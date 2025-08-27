Skip to ContentSkip to Accessibility Help
45" herní monitor UltraGear™ OLED s rozlišením 5K2K WUHD, obnovovací frekvencí 165 Hz nebo WFHD v duálním režimu 330 Hz, odezvou 0,03 ms, kompatibilní s G-sync a rozhraním DisplayPort 2.1
Informační list výrobku

45" herní monitor UltraGear™ OLED s rozlišením 5K2K WUHD, obnovovací frekvencí 165 Hz nebo WFHD v duálním režimu 330 Hz, odezvou 0,03 ms, kompatibilní s G-sync a rozhraním DisplayPort 2.1

45" herní monitor UltraGear™ OLED s rozlišením 5K2K WUHD, obnovovací frekvencí 165 Hz nebo WFHD v duálním režimu 330 Hz, odezvou 0,03 ms, kompatibilní s G-sync a rozhraním DisplayPort 2.1

45GX950A-B
  • pohled zezadu se zapnutým osvětlením
  • pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
  • boční pohled pod úhlem +15 stupňů na nakloněný monitor
  • boční pohled na nakloněný monitor
  • pohled shora
  • Snímek levé strany
  • pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
  • detailní pohled na L-stojan
  • boční pohled z +30°
pohled zezadu se zapnutým osvětlením
pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
boční pohled pod úhlem +15 stupňů na nakloněný monitor
boční pohled na nakloněný monitor
pohled shora
Snímek levé strany
pohled na monitor zepředu se sníženým stojanem
detailní pohled na L-stojan
boční pohled z +30°

Hlavní funkce

  • První herní OLED monitor na světě s rozlišením 5K2K (5120 × 2160)
  • 125 PPI: Pro maximálně ostrý text
  • OLED obraz s bohatými barvami, hlubokou černou a kontrastem 1,5M:1
  • Duální režim: 45" OLED hraní v UHD při 165 Hz nebo rychlejších 330 Hz ve Full HD
  • Odezva 0,03 ms zajišťuje plynulé a rychlé hraní bez zpoždění
  • DisplayPort 2.1: Plynulý pohyb i při vysokých obnovovacích frekvencích
DISPLEJrychlostTECHNOLOGIE
UltraGear™ OLED GX9 Logo image.

První herní monitor OLED s rozlišením 5K2K na světě

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 45GX950A gaming monitor.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností. 

* Na základě zveřejněných specifikací všech OLED monitorů k březnu 2025 je LG 45GX950A jediným OLED displejem s rozlišením 5K2K (5120 x 2160). 

logo PCWorld Editors' Choice

PCWorld – Editors' Choice

„Model 45GX950A-B překonává své OLED konkurenty ostrostí obrazu a zároveň si zachovává všechny ostatní přednosti, což z něj činí novou špičku pro pohlcující HDR hraní.“

logo Tom's Guide Editor’s Choice

Tom's Guide - Editor's Choice

„...LG UltraGear 45GX950A-B je bezpochyby jedním z nejpůsobivějších herních monitorů, které jsem kdy testoval.“ Tom's Guide, 04/2025

Image-summary

Image-summary

Tap anchor-display

Tap anchor-display


První OLED displej na světě s rozlišením 5K2K

První 45" OLED displej s rozlišením 5K2K (5120 x 2160) na světě nabízí o 33 % více pixelů než UHD (3840 x 2160)1) a také o 50 % větší obrazovou plochu2) ve srovnání s DQHD (5120 x 1440). Tento displej 5K2K OLED přináší výrazně tmavší stíny, jasnější světla a zářivé barvy při hraní v jakémkoli prostředí.

45-inch-5k2k-21-9

1) Čísla jsou vypočítána vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což představuje 8,3 milionu pixelů pro rozlišení 16:9 UHD a 11,05 milionu pixelů pro rozlišení 21:9 5K2K.

2) Prostor obrazovky byl vypočítán vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což dalo výsledek 7,37 milionu pixelů pro DQHD a 11,05 milionu pixelů pro 5K2K.

 

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností. 

Planetary images appear brighter and clearer on LG OLED monitors.

