45" herní monitor UltraGear™ OLED s rozlišením 5K2K WUHD, obnovovací frekvencí 165 Hz nebo WFHD v duálním režimu 330 Hz, odezvou 0,03 ms, kompatibilní s G-sync a rozhraním DisplayPort 2.1
Hlavní funkce
- První herní OLED monitor na světě s rozlišením 5K2K (5120 × 2160)
- 125 PPI: Pro maximálně ostrý text
- OLED obraz s bohatými barvami, hlubokou černou a kontrastem 1,5M:1
- Duální režim: 45" OLED hraní v UHD při 165 Hz nebo rychlejších 330 Hz ve Full HD
- Odezva 0,03 ms zajišťuje plynulé a rychlé hraní bez zpoždění
- DisplayPort 2.1: Plynulý pohyb i při vysokých obnovovacích frekvencích
* Na základě zveřejněných specifikací všech OLED monitorů k březnu 2025 je LG 45GX950A jediným OLED displejem s rozlišením 5K2K (5120 x 2160).
PCWorld – Editors' Choice
„Model 45GX950A-B překonává své OLED konkurenty ostrostí obrazu a zároveň si zachovává všechny ostatní přednosti, což z něj činí novou špičku pro pohlcující HDR hraní.“
Tom's Guide - Editor's Choice
„...LG UltraGear 45GX950A-B je bezpochyby jedním z nejpůsobivějších herních monitorů, které jsem kdy testoval.“ Tom's Guide, 04/2025
První OLED displej na světě s rozlišením 5K2K
První 45" OLED displej s rozlišením 5K2K (5120 x 2160) na světě nabízí o 33 % více pixelů než UHD (3840 x 2160)1) a také o 50 % větší obrazovou plochu2) ve srovnání s DQHD (5120 x 1440). Tento displej 5K2K OLED přináší výrazně tmavší stíny, jasnější světla a zářivé barvy při hraní v jakémkoli prostředí.
1) Čísla jsou vypočítána vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což představuje 8,3 milionu pixelů pro rozlišení 16:9 UHD a 11,05 milionu pixelů pro rozlišení 21:9 5K2K.
2) Prostor obrazovky byl vypočítán vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což dalo výsledek 7,37 milionu pixelů pro DQHD a 11,05 milionu pixelů pro 5K2K.
** Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.
Zvolte široký. Ne krátký.
Ultraširokoúhlý formát 21:9 je tím pravým pro hraní her
Už žádné zkreslení obrazu kvůli příliš širokému horizontálnímu a nedostatečně krátkému vertikálnímu rozlišení, které znemožňovalo vidět na první pohled obě strany 49" displeje s poměrem stran 32:9. 45" zakřivený OLED monitor s poměrem stran 21:9 nabízí o 50 % větší obrazovou plochu1) ve srovnání s rozlišením DQHD (5120 x 1440) a tento optimalizovaný poměr stran vytváří dokonalé herní prostředí. Jakmile vyzkoušíte ideální rozměr 45" a poměr stran 21:9, už se nikdy nevrátíte k menším obrazovkám.
1) Prostor obrazovky byl vypočítán vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což dalo výsledek 7,37 milionu pixelů pro DQHD a 11,05 milionu pixelů pro 5K2K.
Ideální zakřivení 800R
Nechte se pohltit zakřivením 800R s konzistentním zorným polem (FOV), které je navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému pohledu a situovalo vás do středu zakřivení. Díky konzistentnímu pozorovacímu úhlu 90 stupňů po celé obrazovce vám při prozkoumávání herního vesmíru poskytne zářivý obraz bez zkreslení.
Sytější černá,
realistické barvy
Zažijte bezkonkurenční sytost a zářivý realismus se standardem VESA DisplayHDR true black 400, který zaručuje detailní vykreslení černé i v těch nejtmavších scénách. S kontrastním poměrem 1,5M, barevným gamutem DCI-P3 98.5% (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.
* 1,5M:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou.
Pokročilé technologie pro pohodlí očí
na základě tří certifikací UL
LG WOLED s antireflexní úpravou a pokročilými technologiemi pro pohodlí očí minimalizuje nepříjemné odlesky. Vaše oči si díky tomu mohou pohodlně vychutnat hry s dokonale zřetelným obrazem a konzistentním jasem. Klíčové oblasti disponují certifikacemi UL – omezení škodlivého modrého světla a zabránění rozptylování blikajícími světly. Tyto technologie podporují vizuální pohodlí a přispívají k příjemnějšímu hernímu zážitku, ať už hrajete v jasném prostředí, nebo v místnostech s LED osvětlením.
Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.
125 PPI, vylepšená čitelnost
Díky rozlišení 125 PPI (pixelů na palec) a rozložení subpixelů RGWB poskytuje přesný herní zážitek a zajišťuje, že vám neunikne žádný důležitý detail. Navíc také zvyšuje čitelnost produktivních úkolů, jako je editace dokumentů nebo obsahu webových stránek.
Duální režim s 8 volitelnými možnostmi
přepíná mezi 330 Hz a 165 Hz
Díky certifikaci VESA Certified Dual-Mode můžete jednoduše přepínat mezi rozlišením WUHD 165 Hz pro graficky náročné hry a WFHD 330 Hz pro rychlou akci. Vychutnejte si duální režim s 8 volitelnými možnostmi a snadno si vyberte svou oblíbenou velikost obrazovky ze dvou obnovovacích frekvencí (165 Hz, 330 Hz) prostřednictvím zobrazení na obrazovce. Navíc můžete pomocí funkce LG Switch snadno přepínat mezi fyzickými klávesami a klávesovými zkratkami, což optimalizuje herní zážitek napříč všemi žánry.
Nejnovější rozhraní DisplayPort 2.1 pro bleskurychlé hraní her
Vylepšete své hraní a produktivitu s novým rozhraním DisplayPort 2.1, které nabízí vysokorychlostní hraní s frekvencí 165 Hz v rozlišení 5K2K. USB-C podporuje souběžně zobrazení, přenos dat a nabíjení zařízení výkonem 90 W, čímž zajišťuje plynulou podporu notebooku pomocí jediného kabelu. Užijte si rychlejší a plynulejší výkon při práci i zábavě.
* Důležitá aktualizace: NVIDIA vydala opravu ovladače grafické karty GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28. dubna 2025), která řeší problém s černou obrazovkou
při připojení k portu DisplayPort 2.1 na grafických kartách NVIDIA RTX řady 50. Uživatelé grafických karet NVIDIA by si měli před připojením monitorů podporujících DP2.1 stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladač grafické karty.
Ponořte se do světa her na PC a konzolích!
Monitory LG UltraGear™ zajišťují plynulé hraní s rychlou odezvou pro PC i konzole, ať už se pouštíte do rychlé akční hry nebo prozkoumáváte rozsáhlé otevřené světy. Díky podpoře HDMI 2.1 nabízejí flexibilní kompatibilitu (od klávesnice a myši po joystick), plynulý pohyb, nízkou latenci a živé detaily zajišťující optimalizovaný herní zážitek napříč různými žánry a platformami.
Na zakřiveném herním monitoru se zobrazuje závodní hra s červeným sportovním vozem ve městě osvětleném neony. Kolem obrazovky se vznášejí další herní výjevy. Vpředu je umístěn bílý ovladač konzole, který zdůrazňuje hraní na konzoli.
Certifikováno s široce rozšířenými technologiemi
Díky technologii AMD FreeSync™ Premium Pro, kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřenou společností NVIDIA a certifikaci VESA AdaptiveSync™ zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.
Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.
Ponořte se do bohatých basů 10 W x 2
Zažijte bohatý basový zvuk díky 2 stereofonním reproduktorům o výkonu 10 W, které umocní váš zážitek. Chcete-li si užít ještě osobnější zážitek, připojte sluchátka s mikrofonem přes 4pólový výstup pro sluchátka a vychutnejte si realistický 3D zvuk s technologií DTS Headphone:X. To je zásadní výhoda pro FPS hry, kde je při hlasovém chatu nezbytná komunikace v týmu a směrový zvuk.
Maximalizujte svou produktivitu pomocí jediné obrazovky 5K2K UltraWide
UltraGear není určený jen pro hraní her – jeho rozsáhlé rozlišení 5K2K s 125 PPI poskytuje ostrý a detailní obraz, který je ideální pro kreativce i multitaskery. Zatímco typická konfigurace se dvěma nebo třemi monitory v poměru 16:9 může vést k přerušení zobrazení kvůli rámečkům mezi displeji, širší poměr stran 21:9 vám umožňuje spravovat celý pracovní postup na jedné obrazovce. Ať už retušujete fotografie, upravujete videa nebo hledáte reference, vše zůstává viditelné.
