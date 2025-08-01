Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Page Title

Logo Instala Plus


A LG instala seu produto.

Instalação com qualidade e segurança.

Imagem produtos

Logo Instala Plus


A LG instala seu produto.

Instalação com qualidade e segurança.

Imagem produtos

Nada melhor do que garantir a tranquilidade e correta de instalação de seus produtos.

Conte com a experiência de nossos profissionais capacitados e autorizados.

icone garantia

Garantia de Fábrica de 6 meses

icone parcelamento

Parcelamento no Cartão de Crédito

icone segurança

Segurança na Instalação

icone qualidade

Qualidade Garantida LG

Confira os produtos

icone ar condicionado

Ar Condicionado

icone lavadoras

Lavadoras

icone tv

Televisores

icone refrigerador

Refrigeradores

Conheça abaixo nossos programas que oferecem a instalação de seus produtos favoritos sem custos.


Conheça abaixo nossos programas que oferecem a instalação de seus produtos favoritos sem custos.


Descubra a conveniência da instalação gratuita da LG ao adquirir produtos premium selecionados através de nossa loja on-line, aproveite o serviço de instalação que pode ser feito no dia da entrega sem custos. Veja o regulamento e saiba quais são os produtos e as locais participantes desse campanha.

Conheça o programa de instalação de TV grátis da LG! Ao adquirir uma OLED, QNED, NanoCell ou UHD de tela grande, você pode ter instalação e suporte de parede gratuitos. Nossa equipe especializada cuidará de tudo para você. Confira o regulamento e saiba os modelos de TV participantes.

Descubra a conveniência da instalação gratuita da LG ao adquirir produtos premium selecionados através de nossa loja on-line, aproveite o serviço de instalação que pode ser feito no dia da entrega sem custos. Veja o regulamento e saiba quais são os produtos e as locais participantes desse campanha.

Conheça o programa de instalação de TV grátis da LG! Ao adquirir uma OLED, QNED, NanoCell ou UHD de tela grande, você pode ter instalação e suporte de parede gratuitos. Nossa equipe especializada cuidará de tudo para você. Confira o regulamento e saiba os modelos de TV participantes.

LG ao seu Lado