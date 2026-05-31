We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Společnost LG představila své novinky pro Česko a Slovensko
Shrnutí zprávy:
- Společnost LG Electronics uspořádala 28. dubna svou produktovou akci pro český a slovenský trh. Celá událost se odehrála v prostorách showroomu GT Sports v Jirnech u Prahy, které vlastní Karel Neffe. Tyto prostory svým stylem ideálně podtrhly prémiový charakter představených novinek.
- Návštěvníci akce si jako první prohlédli televizory LG OLED evo W6 Wallpaper, LG Micro RGB evo a LG QNED evo Mini LED s úhlopříčkou 115 palců.
- Model W6 Wallpaper využívá bezdrátový přenos signálu prostřednictvím Zero Connect Boxu a doléhá ke zdi jako obraz.
- Součástí prezentace byly také displeje: mimo jiné Gallery TV, monitor UltraFine evo 6K s konektivitou Thunderbolt 5 a herní modely řady UltraGear evo.
SOUL/PRAHA, 30. dubna 2026 - Společnost LG Electronics představila své nové produktové portfolio pro rok 2026. Návštěvníci si prohlédli televizní novinky, displeje i profesionální monitory, které společnost představila na lednovém veletrhu CES 2026 v Las Vegas.
„Česká republika a Slovensko patří k trhům, kde zákazníci očekávají špičkovou kvalitu obrazu, sofistikovaný design a funkce, které skutečně obohacují každodenní život. Letošní portfolio jim přináší přesně takové produkty. Od bezdrátového OLED televizoru W6 přes nový Micro RGB evo až po 115palcový QNED evo, který posouvá hranice domácí zábavy. Zároveň bych chtěl poděkovat Karlu Neffemu za poskytnutí těchto výjimečných prostor, které dokonale ladí s naší vizí prémiové technologie,“ uvedl Jong Woo Hong, prezident LG Česko a Slovensko.
Mezi největší novinky letošního portfolia patří průlomový model LG OLED T4, který redefinuje samotný koncept televizoru v interiéru. Díky unikátnímu transparentnímu OLED panelu dokáže televizor přirozeně splynout s prostorem a při vypnutí téměř mizí, zatímco při sledování obsahu nabízí špičkovou kvalitu obrazu typickou pro technologii LG OLED, podpořenou výkonným procesorem α11 (Alpha). Samozřejmostí je podpora technologií Dolby Vision a Dolby Atmos pro maximálně realistický obraz i zvukový zážitek při sledování obsahu.
Na své si přijdou i hráči her díky pokročilým herním funkcím, jako je vysoká obnovovací frekvence, nízká odezva či podpora moderních standardů Nvidia G-Sync či AMD FreeSync™ pro plynulé hraní. Bezdrátové řešení přenosu obrazu a zvuku Zero Connect Box navíc umožňuje maximální flexibilitu umístění bez nutnosti vedení kabelů, což otevírá zcela nové možnosti pro design i uspořádání domácnosti.
Transparentní obrazovka zároveň nabízí i možnost zobrazení tematického či dekorativního obsahu také na průhledném panelu, díky čemuž se televizor stává přirozenou součástí interiéru i mimo samotné sledování. LG tak opět posouvá hranice inovací a přináší zařízení, které kombinuje technologickou vyspělost s estetickou hodnotou moderního bydlení.
Platforma webOS26, která pohání nové televizory LG, přináší uživatelům přístup ke všem klíčovým lokálním i globálním aplikacím a streamovacím službám dostupným na českém a slovenském trhu. Díky tomu si zákazníci mohou naplno užít obsah z více zdrojů na jednom místě – průměrný uživatel dnes přitom využívá až tři placené služby současně. Rostoucí investice do obsahu přirozeně zvyšuje důraz na maximální kvalitu obrazu a zvuku, která odpovídá prémiovému zážitku.
