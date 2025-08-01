Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Aparece uma caixa vermelha com o texto “LG Streaming Week”.

LG Streaming Week

Descubra ofertas especiais e mergulhe no entretenimento

De 1º de setembro a 5 de outubro 

 

Aproveite as ofertas por tempo limitado disponíveis apenas durante a LG Streaming Week. Desbloqueie sua oferta agora com um benefício especial. 

Aproveite uma oferta especial na sua LG TV

Abra o aplicativo LG Streaming Week para conhecer as incríveis ofertas por tempo limitado. A LG Streaming Week apresenta uma variedade de benefícios especiais para os proprietários de LG TVs, tanto as novas quanto as já existentes.

A tela inicial do LG webOS é exibida com uma caixa vermelha que diz “LG Streaming Week”

*Ofertas válidas somente para os modelos 2018-2025 de Smart TVs 4K e 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go e monitores inteligentes UHD e WQHD.

Obtenha ofertas por tempo limitado

Descubra e ative as ofertas especiais instalando o aplicativo LG Streaming Week em seu dispositivo com webOS.

Apple TV

Filmes incríveis para alugar por menos de R$ 10.

Baby Shark World

Adquira um passe de um mês para o Baby Shark World

Blacknut Cloud Gaming

Mais de 500 jogos - Obtenha o seu primeiro mês por US$ 1

Crunchyroll

Ganhe 30 dias grátis!

Globoplay

50% de desconto no plano mensal “Padrão com anúncios”

iQIYI

Obtenha 30% de desconto no Plano Premium Anual

Kanto

Cante um mês de graça com a KANTO!

LG Channels

Todos os tipos de programas, tudo GRÁTIS

Looke

Ganhe um mês grátis

MUBI

Ganhe três meses grátis

PLAY.WORKS

Jogue Temple Maze – sem anúncios no Play.Works

Rakuten Viki

Obtenha um mês grátis do plano Viki Pass Standard

SKY+

Assine SKY+ com 50% de desconto inicial

STAGE+

Ganhe três meses grátis

The Jackbox Party Starter

Obtenha seu primeiro mês por US$ 1

Zapping

Ganhe um mês grátis

Como resgatar seu benefício

Logotipo da LG em uma caixa vermelha, canto superior direito, número 1
Etapa 1

Abra o aplicativo LG Streaming Week na sua TV.

Ícones de aplicativos em uma caixa vermelha, no canto superior direito, número 2
Etapa 2

Navegue pelas ofertas especiais de nossos parceiros.

LG TV e controle remoto em uma caixa vermelha, canto superior direito, número 3
Etapa 3

Escolha uma oferta e aproveite o conteúdo na LG TV.

LG TV com imagem de preenchimento OLED

Conheça as TVs que dão vida ao seu conteúdo

'Uma LG Smart TV exibindo a tela inicial do webOS com aplicativos de entretenimento e elementos da interface do usuário do LG Channels que se expandem dinamicamente e destacam mais de 4.000 aplicativos e canais globais.

webOS para entretenimento

Aproveite conteúdo ilimitado com o webOS

*O conteúdo, os aplicativos e as ofertas disponíveis podem variar de acordo com o serviço, o país, o produto e a região.

**As ofertas podem ser encerradas antecipadamente devido ao número limitado de vouchers.

 

*Coleção disponível até 6/10/2025. Requer uma Conta Apple com método de pagamento registrado. Aplicam-se termos.

 

*A oferta termina em 5 de outubro de 2025. A oferta está disponível no webOS4.0-25 no aplicativo LG Streaming Week. O passe de avaliação gratuita de um mês é válido para uso único por usuários que obtiverem um código durante o período promocional. O plano será renovado pelo preço normal mensal em sua região até ser cancelado. Aplicam-se termos e condições.

