OTÁZKA: EXISTUJE RECEPT, DÍKY KTERÉMU SI MŮŽETE SOLLIP VYCHUTNAT I DOMA?
V současné době je jedním z našich oblíbených jednoduchých korejských receptů houbový sot-bap. Používáme jakékoli houby, které máme po ruce v ledničce, a vaříme je v hrnci s rýží. Ingredience jsou jednoduché, ale každá houba má jinou vůni a texturu, takže kombinace chutí je překvapivě komplexní a bohatá. Naše lednička skvěle uchovává čerstvost surovin, takže při mytí nebo krájení okamžitě poznám jejich kvalitu a mohu si být jistá, že používám jen ty nejlepší. Lednička LG, kterou momentálně používáme, nám umožňuje skladovat suroviny odděleně, aniž bychom se museli obávat pachů, a udržuje stabilní teplotu, takže citlivé suroviny, jako jsou houby, vydrží čerstvé mnohem déle.
Rádi vaříme jednoduše a s radostí, ať jsme kdekoli. I když v klidu domova vaříme rýži s kvalitními surovinami, zažíváme harmonický zážitek Sollip.