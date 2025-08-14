We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pravidla soutěže „AI song pro někoho, kdo si ho zaslouží“ na Instagramu @LGczsk
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE
1.1 Organizátorem soutěže AI song pro někoho, kdo si ho zaslouží na Instragramu @LGczsk („Soutěž“) je společnost LG ELECTRONICS CZ, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 22369562, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 415548 („LGE“ nebo „Organizátor“).
2. PODMÍNKY/PRAVIDLA SOUTĚŽE/ TERMÍN KONÁNÍ/VÝHRA
2.1 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící"), s výjimkou osob dle bodu 2.4 níže, která v době konání soutěže splní následující podmínky:
- Vytvoří píseň pomocí AI na www.lg.com/cz/lifesgood
- Vloží odkaz na svůj hotovou píseň do komentáře pod soutěžní příspěvek
- Označí osobu, pro kterou je píseň určena
2.2 Soutěžící při registraci vyplní jméno, příjmení, telefonní[JS1] číslo, e-mail, adresu v České republice. Okamžikem vytvoření 1 písně a splnění výše uvedených podmínek je Soutěžící 1x zařazen do vyhodnocení Soutěže.
2.3. Soutěže je možné se účastnit opakovaně, a to vždy s vytvořením nové písně a splnění podmínek uvedených výše.
2.4 Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru k Organizátorovi či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby jím blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla Soutěže. Na osoby ze Soutěže vyloučené se hledí, jako by se Soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze Soutěže rozhoduje s konečnou platností Organizátor Soutěže.
2.5 Soutěž probíhá v termínu 10.8.2025 do 24.8.2025 včetně.
2.6 Hlavní výhrou a jedinou výhrou v Soutěži je reproduktor LG XBOOM Go Portable Bluetooth Speaker - XG9QBK | LG USA).
3. ZÍSKÁNÍ VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE
3.1 Výherce Soutěže bude určen na základě losování ze všech zaslaných písní při splnění podmínek Soutěže. Losování proběhne pomocí automatizovaného SW s náhodným výběrem a o losování bude pořízen protokol.
3.2 Výherce Soutěže bude vyrozuměn e-mailem, dle údajů, které zadal při registraci.
3.3 V případě, že výherce nebude reagovat na oznámení výhry do 7 pracovních dnů od tohoto oznámení o výhře, nebo nedoloží potřebné údaje (jméno, příjmení, věk, úplnou adresu, telefonní číslo) do 7 pracovních dnů od oznámení o výhře, nebo doklady budou nečitelné, poškozené, nebudou celé, nebudou v souladu s pravidly, popř. z nich bude zřejmé jakékoliv porušení či nesplnění pravidel Soutěže, ztrácí svůj nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch náhradníka, tj. dalšího vylosovaného výherce. Tento postup bude opakován maximálně dvakrát, poté výhra propadá Organizátorovi Soutěže.
3.4. Výhry bude výherci odeslány/předána nejpozději do 15 pracovních dnů od dodání potřebných dokumentů (tj. e-mail s kontaktními údaji k doručení výhry).
3.5 Organizátor Soutěže neodpovídají za nedoručení výhry. Výherce nemá nárok na jinou výhru ani jiné plnění.
3.6 Výherce budou zveřejněni na Instagramu @LGczsk a to výhradně v souvislosti s komunikací výsledků Soutěže, s čímž Soutěžící souhlasí.
3.7 Soutěže je určena pouze pro osobní a nekomerční účely.
3.8 Výhru není možné reklamovat, ani měnit typy či provedení.
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěž změnit tyto nebo ukončit Program zejména ze závažných důvodů uvedených v článku 4.2 níže
4.2 Mezi závažné důvody pro ukončení Soutěže nebo provedení změn Soutěže patří:
a. změny všeobecně platných právních předpisů, které mají
nebo mohou mít vliv na činnost LGE.
b. nutnost přizpůsobit podmínky Soutěže platným
právním předpisům, rozhodnutím, směrnicím, doporučením nebo
jiným stanoviskům státních orgánů;
c. změny ve výkladu práva vyplývající z rozhodnutí soudů, usnesení,
doporučení rozhodnutí nebo jiných aktů státních orgánů;
d. nutnost přizpůsobit se podmínkám na trhu,
včetně nabídky konkurenčních subjektů, technologických změn,
změn ve fungování trhu.
4.3 V případě změny podmínek Soutěže uvedených v článku 4.2 vstupují změněné podmínky Soutěže v platnost dnem jejich vyhlášení.
4.4 Organizátor je oprávněna Soutěž kdykoli ukončit bez udání důvodu. Tato informace bude neprodleně zveřejněna na Instagramu @LGczsk.
4.5 Ochrana osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů, dostupnými zde: Zásady ochrany osobních údajů | LG CZ
4.6. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které Soutěžícímu vzniknou, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát, ušlého zisku nebo podnikání, v důsledku toho, že Soutěžící nedodrží podmínky Soutěže.
4.7 Tyto podmínky Soutěže vstupují v platnost dne 10.8.2025 a platí do odvolání, nejpozději však Soutěž skončí dne 24.8.2025.
4.8 Výherce nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou jiného plnění.
4.9 Organizátor Soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky či nefunkčnost internetového připojení.
4.10 Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
4.11 Organizátor si nad rámec uvedeného výše vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu konání Soutěže. Informace o změně v Soutěži budou zveřejněna na Instagramu nebo v pravidlech Soutěže.
4.12 Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla Soutěže, spáchal jiná podvodná či nekalá jednání či jednání v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či fair-play, budou ze Soutěže vyřazeny všechny jeho soutěžní registrace. V takovém případě mu výhra nebude udělena a z platných soutěžních registrací bude vylosován náhradní výherce. Toto rozhodnutí Organizátora je konečné bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel Soutěže či splnění podmínek účasti, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. Výhru, kterou nebylo možné v rámci Soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch Organizátora Soutěže.
4.13 Výhru není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení.
4.14 Organizátor je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech a výhrách v Soutěži.
4.15 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Organizátorem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
4.16 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
4.17 Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, v rámci Soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst Organizátora nebo jiného Soutěžícího anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze Organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě 1.1 těchto pravidel nebo na emailovou adresu info@linaoplatka.cz a to do 3 pracovních dnů od ukončení Doby trvání soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
4.18 Účastí v Soutěži (registrace písně a splnění podmínek Soutěže) vyjadřuje každý Soutěžící svůj souhlas s tímto úplným zněním pravidel a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
4.19 Soutěž není loterií ani hazardní hrou dle příslušných právních předpisů, jedná se o spotřebitelskou soutěž.
V Praze dne 8.8.2025