Nejjasnější OLED**

Zažijte ohromující obraz s LG WOLED. Postaveno na vedoucím postavení LG v oblasti OLED a vybaveno technologií Micro Lens Array+ (MLA+), přináší až o 37,5 % jasnější SDR, optimalizuje světelnou účinnost a minimalizuje ztráty. Představuje standardní jas 275 nitů (APL 100 %) a špičkový jas 1300 nitů (APL 1,5 %). Díky přesnosti barev Delta E ≦ 2 zajišťuje živé, věrné barvy pro pohlcující a přesné hraní i v jasném prostředí.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

** Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.

Zvolte široký. Ne krátký.
Ultraširokoúhlý formát 21:9 je tím pravým pro hraní her

Už žádné zkreslení obrazu kvůli příliš širokému horizontálnímu a nedostatečně krátkému vertikálnímu rozlišení, které znemožňovalo vidět na první pohled obě strany 49" displeje s poměrem stran 32:9. 45" zakřivený OLED monitor s poměrem stran 21:9 nabízí o 50 % větší obrazovou plochu1) ve srovnání s rozlišením DQHD (5120 x 1440) a tento optimalizovaný poměr stran vytváří dokonalé herní prostředí. Jakmile vyzkoušíte ideální rozměr 45" a poměr stran 21:9, už se nikdy nevrátíte k menším obrazovkám.

This animated monitor shows the display growing from 49-inch 32:9 to 45-inch 21:9.

1) Prostor obrazovky byl vypočítán vynásobením horizontálního a vertikálního rozlišení, což dalo výsledek 7,37 milionu pixelů pro DQHD a 11,05 milionu pixelů pro 5K2K.

 

* Všechny zobrazené fotografie jsou pouze simulované pro ilustrační účely. * Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Ideální zakřivení 800R

Nechte se pohltit zakřivením 800R s konzistentním zorným polem (FOV), které je navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému pohledu a situovalo vás do středu zakřivení. Díky konzistentnímu pozorovacímu úhlu 90 stupňů po celé obrazovce vám při prozkoumávání herního vesmíru poskytne zářivý obraz bez zkreslení.

An animated video transitioning from a front view to a top view of a curved monitor.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Zážitek ze sledování se může lišit v závislosti na vzdálenosti od obrazovky a poloze uživatele.

Sytější černá,
realistické barvy

Zažijte bezkonkurenční sytost a zářivý realismus se standardem VESA DisplayHDR true black 400, který zaručuje detailní vykreslení černé i v těch nejtmavších scénách. S kontrastním poměrem 1,5M, barevným gamutem DCI-P3 98.5% (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* 1,5M:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou. 

Pokročilé technologie pro pohodlí očí
na základě tří certifikací UL

LG WOLED s antireflexní úpravou a pokročilými technologiemi pro pohodlí očí minimalizuje nepříjemné odlesky. Vaše oči si díky tomu mohou pohodlně vychutnat hry s dokonale zřetelným obrazem a konzistentním jasem. Klíčové oblasti disponují certifikacemi UL – omezení škodlivého modrého světla a zabránění rozptylování blikajícími světly. Tyto technologie podporují vizuální pohodlí a přispívají k příjemnějšímu hernímu zážitku, ať už hrajete v jasném prostředí, nebo v místnostech s LED osvětlením.

Curved gaming monitor showing a robot character in a futuristic setting, with UL certifications below.

* Všechny zobrazené fotografie jsou pouze simulované pro ilustrační účely.

* Monitor LG WOLED získal od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.

* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.

125 PPI, vylepšená čitelnost 

Díky rozlišení 125 PPI (pixelů na palec) a rozložení subpixelů RGWB poskytuje přesný herní zážitek a zajišťuje, že vám neunikne žádný důležitý detail. Navíc také zvyšuje čitelnost produktivních úkolů, jako je editace dokumentů nebo obsahu webových stránek.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

2-YEAR BURN-IN WARRANTY for UltraGear OLED gaming monitor.

