia TurboWash define a velocidade e a eficiência da sua lavagem: o TurboWash™ 360 utiliza cinco poderosos jatos de água para uma limpeza completa em 360 graus em apenas 39 minutos com máxima proteção dos tecidos, enquanto o TurboWash™ padrão usa bocais de alta pressão para reduzir significativamente o tempo de lavagem em comparação com os modelos Básicos, que dependem de métodos tradicionais de lavagem sem jatos especializados.
1. TurboWash™ 360: "Lavagem mais rápida em 39 min com multi-spray 360°"
2. TurboWash™: "Tempo de lavagem reduzido com poderosos jatos de água"
3. Básico (sem Turbo): "Desempenho de lavagem padrão"

TurboWash™ 360
TurboWash™
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Classificação de energia (lavagem)

Verifique a etiqueta de eficiência energética da sua lavadora, que apresenta uma classificação de A (melhor) a G (pior).

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Cor do produto
Branco
Branco
Branco
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
600 x 850 x 600

600 x 850 x
600

600 x 850 x 655

600 x 850 x
655

632 x 1018 x 670

632 x 1018 x
670

ThinQ (Wi-Fi)

O LG ThinQ™ transforma sua experiência de lavagem, permitindo iniciar ou monitorar os ciclos de lavagem remotamente pelo seu smartphone. Também possibilita baixar novos ciclos especializados, acompanhar o consumo de energia e oferece o Smart Diagnosis™ para garantir que sua lavadora ou secadora esteja sempre funcionando da melhor forma.

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ThinQ (Wi-Fi)
ThinQ (Wi-Fi)

Features

Gerenciamento de detergente

O Gerenciamento de Detergente define como sua lavadora lida com os produtos de limpeza: com a tecnologia inovadora da LG, o ezDispense™ calcula e injeta automaticamente a quantidade exata de detergente com base no peso da roupa, proporcionando máxima praticidade e cuidado com os tecidos. Já a Dosagem Manual oferece uma abordagem clássica para quem prefere medir e adicionar o próprio detergente a cada lavagem.

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Manual

Steam

A LG oferece soluções de vapor especializadas para elevar o cuidado com seus tecidos: o TrueSteam™ é uma tecnologia premium que aquece água pura a 100°C para eliminar 99,9% dos alérgenos e odores enquanto refresca as roupas, enquanto o Steam+™ é otimizado para ciclos de lavagem, reduzindo rugas em até 30% e removendo alérgenos ocultos, garantindo que sua roupa fique higienicamente limpa e mais fácil de passar.

TrueSteam
TrueSteam
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Alimentação de água (Quente / Fria)

A Entrada de Água determina se a lavadora aquece a água internamente. O modo "Apenas Fria" aquece a água dentro do tambor, enquanto os modelos "Quente e Fria" possuem entrada dupla para receber água quente diretamente da sua torneira.

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Apenas frio

Apenas frio

Velocidade máx. de centrifugação (RPM)

A Velocidade Máxima de Centrifugação indica a rapidez com que o tambor gira durante o ciclo final de centrifugação, medida em RPM (rotações por minuto). Uma RPM mais alta remove mais água dos tecidos, ajudando a reduzir o tempo total de secagem e o consumo de energia. Lavadoras padrão normalmente operam a 400-500 rpm, enquanto cargas mais pesadas exigem 800-1000 rpm. As lavadoras LG oferecem até 1400 rpm para uma centrifugação potente e eficaz.

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Secadoras

Roupas molhadas ocupam mais espaço e precisam de espaço amplo para secar rápido e uniformemente. Escolher uma secadora que combine com a capacidade da sua máquina de lavar ajuda a criar uma rotina mais eficiente.

A white front-loading dryer is built into cabinetry, with folded towels visible inside the drum.
Singles & Couples
Secadora básica para o uso diário — combina perfeitamente com lavadoras menores para uma secagem eficiente.
# Modelo: N/A # Em breve
A black front-loading dryer is installed beneath white cabinetry in a bright laundry space.
Medium Family
Secadora intermediária com boa capacidade — seca a roupa semanal, toalhas e roupas de cama de forma prática.
# Modelo: N/A # Em breve
A white front-loading washing machine is installed in a bright laundry room with pastel cabinetry and a window.
Large Family
Secadora de alta capacidade para grandes volumes — seca itens volumosos e cargas completas com menor tempo de espera.
# Modelo: N/A # Em breve
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※ Esta linha é fornecida como referência às principais características da série. As especificações e opções reais podem variar de acordo com o modelo.

