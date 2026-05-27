Společnost LG si připomněla Den Země: uklidila Prahu 9 a učila děti recyklovat
SOUL/PRAHA, 23. dubna 2026 — Společnost LG Electronics se i letos aktivně zapojila do aktivit spojených se Dnem Země. V rámci celorepublikové iniciativy Ukliďme Česko vyrazili zaměstnanci LG uklízet vybrané lokality na Praze 9. Ve spolupráci s programem Recyklohraní navštívili zástupci společnosti osobně vybrané základní školy; do širšího vzdělávacího programu se však díky této spolupráci zapojují stovky škol z celé České republiky. Součástí aktivit byl rovněž interní ESG workshop pro zaměstnance LG, který společnost uspořádala u příležitosti Dne Země. Všechny projekty navazují na dlouhodobou strategii společnosti, která staví udržitelnost mezi své klíčové hodnoty.
Den Země, který si svět připomíná 22. dubna, je pro LG Electronics každoroční příležitostí ukázat, že odpovědnost vůči životnímu prostředí patří k základním pilířům jejího podnikání. Společnost proto i v letošním roce připravila sérii aktivit, jejichž cílem je přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a zároveň vzdělávat nejmladší generaci v oblasti cirkulární ekonomiky.
Úklid Prahy 9 v rámci iniciativy Ukliďme Česko
Zaměstnanci LG se zapojili do největší dobrovolnické úklidové akce v České republice s názvem Ukliďme Česko. Tým kolegů z LG společně uklidil vybranou oblast na Praze 9, odkud odvezl desítky pytlů odpadu. „Zapojení do dobrovolnického úklidu je pro nás způsob, jak dát našim hodnotám reálnou podobu. Udržitelnost bereme vážně, a proto chceme jít příkladem. Máme radost, že se k iniciativě přidalo tolik kolegů a společně jsme mohli udělat něco smysluplného pro planetu,“ uvádí JeongYun Zmrzlíková, marketingová manažerka společnosti LG Electronics.
Vzdělávací program s Recyklohraním
Ve spolupráci s programem Recyklohraní, se kterým LG úzce kooperuje již od roku 2024, navštívili zástupci společnosti vybrané základní školy. Žákům formou interaktivních lekcí představili principy recyklace, vysvětlili, jak správně nakládat s vysloužilým elektrozařízením a proč má každý kus vytříděného odpadu smysl. Do celkového vzdělávacího programu se v rámci spolupráce s Recyklohraním zapojují stovky základních škol z celé České republiky.
Součástí podpory ze strany LG je rovněž financování dopravy dětí do recyklačního závodu Enviropol v Jihlavě, kde mohou žáci na vlastní oči vidět, jak probíhá moderní zpracování elektroodpadu. Stejnou možnost společnost nabízí i svým zaměstnancům, aby i oni získali přímou zkušenost s tím, kam putují vysloužilé spotřebiče a jak vypadá cesta k jejich „druhému životu“.
„Bez vzdělávání dětí se budoucnost v oblasti recyklace neobejde. Chceme, aby si děti už od raného věku uvědomovaly, že i drobná každodenní rozhodnutí mají dopad na svět, ve kterém budou jednou žít,“ uvádí Natálie Tomášová, Brand specialistka společnosti LG Electronics.
ESG workshop pro zaměstnance LG
U příležitosti Dne Země uspořádala společnost LG 22. dubna 2026 také interní ESG workshop určený svým zaměstnancům. Akci vedla Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní, která účastníky provedla tématem životního cyklu výrobku a jeho dopadu na životní prostředí. Představila princip LCA (Life Cycle Assessment) - tedy komplexní pohled na výrobek od těžby surovin až po konec jeho životnosti - a ukázala, kde vznikají největší environmentální dopady a jakou roli hraje spotřebitel svým výběrem, používáním a likvidací výrobku.
Na první blok navázalo téma „Recyklace jako ostrov pokladů“, které zasadilo recyklaci do kontextu celého cyklu - odkud pocházejí primární suroviny, jak daleko výrobky cestují a proč je recyklace elektra důležitým zdrojem druhotných surovin, a to i z hlediska materiálové soběstačnosti.
Udržitelnost jako součást produktové filozofie
Aktivity ke Dni Země navazují na celkovou strategii LG Electronics, která klade důraz na energetickou účinnost a šetrnost svých spotřebičů vůči životnímu prostředí. Společnost dlouhodobě investuje do vývoje technologií, jež snižují spotřebu elektrické energie, prodlužují životnost výrobků a umožňují jejich snadnější recyklaci na konci životního cyklu. Úsporné domácí spotřebiče tak pomáhají domácnostem snižovat nejen účty za energie, ale také jejich ekologickou stopu.
