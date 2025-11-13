We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor 34" zakřivený displej WQHD pro streamování 34U601SA s webOS
34U601SA-W
Oceněná dokonalost
*Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.
Jedna obrazovka. Bezpočet možností.
Přizpůsobte se jakémukoli úkolu nebo prostředí s mnoha možnostmi. S operačním systémem webOS můžete zvládat úkoly domácí kanceláře bez počítače a využívat bohatý obsah, který umožňuje hladce sladit práci a zábavu. Ultraširoký 34" displej s poměrem stran 21:9 poskytuje dostatek prostoru pro multitasking a pohlcující zážitek ze sledování, díky čemuž je ideální jak pro práci, tak pro zábavu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Výše uvedená klávesnice a myš nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Zakřivený displej 34” 21:9 WQHD
Skvělý displej pro práci i zábavu
Jeho 34" ultraširoký displej WQHD s poměrem stran 21:9 poskytuje širší zobrazení, které je ideální pro multitasking, tvorbu obsahu a pohlcující zábavu. Zakřivený design 1800R obklopuje vaše zorné pole a poskytuje filmový zážitek, který vás vtáhne do každé scény.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Jas: 300 nitů (typ.), barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)
HDR 10 s sRGB 99% (Typ.)
Za obrazovkou: Podívejte se, co je skutečné.
Displej podporuje oborový standard HDR 10 a pokrývá 99 % barevného gamutu sRGB, díky čemuž vynikají živé detaily a kontrast. Ať už
sledujete filmy nebo upravujete fotografie, zajišťuje přesné barevné podání a realistické světla a stíny.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Jas: 300 nitů (typ.), barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)
webOS
Bezproblémové procházení kanálů
Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatné služby LG Channels. Získejte personalizovaná doporučení, prozkoumejte aplikace jako Sport, Hry a LG Fitness a vše snadno ovládejte pomocí dálkového ovladače. Třístranný bezokrajový design tenkého bílého těla zvyšuje pohlcení, zatímco 7Wx2 stereo reproduktory poskytují křišťálově čistý zvuk pro dokonalý zážitek ze sledování.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Integrované streamovací služby a aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
*Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné streamovacích služeb. Na některé služby se mohou vztahovat další poplatky, protože nejsou zahrnuty v ceně a vyžadují samostatné předplatné.
*Každému registrovanému účtu poskytuje řadu přizpůsobených aplikací a služeb, včetně hudby, sportu, domácí kanceláře a cloudových her.
Aktualizace po dobu 5 let s programem webOS Re:New
Využijte výhody nejnovějších funkcí a softwaru díky aktualizacím – až čtyřikrát za pět let. WebOS, držitel ceny CES Innovation Award v kategorii kybernetické bezpečnosti, chrání vaše soukromí a data při každé aktualizaci.
*webOS Re:New Program se vztahuje na modely LG Smart Monitor, které budou uvedeny na trh v roce 2025 a budou vybaveny verzí webOS 24.
*Modely LG Smart Monitor budou mít v plánu aktualizovat nikoli verzi webOS 25, ale webOS 26.
*Aktualizace a harmonogram některých funkcí, aplikací a služeb se mohou lišit podle modelu a oblasti.
*Aktualizace webOS jsou k dispozici až čtyřikrát během pěti let od data uvedení produktu na trh. Dostupnost funkcí a harmonogramy aktualizací se mohou lišit podle modelu a regionu.
webOS
Domácí kancelář bez počítače
Systém webOS umožňuje vzdálený přístup k počítači a Cloud PC prostřednictvím služby Remote PC. Tato funkce umožňuje využívat různé služby domácí kanceláře, včetně videokonferencí a cloudových aplikací, a to vše bez počítače.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
*Remote PC je k dispozici pouze na počítačích s operačním systémem Windows 10 Pro nebo novějším.
*Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
*Funkce Remote PC je podporována v systému Windows 10 Pro nebo novějších verzích a je kompatibilní s počítači třetích stran, které podporují vzdálené připojení k počítači, včetně LG gram.
*Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Herní portál je nyní otevřen
Herní portál je herní platforma, která nabízí zážitek na míru, s možností výběru nabídek pro gamepady nebo dálková ovládání a s podporou personalizovaného hraní. Můžete sledovat pořadí a body mezi hráči a zároveň snadno přistupovat k široké škále her od AAA titulů až po společenské hry. Díky partnerství s předními službami cloudového hraní, jako je GeForce NOW, Amazon Luna a brzy i Xbox Cloud, a nativním hrám pro systém webOS umožňuje hraní bez nutnosti používat externí konzole nebo zařízení, a nabízí tak dokonalý herní zážitek.
*Podpora herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
*Podpora cloudových herních služeb a her v rámci herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
*Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
Sport
Sledujte své sportovní týmy
Podpořte svůj tým personalizovanými službami. Na základě vašeho profilu zobrazuje aktualizované informace o vašem oblíbeném sportovním týmu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
*Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Regulace jasu
Inteligentní jas v jakémkoli světle
Regulace jasu detekuje zdroje světla v prostoru a automaticky upravuje jas obrazovky pro ostrý a jasný obraz, ať už je den nebo noc.