ZÁRUKA 2 ROKY na herní monitory UltraGear OLED

2 roky od data původního maloobchodního nákupu a pouze interní a funkční díly, včetně panelu displeje OLED.

*Omezená záruka. Obchodní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Tap anchor-speed..

Tap anchor-speed..


Duální režim s 8 volitelnými možnostmi
přepíná mezi 330 Hz a 165 Hz

Díky certifikaci VESA Certified Dual-Mode můžete jednoduše přepínat mezi rozlišením WUHD 165 Hz pro graficky náročné hry a WFHD 330 Hz pro rychlou akci. Vychutnejte si duální režim s 8 volitelnými možnostmi a snadno si vyberte svou oblíbenou velikost obrazovky ze dvou obnovovacích frekvencí (165 Hz, 330 Hz) prostřednictvím zobrazení na obrazovce. Navíc můžete pomocí funkce LG Switch snadno přepínat mezi fyzickými klávesami a klávesovými zkratkami, což optimalizuje herní zážitek napříč všemi žánry.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

Knight and race car showcasing 165Hz WQHD and 330Hz WFHD.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkon „duálního režimu“ se může lišit v závislosti na typu hry, specifikacích grafické karty a konfiguraci počítače.

* Možnosti duálního režimu: Vypnuto (plná šířka), Vypnuto (16:9 37"), Zapnuto (plná šířka), Zapnuto (21:9 39"), Zapnuto (21:9 34"), Zapnuto (16:9 37"), Zapnuto (16:9 27"), Zapnuto (16:9 24").

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response.

0,03 ms (GtG), neuvěřitelná rychlost

Zažijte bleskovou odezvu 0,03 ms (GtG), která minimalizuje efekt ghostingu a zajišťuje ostrý a jasný obraz. Buďte při každé hře o krok napřed díky bezkonkurenční rychlosti a plynulému pohybu.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Nejnovější rozhraní DisplayPort 2.1 pro bleskurychlé hraní her

Vylepšete své hraní a produktivitu s novým rozhraním DisplayPort 2.1, které nabízí vysokorychlostní hraní s frekvencí 165 Hz v rozlišení 5K2K. USB-C podporuje souběžně zobrazení, přenos dat a nabíjení zařízení výkonem 90 W, čímž zajišťuje plynulou podporu notebooku pomocí jediného kabelu. Užijte si rychlejší a plynulejší výkon při práci i zábavě.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Pro správné používání funkce Power Delivery je nutné připojit kabel USB-C k portu USB-C monitoru.

* Kabely DP, HDMI a USB-C jsou součástí balení.

* Důležitá aktualizace: NVIDIA vydala opravu ovladače grafické karty GeForce Hotfix Display Driver 576.26 (28. dubna 2025), která řeší problém s černou obrazovkou 

při připojení k portu DisplayPort 2.1 na grafických kartách NVIDIA RTX řady 50. Uživatelé grafických karet NVIDIA by si měli před připojením monitorů podporujících DP2.1 stáhnout a nainstalovat nejnovější ovladač grafické karty. 

Ponořte se do světa her na PC a konzolích!

Monitory LG UltraGear™ zajišťují plynulé hraní s rychlou odezvou pro PC i konzole, ať už se pouštíte do rychlé akční hry nebo prozkoumáváte rozsáhlé otevřené světy. Díky podpoře HDMI 2.1 nabízejí flexibilní kompatibilitu (od klávesnice a myši po joystick), plynulý pohyb, nízkou latenci a živé detaily zajišťující optimalizovaný herní zážitek napříč různými žánry a platformami.

Na zakřiveném herním monitoru se zobrazuje závodní hra s červeným sportovním vozem ve městě osvětleném neony. Kolem obrazovky se vznášejí další herní výjevy. Vpředu je umístěn bílý ovladač konzole, který zdůrazňuje hraní na konzoli.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

** Podpora poměru stran se může lišit v závislosti na konzoli. Upravte nastavení displeje tak, aby byl zajištěn optimální výkon hry.

Tap anchor-technology

Tap anchor-technology


Certifikováno s široce rozšířenými technologiemi

Díky technologii AMD FreeSync™ Premium Pro, kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřenou společností NVIDIA a certifikaci VESA AdaptiveSync™ zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.

