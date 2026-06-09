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Prodeje LG Washtower™ po celém světě přesáhly 3,2 milionu kusů
Integrovaná řada šesti produktových kategorií navržená pro maximální efektivitu, optimalizaci prostoru a výkon poháněný umělou inteligencí
Shrnutí zprávy:
- Společnost LG Electronics na veletrhu EuroCucina 2026 představí svou novou ucelenou řadu kuchyňských spotřebičů „LG Built-in“, která zahrnuje kompletní portfolio produktů včetně chladniček, trub, indukčních varných desek a myček nádobí.
- Nová řada řeší prostřednictvím integrovaných vestavných řešení s podporou umělé inteligence klíčové výzvy evropských domácností, jako jsou rostoucí náklady na energie, omezený prostor a každodenní uživatelský komfort.
- Prezentace odráží filozofii společnosti LG „Built for Your Today“, která se zaměřuje na zdůraznění integrovaných řešení založených na klíčových hodnotách maximální efektivity, kapacity a výkonu.
- Uvedení těchto novinek rozšiřuje portfolio vestavných spotřebičů LG v Evropě a posiluje pozici společnosti jako dodavatele komplexních a inteligentních kuchyňských řešení pro moderní obytné prostory.
SOUL, 14. dubna 2026 — Společnost LG Electronics (LG) poprvé představí svůj nový komplexní set „LG Built-in“ na mezinárodním veletrhu kuchyní EuroCucina. Koná se v rámci týdne designu v Miláně (Milan Design Week) od 20. do 26. dubna na výstavišti Fiera Milano v italském Rho. Prezentace značí rozšíření nabídky vestavných spotřebičů LG v Evropě, kdy společnost překračuje své původní zaměření na spotřebiče pro vaření a uvádí ucelenější kuchyňskou řadu zahrnující chlazení, pečení i mytí nádobí.
S tímto rozšířeným portfoliem LG nastiňuje nový přístup k vestavným kuchyním. Takový, který překračuje tradiční tržní konvence zaměřené na historii značky a technické specifikace. V souladu s konceptem „Built for Your Today“ nová řada upřednostňuje praktické každodenní potřeby, jako jsou energetická účinnost, optimalizace prostoru a celkový uživatelský komfort. Přístup zaměřený na technologii „Affectionate Intelligence“ společnosti LG, staví vestavné spotřebiče do role integrovaného a inteligentního prostorového řešení, nikoli pouze souboru jednotlivých produktů.
Vestavná řešení pro evropské kuchyně
V reakci na rostoucí náklady na energie a zmenšující se prostory kuchyní v Evropě přináší ucelená řada LG Built-in energetickou účinnost, flexibilní design a inteligentní výkon napříč celou kuchyní. Namísto izolované optimalizace jednotlivých spotřebičů. Šest nových produktových řad je navrženo s ohledem na tři hlavní přínosy pro uživatele: maximální efektivitu pro snížení spotřeby energie, maximální kapacitu pro větší flexibilitu při plánování kuchyně a výkon s podporou AI, který zajišťuje stabilní a vysoce kvalitní výsledky.
Chlazení
Kombinovaná chladnička Wide Combi Refrigerator přináší inteligentní přístup ke skladování potravin díky spojení vysoké energetické účinnosti, velké kapacity a adaptivního chlazení. Díky invertorovému lineárnímu kompresoru s AI dosahuje energetické třídy A, přičemž upravuje chladicí výkon na základě aktuálního využití v reálném čase. Chladnička s velkorysou kapacitou 384 l disponuje technologií DoorCooling+™ pro rychlé chlazení v prostorách dveří a zásuvkou FRESHConverter+™, která umožňuje individuální nastavení teploty podle typu potravin. Režim AI Fresh se učí uživatelské návyky a v obdobích intenzivnějšího používání chladničku s předstihem podchlazuje, čímž pomáhá udržovat optimální podmínky pro skladování.