Ochrana OLED pomocí zobrazení na obrazovce
Pomocí funkce On-Screen Display můžete nastavit jas OLED a aktivovat ochranná nastavení, která zabraňují vzniku následných obrazů nebo vypálení obrazu, takže si můžete déle užívat vynikající kvalitu obrazu OLED. Navíc si hráči mohou snadno přizpůsobit své herní nastavení pro optimální výkon.
Jak používat zobrazení na obrazovce
Užijte si plynulý přístup ke svým oblíbeným funkcím při hraní her či vyhledávání! Najděte joystick umístěný uprostřed monitoru. Stiskněte tlačítko joysticku, aby se zobrazilo hlavní menu herního grafického uživatelského rozhraní.
Návod k aplikaci LG Switch
Pomocí aplikace LG Switch můžete snadno upravit nastavení monitoru.
Pokročilé herní funkce
• Funkce Dynamic Action Sync snižuje zpoždění vstupu a zajišťuje odezvu v reálném čase.
• Funkce Black Stabilizer rozjasňuje tmavé scény a pomáhá hráčům rozeznat nepřátele a detaily.
• Zaměřovač pomáhá zajistit smrtící přesnost.
• Počítadlo FPS zobrazuje snímkovou frekvenci v reálném čase.
Minimalistické elegantní provedení
Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.
1) Čísla jsou vypočítána vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což představuje 8,3 milionu pixelů pro rozlišení 16:9 UHD a 11,05 milionu pixelů pro rozlišení 21:9 5K2K.
2) Prostor obrazovky byl vypočítán vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což dalo výsledek 7,37 milionu pixelů pro DQHD a 11,05 milionu pixelů pro 5K2K.
Pokročilé herní funkce
• Funkce Dynamic Action Sync snižuje zpoždění vstupu a zajišťuje odezvu v reálném čase.
• Funkce Black Stabilizer rozjasňuje tmavé scény a pomáhá hráčům rozeznat nepřátele a detaily.
• Zaměřovač pomáhá zajistit smrtící přesnost.
• Počítadlo FPS zobrazuje snímkovou frekvenci v reálném čase.
Minimalistické elegantní provedení
Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
45GX950A-B
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
44,5"
Poměr stran
21:9
Typ panelu
OLED
Doba odezvy
0,03ms (GTG)
Rozlišení
5120 x 2160
Rozteč pixelů [mm]
0.2035 mm × 0.2035 mm
Barevná hloubka (počet barev)
1.07B
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Kontrastní poměr (typ.)
1500000 : 1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Zakřivení panelu
800 R
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
až 165 Hz
Jas (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastní poměr (min.)
1200000 : 1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
113 cm
KONEKTIVITA
HDMI
Ano 2x (Podporuje FRL v souladu s HDMI 2.1)
DisplayPort
Ano 1x
Verze DP
2.1 (DSC)
Výstup pro sluchátka
4-pólový (mikrofon + zvuk)
LAN (RJ-45)
Ne
USB Downstream
Ano (2x / ver 3.0)
USB Upstream
Ano (via USB-C)
USB-C (napájení)
90 W
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Color Weakness
Ano
Kalibrované barvy z výroby
HW Calibration Ready
PIP
Ano
PBP
Ano (2PBP)
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ano
VRR
Uživatelsky definovaná klávesa
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ano
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon / Výška / Otočení
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ZVUK
Bohaté basy
Ano
Reproduktory
10 W x 2
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
1142 x 301 x 564 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
991,6 x 665,6 x 342 mm (horní pozice) 991,6 x 545,6 x 342 mm (dolní pozice)
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
991,6 x 460,7 x 225,5 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
20,5 kg
Hmotnost balení [kg]
14 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
9,4 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
45 W
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Thunderbolt
Ano (1 vstup / 1 výstup)
Adaptér
Ano
USB-C
Ano (1x)
Zobrazovací port
Ano (2.1)
HDMI
Ano (2.1)
Thunderbolt
Ano (1 vstup / 1 výstup)
USB-C
Ano (1x)
APLIKACE
Duální ovladač
Ano
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ano
INFORMACE O SHODĚ
