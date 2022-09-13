持続可能な社会に向けて、ペーパーレス化をさらに推進　テレビ製品の総合カタログも電子版に順次移行

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ 本社：東京都中央区）は、環境保護の観点により、2022年10月より順次、テレビ総合カタログの印刷物発行を最小化し、電子版カタログへと移行いたします。

当社はこれまでもノートパソコンやモニター、LG Stylerなどの取扱説明書の同梱を廃止し、ペーパーレス化を推進してまいりました。

そしてこの度、テレビ製品の総合カタログもデジタル化し、店頭ではQRコード入りのPOPを設置することで、スマートフォンなどで簡単に電子版カタログをダウンロードできる形式に移行します。また、当社ホームページからもダウンロードが可能です。

LGエレクトロニクスは、持続可能な社会の実現に向けて、2030年までに、二酸化炭素排出量を2017年と比較して50％削減し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約としています。今回のペーパーレス化もその一環として、お客様のご理解・ご協力のもと、貴重な資源の使用量を削減し、環境負荷の低減に貢献します。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名： LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.） 本社： 〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階 URL： https://www.lg.com/jp 設立： 1981年1月 代表者： 代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ） 事業内容： LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。現在は4事業を展開

【ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション】

衣類リフレッシュ機等

【ホーム・エンターテインメント】

テレビ、ブルーレイプレイヤー等

【ビジネス・ソリューションズ】

モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、デジタルサイネージ、ソーラー事業等

【ビークルコンポーネント・ソリューションズ】

車載用機器等

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約75,000人以上の従業員を擁しています。

2021年の世界売上高は約630億ドルで、「ホーム・アプライアンス＆エア・ソリューション」、「ホーム・エンターテインメント」、「ビークルコンポーネント・ソリューションズ」、「ビジネス・ソリューションズ」の4事業を展開。テレビ、生活家電、エアコン、モニター、サービスロボット、車載用機器などを製造する世界有数の総合家電ブランドです。また、IoT家電として様々な家電同士を連携させることで、Life’s Goodsな毎日を提案し続けています。詳しくは、www.lg.comをご覧ください。