 

*Aproveite um teste gratuito de 30 minutos e, em seguida, continue por US$ 1 no primeiro mês, disponível apenas para novos assinantes do Blacknut no webOS6.0~25. Oferta disponível de 1º de setembro a 5 de outubro. Cancele a qualquer momento, aplicam-se termos.

 

*Oferta de 30 dias de teste grátis do plano Crunchyroll Fan disponível para assinantes da Crunchyroll novos e qualificados em territórios selecionados. O plano é renovado automaticamente ao final do teste com o preço regular no seu território. Aplicam-se termos adicionais. Oferta válida somente para um resgate por cliente.

 

*Oferta válida somente no Brasil, até 24/10/2025, aplicável em todos os modelos de TV LG 2018-2025 e LG MyView™ Smart Monitor de 2022-2025 e modelos LG CineBeam de 2020-2025 disponíveis no Brasil. Exclusivo para novos assinantes. Depois do período promocional a assinatura é renovada automaticamente no valor mensal do plano. Oferta válida exclusivamente no plano Globoplay mensal no valor de R$ 27,90 a partir do link da promoção/QR code.

 

*Oferta válida de 01/09/2025 a 05/10/2025. Disponível em TVs LG modelos: 2018-2025 e LG MyView™ Smart Monitor de 2022-2025 e modelos LG CineBeam de 2020-2025. Disponível a todos os assinantes. Sujeito a termos e condições.

 

*Disponível apenas em LG Smart TVs para a LG Streaming Week, de 1º de setembro a 5 de outubro de 2025. Os novos assinantes têm direito a um período de teste gratuito de 30 dias para assinaturas mensais ou anuais; a renovação automática é feita pelo preço regional do plano selecionado, a menos que seja cancelada antes do término do período de teste. Cancele a qualquer momento para evitar cobranças. Aplicam-se termos

 

*Ao assinar, você receberá um mês de teste grátis.

O plano será renovado automaticamente pelo valor do plano mensal, a menos que seja cancelado antes da data de renovação.

Oferta válida até 28/09/2025. Válido apenas para novas assinaturas.

 

*Oferta disponível em todos os modelos LG 2018-2025. Válido somente para assinantes novos ou que estejam retornando. O plano é renovado pelo preço mensal em sua região após o período promocional. Aplicam-se termos.

 

*Temple Maze está disponível sem anúncios exclusivamente no aplicativo Free Games by Play.Works por tempo limitado durante a LG Streaming Week LATAM. Oferta válida somente para LG Smart TVs nas regiões LATAM participantes. É necessária uma conexão com a internet

 

*Curta 1 mês grátis do Viki Pass Standard no Brasil. Esta oferta não pode ser usada junto de outras, incluindo o teste grátis de 7 dias. Limite de 1 resgate por novo usuário enquanto os estoques durarem. Cancele antes do mês grátis terminar ou haverá uma cobrança de R$ 25,99/mês. Expira dia 26/09/25.

 

*Promoção válida para clientes que assinem SKY+ pela página skymais.com.br/lg

A promoção se aplica apenas aos pacotes disponíveis em skymais.com.br/lg, não se aplica a pacotes premium ou outros extras.

Vigência de 01 de setembro de 2025 a 05 de outubro de 2025.

 

*A oferta é válida para uma assinatura mensal. Os primeiros três meses são gratuitos. Depois disso, será cobrado o preço mensal total. A assinatura pode ser cancelada a qualquer momento nas configurações.

 

*Aproveite um teste gratuito de 30 minutos e, em seguida, continue por US$ 1 no primeiro mês, disponível apenas para novos assinantes no webOS6.0~25. Oferta disponível de 1º de setembro a 5 de outubro. Cancele a qualquer momento, aplicam-se termos.

 

*Aproveite mais de 130 canais ao vivo direto na sua TV LG. Sem antenas. Sem cabos. Sem complicação. Promoção válida apenas para novos usuários no Brasil, entre 01/09 e 05/10/2025. Sujeito a termos.