Monthly LG | Září

Londýnská kuchyně s

korejskou duší

Objevte K‑Food – kuchyni bez hranic. S LG spotřebiči si vychutnáte dokonalou kulturní fúzi chutí přímo u Vás doma.
Nyní neuvěřitelné slevy až 25 % s Monthly LG září.

 

 

 

 

 

    Korejská kuchyně vzbuzuje zájem po celém světě a Londýn není výjimkou. Místní kuchaři přidávají korejským pokrmům své vlastní interpretace, aby nabídli jedinečné chuťové zážitky. Toto je příběh jednoho z takových kuchařů, který provozuje korejsko-britskou restauraci s vynikající kuchyní v samém srdci Londýna, kde se snaží místním obyvatelům představit jedinečnou chuť a styl Koreje.

    KOREJSKO-BRITSKÁ GURMÁNSKÁ KUCHYNĚ V SOLLIP

    Šéfkuchař Park Woongchul, první Korejec, který v Londýně získal jednu michelinskou hvězdu, provozuje již pět let spolu s cukrářkou Ki Bomee moderní evropskou restauraci Sollip, která se vyznačuje korejským vkusem.

    Dnes prozkoumáme domov, kde se jeho každodenní život setkává s inspirací a hodnotami, které ho vedou jak v kuchyni, tak i mimo ni.

     

     

     

     

     

     

    Otázka: Co vás motivovalo k tomu, abyste jako Korejec otevřel v Londýně luxusní restauraci?

    Naučil jsem se vařit v různých restauracích po celém Londýně a postupem času jsem pocítil přirozenou přitažlivost k multikulturní gastronomické kultuře tohoto města. Tato zkušenost mě inspirovala k otevření vlastní korejské restaurace, která představuje mé dědictví.

    Název restaurace Sollip pochází z korejského slova sol-ip, což znamená jehličí. Stejně jako jehličí, které zůstává nezměněné po všechny čtyři roční období a má jemnou vůni, chtěli jsme vyjádřit trvalé city a rafinovanou krásu, a to jak v naší kuchyni, tak v samotném prostoru.

     

     

     

    OTÁZKA: EXISTUJE RECEPT, DÍKY KTERÉMU SI MŮŽETE SOLLIP VYCHUTNAT I DOMA?

    V současné době je jedním z našich oblíbených jednoduchých korejských receptů houbový sot-bap. Používáme jakékoli houby, které máme po ruce v ledničce, a vaříme je v hrnci s rýží. Ingredience jsou jednoduché, ale každá houba má jinou vůni a texturu, takže kombinace chutí je překvapivě komplexní a bohatá. Naše lednička skvěle uchovává čerstvost surovin, takže při mytí nebo krájení okamžitě poznám jejich kvalitu a mohu si být jistá, že používám jen ty nejlepší. Lednička LG, kterou momentálně používáme, nám umožňuje skladovat suroviny odděleně, aniž bychom se museli obávat pachů, a udržuje stabilní teplotu, takže citlivé suroviny, jako jsou houby, vydrží čerstvé mnohem déle.

    Rádi vaříme jednoduše a s radostí, ať jsme kdekoli. I když v klidu domova vaříme rýži s kvalitními surovinami, zažíváme harmonický zážitek Sollip.

     

     

    Muž vybírá houby z ledničky a pečlivě si prohlíží jejich výběr.

    Houbový sot-bap

    Složení

    Namočená rýže 320 g, voda 280 g, sušená řasa (dashima) 5 g, různé houby (hlívy ústřičné 10 g, houby shiitake 15 g, houby maitake 100 g), koření (mirin 80 g, sójová omáčka, máslo 41 g, sůl, černý pepř, nasekaná pažitka), hroznový olej

    Recept

    ① Do rýžovaru nebo hrnce dejte namočenou rýži, vodu a špetku soli. Přiveďte k varu, poté snižte teplotu na minimum a vařte 13 minut.

    ② Nechte rýži 15 minut dusit, poté přidejte mirin a sójovou omáčku.

    ③ Na pánvi rozehřejte hroznový olej. Osmažte tři druhy hub, dokud nezískají hezkou barvu. Přidejte máslo, sůl a pepř a pokračujte v vaření, dokud máslo nezíská sytě hnědou barvu.

    ④ Osmažené houby a hnědé máslo naložte lžící na připravenou rýži. Na závěr posypte černým pepřem a nasekanou pažitkou.

    Tip! Toto jídlo je ještě chutnější, když se podává s pošírovaným vejcem nebo nakládanou zeleninou.

    Různé druhy hub padající do čerstvě uvařeného sotbapu.

    OTÁZKA: JE NĚCO, ČEMU VĚNUJETE ZVLÁŠTNÍ POZORNOST, AŤ UŽ V RESTAURACI NEBO DOMA?

    Jelikož jsem od přírody velmi pořádný, vždy se snažím udržovat své okolí a věci v pořádku. Myslím, že se tato tendence přirozeně odráží v jídle, které připravuji, a dokonce i v tom, jak přistupuji k práci, a to jak v restauraci, tak i doma. Obzvláště rád se hned věnuji prádlu. Mám tendenci prát věci odděleně podle typu a účelu, a kuchyňské uniformy a zástěry je obzvláště obtížné udržet čisté kvůli olejovým skvrnám a flekům. Navíc s dětmi je toho hodně na praní a je třeba třídit mnoho různých druhů látek.

    Pračka, kterou v současné době používám, automaticky rozpoznává látky a podle toho upravuje cyklus, takže mám o starost méně.

     

     

     

    V minulosti jsem se často potýkal s poškozeným oblečením, i když jsem ho nosil do čistírny, ale teď si ho dokážu udržet jako nové sám. Je skvělá zejména na skvrny, mastné fleky a odolné pachy, takže já i moje kuchyně vypadáme čistě.

    Když jsem ho po rozhovoru pozoroval, jak se tiše rozhlíží po svém domě, bylo mi jasné, že toto místo nevnímá jako svůj životní prostor, ale jako další kuchyni, kde se jeho filozofie a vášně prolínají s jeho každodenním životem.

    Muž vkládá prádlo do pračky a nastavuje parametry.

    CHCI PŘEDSTAVIT KOREJSKÉ JÍDLO JAKO KUCHYNI, KTERÁ VYCHÁZÍ Z AUTENTICITY.

    Muž a žena se na sebe dívají, zatímco vaří v kuchyni.

    Když přijdu domů, mohu si odpočinout a vrátit se k roli otce, manžela a jednotlivce. Je to prostor, kde mohu trávit čas s dětmi a v klidu organizovat nebo přemýšlet. Právě v těchto chvílích dokážu jasně vidět, jaký život chci žít a jaké jídlo chci v rámci toho života vařit.

    Proč miluje oblíbené produkty LG pro domácnost

    *Toto video slouží pouze pro ilustrační účely a může se lišit od skutečného produktu.

    Obrázek s použitím chladničky LG

    Jak chladnička LG udržuje potraviny čerstvé?

    · Linear Cooling™:
    Snižuje teplotní výkyvy a udržuje potraviny čerstvé

    · InstaView™:
    Dvakrát zaklepejte a podívejte se dovnitř

    · Smart Inverter Compressor™:
    Úspora energie díky inteligentnímu chlazení

    Bild mit LG Waschmaschine

    Obrázek pořízený pomocí pračky LG.

    · AIDD™:
    Technologie AI rozpoznává typ tkaniny a její kapacitu

    · TurboWash™360°:
    Maximalizuje účinnost díky rychlému praní

    · Steam™:
    Pára pro odstranění bakterií a péči o alergiky