Singles & Couples N/A
Medium Family N/A
Large Family N/A

Highlights

Capacidade máxima de secagem (kg)

A capacidade de secagem de uma lava e seca é geralmente menor que a capacidade de lavagem. Isso ocorre porque o processo de secagem requer mais espaço no tambor, permitindo que o ar quente circule de forma eficiente para secar as roupas.

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Tipo de fonte de calor

A Fonte de Calor define a temperatura e o cuidado do seu ciclo de secagem. Enquanto os modelos tradicionais com aquecedor usam ar em alta temperatura que pode danificar os tecidos, a tecnologia de Bomba de Calor da LG utiliza um método de desumidificação em baixa temperatura. Isso protege suas roupas contra encolhimento ou danos, além de reduzir significativamente o consumo de energia.

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Bomba de calor DUAL Inverter

A Dual Inverter Heat Pump™ representa o auge do desempenho de secagem, utilizando dois cilindros em vez de um para comprimir o refrigerante. Esse sistema duplo oferece uma faixa mais ampla de velocidades de operação, permitindo tempos de secagem significativamente mais rápidos e máxima eficiência energética ao controlar com precisão a potência necessária para cada carga.

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Classificação de energia (secagem)

Verifique a etiqueta de eficiência energética da sua lavadora, que apresenta uma classificação de A (melhor) a G (pior).

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Not available
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Cor do produto
Not available
Not available
Not available
Dimensões do produto (L x A x P, mm)
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Not available
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ThinQ (Wi-Fi)

O LG ThinQ™ transforma sua experiência de lavagem, permitindo iniciar ou monitorar os ciclos de lavagem remotamente pelo seu smartphone. Também possibilita baixar novos ciclos especializados, acompanhar o consumo de energia e oferece o Smart Diagnosis™ para garantir que sua lavadora ou secadora esteja sempre funcionando da melhor forma.

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Features

Tipo de secagem

O Tipo de Secagem determina como sua máquina lida com a umidade e a instalação. A tecnologia de Condensação sem Ventilação da LG coleta a água em um reservatório ou dreno sem necessidade de uma mangueira de exaustão externa, oferecendo a flexibilidade de instalar sua secadora em qualquer lugar da casa, ao contrário dos modelos com Ventilação que precisam ser conectados a uma saída de ar externa.

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Manutenção do condensador

O Cuidado do Condensador define como sua secadora mantém sua eficiência: o Condensador com Limpeza Automática da LG lava automaticamente o condensador com poderosos jatos de água durante cada ciclo para remover o acúmulo de fiapos, garantindo um desempenho de secagem consistente e poupando você do incômodo da limpeza manual, enquanto os modelos com Limpeza Manual exigem manutenção física periódica para evitar queda de desempenho.

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Filtro duplo de fiapos

O Filtro Duplo de Fiapos possui um sistema de filtragem em duas etapas que captura fiapos e poeira com o dobro de eficácia; ao minimizar os resíduos que chegam aos componentes internos da secadora, ele mantém o desempenho de secagem ideal e garante que suas roupas permaneçam impecáveis e livres de micropoeira.

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Porta reversível

A tecnologia de Porta Reversível permite que você mude a direção de abertura da porta da secadora para a esquerda ou para a direita, garantindo que se encaixe perfeitamente no layout da sua área de serviço. Essa flexibilidade facilita a transferência de roupas da lavadora e otimiza seu espaço de trabalho, independentemente das limitações estruturais da sua casa.

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  • *Todas as imagens acima são simuladas.
  • *Os recursos podem variar por modelo ou capacidade. Consulte a página de cada produto para especificações detalhadas.
  • *O suporte para alguns recursos pode variar por região e país.
  • *As imagens dos produtos são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
LG laundry appliance feature cards arranged in 3D on a black background, displaying Inverter Drive, ezDisper, Smart Pairing, Product Dimensions, AI DD, and Energy Efficiency Class.

Como as funcionalidades e termos dos eletrodomésticos de lavanderia podem ajudá-lo a entender rapidamente o que significam?

Como as funcionalidades e termos dos eletrodomésticos de lavanderia podem ajudá-lo a entender rapidamente o que significam? Saiba mais
LG washer and dryer lineup in front of a beige wall. Includes a tumble dryer, front load washer with open door, washer dryer combo, and WashTower. A forest view is visible on the right.
Que tipo você está procurando?
Black LG washing machine control panel close-up. The display shows "Detecting Load Level", with a power button on the left and a hand pressing the right-side button
Qual tamanho se adapta às suas necessidades?
Close-up of LG washing machine control panel detecting laundry load level
Quais funcionalidades você precisa?