Communiqué de presse

InnoFest 2015

LG ELECTRONICS ENTRE DANS UNE NOUVELLE ÈRE, AVEC LA GAMME D'ASPIRATEURS SANS FIL LG CORDZERO™

Grâce à la technologie LG Smart Inverter Motor™ associée à une batterie haute performance, les aspirateurs LG CordZero™ permettent un nettoyage parfait en toute liberté !

LISBONNE, le 22 janvier 2015 — LG Electronics (LG) présentera sa nouvelle série d'aspirateurs Premium sans fil CordZero™ à l'occasion d'InnoFest 2015 qui se tiendra au Portugal cette semaine. La gamme CordZero™ est composée des modèles CordZero™ Aspirateurs balais 2 en 1, des Aspirateurs traineaux, du Bedding Cleaner et du HOM-BOT SQUARE. La gamme CordZero™ LG offre une nouvelle expérience de nettoyage rapide, puissante et pratique, sans contrainte. Grâce aux technologies PowerPack™, Smart Inverter Motor™ et RoboSense™, la gamme LG CordZero™ est destinée à révolutionner l'approche des consommateurs vers plus de facilité dans leurs tâches domestiques.

CordZero™ : plus de fil, un maximum de performances

Le nouvel aspirateur traîneau LG CordZero™ pousse plus loin le concept de praticité. Ce modèle donne la possibilité aux consommateurs de nettoyer sans aucune contrainte toutes les pièces de leur maison. Terminé les fils qui s'entortillent, les prises à brancher et débrancher, et place à une séance de nettoyage sans effort et plus rapide.

Le modèle CordZero™ intègre une nouvelle batterie lithium-ion PowerPack™ qui offre une capacité d'aspiration puissante au produit pendant une durée allant jusqu’à 40 minutes. L'aspirateur traîneau dispose également d’un moteur LG Smart Inverter™ qui associe fiabilité et durabilité, le tout dans un format compact. Ce tout nouveau moteur a pour particularités d'être 25 % plus petit, 22 % plus léger et 13 % plus efficace que la plupart des moteurs équipant ce type d'aspirateurs.

La technologie RoboSense™ est également embarquée, faisant du LG CordZero™ le premier aspirateur traîneau au monde qui ajuste automatiquement sa distance en fonction de la position de son utilisateur, et ce, grâce à des roues motorisées. Cet aspirateur est également doté de la technologie LG KOMPRESSOR™, le premier bac à poussière motorisé au monde, dont la pale compresse tous les débris en un galet compact, pour faciliter la vidange du bac et la rendre plus hygiénique.

CordZero™ Aspirateur balais 2 en 1 : un nettoyage sans effort, n'importe quand et n'importe où

Grâce à sa double batterie PowerPack™, son moteur Smart Inverter™ et sa brosse anti-emmêlement, l’aspirateur balai LG CordZero™ 2 en 1 est un as du nettoyage rapide sans effort. La batterie PowerPack™ offre une endurance de 60 minutes en mode normal et de 40 minutes en mode haute puissance, le tout avec deux batteries lithium-ion interchangeables. L'aspirateur balai a pour particularité de pouvoir être utilisé soit comme un aspirateur domestique soit comme un aspirateur à main. Avec son design fin, sa tête pivotante à180° et ses nombreux accessoires (brosses, suceur plat, etc.), l’aspirateur balai LG CordZero™ 2 en 1 sait faire oublier que le nettoyage est une corvée.

HOM-BOT SQUARE : un nettoyage discret et performant

Le HOM-BOT SQUARE est sans doute à ce jour l’aspirateur robot le plus efficace et le plus convivial du marché. Son moteur Smart Inverter™ fait des miracles sur n'importe quelle surface. Il n'a pas son pareil pour récolter la poussière aux quatre coins de la maison, et ce même dans les angles grâce à son design carré. L'endurance du moteur offre une longue durée de vie au produit, ainsi qu'une puissante aspiration. L'appareil est notamment équipé de longues brosses, et de deux caméras et sa hauteur de 89 mm lui permet de passer sous les meubles pour laisser peu de chance à la poussière de s'en sortir. Le système de caméra Dual Eye 2.0™ permet de cartographier la pièce pour établir une carte virtuelle du sol et du plafond, même dans la pénombre. Grâce à une fonction d'apprentissage évoluée, le LG HOM-BOT SQUARE est capable de se souvenir avec précision des endroits déjà aspirés, afin de ne pas revenir sur ses pas. Son niveau sonore de seulement 60 dB permet une utilisation en toute discrétion, même si le consommateur est dans la pièce.

CordZero™ Bedding Cleaner : l'hygiène quotidienne de votre literie

LG présentera également lors de l’événement InnoFest 2015 le CordZero™ Bedding Cleaner, son nouvel aspirateur sans fil dédié à l'entretien de la literie. Il s'impose déjà comme meilleur allié des consommateurs pour éliminer efficacement les acariens et germes allergènes qui se cachent dans les lits et les matelas. Grâce à une aspiration ultra-puissante (sur trois niveaux), le Bedding Cleaner assure un nettoyage approfondi avec ses 8 000 battements par minute. Cet aspirateur intègre également une base de stérilisation UV qui évite une seconde contamination via des résidus pour encore plus d’hygiène au quotidien. Un double filtre HEPA assure quant à lui une élimination définitive des poussières, des germes et des odeurs.

Le LG Bedding Cleaner est un produit révolutionnaire pour l’hygiène de la literie, et a en ce sens été certifié par l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL).

« La gamme LG CordZero™ révolutionne le marché de l’aspirateur et jouera un rôle important pour placer LG comme marque leader sur les aspirateurs haut de gamme dans le monde entier » a déclaré Seong-Ji Jo, Président et CEO de la division Home Appliance & Air Solution de LG Electronics. "La gamme CordZero™ est le fruit de plus de 10 années de recherche et de développement, avec pour but de mettre au point une nouvelle génération de produits redéfinissant les tâches domestiques, en les rendant plus agréables et plus conviviales. »

Principales caractéristiques :

Aspirateur Traîneau CordZero™

Ÿ Batterie PowerPack

Ÿ Moteur Smart Inverter

Ÿ Roues motrices actives

Ÿ Technologie LG Kompressor

Ÿ Filtre HEPA 14

Ÿ SLG 5 étoiles et certification BAF

Aspirateur Balai CordZero™ 2 en 1

Ÿ Double batterie PowerPack

Ÿ Brosse anti-emmêlement

Ÿ Outils brosses et accessoires

Ÿ Poids de 2,8 kg

Ÿ Tête rotative sur 180°

HOM-BOT SQUARE

Ÿ Moteur Smart Inverter

Ÿ Caméras Dual Eye 2.0

Ÿ Bac à poussières à extraction rapide

Ÿ Niveau sonore de 60 dB

Ÿ Filtre HEPA 11

Ÿ Smart turbo

Ÿ Mode apprentissage

Ÿ Batterie longue durée de type lithium-Ion

CordZero™ Bedding

Ÿ Technologie Dual Punch

Ÿ Brosses rotatives

Ÿ Aspiration de haute puissance

Ÿ Station de stérilisation par UV intégrée

Ÿ Double filtre HEPA

Ÿ Bac poussière à extraction aisée

