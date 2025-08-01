A LG instala seu produto.

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nada melhor do que garantir a tranquilidade e correta de instalação de seus produtos.
Conte com a experiência de nossos profissionais capacitados e autorizados.
Garantia de Fábrica de 6 meses
Parcelamento no Cartão de Crédito
Segurança na Instalação
Qualidade Garantida LG
Confira os produtos
Ar Condicionado
Lavadoras
Televisores
Refrigeradores
Conheça abaixo nossos programas que oferecem a instalação de seus produtos favoritos sem custos.
Descubra a conveniência da instalação gratuita da LG ao adquirir produtos premium selecionados através de nossa loja on-line, aproveite o serviço de instalação que pode ser feito no dia da entrega sem custos. Veja o regulamento e saiba quais são os produtos e as locais participantes desse campanha.