O to důležitější je i samotné ovládání – s podporou Magického ovladače nabízí LG maximálně snadné, rychlé a intuitivní ovládání, které připomíná práci s počítačovou myší. LG tak dlouhodobě rozvíjí webOS jako otevřenou a uživatelsky přívětivou platformu, která propojuje špičkový hardware televizorů s bohatým ekosystémem aplikací a služeb.
LG OLED evo W6 Wallpaper: televize, která splývá se zdí
Pozornosti návštěvníků pražské akce přitáhl nový LG OLED evo W6 Wallpaper. Model oživil charakteristický „Wallpaper" design značky a poprvé jej zkombinoval s technologií True Wireless. Tloušťka pouhých 9 milimetrů a vylepšený nástěnný držák zajistily, že televize doléhala ke zdi tak těsně, že připomínala spíše rámovaný obraz.
Bezdrátové řešení konektivity přesměrovává veškerá vstupní zařízení do tzv. Zero Connect Boxu, který lze umístit až 10 metrů od televize. Výsledkem je obytný prostor bez viditelných kabelů, což ocení především zákazníci s důrazem na čistou estetiku interiéru.
LG Micro RGB evo: ocenění CES 2026 Innovation Awards
Dále byl představen LG Micro RGB evo: vůbec první vlajkový RGB televizor značky a držitel ocenění CES 2026 Innovation Awards. Model využívá nejmenší samostatné RGB LED diody, jaké kdy LG ve svých televizorech použila. Představuje technologický posun za dosavadní hranici MiniLED displejů.
Srdcem televizoru je nový procesor α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 založený na technologii Dual AI Engine. Funkce Dual Super Upscaling zpracovává současně dva typy AI upscalingu, čímž zvyšuje ostrost a vyváženost obrazu.
Klíčovou roli hraje technologie RGB Primary Color Ultra, díky níž LG Micro RGB evo dosáhl výjimečného barevného rozsahu. Společnost Intertek certifikovala 100% pokrytí barevných prostorů BT.2020, DCI-P3 a Adobe RGB. Tato úroveň barevné reprodukce dělá z modelu nástroj vhodný pro digitální editaci, HDR filmovou tvorbu i další profesionální obory.
Doplňková technologie Micro Dimming Ultra řídí více než tisíc zón lokálního stmívání a podle LG dosahuje špičkového kontrastu mezi LCD televizory. Uživatelské prostředí postavené na platformě webOS přináší funkce Voice ID, AI Picture/Sound Wizard, AI Concierge a personalizovanou domovskou obrazovku My Page. Model LG Micro RGB evo je na trhu dostupný v úhlopříčkách 75", 86" a 100".
LG QNED evo 115": velký formát pro sport, hry i domácí kino
Oznámen byl také LG QNED evo Mini LED 2026 v podání vlajkového 115palcového modelu QNED93. Spojení velkého formátu a pokročilých AI technologií cílí především na fanoušky sportovních přenosů, hráče a milovníky domácího kina.
Letošní QNED evo přináší dvě nové vizuální technologie. Dynamic QNED Color Pro optimalizuje barevné mapování a udržuje přesné odstíny i v jasných HDR scénách. Intertek mu udělil certifikaci na 100% objem barev. Precision Dimming Ultra řídí tisíce zón lokálního stmívání, čímž odhaluje detaily v tmavých scénách a zachovává ostrost ve světlých partiích.
Sportovním fanouškům slouží platforma webOS 26 s funkcí Sports Portal, která sdružuje živý obsah, výsledky, rozpisy zápasů i tabulky soutěží. Funkce Sports Alert zasílá notifikace o vybraných týmech a ligách. Hráči ocení podporu variabilní obnovovací frekvence až 165 Hz, technologii AMD FreeSync™ Premium, Auto Low Latency Mode a novou funkci Motion Booster, která u podporovaných modelů zvyšuje obnovovací frekvenci až na 330 Hz. Celá řada QNED evo 2026 nabízí modely od QNED93 až po QNED70, čímž značka pokrývá různé velikosti i cenové kategorie.