Obrázek vlevo zobrazuje vzhled ve dne s funkcí úpravy jasu, zatímco obrázek vpravo zobrazuje vzhled v noci se stejnou funkcí.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
2 integrované reproduktory o výkonu 7 W
Pohlcující zvuk bez dalších reproduktorů
Monitor je vybaven 7W x 2 vestavěnými stereo reproduktory, které poskytují pohlcující zvuk pro filmy, hudbu a další multimediální obsah a také podporují čistou hlasovou komunikaci pro videohovory a konferenční hovory bez nutnosti použití externích reproduktorů.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Dynamické mapování tónů
Oživte jas a kontrast
Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen, díky funkci Dynamické mapování tónů, která upravuje jas a kontrast pro optimální detaily a realističnost. Filmy a hry ožívají díky bohatému pohlcení a konzistentní kvalitě veškerého obsahu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*K dispozici pouze při vstupu videosignálu HDR.
*Chcete-li využívat funkce ThinQ, nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store a připojte se k síti Wi-Fi. Podrobné pokyny k použití naleznete v nápovědě aplikace.
*Pro registraci spotřebičů v aplikaci LG ThinQ je nutné mít doma bezdrátový internet.
*Skutečné funkce aplikace LG ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a modelu.
*Tento produkt je v aplikaci LG ThinQ registrován jako TV. Registrovaný název zařízení můžete změnit v aplikaci LG ThinQ.
*Prostřednictvím aplikace LG ThinQ můžete používat funkce ovládání hlasitosti, ukazatele a napájení.
Hlasové ovládání pomocí ovladače Magic Remote
Pomocí aplikace ThinQ lze monitor snadno ovládat na dálku hlasovými příkazy přes službu Alexa, takže chytrý monitor neslouží jen jako displej. Stane se centrálním uzlem pro všechny vaše potřeby v oblasti zábavy a produktivity, čímž posunuje váš celkový multimediální zážitek. K tomu všemu je zapotřebí pouze ovladač Magic Remote.
Žena zvyšuje hlasitost monitoru LG Smart Monitor pomocí ovladače Magic Remote.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
*Pro správnou funkci je třeba připojit LG Smart Monitor k aplikaci ThinQ app.
*Obrázky na obrazovce se mohou lišit od skutečné aplikace. Služby se mohou lišit v závislosti na regionu/zemi nebo verzi aplikace.
*Můžete změnit nastavení jazyka a regionu ve 22 jazycích pro 146 zemí: Angličtina / korejština / španělština / francouzština / němčina / italština / portugalština / ruština / polština / turečtina / japonština / arabština ( Saúdská Arábie/SAE) / vietnamština / thajština / švédština / tchajwanština / indonéština / dánština / nizozemština / norština / řečtina / hebrejština (např. USA/angličtina).
**Dálkový ovladač je součástí balení.
**Dálkový ovladač Magic Remote se prodává samostatně a může se lišit v závislosti na zemi.
**K dispozici je funkce Alexa. Podrobnosti naleznete ve specifikacích produktu.
Google Cast + AirPlay 2 + Sdílení obrazovky + Bluetooth
Zrcadlení přímo z vašich zařízení
Snadno sdílejte obsah z chytrého zařízení na náš monitor pomocí AirPlay 2* (pro zařízení Apple), Screen Share** (pro zařízení Android) nebo Google Cast***. Připojte se okamžitě a vychutnejte si plynulé sledování a poslech zvuku na větší obrazovce jen na několik klepnutí.
*Apple a související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Podporované funkce se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
*Chcete-li s tímto monitorem používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Apple, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Štítek Works with Apple Home 8badge je ochranná známka společnosti Apple Inc.
**Sdílení obrazovky: Podporováno v systémech Android nebo Windows 10 a novějších.
*Připojte zařízení ke stejné síti jako monitor.
***Google Cast: Podporováno na telefonech nebo tabletech Android s Androidem 9.0 nebo novějším a na iPhonech nebo iPadech s iOS 16.0 nebo novějším.
***Google Cast je ochranná známka společnosti Google LLC. *Podporované funkce se mohou v různých zemích lišit.
Aplikace LG Switch
Snadná optimalizace díky aplikaci LG Switch
Aplikace LG Switch optimalizuje monitor pro práci i život. Můžete rychle procházet a vybírat chytré funkce pomocí klávesnice a myši a zároveň plynule přepínat mezi PC a webOS pomocí klávesových zkratek. Navíc můžete snadno rozdělit obrazovku až na 6 sekcí, změnit design tématu nebo spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky.
Quick Control
Objevte komfort funkce Quick Control na monitoru LG Smart Monitor, která umožňuje snadný přístup k nabídkám pomocí jednoduchých akcí.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Aplikace LG Switch je určena pouze pro PC.
*Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.
Řada portů
Různá rozhraní
Náš chytrý monitor nabízí 2xHDMI a 2xUSB porty kompatibilní s různými zařízeními pro plynulé zobrazení. Umožňuje uspořádání stolu bez nepořádku pro ideální využití prostoru.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Elegantní stojan se štíhlou základnou
Bez nepořádku s elegantním stojanem
Elegantní stojan ve tvaru písmene L je navržen pro ergonomické pohodlí a jeho štíhlá základna pomáhá maximalizovat váš pracovní prostor.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
