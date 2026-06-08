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Společnost LG Electronics na veletrhu EuroCucina 2026 představuje novou řadu plně vestavných kuchyňských spotřebičů
Osvědčená inovace oceňovaná zákazníky po celém světě za prostorovou nenáročnost a energetickou účinnost
Shrnutí zprávy:
- Společnost LG Electronics prodala po celém světě již více než 3,2 milionu kusů LG WashTower™.
- Tento milník odráží silnou mezinárodní poptávku po produktech LG, které vynikají úsporou místa a vysokou energetickou účinností.
- LG WashTower v sobě spojuje unikátní kompaktní design (tzv. one-body design) s pokročilými technologiemi, včetně AI DD™ a invertorového tepelného čerpadla DUAL Inverter HeatPump™.
SOUL, 7. dubna 2026 — Kombinované řešení péče o prádlo WashTower™ od společnosti LG Electronics (LG) dosáhlo významného milníku, když v celosvětovém úhrnu prodejů překonalo hranici 3,2 milionu kusů. WashTower integruje samostatnou pračku a sušičku do jediného prostorově úsporného celku, který využívá klíčové technologie LG a vyznačuje se uživatelsky přívětivým designem zaměřeným na maximální pohodlí.
Důvěra odborníků i spotřebitelů po celém světě
LG WashTower byl poprvé uveden na trh v roce 2020 a dnes je dostupný v 77 zemích. Produkt se těší vysoké popularitě u zákazníků po celém světě. V Severní Americe přesáhl kumulativní prodej hranici 1,6 milionu kusů, v Latinské Americe 160 000 kusů a v Asii 130 000 kusů. Tato silná mezinárodní poptávka odráží rostoucí preference zákazníků, kteří vyhledávají pohodlná řešení péče o prádlo s vysokou prostorovou a energetickou účinností.
Bezkonkurenční zážitek z praní s podporou umělé inteligence
Působivý výkon LG WashTower stojí na vlastních technologiích společnosti, jako jsou Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) a DUAL Inverter HeatPump™. Technologie AI DD detekuje hmotnost náplně, typ tkaniny i úroveň znečištění, načež zvolí optimální prací cyklus, který prádlo účinně vypere a zároveň minimalizuje poškození vláken. Díky využití tepelného čerpadla LG DUAL Inverter zajišťuje WashTower sušení při nízkých teplotách, které je šetrné k oděvům i ložnímu prádlu.
Tuto inteligentní základnu doplňují funkce jako AI Wash. Pro ještě větší pohodlí je model vybaven funkcí Smart Pairing™, která umožňuje pračce komunikovat se sušičkou a automaticky vybrat vhodný sušicí program. Uživatelskou přívětivost dále zvyšuje funkce Prepare to Dry, která předehřívá sušičku ještě před koncem pracího cyklu, čímž pomáhá zkrátit celkovou dobu péče o prádlo.
Neustále se vyvíjející řešení pro životní styl zákazníků
Společnost LG bude i nadále vyvíjet řešení, která odpovídají vyvíjejícímu se životnímu stylu jejích zákazníků, přičemž rozšiřování řady produktů pro péči o prádlo je jedním z těchto pilířů. Společnost plánuje představit nové modely, funkce umělé inteligence a barevné varianty, aby vyhověla širšímu spektru uživatelských potřeb, preferencí a prostorových požadavků.
„LG WashTower využívá našich vlastních klíčových technologií a špičkovou umělou inteligenci, aby zákazníkům po celém světě přinesl pohodlnější zážitek v péči o oděvy,“ uvedl Baek Seung-tae, prezident společnosti LG Home Appliance & Air Solution. „Snažíme se předvídat a lépe chápat životní styl našich zákazníků a budeme i nadále usilovat o jejich důvěru prostřednictvím produktů a řešení, která díky inovacím a technologiím nově definují pojem pohodlí.“
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