Comparison of fluid gaming image - The left image is tearing, and the Right image is tear-free.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

Logos of NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, and AMD FreeSync Premium Pro.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Ponořte se do bohatých basů 10 W x 2

Zažijte bohatý basový zvuk díky 2 stereofonním reproduktorům o výkonu 10 W, které umocní váš zážitek. Chcete-li si užít ještě osobnější zážitek, připojte sluchátka s mikrofonem přes 4pólový výstup pro sluchátka a vychutnejte si realistický 3D zvuk s technologií DTS Headphone:X. To je zásadní výhoda pro FPS hry, kde je při hlasovém chatu nezbytná komunikace v týmu a směrový zvuk.

This animated video shows sound waves coming from the bottom of the monitor and the connection of a 4-pole headphone.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Náhlavní soupravy se prodávají samostatně.

Maximalizujte svou produktivitu pomocí jediné obrazovky 5K2K UltraWide

UltraGear není určený jen pro hraní her – jeho rozsáhlé rozlišení 5K2K s 125 PPI poskytuje ostrý a detailní obraz, který je ideální pro kreativce i multitaskery. Zatímco typická konfigurace se dvěma nebo třemi monitory v poměru 16:9 může vést k přerušení zobrazení kvůli rámečkům mezi displeji, širší poměr stran 21:9 vám umožňuje spravovat celý pracovní postup na jedné obrazovce. Ať už retušujete fotografie, upravujete videa nebo hledáte reference, vše zůstává viditelné.

A multitasking setup showcasing gaming, video editing, design, and video calls across various apps, all displayed on an LG 5K2K OLED monitor.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Ochrana OLED pomocí zobrazení na obrazovce

Pomocí funkce On-Screen Display můžete nastavit jas OLED a aktivovat ochranná nastavení, která zabraňují vzniku následných obrazů nebo vypálení obrazu, takže si můžete déle užívat vynikající kvalitu obrazu OLED. Navíc si hráči mohou snadno přizpůsobit své herní nastavení pro optimální výkon.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Jak používat zobrazení na obrazovce

Užijte si plynulý přístup ke svým oblíbeným funkcím při hraní her či vyhledávání! Najděte joystick umístěný uprostřed monitoru. Stiskněte tlačítko joysticku, aby se zobrazilo hlavní menu herního grafického uživatelského rozhraní.

Jas

Maximální jas

Pohyb OLED obrazovky

Duální režim

Obrázek nastavení GUI na hodnotu Špičkový jas.
Obrázek nastavení grafického rozhraní obrazovky OLED Screen Move.
GUI setting image of OLED Screen Move.
GUI setting image of Dual-Mode.
Obrázek nastavení GUI pro Jas.
GUI setting image of Peak Brightness.
Obrázek nastavení grafického uživatelského rozhraní režimu Dual-Mode.
GUI setting image of Dual-Mode.
Obrázek nastavení GUI pro Jas.

Jas

GUI setting image of Peak Brightness.

Maximální jas

Obrázek nastavení grafického uživatelského rozhraní režimu Dual-Mode.

Pohyb OLED obrazovky

GUI setting image of Dual-Mode.

Duální režim

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*V jasnějším režimu může dojít k vypálení displeje.

This animated video shows how the LG Switch app optimizes the monitor for both gaming and everyday life.

Plynulé hraní díky technologii LG Switch

LG Switch optimalizuje váš monitor pro hraní her i každodenní použití. Snadno si přizpůsobte požadovanou kvalitu obrazu a jas a poté nastavení okamžitě aplikujte pomocí klávesové zkratky. Navíc můžete přepínat mezi 330 Hz a 165 Hz v duálním režimu, rozdělit displej na 11 částí a rychle spustit platformu pro videohovory, čímž se stává ještě praktičtější.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*V jasnějším režimu může dojít k vypálení displeje.

Návod k aplikaci LG Switch

Pomocí aplikace LG Switch můžete snadno upravit nastavení monitoru.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.