Spotřebiče na vaření
Trouba s integrovanou kamerou (Camera Oven), vybavená inteligentními funkcemi a navržená pro maximální pohodlí, pozvedá úroveň vaření od začátku až do konce. Funkce AI Gourmet™ využívá vnitřní kameru k rozpoznání pokrmu a doporučení vhodného nastavení, zatímco funkce No Preheat Air Cooking umožňuje rychlejší přípravu bez nutnosti předehřívání. Dvířka s technologií InstaView™ po poklepání osvětlí vnitřní prostor, což umožňuje snadnou kontrolu průběhu pečení bez tepelných ztrát. Následný úklid pak usnadňuje funkce EasyClean™, která využívá desetiminutový parní cyklus.
Kompaktní trouba (Compact Oven) představuje prostorově úsporné řešení 6 v 1. Kombinuje funkce horkovzdušného pečení, horkovzdušného smažení, vaření v páře a mikrovlnného ohřevu, čímž zajišťuje vysokou flexibilitu v kuchyni. Její pokročilý kombinovaný režim (Combi Mode) spojuje konvenční ohřev s mikrovlnnou energií pro rychlejší přípravu pokrmů při zachování jejich ideální textury.
Obě trouby jsou vybaveny technologií Inverter ProBake™, klíčovým systémem LG pro vaření, který zajišťuje rovnoměrné proudění tepla do všech koutů trouby pro dosažení konzistentních výsledků. Vysokorychlostní proudění vzduchu navíc pomáhá zkrátit dobu přípravy pokrmů.
Indukční varné desky
Indukční varná deska s integrovanou digestoří, navržená pro moderní otevřené kuchyně, kombinuje systém spodního odtahu, který zachycuje páru přímo u zdroje. Její vysoký sací výkon doplňuje tichý provoz, což přispívá k příjemnější atmosféře v propojených obytných prostorách. Ultraštíhlé tělo s výškou pouhých 189 mm pomáhá maximalizovat úložný prostor v zásuvkách pod pracovní deskou a vytváří ničím nerušený výhled, ideální pro kuchyňské ostrůvky. Její vytříbený design, který vyvažuje funkční výkon s intuitivním ovládáním, byl oceněn prestižní cenou iF Design Award 2026.
Indukční varná deska Full-Flex nabízí větší svobodu díky celoplošné flexibilní zóně, která umožňuje umístit nádobí různých velikostí a tvarů kamkoli na svůj povrch. Teplo je dodáváno přesně tam, kde je potřeba, což odstraňuje omezení pevných varných zón a podporuje flexibilnější způsoby vaření. Chytré funkce, jako je upozornění na var (Water Boiling Alert), pomáhají snižovat riziko překypění tím, že po detekci bodu varu automaticky sníží výkon ohřevu.
Mytí nádobí
Nová myčka nádobí od LG kombinuje pokročilé technologie mytí a sušení, díky nimž zvládne kompletní cyklus za pouhou jednu hodinu. Technologie QuadWash™ Pro využívá čtyři ostřikovací ramena s vysokotlakými tryskami a mikrobublinami, které nádobí čistí z mnoha různých úhlů. Systém Dynamic Heat Dry+ využívá materiál pohlcující vlhkost, čímž odstraňuje vlhkost z vnitřního prostoru a vytváří teplý, suchý vzduch s vyšší energetickou účinností. Technologie TrueSteam™ využívá vysokoteplotní páru k dezinfekci nádobí a pomáhá předcházet vzniku skvrn od vody. Důležité je, že energetická třída A je k dispozici u klíčových modelů napříč prémiovým i objemovým segmentem.
„Náš koncept ‚Built for Your Today‘ odráží vyváženější přístup k zážitku v kuchyni – takový, který reaguje na potřeby spotřebitelů v oblasti energetické účinnosti, využití prostoru a každodenní praktičnosti,“ uvedl Baek Seung-tae, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „Prostřednictvím tohoto přístupu hodláme posílit pozici LG jako prémiové značky na evropském trhu s vestavnými spotřebiči.“
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