Profesionální displeje
Součástí pražské prezentace byly také další produktové novinky. LG Gallery TV vznikla ve spolupráci s muzejními kurátory a její režim Gallery Mode optimalizuje barvy a jas pro věrnou reprodukci uměleckých děl. Speciální obrazovka snižuje odlesky a omezuje reflexe. Model je dostupný v úhlopříčkách 55" a 65" a doplňuje ho služba LG Gallery+ s knihovnou více než 4 500 uměleckých děl, která jsou pravidelně doplňována o novinky.
Profesionálům byl představen LG UltraFine evo 6K: první 6K monitor na světě s konektivitou Thunderbolt™ 5 a držitel ocenění CES 2025 Innovation Award a iF Design Award 2025. Rozlišení 6 144 × 3 456 pixelů, hustota 224 PPI a pokrytí 98 % DCI-P3 a 99,5 % Adobe RGB jej činí vhodným nástrojem pro editory videa, grafické designéry i fotografy. Thunderbolt™ 5 nabízí jednosměrný přenos dat až 120 Gb/s bez nutnosti upgradu grafické karty.
Mezi vystavenými produkty byl i monitor UltraFine evo™ 40U990 jako první zařízení na světě kombinující extrémní rozlišení 5K2K s revolučním rozhraním Thunderbolt™ 5, což z něj činí ideální nástroj pro nejnáročnější designéry a editory. Díky technologii Nano IPS Black, certifikaci HDR 600 a kontrastnímu poměru 2000:1 nabízí neuvěřitelnou hloubku obrazu s dokonale temnou černou, zatímco 99% pokrytí barevného prostoru DCI-P3.
Návštěvníci si mohli prohlédnout také tyto modely:
LG UltraGear 45GX950 – 45palcový QD-OLED herní monitor nabízí špičkový obraz v nativním rozlišení 5K2K (5120 × 2160 px). S jasem až 1 300 nitů, bleskovou dobou odezvy 0,03 ms GtG a výrazným zakřivením 800R zajišťuje maximální vtažení do děje. Monitor plně podporuje technologie NVIDIA G-SYNC Compatible a AMD FreeSync Premium
LG 32G810SA-W - 31,5palcový 4K herní monitor (3 840 × 2 160) s IPS panelem, obnovovací frekvencí 144 Hz, dobou odezvy 1 ms a maximálním jasem 400 cd/m². Vhodný pro hráče AAA titulů na konzolích nové generace i na výkonných herních PC.
LG UltraWide 49U950A – 49palcový panel s rozlišením 5K, certifikací VESA DisplayHDR 400 a rozhraním USB-C s podporou napájení až 90 W jediným kabelem. Model je určený pro grafiky, profesionální tvůrce obsahu i náročné multitaskery.
Marketingová podpora a cashback akce
Uvedení novinek na český a slovenský trh doprovodí výrazná marketingová podpora. Od 11. května do 12. července 2026 poběží televizní (TVC) kampaň, která se zaměří nejen na zmíněné modely LG OLED evo W6 Wallpaper a herní řadu LG UltraGear.
Souběžně s tím odstartuje 15. května 2026 cashback akce „Nová sezóna. Nová televize.", určená pro nové (NPI) modely LG TV. V rámci akce společnost LG zákazníkům vrátí zpět až 100 000 Kč za nákup (upgrade) nové LG televize.
Pražská akce potvrdila, že společnost LG Electronics rozšiřuje svou nabídku v segmentech prémiové domácí zábavy, herního hardwaru i profesionálních monitorů. Nové televizory řady OLED, QNED a Micro RGB se v České republice a na Slovensku začnou postupně objevovat v prodeji v průběhu druhého čtvrtletí roku 2026.
/content/lge/cz/cs/o-lg/tiskove-centrum/spolecnost-lg-predstavila-novinky-pro-cesko-a-slovenskoisCopied
paste