Pokročilé herní funkce

•Dynamic Action Sync reduces input lag for real-time response.

•Black Stabilizer brightens dark scenes, helping gamers spot enemies and details.

•Crosshair enhances precision for deadly accuracy. 

•FPS Counter shows your real-time frame rate.

• Funkce Dynamic Action Sync snižuje zpoždění vstupu a zajišťuje odezvu v reálném čase.

• Funkce Black Stabilizer rozjasňuje tmavé scény a pomáhá hráčům rozeznat nepřátele a detaily.

• Zaměřovač pomáhá zajistit smrtící přesnost. 

• Počítadlo FPS zobrazuje snímkovou frekvenci v reálném čase.

Minimalistické elegantní provedení

Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.

Swivel adjustable icon.

Swivel

Tilt adjustable icon.

Tilt

Height adjustable icon.

Height

Borderless design icon.

Borderless design

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností. 

Snímky planet jsou jasnější a ostřejší na OLED monitorech značky LG.

125 PPI, enhanced readability

Boasting 125 PPI (Pixels Per Inch) and an RGWB subpixel layout, it delivers a precise gaming experience, ensuring you catch every crucial detail. Plus, it also makes productivity tasks, like editing documents or website content, more readable.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

ZÁRUKA 2 ROKY NA VYPÁLENÍ OBRAZU na herní monitor UltraGear OLED.

Scéna závodní hry s extrémně rychlou odezvou 0,03 ms (GtG).

Klepněte na kotvu technologie

Klepněte na kotvu technologie


LG Switch app tutorial

Adjust your monitor settings effortlessly with LG Switch app.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.

Minimalistické elegantní provedení

Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.

Ikona nastavení natočení do strany.

Natáčení do strany

Tilt adjustable icon.

Náklon

Ikona nastavení sklonu.

Výška

Ikona bezrámečkového provedení.

Bezrámečkové provedení

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    45GX950A-B

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    44,5"

  • Poměr stran

    21:9

  • Typ panelu

    OLED

  • Doba odezvy

    0,03ms (GTG)

  • Rozlišení

    5120 x 2160

  • Rozteč pixelů [mm]

    0.2035 mm × 0.2035 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    1.07B

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1500000 : 1

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Zakřivení panelu

    800 R

  • Barevný gamut (min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    až 165 Hz

  • Jas (min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Kontrastní poměr (min.)

    1200000 : 1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    113 cm

KONEKTIVITA

  • HDMI

    Ano 2x (Podporuje FRL v souladu s HDMI 2.1)

  • DisplayPort

    Ano 1x

  • Verze DP

    2.1 (DSC)

  • Výstup pro sluchátka

    4-pólový (mikrofon + zvuk)

  • LAN (RJ-45)

    Ne

  • USB Downstream

    Ano (2x / ver 3.0)

  • USB Upstream

    Ano (via USB-C)

  • USB-C (napájení)

    90 W

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Color Weakness

    Ano

  • Kalibrované barvy z výroby

    HW Calibration Ready

  • PIP

    Ano

  • PBP

    Ano (2PBP)

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • DAS režim

    Ano

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ano

  • VRR

    Uživatelsky definovaná klávesa

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    Ano

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ano

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon / Výška / Otočení

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ZVUK

  • Bohaté basy

    Ano

  • Reproduktory

    10 W x 2

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    1142 x 301 x 564 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    991,6 x 665,6 x 342 mm (horní pozice) 991,6 x 545,6 x 342 mm (dolní pozice)

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    991,6 x 460,7 x 225,5 mm

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    20,5 kg

  • Hmotnost balení [kg]

    14 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    9,4 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    45 W

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Thunderbolt

    Ano (1 vstup / 1 výstup)

  • Adaptér

    Ano

  • USB-C

    Ano (1x)

  • Zobrazovací port

    Ano (2.1)

  • HDMI

    Ano (2.1)

  • Thunderbolt

    Ano (1 vstup / 1 výstup)

  • USB-C

    Ano (1x)

APLIKACE

  • Duální ovladač

    Ano

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

    DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
    The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
    Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

