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Indukční varná deska LG se v testu časopisu dTest zařadila mezi nejlepší modely na trhu
Shrnutí zprávy:
- Indukční varná deska LG CBIZ2435B dosáhla vysokého hodnocení v nezávislém testu časopisu dTest, kde s celkovým výsledkem 65 % potvrdila svou pozici mezi nejlepšími modely ve své kategorii.
- Model se v náročných laboratorních zkouškách osvědčil jako uživatelsky nejpřívětivější, a to především díky přehlednému ovládání, snadné údržbě a vysokému komfortu při vaření na všech zónách současně.
- Úspěch v testu podtrhla technologická vyspělost zahrnující propojování varných zón, kompatibilitu s aplikací LG ThinQ™ a vysokou úroveň tepelné bezpečnosti, která udržuje ovládací panel na bezpečné teplotě i při maximálním výkonu.
SOUL/PRAHA, 22. dubna 2026 — Model indukční varné desky LG CBIZ2435B dosáhl v posledním nezávislém srovnání prestižního spotřebitelského časopisu dTest vysokého hodnocení. V kategorii klasických indukčních desek o šířce 60 cm získal celkové hodnocení 65 %, čímž se zařadil k nejúspěšnějším produktům v rámci celého testu.
Nezávislá spotřebitelská organizace dTest podrobila v rámci aktuálního srovnání náročným laboratorním zkouškám devět indukčních varných desek s šířkou okolo 60 cm. Odborníci prověřili jejich funkčnost při vaření, snadnost používání, spotřebu, hlučnost i bezpečnost. Model LG v tomto srovnání potvrdil své kvality zejména v oblasti uživatelského komfortu a technologické výbavy.
Vysoké hodnocení uživatelské přívětivosti
Model LG CBIZ2435B se mezi klasickými varnými deskami v testu osvědčil zkoušejícím při práci nejvíce. Pozitivního hodnocení dosáhl především za přehlednost ovládání všech čtyř varných zón i snadnou volbu funkcí prostřednictvím skleněného dotykového panelu. K celkovému výsledku přispěla také srozumitelnost návodu k použití. Výrazným benefitem je rovněž nenáročná údržba povrchu a vysoký komfort při vaření na všech plotýnkách současně, kdy deska poskytuje dostatečný prostor pro manipulaci s nádobím.
Technologická vyspělost a chytré funkce
Varná deska LG CBIZ2435B kombinuje moderní design s řadou inovativních technologií, které zvyšují efektivitu v kuchyni. Mezi klíčové prvky patří variabilní propojování varných zón, jež umožňuje vytvořit velkou plochu pro objemné nebo netradičně tvarované nádobí, a funkce Booster pro okamžité zvýšení výkonu.
Jako součást ekosystému chytré domácnosti je deska vybavena Wi-Fi konektivitou a plně spolupracuje s aplikací LG ThinQ™. Ta uživatelům umožňuje vzdálený monitoring stavu spotřebiče, sledování aktuální spotřeby energie nebo využití systému Smart Diagnosis™ pro rychlou identifikaci a řešení případných technických potíží přímo přes chytrý telefon.
Bezpečnost a kontrola teploty
Model má vysokou úroveň tepelné bezpečnosti, která byla potvrzena laboratorním měřením. Zatímco u některých jiných testovaných modelů laboratoř naměřila mezi plotýnkami teploty přesahující 75 °C až 95 °C, model LG si zachoval stabilitu a teplota jeho ovládacího panelu zůstala i při plném výkonu všech zón na bezpečných 56 °C. Tato hodnota představuje bezpečný standard pro dotyk uživatele během vaření a minimalizuje riziko popálení.
Celkový výsledek testu
Dosažené celkové hodnocení 65 % potvrzuje pozici modelu LG CBIZ2435B mezi špičkou v segmentu 60cm indukčních desek. Spotřebič uspěl díky vyváženým provozním vlastnostem, tichému chodu a schopnosti udržovat stabilní ohřev, což z něj činí vysoce spolehlivého a technologicky vyspělého pomocníka pro moderní domácnost.
Chytrá domácnost bez reklamních sdělení
V souvislosti s rostoucí technologickou vyspělostí domácích spotřebičů se společnost LG v regionu střední Evropy jasně vymezuje proti aktuálním trendům zavádění reklamních bannerů do uživatelských rozhraní. Cílem je nabízet prémiový design a špičkové funkce bez kompromisů, což zahrnuje i respekt k soukromí uživatele. Tento přístup k tzv. digitální hygieně v kuchyni je v souladu s dlouhodobou vizí LG stavět potřeby a komfort zákazníka na první místo.
Testované modely LG jsou již k dispozici u vybraných prodejců a na LG.cz.
Více informací o výsledcích testování naleznete na stránkách dTestu. dTest: Indukční varné desky - Nezávislé testy indukčních desek
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