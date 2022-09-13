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持続可能な社会に向けて、ペーパーレス化をさらに推進 テレビ製品の総合カタログも電子版に順次移行
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、環境保護の観点により、2022年10月より順次、テレビ総合カタログの印刷物発行を最小化し、電子版カタログへと移行いたします。
当社はこれまでもノートパソコンやモニター、LG Stylerなどの取扱説明書の同梱を廃止し、ペーパーレス化を推進してまいりました。
そしてこの度、テレビ製品の総合カタログもデジタル化し、店頭ではQRコード入りのPOPを設置することで、スマートフォンなどで簡単に電子版カタログをダウンロードできる形式に移行します。また、当社ホームページからもダウンロードが可能です。
LGエレクトロニクスは、持続可能な社会の実現に向けて、2030年までに、二酸化炭素排出量を2017年と比較して50％削減し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約としています。今回のペーパーレス化もその一環として、お客様のご理解・ご協力のもと、貴重な資源の使用量を削減し、環境負荷の低減に貢献します。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要
|社名：
|LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）
|本社：
|〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
|URL：
|https://www.lg.com/jp
|設立：
|1981年1月
|代表者：
|代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）
|事業内容：
|LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開
【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】
衣類リフレッシュ機等
【ホーム・エンターテインメント】
テレビ、ブルーレイプレイヤー等
【ビジネス・ソリューションズ】
モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等
【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】
車載用機器等
■LGエレクトロニクスについて
LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。
2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。
報道関係者様のお問い合せ先
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社 広報担当：阿部
Email: pr.jp@lge.com
https://www.lg.com/content/lge/jp/ja/about-lg/press-and-media/20220913-lg-shifts-to-paperless-catalog.html isCopied
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